Швеция предоставит 30 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Швеция присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины и выделит на это 30 миллионов евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швеция присоединяется к чешской инициативе по поставке Украине крайне необходимых артиллерийских боеприпасов, выделив 30 миллионов евро", - говорится в сообщении посольства Швеции в Чехии,

Напомним, президент Чехии Петр Павел на полях Мюнхенской конференции по безопасности объявил, что Прага нашла около 800 тыс. боеприпасов (500 тыс. калибра 155 мм и 300 тыс. – 122-мм) в третьих странах, которые члены ЕС могли бы закупить для Украины.

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На минувшей неделе премьер-министр Чехии заявил, что сейчас собрано достаточно средств для закупки первой партии из 300 тыс. артиллерийских снарядов. Он также сообщал, что по чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины.

По словам Фиалы, к чешской инициативе по закупке боеприпасов присоединились 18 стран, в том числе Канада, Германия, Нидерланды и Польша.