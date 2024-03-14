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Новости
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Россия 50 раз использовала ракеты из КНДР по территории Украины, - прокуратура

ракета,кндр

Зафиксировано 50 случаев использования Россией северокорейских ракет по территории Украины.

Об этом заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашем регионе официально зафиксирован один случай применения Российской Федерацией северокорейской ракеты KN-23 или Hwasong 11 их еще называют. Мы получили соответствующие выводы и национальных, и международных экспертов, которые подтвердили, что 2 января такая ракета ударила вблизи дома №1 на пр. Независимости. Кроме того, у нас есть еще два случая, где наши военные специалисты говорят о применении таких ракет, в частности 7 февраля по Слободскому району. Мы ожидаем результаты экспертизы, после которой сможем это точно подтвердить", - пояснил Фильчаков.

Он также рассказал, что в целом на территории Украины зафиксировано около 50 случаев, когда РФ применила северокорейские ракеты. Попадания были в 6 регионах.

"Они низкого качества, металл очень низкого качества. Ракета имеет несовершенную систему управления. Дальность полета составляет около 700 км, гораздо больше, чем у "Искандера" – 250 км. Есть много случаев, когда эта ракета взрывается в воздухе", – отметил прокурор .

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Автор: 

КНДР (1223) баллистические ракеты (411)


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Топ комментарии
+5
А Шольц сцить хоть десяток надати. Дивні демократії на планеті Земля.
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14.03.2024 20:12
+1
Це для вас новина?
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14.03.2024 20:46
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А Шольц сцить хоть десяток надати. Дивні демократії на планеті Земля.
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14.03.2024 20:12 Ответить
Щольц відпрацьовує газпромовські бабосики!
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14.03.2024 20:27 Ответить
Це для вас новина?
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14.03.2024 20:46 Ответить
А нам якщо щось і дадуть то з умовою не бити по мордору. Все ескалацію бояться.
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14.03.2024 20:42 Ответить
То что ракети КНДР галимого качества, не устраняет факт, что они всё равно убивают. Надо бить по складам этого лома всё равно чем уже прямо в России.
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14.03.2024 20:59 Ответить
Про качество тех ракет в последнем предложении прамим текстом написано.
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14.03.2024 22:10 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1768375407559012446 7 мин

15 литров в сутки. С завтрашнего дня ограничения на заправках Московской области, из-за сильных пожаров на нефтеперерабатывающих предприятиях рФ.
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14.03.2024 22:44 Ответить
 
 