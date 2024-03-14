Россия 50 раз использовала ракеты из КНДР по территории Украины, - прокуратура

Зафиксировано 50 случаев использования Россией северокорейских ракет по территории Украины.

Об этом заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашем регионе официально зафиксирован один случай применения Российской Федерацией северокорейской ракеты KN-23 или Hwasong 11 их еще называют. Мы получили соответствующие выводы и национальных, и международных экспертов, которые подтвердили, что 2 января такая ракета ударила вблизи дома №1 на пр. Независимости. Кроме того, у нас есть еще два случая, где наши военные специалисты говорят о применении таких ракет, в частности 7 февраля по Слободскому району. Мы ожидаем результаты экспертизы, после которой сможем это точно подтвердить", - пояснил Фильчаков.

Он также рассказал, что в целом на территории Украины зафиксировано около 50 случаев, когда РФ применила северокорейские ракеты. Попадания были в 6 регионах.

"Они низкого качества, металл очень низкого качества. Ракета имеет несовершенную систему управления. Дальность полета составляет около 700 км, гораздо больше, чем у "Искандера" – 250 км. Есть много случаев, когда эта ракета взрывается в воздухе", – отметил прокурор .

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