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Новости
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В Берлине осознают имперскость планов Путина: они простираются далеко за пределы Украины, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Европа не может пренебрегать имперскими планами Путина и не должна допустить его победы в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной с норвежским коллегой Эспеном Барт Эйде пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путинские имперские планы простираются далеко за пределы Украины. Если он не будет остановлен украинцами на востоке их страны, тогда война окажется прямо перед нашим порогом", - сказала Бербок.

По ее словам, это нужно предотвратить совместные усилия, а следовательно - еще увеличить помощь Украине, которая ежедневно защищает мир в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии, Норвегии – странах, имеющих границы либо непосредственно с РФ или с Украиной.

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"Мы в свое время не слишком серьезно восприняли обеспокоенность этих стран по отношению к России, второй раз мы не можем себе этого позволить", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Она добавила, что обсудила с норвежским коллегой, как еще больше усилить поддержку Украины. Вместе страны будут поддерживать Украину амуницией и готовят "миллионы евро" для закупки амуниции, в том числе в рамках чешской инициативы.

"Путин верит, что у Украины рано или поздно закончатся боеприпасы, и партнеры прекратят помощь. Здесь он ошибается. Мы не прекратим помогать - на двусторонней основе и на международном уровне", - заверила Бербок.

При этом на вопрос журналистки, почему Германия отказывается поставить Украине ракеты Taurus, она не ответила напрямую, но отметила, что по некоторым вопросам у правительства ФРГ еще нет согласия.

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Говоря о двусторонних с Норвегией проектах, Бербок упомянула совместное строительство подлодок и сотрудничество в области энергетики – две страны соединяют кабель, по которому Германия получает электричество (с 2021 года), а также газопровод. В контексте последнего она обратила внимание на безопасность инфраструктурных проектов. Береговые службы недавно заметили российское судно, которое интересовалось этим газопроводом.

"Это подчеркивает важность безопасности морской инфраструктуры во время, когда Россия ведет войну не только против Украины, но и гибридную против Европы", - сказала дипломат.

Нынешний визит главы норвежского МИД стал первым для него на этом посту.

Автор: 

путин владимир (31530) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+5
У Берліні усвідомлюють імперськість планів Путіна Джерело:

Та ніхріна вони не усвідомлюють.... Як би усвідомлювали - дали б "тауруси".
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14.03.2024 20:21
+3
Срать їхній матері,вже два роки усвідомлюють,а нам тауруси потрібні!
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14.03.2024 20:23
+2
бла бла бла а ракети не дають. Чекають путіна в Берліні
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14.03.2024 20:16
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Правила форума Совет форумчан
бла бла бла а ракети не дають. Чекають путіна в Берліні
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14.03.2024 20:16 Ответить
У Німеччині свої ркети, хоча вона в НАТО, а в Україні мали б бути свої "Нептун", "Грім 2", "Вільха М"", але замість цих ракет є татаров, єрмак, смірнов, шурма, подоляк..., то чого вам ще не вистачає?
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14.03.2024 20:41 Ответить
у Германії є реальний шанс повернути Східну Прусію із Кьонігсбергом.

куйте залізо, поки воно гаряче !
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14.03.2024 20:17 Ответить
обісруться вони раніше, по самі вуха, ніж щось там викують.
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14.03.2024 20:30 Ответить
Тоді у Чехії буде порт Кролевець 😂
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14.03.2024 21:34 Ответить
цілком ймовірно, але більшості з нас то вже буде до балди.
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14.03.2024 22:53 Ответить
У Берліні усвідомлюють імперськість планів Путіна Джерело:

Та ніхріна вони не усвідомлюють.... Як би усвідомлювали - дали б "тауруси".
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14.03.2024 20:21 Ответить
Срать їхній матері,вже два роки усвідомлюють,а нам тауруси потрібні!
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14.03.2024 20:23 Ответить
Поэтому ракет мы вам не дадим. Ну и еще потому, что у ***** есть нюдсы с Чмольцом.
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14.03.2024 20:24 Ответить
Чого ви всі прицепилися до Шольца? Його вибирали для Нічеччини німці, а Ви собі вибрали те, що вибрали. Тому всі питання до того, кого вибрали.
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14.03.2024 20:42 Ответить
Классная демократия. Дают два куска говна и выбирай из них.
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15.03.2024 00:22 Ответить
То я ще раз повторюся, не вибирайте з двух кусків лайна щось собі, поважайте себе, беріть своє. Я думаю, що за 5 років можна було створити навіть атомну бомбу при шаленній підтримці заходу, але тоді б грошей не вистачило на асфальт і бруківку для своїх.
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15.03.2024 08:36 Ответить
Засуньте оті свої усВідомлення, собі у таУраси!!((
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14.03.2024 20:32 Ответить
Если все так,то почему БЫДЛО Мавзолейное до сих пор не в Киеве?
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14.03.2024 21:38 Ответить
Усвідомлюють, але з озброєнням гальмують, про війська нема мови
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14.03.2024 20:47 Ответить
При цьому на запитання журналістки, чому Німеччина відмовляється поставити Україні ракети Taurus, вона не відповіла напряму, але зауважила, що з деяких питань в уряді ФРН ще немає згоди. Куйло ,рясно посіяв НЕЗГОДУ і В США І В НАТО І В ЄС.Так що те, що пелікає "німецька губна гармошка" стосується всіх тих західних і американо-натівських брехунів в однаковій мірі...
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14.03.2024 20:55 Ответить
https://youtu.be/Cs9OIsn2KVY?si=mSGLUfuOWPg82Iis ...

Слуга народа Федиенко одним росчерком подписи перечерикнул всю работу ЗСУ ...
Зрада зрадная и помощь Мавзолейн обезьянам Вермахта
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14.03.2024 21:36 Ответить
 
 