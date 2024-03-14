В Берлине осознают имперскость планов Путина: они простираются далеко за пределы Украины, - Бербок

Европа не может пренебрегать имперскими планами Путина и не должна допустить его победы в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной с норвежским коллегой Эспеном Барт Эйде пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путинские имперские планы простираются далеко за пределы Украины. Если он не будет остановлен украинцами на востоке их страны, тогда война окажется прямо перед нашим порогом", - сказала Бербок.

По ее словам, это нужно предотвратить совместные усилия, а следовательно - еще увеличить помощь Украине, которая ежедневно защищает мир в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии, Норвегии – странах, имеющих границы либо непосредственно с РФ или с Украиной.

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"Мы в свое время не слишком серьезно восприняли обеспокоенность этих стран по отношению к России, второй раз мы не можем себе этого позволить", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Она добавила, что обсудила с норвежским коллегой, как еще больше усилить поддержку Украины. Вместе страны будут поддерживать Украину амуницией и готовят "миллионы евро" для закупки амуниции, в том числе в рамках чешской инициативы.

"Путин верит, что у Украины рано или поздно закончатся боеприпасы, и партнеры прекратят помощь. Здесь он ошибается. Мы не прекратим помогать - на двусторонней основе и на международном уровне", - заверила Бербок.

При этом на вопрос журналистки, почему Германия отказывается поставить Украине ракеты Taurus, она не ответила напрямую, но отметила, что по некоторым вопросам у правительства ФРГ еще нет согласия.

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Говоря о двусторонних с Норвегией проектах, Бербок упомянула совместное строительство подлодок и сотрудничество в области энергетики – две страны соединяют кабель, по которому Германия получает электричество (с 2021 года), а также газопровод. В контексте последнего она обратила внимание на безопасность инфраструктурных проектов. Береговые службы недавно заметили российское судно, которое интересовалось этим газопроводом.

"Это подчеркивает важность безопасности морской инфраструктуры во время, когда Россия ведет войну не только против Украины, но и гибридную против Европы", - сказала дипломат.

Нынешний визит главы норвежского МИД стал первым для него на этом посту.