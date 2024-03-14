По меньшей мере, четыре завода планирует построить в Украине немецкий концерн Rheinmetall
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине минимум четыре завода, на которых будут производить снаряды, военную технику и системы ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
По его словам, ожидается, что заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику и системы противовоздушной обороны.
"Украина сейчас является для нас важным партнером, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж. – Ред.) в год", – отметил Паппергер.
Также он рассказал, что в среднесрочной перспективе Rheinmetall рассчитывает производить "1,1 млн 155-мм снарядов", необходимых для артиллерии, на всех своих предприятиях.
Концерн рассчитывает произвести 700 000 снарядов в 2025 году и до 500 000 в этом году.
Ранее сообщалось, что в Мюнхене подписан меморандум о производстве в Украине боеприпасов немецким концерном Rheinmetall.
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Думаю вони легко знайдуть землю під споруди.
дуже паскудне враження, маю вам сказати: від прохідної до будівель з протилежної сторони наш "флагман високотехнологічного ВПК" весь подовбаний і закопчений
І це при супєр-пупєр західному ППО!
Єдиний варіант - будувати глибоко в тунелях
дай Бог що працює, але робітники там реально Герої
тому й існував Договір на заборону створення стратегічного ППО під час холодної війни - аби не бавитись в дурну безпеку
Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було.
Кирило Тимошенко вже на місці, дєрьмак в курсі, офшори в очикуванні...
І кацапи не мають знати місцезнаходження заводу
Але в нас такий народ що беруть знімають і кидають в інтернет
Теж саме знімають коли є прильоти
Для чого це робити ?
Тому звільнення таке ускладнене
Бо окрім кацапів ще внутрішні вороги є, які раді Росії
підриви інфраструктури
Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було. А проти Німеччини - воював весь світ.
Кацапське лайно, ти хоч знаєш, що заводи можна побудувати підземні?!
Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було.А проти Німеччини воював весь світ. Отак от.
А (про)російський подляківський бот під американським ip із своєю наглою примітивною брехнею - йде на➡️.