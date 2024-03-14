РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9681 посетитель онлайн
Новости
3 569 50

По меньшей мере, четыре завода планирует построить в Украине немецкий концерн Rheinmetall

rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине минимум четыре завода, на которых будут производить снаряды, военную технику и системы ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, ожидается, что заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику и системы противовоздушной обороны.

"Украина сейчас является для нас важным партнером, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж. – Ред.) в год", – отметил Паппергер.

Читайте также: Украине нужно втрое больше снарядов, чем может произвести Германия, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Также он рассказал, что в среднесрочной перспективе Rheinmetall рассчитывает производить "1,1 млн 155-мм снарядов", необходимых для артиллерии, на всех своих предприятиях.

Концерн рассчитывает произвести 700 000 снарядов в 2025 году и до 500 000 в этом году.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене подписан меморандум о производстве в Украине боеприпасов немецким концерном Rheinmetall.

Читайте также: Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов: будут поставлять снаряды в Украину

Автор: 

завод (515) Rheinmetall (81)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Ой, не для того єрмаки-зеленські руйнували нашу військову промисловість!
показать весь комментарий
14.03.2024 20:42
+6
ну подивимося, як дєрьмачня зкоригує плани німців...
показать весь комментарий
14.03.2024 20:44
+5
Обіцяти - зовсім не значить побудувати! Отой "райнметал" вже більше двох років все будує й будує обіцяний ще до початку повномасштабного вторгнення танковий завод в Україні, а він усе не будується! Навіть майданчика для будівництва нема! Ну а що? По вухах українцям їздити - теж робота!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоріше би.
Думаю вони легко знайдуть землю під споруди.
показать весь комментарий
14.03.2024 20:36 Ответить
Побудувати завод, це 1-1.5 року роботи. пошук землі під споруди, це мізерна частина всіх проблем
показать весь комментарий
14.03.2024 21:04 Ответить
Ставиться західне ППО в режим бойового чергування і нема більше в районі заводу ніякмх рашкоракет.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:12 Ответить
вийдіть з метро Лукьянівська і обійдіть "Артьом" по периметру.
дуже паскудне враження, маю вам сказати: від прохідної до будівель з протилежної сторони наш "флагман високотехнологічного ВПК" весь подовбаний і закопчений

І це при супєр-пупєр західному ППО!

Єдиний варіант - будувати глибоко в тунелях
показать весь комментарий
14.03.2024 21:26 Ответить
Головне, що завод працює і "подовбання" із "закопченням" цьому не заважають
показать весь комментарий
14.03.2024 21:36 Ответить
не знаю, а якби й знав, то не скажу.

дай Бог що працює, але робітники там реально Герої
показать весь комментарий
14.03.2024 21:44 Ответить
І на "Мотор-Січі" теж. І на Київському бронетанковому. І на Південмаші...
показать весь комментарий
15.03.2024 00:11 Ответить
Покоцаний це так, а коли Україна отримала патріот??? Ото ж, він був покоцаний за довго до патріотів!!! Та і німці казали раніше що кожне їх підприємство буде підохороною ППО!!!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:56 Ответить
жодна ППО не забеспечую безпеку на 100 %

тому й існував Договір на заборону створення стратегічного ППО під час холодної війни - аби не бавитись в дурну безпеку
показать весь комментарий
14.03.2024 22:02 Ответить
Та це ясно, я кажу про сам підхід німців до справи!!!
показать весь комментарий
14.03.2024 22:59 Ответить
(про)російський подляківський бот під американським ip розповідає нам тут, "як рашка розбомбить" - то ж і будувати нам, мовляв нічого не варто/"неможливо" і т.д.

Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було.
показать весь комментарий
14.03.2024 23:21 Ответить
це не проблема, проблеми почнуться на етапі отримання дозволів і підключення до мереж, там просто о...фігити можна від складнощів і вимагання хабарів і навіть офіційної вартості послуг.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:47 Ответить
"...Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи..." Джерело:

Кирило Тимошенко вже на місці, дєрьмак в курсі, офшори в очикуванні...
показать весь комментарий
14.03.2024 20:37 Ответить
Кирилка з бандою хай губу скатає собі в зад - німці дуже жмотитисти, не дадуть і пфеніга
показать весь комментарий
14.03.2024 21:29 Ответить
Десь так 2035му 🙄
показать весь комментарий
14.03.2024 20:41 Ответить
Десь так у 2026-2028
показать весь комментарий
14.03.2024 21:18 Ответить
Ой, не для того єрмаки-зеленські руйнували нашу військову промисловість!
показать весь комментарий
14.03.2024 20:42 Ответить
ну подивимося, як дєрьмачня зкоригує плани німців...
показать весь комментарий
14.03.2024 20:44 Ответить
Ці заводи мають бути засекречені
І кацапи не мають знати місцезнаходження заводу
Але в нас такий народ що беруть знімають і кидають в інтернет
Теж саме знімають коли є прильоти
Для чого це робити ?
Тому звільнення таке ускладнене
Бо окрім кацапів ще внутрішні вороги є, які раді Росії
показать весь комментарий
14.03.2024 20:49 Ответить
завод чисто технічно неможливо "засекретити"
показать весь комментарий
14.03.2024 21:05 Ответить
Розбомбілка не відросла проти західного ппо
показать весь комментарий
14.03.2024 21:10 Ответить
запуски на місці
підриви інфраструктури
показать весь комментарий
14.03.2024 22:02 Ответить
Когда в дело вступает большой бизнес и большие деньги, все находиться и все оговаривается.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:22 Ответить
про)російський подляківський бот під американським ip розповідає нам тут, "як рашка розбомбить" - то ж і будувати нам, мовляв нічого не варто/"неможливо" і т.д.

Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було. А проти Німеччини - воював весь світ.
показать весь комментарий
14.03.2024 23:23 Ответить
Для цього треба *уйла з України вибити. А в нас ще й в середині країни сидить виконувач ''оманських договорняків''.
показать весь комментарий
14.03.2024 20:50 Ответить
ці заводи якраз і будуються, щоб було чим вибивати *уйла з України.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:16 Ответить
А хіба будівництво таких заводів - це не "екскалація"?
показать весь комментарий
14.03.2024 20:51 Ответить
ППО Рейнметала закриє небо над заводом, рашкіни ракети відсмокчуть.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:08 Ответить


Кацапське лайно, ти хоч знаєш, що заводи можна побудувати підземні?!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:29 Ответить
(про)російський подляківський бот під американським ip розповідає нам тут, "як рашка розбомбить" - то ж і будувати нам, мовляв нічого не варто/"неможливо" і т.д.

Зауважу, однак, що на сьогоднішній день заводи легко можна будувати й під землею, навіть в полі. Було б тільки бажання. В нас масово будуються усіляки ЖК, ТЦ тощо під котрі з легкістю розкривають величезні котловани. Але побудувати в тому котловані цех, виявляється - вже "проблема".
Це вже не кажучи за будівництво в горах. Або використання для подібного будівництва вироблених кар'єрів, котрих в нас величезна маса.
Це не рахуючи величезної кількості занедбаний бункерів та підземних заводів часів срср.
Будуй - не хочу. Було б тільки бажання, справжнє. Ну а як зверху ще й ППО/ПРО прикрити - взагалі казка буде.
Доречи, 80 років тому, під час 2-ї Світової, та ж таки Німеччина, за пару років побудували сотні заводів під землею, і її при цьому, весь час бомбардували. І Німеччина була сама, і техніки, такої як зараз ми маємо, в Німеччини не було.А проти Німеччини воював весь світ. Отак от.

А (про)російський подляківський бот під американським ip із своєю наглою примітивною брехнею - йде на➡️.
показать весь комментарий
14.03.2024 23:29 Ответить
Цікаво, вони хоч знають, що для підключення до електромережі треба відвалити мільйони?
показать весь комментарий
14.03.2024 21:28 Ответить
Цікаво, ви колись чули щось про "бізнес-план"?
показать весь комментарий
14.03.2024 21:37 Ответить
Обіцяти - зовсім не значить побудувати! Отой "райнметал" вже більше двох років все будує й будує обіцяний ще до початку повномасштабного вторгнення танковий завод в Україні, а він усе не будується! Навіть майданчика для будівництва нема! Ну а що? По вухах українцям їздити - теж робота!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:29 Ответить
"обіцяний щє при срср танковий завод" 🤡😂 ніхто ні до початку повномасштабного вторгнення, ні навіть перші його півроку нічого не обіцяв.
показать весь комментарий
14.03.2024 21:39 Ответить
між планами і реаліями дуже велика відстань. ще і чорт оманський при владі, тому прогноз невтішний
показать весь комментарий
14.03.2024 21:42 Ответить
Побудує так само як "Байрактар".
показать весь комментарий
14.03.2024 21:52 Ответить
так і "Байкар" побудують
показать весь комментарий
15.03.2024 00:12 Ответить
новий німецький завод, ********, з нуля...візьміть мене на роботу!!!
показать весь комментарий
14.03.2024 22:25 Ответить
Ще візьміть туди працювати старе совкове сміття, котре виїхало з сходу - зразу побачити дуже активні телефоні перемовини і ракети рашистів. Таємно, в надрах Карпат і дуже бажано шоб отий грьобаний оп, ну просто жодна скотина з відти не знала де.
показать весь комментарий
14.03.2024 22:37 Ответить
Щонайменше чотири заводи планує побудувати в Україні німецький концерн Rheinmetall Джерело:
показать весь комментарий
15.03.2024 01:03 Ответить
Та стройте пять--- зайчик выйдет погулять - лять- лять-лять-!
показать весь комментарий
15.03.2024 05:22 Ответить
О, класно. Дайте ще геолокацію. Кількість персоналу, номенклатуру також додайте.
показать весь комментарий
15.03.2024 06:17 Ответить
Пока бенин Оманский Нарик играет роль президента Украину ни чего не ждёт, это проект кремля, троянский конь через которого просунули рЫгов и фсбэшников во главе с Елдаком и его хозяевам пархатый бене, пинчуку, ахмету Европейская Украина не нужна им нужно паразитировать, но до зелеДрочеров это не доходит...
показать весь комментарий
15.03.2024 08:03 Ответить
 
 