По меньшей мере, четыре завода планирует построить в Украине немецкий концерн Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине минимум четыре завода, на которых будут производить снаряды, военную технику и системы ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, ожидается, что заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику и системы противовоздушной обороны.

"Украина сейчас является для нас важным партнером, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж. – Ред.) в год", – отметил Паппергер.

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Также он рассказал, что в среднесрочной перспективе Rheinmetall рассчитывает производить "1,1 млн 155-мм снарядов", необходимых для артиллерии, на всех своих предприятиях.

Концерн рассчитывает произвести 700 000 снарядов в 2025 году и до 500 000 в этом году.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене подписан меморандум о производстве в Украине боеприпасов немецким концерном Rheinmetall.

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