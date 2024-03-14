Сейм Литвы принял резолюцию с призывом запретить импорт зерна из РФ и Беларуси на уровне ЕС
Литовский парламент призывает ЕС запретить импорт зерна из РФ и Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сообщается, что за резолюцию единогласно проголосовали 107 депутатов литовского Сейма.
В документе парламентарии обращаются в Европейскую комиссию с просьбой срочно разработать законопроект о запрете импорта зерна российского и белорусского происхождения в ЕС, а другие евроинституции – поддержать такой запрет.
Также литовский Сейм просит Еврокомиссию обеспечить сотрудничество и координацию между государствами-членами ЕС с целью эффективного и одинакового применения этого запрета на всей территории Евросоюза.
Кроме того, резолюция предлагает рассмотреть возможность запрета импорта в ЕС пищевых продуктов российского и белорусского происхождения, а в случае необходимости регулирования потоков сельскохозяйственной продукции использовать украинскую продукцию.
В случае неблагоприятных рыночных цен Еврокомиссии предлагается использовать систему интервенций для закупки излишков зерновых в Украине, что позволит поддержать цены на зерновые и гарантировать доходы производителей.
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Трохи помрію: якби так вчинили ще Латвія й Естонія, то москалям "залишилася б польща" (доволі символічна фраза) і порти Балтійського і Чорного морів.