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Новости
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Сейм Литвы принял резолюцию с призывом запретить импорт зерна из РФ и Беларуси на уровне ЕС

Литва закликає до заборони імпорту російського зерна.

Литовский парламент призывает ЕС запретить импорт зерна из РФ и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сообщается, что за резолюцию единогласно проголосовали 107 депутатов литовского Сейма.

В документе парламентарии обращаются в Европейскую комиссию с просьбой срочно разработать законопроект о запрете импорта зерна российского и белорусского происхождения в ЕС, а другие евроинституции – поддержать такой запрет.

Также литовский Сейм просит Еврокомиссию обеспечить сотрудничество и координацию между государствами-членами ЕС с целью эффективного и одинакового применения этого запрета на всей территории Евросоюза.

Кроме того, резолюция предлагает рассмотреть возможность запрета импорта в ЕС пищевых продуктов российского и белорусского происхождения, а в случае необходимости регулирования потоков сельскохозяйственной продукции использовать украинскую продукцию.

В случае неблагоприятных рыночных цен Еврокомиссии предлагается использовать систему интервенций для закупки излишков зерновых в Украине, что позволит поддержать цены на зерновые и гарантировать доходы производителей.

Читайте также: Сейм Польши одобрил резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Беларуси

Автор: 

зерно (1070) Литва (2498) россия (96095) санкции (11440) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
+5
Приклад того як велич країни не залежить від її розмірів
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14.03.2024 21:07
+3
Якщо приймуть таке рішення, то це буде ідеально!!!
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14.03.2024 20:45
+2
А Туск з Дудою ,Орбаном і Фіцьом -проти
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14.03.2024 20:57
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Якщо приймуть таке рішення, то це буде ідеально!!!
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14.03.2024 20:45 Ответить
Беларусь вряд ли продает зерно,наоборот покупает, малая урожайность, скудные почвы.
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14.03.2024 21:16 Ответить
Добавлю у нас в основном фуражное зерно.
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14.03.2024 21:18 Ответить
Посмотрим как отреагирует Польша и ее слепые фермера которые в упор не видят эшелоны с российским зерном.
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14.03.2024 20:47 Ответить
А Туск з Дудою ,Орбаном і Фіцьом -проти
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14.03.2024 20:57 Ответить
Подовження мультфільму "А Баба Яга проти!" - "А Діди Яги проти!"
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14.03.2024 21:01 Ответить
Справа не в Туску, Дуді, Орбану і Фіцо, просто Цапія входить до СОТ і щоб заборонити ввоз зерна та іншої продукції потрібно відшукати хорошо продуману схему, щоб не нарватися на позов в суд. А що стосується білозасрашки, то вони не в СОТ і їм можна легко заборонити ввоз продовольства. Це моя особиста думка.
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14.03.2024 21:00 Ответить
І придумувати нічого не треба. Росія торгує краденим украінськи зерном.
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14.03.2024 21:14 Ответить
Запад цены на нефть для рашки устанавливает, какой нафиг СОТ.)
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14.03.2024 21:17 Ответить
- це давно відома польська простітутка, яка вигорожує польских бариг, що наживаються на крові українців. рахіт, ти хоч знаєш, що у ЄС є купа працюючих схем за якими вони банили українську агропродукцію до 2022?!
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14.03.2024 21:26 Ответить
Вам краще знати, хто така простітутка. Краще подивіться виступ "квартальця" "Лисого" і він Вам чітко сказав, що Ви є подоляківська повія чи блудниця. І повія знає, що накосячили там українські бариги, які скинули по дешевій ціні польським баригам зерно, не дотримавшись попередніх угод. Але повія хоче перенаправити стрілки в мізках наріду на поляк. Нічого не вийде, бо це питання мають вирішували уряди Польщі і України, а не подоляцькі боти в інтернеті.
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15.03.2024 08:32 Ответить
Приклад того як велич країни не залежить від її розмірів
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14.03.2024 21:07 Ответить
польські бариги будуть проти заборони, бо вони так чудово прібарахляються на кацапській агропродукції продаючи їх у ЄС по демпінговим цінам
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14.03.2024 21:23 Ответить
Поляки напряглись це ж тільки Україну можна пресувати а за кацапське зерно їм вже в тричі заплатили цо тчепер бендем робіть пановія?
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14.03.2024 21:24 Ответить
Якби Литва заборонила транзит, то кількість зерна з московії в ЄС значно б зменшилася.

Трохи помрію: якби так вчинили ще Латвія й Естонія, то москалям "залишилася б польща" (доволі символічна фраза) і порти Балтійського і Чорного морів.
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15.03.2024 11:10 Ответить
 
 