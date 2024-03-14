Белый дом настаивает на продвижении законопроекта с $60 млрд помощи Украине: Он будет иметь двухпартийную поддержку, если будет вынесен на голосование

Проект закона с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности США, который содержит более 60 млрд долларов помощи Украине, лучше всего отвечает оборонным потребностям украинцев, а также другим вызовам безопасности по всему миру.

Так прокомментировал советник Белого дома Джон Кирби сообщение о том, что республиканцы готовят другой законопроект с помощью Украине, который будет существенно отличаться от сенатской версии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что законопроект с дополнительным финансированием, принятый Сенатом, наилучшим образом будет соответствовать нашему твердому желанию поддерживать Украину, оборонным потребностям Украины, а также оборонным потребностям Израиля и другим вызовам в сфере безопасности по всему миру", – отметил Кирби.

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В этой связи представитель Белого дома еще раз призвал спикера-республиканца Майка Джонсона вынести сенатскую версию законопроекта на рассмотрение и провести голосование по нему.

"И мы знаем, что у него (документа. – Ред.) будет мощная двухпартийная поддержка, если будет вынесен на голосование", - отметил представитель администрации президента Байдена.