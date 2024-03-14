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Белый дом настаивает на продвижении законопроекта с $60 млрд помощи Украине: Он будет иметь двухпартийную поддержку, если будет вынесен на голосование

Білий дім

Проект закона с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности США, который содержит более 60 млрд долларов помощи Украине, лучше всего отвечает оборонным потребностям украинцев, а также другим вызовам безопасности по всему миру.

Так прокомментировал советник Белого дома Джон Кирби сообщение о том, что республиканцы готовят другой законопроект с помощью Украине, который будет существенно отличаться от сенатской версии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что законопроект с дополнительным финансированием, принятый Сенатом, наилучшим образом будет соответствовать нашему твердому желанию поддерживать Украину, оборонным потребностям Украины, а также оборонным потребностям Израиля и другим вызовам в сфере безопасности по всему миру", – отметил Кирби.

Читайте также: Белый дом рассматривает дополнительные варианты помощи Украине, - Кирби

В этой связи представитель Белого дома еще раз призвал спикера-республиканца Майка Джонсона вынести сенатскую версию законопроекта на рассмотрение и провести голосование по нему.

"И мы знаем, что у него (документа. – Ред.) будет мощная двухпартийная поддержка, если будет вынесен на голосование", - отметил представитель администрации президента Байдена.

Автор: 

Конгресс США (1242) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+6
Мабуть Ближче до листопада щось трохи пропхають.До того часу буде американське "бла бла бла про те,як вони підтримують Україну....
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14.03.2024 20:50
+5
Все зрозуміло. Попри те, що магашиська трампова курва джонсон не стільки для України, як для ***** "" Байден і Держдеп наполягають, що запропонований ними законопроект про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю є найкращим варіантом; але не проти і двопартійного, ухваленого Сенатом.

Але сюди зараз злізе ботня на з/п, зокрема , і розпочне розкидати своє гівно тільки щоб хоч якось зкомпроментувати необхідні нам рішення від Конгресу, бо їх Трамп наказа не приймати в жодному випадку Буде щось колупати не по суті справи, а по якимось деталям, які неможливо перевірити; зокрема "а Байден не ухвалив протоколу передачі зброї" - який міг бути просто таємним, не для оприлюднення.
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14.03.2024 21:00
+2
https://www.politico.com/staff/jennifer-scholtes ДЖЕННИФЕР ШОЛТЕС и https://www.politico.com/staff/connor-obrien КОННОР О'БРАЙЕН

14/03/2024 10:00 ПО ВОСТОЧНОМУ ПОЯСА

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://politi.co/43eTB9r https://twitter.com/intent/tweet?url=https://politi.co/43eTB9r&text=Johnson+faces+make-or-break+moment+on+Ukraine+aid+as+pressure+mounts&via=politico https://www.politico.com/news/2024/03/14/johnson-ukraine-aid-00146858 https://www.politico.com/news/2024/03/14/johnson-ukraine-aid-00146858

У спикера Майка Джонсона заканчивается время, чтобы решить свою проблему помощи Украине - с растущим давлением внутри Капитолия и по всему миру.

Если спикер не примет быстро план по утверждению давно застопоренной иностранной помощи, законодатели в его собственной партии могут заставить его руку, согласився с демократами на маневрах, которые будут направлять вокруг него законопроекты о помощи. Но какой бы план ни принял Джонсон, он почти наверняка будет стоить ему его глубоко раздробленной конференции Республиканской партии, чье слабое большинство в два голоса уже требует от него полагаться на голоса демократов, чтобы принять большинство основных законов

Пока не закончат финансирование остальной части правительства, повторив эту позицию в среду вечером. Оформление сделки по расходам может произойти уже на следующей неделе, если Конгрессу удастся согласовать сделку к следующему крайнему сроку закрытия 22 марта. С длительным перерывом, запланированным сразу после этого, это время может перенести любое окончательное соглашение об иностранной помощи в ближайший месяц, как можно скорее.

Между тем, законодатели обеих сторон предупреждают, что Киев не может продержаться дольше.

"Оттолкнуть это после следующей пятницы безрассудно, и я ясно дал это понять", - сказал председатель вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс (R-Ala.), хотя он не был оптимистичен в отношении быстрых действий.
Военные чиновники предупреждают, что в Украине зайдутся необходимые боеприпасы в течение нескольких недель без счета за экстренную помощь, даже если Пентагон готовится отправить еще 300 миллионов долларов боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет. В то время как Конгресс готовится покинуть Вашингтон на следующей неделе на 17-дневный перерыв, премьер-министр Польши и другие иностранные лидеры все более смелыми предупреждают, что бездействие спикера может привести к массовым жертвам.
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14.03.2024 20:59
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Мабуть Ближче до листопада щось трохи пропхають.До того часу буде американське "бла бла бла про те,як вони підтримують Україну....
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14.03.2024 20:50 Ответить
МАГА - зробимо Америку нікчемною
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14.03.2024 21:48 Ответить
Так що там с підписами в обхід Джонсона? Вже надії нема?
тобто підписати назбирати не змогли, але законопроект матиме підтримку?
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14.03.2024 20:54 Ответить
ті підписи тільки почали збирати. потрібно 218 і за 2 дні зібрали вже 177 підписів (177 - демократи, республіканці поки що 0, а потрібно хоча би ще як мініму 8 підписів республіканців щоб назбирати 218).
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14.03.2024 21:10 Ответить
Демів 213, потрібно 5 респів.
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14.03.2024 21:13 Ответить
це чисельність демів в Нижній Палаті.. а тут рахують підписи, а не кількість конгресменів. і далеко не факт, що всі 213 демів підпишуться під цією петицією, бо в тому пакеті є і допомога Ізраїлю, а серед демів є кілька конкретних ліваків, які можуть не підписати цю петицію через Ізраїль. Тому може трапитись так, що потрібна буде більша кількість підписантів від респів.
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14.03.2024 21:19 Ответить
ліваки деми - курви, бо підтримують газаватянинів
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14.03.2024 21:50 Ответить
Саме так.
Но коли було потрібно зняти Маккарті, всі демократи були ЗА
Голосів для більшості не вистачало
Домовились з 8ма республіканцями

Тобто можут домовлятись коли вигідно
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14.03.2024 22:48 Ответить
ти просто довбойоб. )
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14.03.2024 23:56 Ответить
Як тільки доходить https://www.reuters.com/world/us/mccarthy-says-he-thinks-he-will-survive-leadership-challenge-us-house-2023-10-03/ до фактів , починаються образи

Якщо це не допомога 8ми республіканцям - тоді, що це?

The 216-to-210 vote marked the first time in history that the House removed its leader, with eight Republicans voting with 208 Democrats to remove McCarthy. McCarthy told reporters he would not make another run for speaker.
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15.03.2024 00:06 Ответить
та це не образа - це комплімент тобі. )) а факт такий, що ти є довбойоб.. інший факт в тому, що Маккартні не хотів ставити на голосування закон про допомогу Україні. викаблучувався. не хотів ставити закон про бюджет на наступний рік. поставив пізніше тільки тимчасовий закон про запобігання шатдауну... то накуя демократам такий спікер потрібен? тим більше, що ініціювали імпічмент спікеру маговці за те, що поставив на голосування цей тимчасовий закон. бо для них було би краще аби наступив шатдаун, щоб насрати демократам. от демократи і понадіялись, що наступний спікер буде адекватнішим, ніж Маккартні. тому і допомогли його прибрати... а ти тут це видаєш так, ніби демократи спеціально саботували виділення допомоги для України і тому допомогли прибрати спікера.. а те, що той запит про допомогу внесли з Білого дому (де зараз демократи засідають), то ти це забуваєш. із твоєї тупої логіки виходить, що демократи в Конгресі воюють із своїми демократами з Білого дому, блокуючи їхній запит на виділення допомоги. виглядає дебільно. тому я й кажу тобі, ти - довбойоб. і це не образа, а констатація факту.
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15.03.2024 00:40 Ответить
https://gaetz.house.gov/media/press-releases/breaking-congressman-matt-gaetz-files-motion-vacate-against-speaker-mccarthy Тут названа інша причина
Washington, D.C. - U.S. Congressman Matt Gaetz (FL-01) filed a motion to vacate against Speaker Kevin McCarthy (CA-20) on the floor of the U.S. House of Representatives today.

All of Speaker McCarthy's failure theater resulted in him teaming up with Democrats to pass a ********** resolution that funds Ukraine, funds Jack Smith's election interference against President Trump, abandons E-Verify, and does nothing to put the interests of the American people first.

У понеділок, 2 жовтня, https://suspilne.media/586267-palata-predstavnikiv-kongresu-ssa-golosue-za-usunenna-makkarti-z-posadi-spikera/ в Конгресі обговорювали питання , чи уклали президент Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті таємну угоду, яка могла б захистити майбутню фінансову допомогу Україні. Підозра полягала в тому, що Байден погодився підписати тимчасовий законопроєкт для уникнення шатдауну, що не містив допомогу Україні, в обмін на те, що Маккарті погодився провести окреме голосування щодо цієї допомоги пізніше.

Маккарті заперечив існування таємної угоди з Байденом.

Натомість Байден https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html запевнив , що угода була
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо».

Президент не може брехати.
Виходить угода для фінансування України існувала, проте демократи вирішили зняти спікера

Тепер маємо Джонсона...
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15.03.2024 01:13 Ответить
ну да, особливо упоротий маговець Гетц назве тобі іншу причину і ти щиро повіриш, що це є істина. )) адекватні люди не повірять в те, що конгресмени-демократи свідомо підставлять свого однопартійця Байдена, який типу таємно домовився із Маккартні щодо виділення фінансування для України і той не встиг виконати домовленість із Байденом, бо його зняли демократи. в таку дурню можуть тільки повірити тільки такі довбойоби, як ти і тобі подібні... це ще можна було би зрозуміти, коли би кілька якихось самих упоротих крайніх ліваків проголосували би за усунення Маккартні, плюнувши на внутрішню солідарність по партійній лінії. но щоб дружно усією партією проголосувати за усунення спікера і таким чином підставити Байдена - це виглядає дуже дико. тим більше, що сам Маккартні заперечив про існування якоїсь таємної угоди з Байденом.

це якби у нас Зеленський вніс у Раду якийсь закон і його зарубала би його фракція Слуга народу.
так само і тут Байден "таємно домовився" із спікером про закон, а його партійна фракція зарубала той закон, усунувши спікера і пішла проти свого партійного лідера Байдена.. дурня повна.
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15.03.2024 02:11 Ответить
По фактам президент Байден уклав угоду, і відразу за цю угоду демократи підтримали 8х республіканців щоб зняти спікера Маккарті.
Виходить це "підстава"
Хоча Маккарті потім заявив, що його не так зрозуміли в адміністрації, щодо угоди

А щоб зрозуміти, що насправді значать сказані слова, треба йти на форум до "єкспертів",
котрі з образами та доступно пояснять:
коли треба вірити фактам,
коли не треба вірити,
або як факти по іншому розуміти
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15.03.2024 16:59 Ответить
яким фактам? факт - це заява конгресмена Гетца, яку потім надрукували журналісти? то ***** не факт, то просто заява. а факт є такий, що у партії, фракції є і мусить партійна дисципліна, солідарність, етика стосовно голосування по тому чи по іншому питанню. якщо хтось і голосує врозріз лінії партії, то це виключно як виняток і це так і називається виняток. проте якщо франкція голосує в унісон як єдине ціле, то це позиція усієї фракції. і якби була дійсно угода між Байденом і Маккартні, то демократи точно не голосували би за його зняття. Це ж здоровий глузд. не можуть вони піти дружно гуртом проти свого лідера Байдена. реальність там може бути така, що якщо і була така угода, то Маккартні потім під тиском маговців дав задню і кинув Байдена. за що його демократи і допомогли звільнити. от в таке реально можна повірити, а не в те, що демократи підставили Байдена. я ж писав тобі вище, керуйся здоровим глуздом, а не ******* від Ілларіонова.. ну або йди нах уй і не мороч тут людям голову.
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15.03.2024 18:09 Ответить
у вас "здоровий глузд"

а є відповідь президента "На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо»."

а якщо теж саме сказав Гетц, то це "***** не факт, то просто заява."

"реальність там може бути така, що якщо і була така угода, то Маккартні потім під тиском маговців дав задню і кинув Байдена"
тобто вже не віримо заяві президента "що якщо і була така угода"?

1 жовтня 2023 в неділю - президент дякуючи за тимчасовий бюджет, заявив про "угоду",
по вашій "реальності" - 2 жовтня 2023 в понеділок, Маккарті "дав задню і кинув Байдена" по цій угоді
а вже 3 жовтня 2023 у вівторок - спікера зняли
надоумили Гейтца, зібрали всіх демократів, знайшли 8ох республіканців, та проголосували
і все це менше ніж за 1 день...

Зараз по https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118 discharge petition, щоб обійти Джонсона за 3 дні демократи зібрали 177 голосів з 210 демократів

" а не в те, що демократи підставили Байдена" - може таке бути, що підставили Маккарті, і це було заплановано... далі план мабуть дав збій...

"ну або йди нах уй і не мороч тут людям голову." - можете також піти, з наступних причин
- не будете морочити голову своїми вигадками без посилань на докази
- та не будете нервово зриватись, на образи та не пристойні написи на форумі
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15.03.2024 18:54 Ответить
я ж написав, що якщо і була та таємна угода, то Маккартні її потім порушив і кинув Байдена під тиском маговців, за що його демократи і звільнили. в таке повірить адекватна людина. і адекватна людина не повірить в те, що однопартійці Байдена всі одностайно і дружно підставили лідера своєї партії.. але ти я бачу справді неадекватний. того й кажу, що ти довбойоб. і це не образа, а комплімент тобі. все, набрид ти тут. пшов нах. чи до Ілларіонова..
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15.03.2024 19:00 Ответить
тю... та хєрня-питання... з грудня чекали, і ще почекаємо...
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14.03.2024 20:54 Ответить
https://www.politico.com/staff/jennifer-scholtes ДЖЕННИФЕР ШОЛТЕС и https://www.politico.com/staff/connor-obrien КОННОР О'БРАЙЕН

14/03/2024 10:00 ПО ВОСТОЧНОМУ ПОЯСА

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://politi.co/43eTB9r https://twitter.com/intent/tweet?url=https://politi.co/43eTB9r&text=Johnson+faces+make-or-break+moment+on+Ukraine+aid+as+pressure+mounts&via=politico https://www.politico.com/news/2024/03/14/johnson-ukraine-aid-00146858 https://www.politico.com/news/2024/03/14/johnson-ukraine-aid-00146858

У спикера Майка Джонсона заканчивается время, чтобы решить свою проблему помощи Украине - с растущим давлением внутри Капитолия и по всему миру.

Если спикер не примет быстро план по утверждению давно застопоренной иностранной помощи, законодатели в его собственной партии могут заставить его руку, согласився с демократами на маневрах, которые будут направлять вокруг него законопроекты о помощи. Но какой бы план ни принял Джонсон, он почти наверняка будет стоить ему его глубоко раздробленной конференции Республиканской партии, чье слабое большинство в два голоса уже требует от него полагаться на голоса демократов, чтобы принять большинство основных законов

Пока не закончат финансирование остальной части правительства, повторив эту позицию в среду вечером. Оформление сделки по расходам может произойти уже на следующей неделе, если Конгрессу удастся согласовать сделку к следующему крайнему сроку закрытия 22 марта. С длительным перерывом, запланированным сразу после этого, это время может перенести любое окончательное соглашение об иностранной помощи в ближайший месяц, как можно скорее.

Между тем, законодатели обеих сторон предупреждают, что Киев не может продержаться дольше.

"Оттолкнуть это после следующей пятницы безрассудно, и я ясно дал это понять", - сказал председатель вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс (R-Ala.), хотя он не был оптимистичен в отношении быстрых действий.
Военные чиновники предупреждают, что в Украине зайдутся необходимые боеприпасы в течение нескольких недель без счета за экстренную помощь, даже если Пентагон готовится отправить еще 300 миллионов долларов боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет. В то время как Конгресс готовится покинуть Вашингтон на следующей неделе на 17-дневный перерыв, премьер-министр Польши и другие иностранные лидеры все более смелыми предупреждают, что бездействие спикера может привести к массовым жертвам.
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14.03.2024 20:59 Ответить
То бувон-лайн переклад з POLITICO
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14.03.2024 21:01 Ответить
Все зрозуміло. Попри те, що магашиська трампова курва джонсон не стільки для України, як для ***** "" Байден і Держдеп наполягають, що запропонований ними законопроект про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю є найкращим варіантом; але не проти і двопартійного, ухваленого Сенатом.

Але сюди зараз злізе ботня на з/п, зокрема , і розпочне розкидати своє гівно тільки щоб хоч якось зкомпроментувати необхідні нам рішення від Конгресу, бо їх Трамп наказа не приймати в жодному випадку Буде щось колупати не по суті справи, а по якимось деталям, які неможливо перевірити; зокрема "а Байден не ухвалив протоколу передачі зброї" - який міг бути просто таємним, не для оприлюднення.
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14.03.2024 21:00 Ответить
Одне просте питання, скільки військової допомоги передбачено в цьому пакеті на 2024 рік для України?
Ніхто не може відповісти

По Джонсону - так він веде себе дивно. Може на користь США, проте не на користь України.
Те що він пропонує (зміну законодавства по кордону), не мають бажання підтримувати демократи в Сенаті - маючи більшість
І навпаки, Джонсон блокує в Палаті представників

А хто привів Джонсона до влади?
Маккарті зняли демократи всім составом, щоб отримати більшість домовились з 8ма республіканцями.
Тобто можуть домовлятись з республіканцями, коли потрібно
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14.03.2024 22:47 Ответить
Джонсонлу надо оторвать его джонсон и скормть трамплу.
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14.03.2024 21:01 Ответить
Дякую, святий Байден, вже допомог , зняв санкции з Ірану , . Це допоможе Ірану розблокувати 10 миллиардів долларов, дякую, щиро дякую. Особисто Байдену.
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15.03.2024 08:32 Ответить
 
 