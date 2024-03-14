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Новости Война
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Стефанчук о бронировании от военной службы: На одного воина должно быть восемь человек, обеспечивающих экономику

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на одного воина, защищающего Украину, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономическое содержание этого воина.

Так он ответил на вопрос, планируется ли в законопроекте о мобилизации так называемое "бронирование для богатых", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналистка спросила Стефанчука, считает ли он справедливым вероятность введения бронирования от военной службы для лиц, получающих от 35 000 грн в месяц, или в зависимости от того, как эти люди влияют на экономику Украины.

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Спикер парламента упомянул, что в средневековой Англии существовал так называемый "налог на трусость": когда люди платили деньги, чтобы не уходить в рыцари. По словам Стефанчука, такой налог затем существовал во многих государствах.

"Я не знаю страны, где это действительно сработало. Но, с другой стороны, я понимаю, что на одного воина, защищающего страну, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономическое содержание этого воина. Поэтому экономика – это тоже не последняя вещь, и нужно находить те меры и средства, которые будут способствовать повышению уровня экономики в Украине", – ответил Стефанчук.

Несмотря на третий год войны, Украина демонстрирует "неплохие показатели в экономике", добавил спикер Рады.

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"Но каждый этот успех – это очень сложная работа и правительства Украины и всех, кто занимается экономической сферой. Экономика является определяющей", – заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, точно ли планируется ввести бронирование для тех, кто зарабатывает от 35 000 грн, или это может быть другая цифра, Стефанчук сказал: "Еще раз говорю, здесь нужно понять, целесообразен ли этот механизм".

Автор: 

мобилизация (2807) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+24
Скільки осіб потрібно, щоб цю свиню прокормити?
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14.03.2024 21:55
+12
Юрист констітуціоналіст грьобаний - адвокат диявольської МАРОДЕРІЇ
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14.03.2024 21:54
+11
Правило 1 книги админов сайта Цензор - ботов на@ер с пляжа. Романтика
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14.03.2024 22:07
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Привет, свежевылупленный бот. И пока
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14.03.2024 22:00 Ответить
Правило 1 книги админов сайта Цензор - ботов на@ер с пляжа. Романтика
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14.03.2024 22:07 Ответить
+++
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14.03.2024 22:07 Ответить
ти сьогодні зареєструвався щоб бзднути ?



Реєстрація: 14.03.2024
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14.03.2024 22:18 Ответить
ви думали що це фігура рєчі ? ні шановні!
це фізична ліквідація голоти в Україні

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14.03.2024 22:15 Ответить
...який зріжуть бурят-монголи ?
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14.03.2024 22:19 Ответить
буряти схоже вже все...
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14.03.2024 22:29 Ответить
КАРМАННА шавка ермака - Хряк Стефанчук , отримував ДОПОМОГУ від ВР ,щоб заплатити за оренду своїй ТЕЩІ , коли будував , шикарний ПАЛАЦ !
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15.03.2024 00:17 Ответить
Юрист констітуціоналіст грьобаний - адвокат диявольської МАРОДЕРІЇ
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14.03.2024 21:54 Ответить
Вбивця парламентризму України під час війни !
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14.03.2024 21:55 Ответить
А оскільки він професор констітуціоналіст - повинен здати свої професорські посвідчення й дипломи про освіту -сцяний матрас Єрмака!
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14.03.2024 21:57 Ответить
у середньовічній Англії існував так званий "податок на боягузтво"

плять ! то що, введемо ЗЄлєбоський оброк-відкуп для жирнопузих?
Хай живе РККА - робітничо-крестьянськая армія
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14.03.2024 22:08 Ответить
ЗСУ одмєняється ?
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14.03.2024 22:11 Ответить
Галопєрідол призначається !


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14.03.2024 22:30 Ответить
Цікаво скільки сотень українців потрібно щоб цей сирота пообідав???
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14.03.2024 22:20 Ответить
І ще 18 на кожного чиновника/депутата
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14.03.2024 21:55 Ответить
Скільки осіб потрібно, щоб цю свиню прокормити?
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14.03.2024 21:55 Ответить
А скільки працює на утримання одного "стефанчука"?

Може б треба було відмовитися від якихось опцій та бонусів?
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14.03.2024 21:55 Ответить
Звичайно, це ж умовні сіряки народжуються для війни..ґ
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14.03.2024 21:55 Ответить
Треба рахувати на кіло живої ваги
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14.03.2024 21:56 Ответить
Весь квартал боягузи та нічого не платить. Тільки беруть гроші у держави на зйомки усякої йухні.
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14.03.2024 21:56 Ответить
що оно верзе ?
наш тил це Європа та Америка
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14.03.2024 21:56 Ответить
Не сміши мої капці
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14.03.2024 22:12 Ответить
згоден, не смішно, коли і зброю, і снаряди і пенсію ми отримуємо з Заходу

це для Вас відкриття ?
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14.03.2024 22:23 Ответить
Тобто, всі хто залишився в цій країні, можуть сміливо пакувати чумайдани і вирушати на Захід. Тут вже ніхто не потрібен. Все, що необхідно для економіки, зробить Європа і Америка
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14.03.2024 22:32 Ответить
Кто тебя, нищеброда, спрашивать будет?
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14.03.2024 22:34 Ответить
Судячи по відіжраній пиці Коливана на його утримання потрібно вісімдесят осіб.І це ще не рахуючи утримання "тещиної" квартири.Лицемірна тварина.
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14.03.2024 21:58 Ответить
Тобто визнав фактично, що планують на войну відпрааляти тільки бідних. А навіщо бідним тоді ця країна?
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14.03.2024 21:59 Ответить
так ця цифра всім відома, та то для нормальних країн, а ми живемо подачками жебракуванням, ти свій колгосп ВР зібрати не можеш для голосування, тому під твоїм командуванням 56 депутатів завтра на фронт
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14.03.2024 22:00 Ответить
Податок щоб не йти у лицарі!!! Оце йо.бнуте!!!!
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14.03.2024 22:04 Ответить
Ли́цар-бакала́вр (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Knight Bachelor) - у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британській системі нагород і почесних звань https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB титул людини, посвяченої https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монархом в лицарі, але не як учасник організованих https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8 лицарських орденів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Сполученого Королівства https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80#cite_note-1 [
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14.03.2024 22:08 Ответить
Ось би тебе свинячу морду на фронт!!! А скільки воїнів ти покриваєш???
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14.03.2024 22:05 Ответить
У "середньовічні Англії" тебе б вже давно вбили, як шахрая.
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14.03.2024 22:06 Ответить
прехзидента у ранець і ...... МИ СМЄЛО В БОЙ ПОЙДЄМ ( а ми за Вами ))). НЕ інакше.
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14.03.2024 22:07 Ответить
Тупий впопулізм. Сім з восьми "донорів" армії живуть в ЕС і штатах. Але мудрому наріду зайде...
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14.03.2024 22:09 Ответить
На такого хряка вісім осіб мало. Треба чоловік тридцять. Вісім осіб цей свинячий мастодонт за один прісєст зїсть
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14.03.2024 22:12 Ответить
Якщо всі підуть воювати, з кого ж ЗЄрмаки та Стефанчуки будуть харчуватися?
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14.03.2024 22:14 Ответить
З упоротих зебілів. Повір, їх менше не стало
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14.03.2024 22:19 Ответить
Якщо ВСІ підуть воювати
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14.03.2024 23:08 Ответить
Та один Стефанчук коштує більше роти бійців.

Може краще вкоротити ЗЄрмаків та Стефанчуків на голову?
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14.03.2024 22:12 Ответить
А на одного працівника 10 трутнів які сидять на шиї у того працівника
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14.03.2024 22:13 Ответить
И как такое количество ментов обеспеспечивают экономику?
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14.03.2024 22:13 Ответить
У нас вже не перший місяць набирають в поліцію. Вимоги: від 18 років, бути сильним, витривалим, фізично здоровим, мати права категорії "В" і т.п. Крім зарплати безкоштовне лікування в клініках МВС працівників та їх родин, чотири вихідних дні, компенсація за оренду житла, фінансовий лізинг.
Виходить, що для терору власного народу відбирають молодих та сильних, а добре озброєного ворога ворога хай зупиняють хворі, старі, слабкі та бідні. Чудова, справедлива ЗЕкраїна.
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14.03.2024 22:28 Ответить
один с ложкой десять с сошкой это зе команда так живет такие худые что за шваброй не видно
Я согласен один воин и десять его обувают кормят воружают напрямую минуя эту мутную пену дерьма
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14.03.2024 22:14 Ответить
Цікаво, скільки людей утримуюють це рило свиняче?
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14.03.2024 22:14 Ответить
Сколько нужно денег на ,,содержание-воина,, Стефанчука ¿
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14.03.2024 22:18 Ответить
Не вірю.
Всі показали декларації! Хутко!Хутко!
Тебе кабан, це теж стосується.
Піявки, грьобані.
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14.03.2024 22:18 Ответить
якщо воно думає, що це вісім депутатів чи якихсь мажорчиків, і що їх праця призводить до збільшення матеріальних благ суспільства, то воно помиляється
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14.03.2024 22:19 Ответить
у середньовіччі хтось не хотів стати лицарем і навіть платив для цього гроші....ну хіба шо принци, герцоги та всякі вищі, бо це як з генерала до рядового розжалувати,....хватить нюхати там всяке гавно
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14.03.2024 22:23 Ответить
на одного ЗЕПОКИДЬКА , який знищує країну, має бути 80000 осіб, які забезпечують економічне утримання це зе.
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14.03.2024 22:32 Ответить
це має значення якщо економіка працює.
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14.03.2024 22:41 Ответить
А що в середньовіччі , холопи - ставали дворянами ,які мали право брати участь в приннятті рішень життєво важливих для держави? Стефанчуки -максимум могли стати старшими конюхами ....
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14.03.2024 22:41 Ответить
Солдати не ******* , коли ними командують плебеї , люди неблагородного роду . Онасандр, римський філософ .
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14.03.2024 22:45 Ответить
Це каже хряк, який отримував кошти від держави за оренду житла в своєї тещі! Рівень цинізму зашкалює !
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14.03.2024 22:53 Ответить
Цьому Коливвану ніфіга не соромно після таких заяв.....
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14.03.2024 23:00 Ответить
Буквально 2÷3 хвилинки історії від праффессара трускавецької академії
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14.03.2024 23:09 Ответить
У середньовічній Англії, як і в інших середньовічних країнах, якщо на землі лицаря нападав ворог то лицар або збирав армію із своїх селян яку особисто очолював і вів у бій разом з своїми нащадками та прислужниками або на зібрані з селян податки наймав і утримував армію професійних найманців.Армія селян воювала погано, без належного нагляду розбігалася при першій можливості, тому що більшість селян не бачила різниці в тому який пан буде їх гнобити, також війна потребувала значних фінансових витрат, а посилаючи селян на війну лицар втрачав головне джерело доходу. А наші "заслужені" зелені лицарі свято вірять, що можна буде посилати селян на війну і одночасно здирати з них податки.
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14.03.2024 23:09 Ответить
Один Стефанчук потягне на п'ять таких.
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14.03.2024 23:30 Ответить
Цю свиню треба відправити на передову, нехай він там виживе максимум 30 хвилин, але тільки в такий спосіб можна очистити владу від зеленої плісняви і соціальних ліфтів- нянь, безробітних, весільних фотографів і всього безграмотного непотребу який привів за собою бродячій цирк- шапіто.
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14.03.2024 23:42 Ответить
Ця тварина як завжди тупо бреше - 8 осіб, це люди які створюють зброю та **********, чи працюють у промисловості чи аграрному секторі, щоби забезпечити виробництво зброї, а не ті, які відкуповуються від війни. Слуги урода, бл...
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15.03.2024 00:09 Ответить
стефанчук люту херню зморозив про лицарей, де воно вчило історію
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15.03.2024 03:24 Ответить
Чув дзвін....

1. Не "йти у лицарі", а "йти на війну". Людина залишалась у лицарському статусі.
2. Лицар - це не просто вершник, це землевласник, тобто дрібний, але пан. Податок не стосувався інших верств населення.
3. Це підхід Пізнього Середньовіччя - у нас що, феодалізм?
4. В часи, коли давно існує та застосовується загальна мобілізація, система "заплати та сиди вдома" НЕ працює, вона лише додає аргументу мамкіним бубочкам стогнати у соцмережах про те, що замість них мають служити інші.

Пи.Си. Щось про Англію чув, а про те, що значно ближче - Річ Посполиту (там це називалося "кварцяний податок") не чув.
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15.03.2024 06:59 Ответить
О чем этот жирдяй говорит? Какая экономика, эта власть сама крышует схемы с налогами - Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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15.03.2024 17:19 Ответить
 
 