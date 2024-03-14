Стефанчук о бронировании от военной службы: На одного воина должно быть восемь человек, обеспечивающих экономику
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на одного воина, защищающего Украину, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономическое содержание этого воина.
Так он ответил на вопрос, планируется ли в законопроекте о мобилизации так называемое "бронирование для богатых", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Журналистка спросила Стефанчука, считает ли он справедливым вероятность введения бронирования от военной службы для лиц, получающих от 35 000 грн в месяц, или в зависимости от того, как эти люди влияют на экономику Украины.
Спикер парламента упомянул, что в средневековой Англии существовал так называемый "налог на трусость": когда люди платили деньги, чтобы не уходить в рыцари. По словам Стефанчука, такой налог затем существовал во многих государствах.
"Я не знаю страны, где это действительно сработало. Но, с другой стороны, я понимаю, что на одного воина, защищающего страну, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономическое содержание этого воина. Поэтому экономика – это тоже не последняя вещь, и нужно находить те меры и средства, которые будут способствовать повышению уровня экономики в Украине", – ответил Стефанчук.
Несмотря на третий год войны, Украина демонстрирует "неплохие показатели в экономике", добавил спикер Рады.
"Но каждый этот успех – это очень сложная работа и правительства Украины и всех, кто занимается экономической сферой. Экономика является определяющей", – заявил он.
Отвечая на уточняющий вопрос, точно ли планируется ввести бронирование для тех, кто зарабатывает от 35 000 грн, или это может быть другая цифра, Стефанчук сказал: "Еще раз говорю, здесь нужно понять, целесообразен ли этот механизм".
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Реєстрація: 14.03.2024
це фізична ліквідація голоти в Україні
плять ! то що, введемо ЗЄлєбоський оброк-відкуп для жирнопузих?
Хай живе РККА - робітничо-крестьянськая армія
Може б треба було відмовитися від якихось опцій та бонусів?
наш тил це Європа та Америка
це для Вас відкриття ?
Може краще вкоротити ЗЄрмаків та Стефанчуків на голову?
Виходить, що для терору власного народу відбирають молодих та сильних, а добре озброєного ворога ворога хай зупиняють хворі, старі, слабкі та бідні. Чудова, справедлива ЗЕкраїна.
Я согласен один воин и десять его обувают кормят воружают напрямую минуя эту мутную пену дерьма
Всі показали декларації! Хутко!Хутко!
Тебе кабан, це теж стосується.
Піявки, грьобані.
1. Не "йти у лицарі", а "йти на війну". Людина залишалась у лицарському статусі.
2. Лицар - це не просто вершник, це землевласник, тобто дрібний, але пан. Податок не стосувався інших верств населення.
3. Це підхід Пізнього Середньовіччя - у нас що, феодалізм?
4. В часи, коли давно існує та застосовується загальна мобілізація, система "заплати та сиди вдома" НЕ працює, вона лише додає аргументу мамкіним бубочкам стогнати у соцмережах про те, що замість них мають служити інші.
Пи.Си. Щось про Англію чув, а про те, що значно ближче - Річ Посполиту (там це називалося "кварцяний податок") не чув.