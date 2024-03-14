Макрон об отправке войск в Украину: Мы готовы вложить ресурсы для того, чтобы не дать России победить
В контексте заявления об отправке войск в Украину Эмманюэль Макрон отметил, что Франция готова выложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.
Передает слова президента Франции Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Макрон, объясняя поднятую им идею о введении войск в Украину, подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "идет на европейской земле".
"Что происходит в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул он.
В то же время он отметил, что если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим".
"Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу", – заверил Макрон.
"Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила", – резюмировал президент.
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Макрон - новий Де ГОЛЬ
Дякуемо за підтримку
1.
ссилка https://kartin.papik.pro/ogon/31648-kartinki-moskva-v-ogne-70-foto.html https://kartin.papik.pro/ogon/31648-kartinki-moskva-v-ogne-70-foto.html
Захід так само боїться програшу московії, як і розпаду срср, але не розуміє, що допоки є ця недоімперія, доти буде загроза світової війни (зараз там ще Китай підв'язується, але він більш залежний від Заходу і має менші ресурси, окрім людських).
В мене складається таке враження, що їм така ситуація більш до вподоби, а ніж програш кремлядів і розпад на незалежні держави.
Дуже сподіваюся, що то просто моя необізнаність у всіх світових процесах....
Але й це немало значить у ********* реаліях...
Заряды были заложены в основание фундаментов ещё при строительстве.
Разрешение на возведение было выдано при наличии технической возможности
сноса этих зданий, и эту возможность заложили в конструкцию.
Взрывы небоскрёбов произошли при мэрстве Рудольфа Джулиани -
адвоката Дональда Трампа.
що конкретно, крім пафосних слів про готовність, відбувається, хтось знає?
Не боїться говорити про це публічно та не звертає уваги на волання москалів про червоні лвнії та їх шантаж використання ядерної зброї.
ніколи про нього так би і не подумав
І чесно признаюсь - мої вибачення
бідон і штольц рядом не стоять
хоча *лядь як все .. йово у світі якщо мирозраховуємо на лобістські ініціативи французів які в свою чергу з 50 років були лише замирювальні на умовах агресора ….
Вже є інфа що готовий вілправити своїх в Румунію, а потім під Одесу. Як приїдуть так і поїдуть.
А нахіба?
Гра м'язами, не більше.
то його місце займуть інші, кому не байдуже.
А Байден хай займається виборами.