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Новости Война
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Макрон об отправке войск в Украину: Мы готовы вложить ресурсы для того, чтобы не дать России победить

макрон

В контексте заявления об отправке войск в Украину Эмманюэль Макрон отметил, что Франция готова выложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.

Передает слова президента Франции Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Макрон, объясняя поднятую им идею о введении войск в Украину, подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "идет на европейской земле".

"Что происходит в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим".

"Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу", – заверил Макрон.

"Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила", – резюмировал президент.

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Автор: 

Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+21
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14.03.2024 22:23
+15
Франція - це сила миру

Макрон - новий Де ГОЛЬ

Дякуемо за підтримку
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14.03.2024 22:16
+15
Якщо це правда то це прорив у міжнародному ставленні до цієї війни.
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14.03.2024 22:16
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Молодець, йому нема чого приховувати від свого народу.
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14.03.2024 22:15 Ответить
а конкретно ?
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14.03.2024 22:15 Ответить
Конкретно якось так https://t.me/voynareal/85564
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14.03.2024 22:22 Ответить
Франція - це сила миру

Макрон - новий Де ГОЛЬ

Дякуемо за підтримку
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14.03.2024 22:16 Ответить
Краще б як Наполеон,спалив би москву...
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14.03.2024 22:26 Ответить
Кацапи самі мацкву спалили, думаю все повториться..
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14.03.2024 22:34 Ответить
Айвазовського кацапи здорово достали
1.
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14.03.2024 23:42 Ответить
2.
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14.03.2024 23:43 Ответить
3.
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14.03.2024 23:44 Ответить
І ЩЕ 5 картин Айвазовського про пожар в мацкві. Не буду всі вигружати
ссилка https://kartin.papik.pro/ogon/31648-kartinki-moskva-v-ogne-70-foto.html https://kartin.papik.pro/ogon/31648-kartinki-moskva-v-ogne-70-foto.html

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14.03.2024 23:48 Ответить
Штурм хремля Вам підійде ?

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14.03.2024 23:37 Ответить
Якось ви шаблонно підходите. Шини,коктейлі.10 мегатон і все
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15.03.2024 09:35 Ответить
Якщо це правда то це прорив у міжнародному ставленні до цієї війни.
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14.03.2024 22:16 Ответить
главное чтобы не оказался галимый треп
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15.03.2024 00:50 Ответить
Вот словоблуд. Не то что тупой папа.
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14.03.2024 22:17 Ответить
Можем повторить.
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14.03.2024 22:17 Ответить
Какое-то бла-бла-бла. Хотя, может сразу все нельзя вываливать "на головы беспечных парижан".
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14.03.2024 22:18 Ответить
не ну ***** хай виконують будапештський меморандум.
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14.03.2024 22:18 Ответить
хто? французи? вони ж його не підписували. а от справжніх підписантів це має мотивувати і спонукати слідувати за Макроном і заводити в Україну своїх миротворців. нема чого їм лазити десь по горах Афганстіну чи в пустелях Іраку, Сирії, коли горить Європа..
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14.03.2024 23:10 Ответить
ІМХО "не перемогти" і "програти" - різні речі.
Захід так само боїться програшу московії, як і розпаду срср, але не розуміє, що допоки є ця недоімперія, доти буде загроза світової війни (зараз там ще Китай підв'язується, але він більш залежний від Заходу і має менші ресурси, окрім людських).
В мене складається таке враження, що їм така ситуація більш до вподоби, а ніж програш кремлядів і розпад на незалежні держави.
Дуже сподіваюся, що то просто моя необізнаність у всіх світових процесах....
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14.03.2024 22:19 Ответить
та вже змінюються позиції.. якщо раніше Захід боявся розпаду совка чи раші, бо ще більше боявся куди потрапить ядерна зброя після розпаду совка, то тепер після погроз ху йла ядерною зброєю там вже точно прийшли до думки, що таки буде для світу краще, коли той морок піде у небуття..
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14.03.2024 23:13 Ответить
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14.03.2024 22:20 Ответить
ЗОЛОТІ СЛОВА !
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15.03.2024 05:05 Ответить
Знову чомусь лише про це: "не допустити перемоги Росії у війні".
Але й це немало значить у ********* реаліях...
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14.03.2024 22:20 Ответить
Лучше бы молчал. Пыня щас регоче катаясь по ковру Александровского зала кремля.
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14.03.2024 22:22 Ответить
Пиня серет в чумадан, ботокс потек…
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14.03.2024 22:36 Ответить
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14.03.2024 22:23 Ответить
тому що в существа є ядрьона бомба
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14.03.2024 22:48 Ответить
Д ваглавных небоскрёба ВТЦ тоже снесены ядерными взрывами.
Заряды были заложены в основание фундаментов ещё при строительстве.
Разрешение на возведение было выдано при наличии технической возможности
сноса этих зданий, и эту возможность заложили в конструкцию.
Взрывы небоскрёбов произошли при мэрстве Рудольфа Джулиани -
адвоката Дональда Трампа.
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15.03.2024 05:13 Ответить
Макрон еволюціонував у Людину
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14.03.2024 22:28 Ответить
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14.03.2024 23:24 Ответить
Poxoze vedut francuzi voska pod Odesoj.A kto ix ostanovit eto zdelat neuzeli kacapi ?
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14.03.2024 22:31 Ответить
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14.03.2024 22:34 Ответить
хтось пояснить, чому всі зараз збудились на макрона?

що конкретно, крім пафосних слів про готовність, відбувається, хтось знає?
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14.03.2024 22:40 Ответить
Тому, що Макрон єдиний західний лідер ядерної держави, який категорично не відкидає можливість відправки своїх військ в Україну.
Не боїться говорити про це публічно та не звертає уваги на волання москалів про червоні лвнії та їх шантаж використання ядерної зброї.
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14.03.2024 22:58 Ответить
Якщо не знаєш. Є такий собі "Французський іноземний легіон". З висококваліфікованих бійців. Воює всюди. Узаконено.
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14.03.2024 23:29 Ответить
А Ви думаєте в Легіоні немає кацапів???Я б не хотів щоб Легіон тут воював...
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15.03.2024 09:38 Ответить
Сподіваюсь, що на Заході з`явився справжній лідер з яйцями.
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14.03.2024 22:48 Ответить
Якщо і так - то це точно не Макрон))
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14.03.2024 22:50 Ответить
Навіть якщо ніяких військ Франція не відправить, зміна риторики - це вже надзвичайний прогрес, особливо на фоні жування шмарклей іншими західними лідерами. І це каже не якийсь там циган орбан, а президент ядерної держави.
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14.03.2024 23:05 Ответить
У Франції є іноземний легіон. Він воює всюди. Абсолютно законно.
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14.03.2024 23:27 Ответить
Макрон 2024 _ Макрон здорової людини?
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14.03.2024 22:49 Ответить
чесно признаюсь
ніколи про нього так би і не подумав
І чесно признаюсь - мої вибачення
бідон і штольц рядом не стоять
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14.03.2024 22:53 Ответить
А буба проти французьких військ
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14.03.2024 22:58 Ответить
Я ж казав - що цей малий намацав шари у кишені …..

хоча *лядь як все .. йово у світі якщо мирозраховуємо на лобістські ініціативи французів які в свою чергу з 50 років були лише замирювальні на умовах агресора ….
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14.03.2024 23:11 Ответить
Власне, в кишені. В нормальних чоловіків вони не в кишені.
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14.03.2024 23:22 Ответить
Отримав люлєй в Африці і заворушився..

Вже є інфа що готовий вілправити своїх в Румунію, а потім під Одесу. Як приїдуть так і поїдуть.

А нахіба?

Гра м'язами, не більше.
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14.03.2024 23:23 Ответить
Але ж Зеленскій на це питання відповів абсолютно конкретною відмовою. Не хоче він тут ніяких військ!
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14.03.2024 23:25 Ответить
Франція поки що єдина з гарантів Будапештського меморандуму, яка обіцяє на тільки відкупитись, а бере відповідальність за свої обіцянки гарантувати безпеку.
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14.03.2024 23:36 Ответить
Готує настрій на той випадок якщо Трамп вирішить кинути Україну. Кацапи тоді точно схавають Молдову, а там вже може початися щось з румунами, або в балтійських країнах і полюбас Західній Європі доведеться орді протистояти.
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15.03.2024 00:28 Ответить
главное чтобы сейчас не вылез зеля и не проблеял, что нам фр. войска не нужны
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15.03.2024 00:52 Ответить
Якщо дядько Сем не хоче дивитись за світовим порядком,
то його місце займуть інші, кому не байдуже.
А Байден хай займається виборами.
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15.03.2024 05:19 Ответить
Нема зараз того дядька Сема.Останнім був Рейган,я маю на увазі у респім.Зараз за допомоги кремля до влади рветься "семен" в обличі трампа.Рветься любим шляхом.
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15.03.2024 05:40 Ответить
Нах... нам французский Наполеон? У нас, в Украине, свой есть. Ничем не хуже.
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15.03.2024 06:10 Ответить
Эммануэль Макрон очень тактично и доступно дает понять что на кону отправка воиск. Процесс пошел...
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15.03.2024 06:28 Ответить
не надейся, а вот москалыкы так, на московії зараз самий популярний фальшиві український паспорт і свідотство про народження в Україні ід шахраїв які на цьому добряче заробляють. з якими вони біжать до Европи правдами і неправдами. щобскористатись ними як біженці з України. коштують такі документи на росії від 5 тисяч доллярів і вище...
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15.03.2024 07:53 Ответить
- ну это речь не мальчика, но мужа.(С)
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15.03.2024 07:38 Ответить
О, у Макрона яйца появились
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15.03.2024 09:29 Ответить
 
 