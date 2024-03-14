Макрон об отправке войск в Украину: Мы готовы вложить ресурсы для того, чтобы не дать России победить

В контексте заявления об отправке войск в Украину Эмманюэль Макрон отметил, что Франция готова выложить ресурсы, чтобы не разрешить России победить.

Передает слова президента Франции Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Макрон, объясняя поднятую им идею о введении войск в Украину, подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "идет на европейской земле".

"Что происходит в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим".

"Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу", – заверил Макрон.

"Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила", – резюмировал президент.

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