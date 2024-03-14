Результаты войны в Украине будут решены этой весной и летом, - Боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил в Вашингтоне, что обеспечение новой поддержки Украины не может ждать, поскольку исход войны в Украине будет решен этой весной и летом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На фоне сомнений относительно продления военной помощи США Киеву, Боррель сказал журналистам, что его послание к американским политикам таково: "Что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро".

"Мы должны ускорить темпы. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Вот почему мы увеличиваем наши промышленные оборонные мощности. И это тоже справедливо для США", - сказал Боррель об усилиях Европы поддержать Украину.

"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают большого наступления России этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", - добавил он.

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