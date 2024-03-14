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Результаты войны в Украине будут решены этой весной и летом, - Боррель

боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил в Вашингтоне, что обеспечение новой поддержки Украины не может ждать, поскольку исход войны в Украине будет решен этой весной и летом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На фоне сомнений относительно продления военной помощи США Киеву, Боррель сказал журналистам, что его послание к американским политикам таково: "Что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро".

"Мы должны ускорить темпы. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Вот почему мы увеличиваем наши промышленные оборонные мощности. И это тоже справедливо для США", - сказал Боррель об усилиях Европы поддержать Украину.

"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают большого наступления России этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Победа Украины зависит от прочности трансатлантических связей между Европой и США, - Боррель

Автор: 

США (27090) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+10
Саме тому у нас проблеми зі зброєю? Ясно!
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14.03.2024 22:25
+8
З ними нічого не буде. Бо з такою допомогою і з таким урядом до того часу в нас теж залишаться такі ж гвинтівки, ще й без патронів.
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14.03.2024 22:55
+7
Сумніваюсь, що наступ рашки (навіть якщо вони там щось й захоплять), якось реально миттєво вплине на результат війни цього літа, чи весни.
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14.03.2024 22:44
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Діду - харе у нас уже є такі
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14.03.2024 22:22 Ответить
Дід не чув, що все почалося набагато раніше, 1169-го року, коли русскій(!) князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
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15.03.2024 06:03 Ответить
Ну раскосые глаза у Боголюбского были от матери, половецкой княжны. А вот его отец Долгорукий был сыном Владимира Мономаха князя Киевского, которому Боголюбский таким образом внук.
Какие уж там русские и украинцы, феодальная семейная разборка.
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15.03.2024 09:07 Ответить
Рюзкє, переживаєш за своїх?
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15.03.2024 14:40 Ответить
Невесело звучить...
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14.03.2024 22:24 Ответить
Саме тому у нас проблеми зі зброєю? Ясно!
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14.03.2024 22:25 Ответить
Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США Джерело:
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15.03.2024 10:42 Ответить
у нас проблеми з владою. Європейці і американці кричать про це вже 2 роки
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15.03.2024 11:17 Ответить
Дада, 2-3 тижні. Бачили, знаємо.
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14.03.2024 22:25 Ответить
Это смотря что результатом считать. Выход ВСУ на границы 91-го ? эрефия в Чопе? В ЕС особого оптимизма нет, будут склонять к переговорам.
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14.03.2024 22:34 Ответить
Мова йде про тотальну відкриту мобілізацію одразу після "виборів путєна" і про літній наступ рашки після цього.
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14.03.2024 22:38 Ответить
Речь идет о "результат війни в Україні буде вирішено цієї весни та літа".
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14.03.2024 22:45 Ответить
Від масштабу залежить. Схоже, Борель вважає, що рашка планує кинути в мʼясні штурми залишки всього, що в неї щє є.
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14.03.2024 22:48 Ответить
Те саме я чув рік тому. Ніачьом.
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14.03.2024 22:34 Ответить
Ви не зрозуміли...зараз все набагато гірше для нас ніж торік. І питання геть у іншому - чи буде вже кацапський наступ успішним, чи зможемо ми його відбити.
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14.03.2024 22:38 Ответить
Сумніваюсь, що наступ рашки (навіть якщо вони там щось й захоплять), якось реально миттєво вплине на результат війни цього літа, чи весни.
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14.03.2024 22:44 Ответить
До результату війни ще ой як далеко.
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14.03.2024 22:45 Ответить
Не знаю...я вже від багатьох чув, що у кінці літа щось закінчиться...якось, не зрозуміло як...
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14.03.2024 23:41 Ответить
Та ніяк. То риторика
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15.03.2024 11:29 Ответить
Значить вже все порішали
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14.03.2024 22:36 Ответить
в цілому зрозуміло. путлєр планує піти ва-банк, оголосивши тотальну мобілізацію і кинувши всі наявні військові ресурси рашки на "бліцкріг" для захоплення якнайбільше територій до моменту прихода трампа до влади. там він розраховує домовлятись про "ситуацію на землі"
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14.03.2024 22:42 Ответить
Думаю, він до" виборів Трампа " буде продовжувати повзучий наступ, ставлячи основним завданням не захоплення територій, а нанесення максимальних втрат ЗСУ.
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14.03.2024 22:53 Ответить
йому під вибори Трампа треба саме території захопити, так як він розраховує на заморозку конфлікту.
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14.03.2024 23:39 Ответить
З чого ви вирішили, що йому потрібна заморозка?
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15.03.2024 00:14 Ответить
Заморозка йому потрібна щоб накопичити техніку і призвати/обучити якомога більше м'яса для нового походу на Київ.
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15.03.2024 11:32 Ответить
борель знає, шо каже. літом буде п*здець і я схильний вважати, що зовсім не паРаші.
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14.03.2024 22:43 Ответить
не буде ніякого п*здеця
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14.03.2024 22:53 Ответить
хотілося би, але...
дуже скоро дізнаємось, мимо нас не пройде.
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14.03.2024 22:56 Ответить
я вам кажу що не буде,від вас потрібно тільки одне -не скиглити й не "пускати бульби з носа".
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14.03.2024 23:04 Ответить
кацапський бойовий потенціал не безкінечний, всьому є край, з гвинтівками мосіна вони то підуть, але що з ними буде
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14.03.2024 22:46 Ответить
З ними нічого не буде. Бо з такою допомогою і з таким урядом до того часу в нас теж залишаться такі ж гвинтівки, ще й без патронів.
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14.03.2024 22:55 Ответить
Але поки вони збільшують відрив в КАБах, ракетах, дронах.
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14.03.2024 22:55 Ответить
З КАБ-ами та ракетами в нас й не було ніякого паритету,щодо дронів-питання спірне, все залежить від ділянки фронту,десь в них,десь в нас,зайдуть "ЕФ-ки",з КАБ-ами буде легше.
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14.03.2024 23:10 Ответить
- Ваші колеги з аеророзвідки розказують, що у росіян суттєво збільшилася кількість дронів…
- Вони в цьому плані чудово забезпечені. У них ще з початку повномасштабної війни є "Орлани", "Зала", "Ланцети". Також багато "Мавіків", які вони інколи не прошивають, але застосовують таку тактику, що їх впіймати досить важко. Тобто з дронами у них все о'кей. Їх виготовляє держава. Росіяни мають штатні аеророзвідувальні підрозділи. Уявіть собі, яка у них логістика! Це все пропрацьовано. Роблять все штатно, а не на ініціативі, як доводиться нам. Я не FPV-шник, але хлопці, які з ними працюють, кажуть, що у росіян їх чимало, й задовбують ними дуже серйозно. Також мають багато протидронових рушниць та РЕБів. На жодному напрямку ми не чули, що у них немає дронів. Джерело:
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14.03.2024 23:14 Ответить
З КАБ-ами та ракетами в нас й не було ніякого паритету
Я і не говорив, що він був.
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14.03.2024 23:17 Ответить
Україна може отримати F-16 вже влітку, але тільки 6 із 45 обіцяних винищувачів, - New York Times
Джерело:
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14.03.2024 23:18 Ответить
Ніде нема інфи, і ніхто не каже, які це F-16. Якої модифікації? Якщо старі, то толку з них буде не багато. Якщо нові, то будуть в рівень новим кацапським літакам.
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14.03.2024 23:23 Ответить
Невже ви реально такий наївний,що вірите всьому,що пишуть у СМІ,а військовий розвідник розповідає виключно про зону своєї відповідальності,до речі кацапи верещать про "рої дронів у ЗСУ", зрозумійте одну річ-скільки б чого не було, треба ще більше,це-аксіома на війні.
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14.03.2024 23:35 Ответить
Я вірю тільки вам і Телемарафону.
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15.03.2024 00:17 Ответить
Мені не треба вірити,головне-вуха поширше розвіште.
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15.03.2024 00:29 Ответить
Результати вже Зельоними вирішені. В Туреччині готують підписати з дружнім народом те, що не дали їм весною 2020. Звідси і таке завзяття вже відкрити аеропорти, та лякання Майданом. Бо будуть створені для нього всі умови. Знають, що буде "просто пєрєстать стрєлять". Але воєнний стан не відмінять. Бо протести, Майдан, вибори.
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14.03.2024 23:20 Ответить
а що було весною 2020?
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14.03.2024 23:40 Ответить
Як казав хтось із великих: "Як завжди: День Перемоги, Шашлики"
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15.03.2024 00:00 Ответить
Ніякого кацапського супернаступу не буде , бо їх наявні війська вже добряче виснажені . Вважаю що темп бойових дій після виборів на болоті навпаки - дещо спаде . Якщо США таки врешті надасть нам зброю - справи в ЗСУ підуть набагато веселіше .
Якщо ж ***** і наважиться провести загальну мобілізацію ( що є - дурниця з дурниць само по собі , бо посиплеться вся руснява економіка ) , то це розтягнеться до літа , а для підготовки мобіків до наступу потрібно ще кілька місяців . Плюс їм треба буде чимось заповнити свої втрати в техніці і добряче запастися бк , а швидко зробити це не вийде . Восени ще й підуть дощі . Плюс до всього - за цей час Зеля може ж таки добудує врешті свою - лінію Маннергейма . Русня на болоті дуже запереживала з цього приводу ,, бо на нашому прикладі побачила - чого такий наступ буде їй коштувати .
Боррель робить цю заяву з метою скоріше щоб - поквапити США .
Західні політики частенько ********** кидати резонансні заяви .
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15.03.2024 00:39 Ответить
Надо было этой советчице в Чернигове людей под ракетный удар не подставлять, кухня епрст...
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15.03.2024 09:11 Ответить
Ну так, піду в Сільпо, куплю тротила чи гексогена, зроблю вдома бімбу щоб скинуть на кацапів.
Таке лять розумне, краще б головою подумало що не треба конференцію збирати в прифронтовому місті.
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15.03.2024 14:17 Ответить
Самий час готувати потужне відрядження СН на чолі з єрмаком до країн Заходу! У ни це добре виходило попередні рази!
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15.03.2024 06:56 Ответить
А как же вийна на багато рокив и воюваты будуть вси тридцять мильонив украинцев? Отменяется, всё порешали?
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15.03.2024 09:10 Ответить
егеж
коли два роки тому ломалися, чи давати джевеліни , теж казали, - ну всьо русні - п%ста
потім, коли абрамси - ну всьо, через три місяці перелом...
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15.03.2024 11:16 Ответить
Його Арестович покусав?
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15.03.2024 11:22 Ответить
 
 