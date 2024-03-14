Результаты войны в Украине будут решены этой весной и летом, - Боррель
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил в Вашингтоне, что обеспечение новой поддержки Украины не может ждать, поскольку исход войны в Украине будет решен этой весной и летом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
На фоне сомнений относительно продления военной помощи США Киеву, Боррель сказал журналистам, что его послание к американским политикам таково: "Что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро".
"Мы должны ускорить темпы. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Вот почему мы увеличиваем наши промышленные оборонные мощности. И это тоже справедливо для США", - сказал Боррель об усилиях Европы поддержать Украину.
"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают большого наступления России этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", - добавил он.
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Какие уж там русские и украинцы, феодальная семейная разборка.
дуже скоро дізнаємось, мимо нас не пройде.
- Вони в цьому плані чудово забезпечені. У них ще з початку повномасштабної війни є "Орлани", "Зала", "Ланцети". Також багато "Мавіків", які вони інколи не прошивають, але застосовують таку тактику, що їх впіймати досить важко. Тобто з дронами у них все о'кей. Їх виготовляє держава. Росіяни мають штатні аеророзвідувальні підрозділи. Уявіть собі, яка у них логістика! Це все пропрацьовано. Роблять все штатно, а не на ініціативі, як доводиться нам. Я не FPV-шник, але хлопці, які з ними працюють, кажуть, що у росіян їх чимало, й задовбують ними дуже серйозно. Також мають багато протидронових рушниць та РЕБів. На жодному напрямку ми не чули, що у них немає дронів. Джерело:
Я і не говорив, що він був.
Джерело:
Якщо ж ***** і наважиться провести загальну мобілізацію ( що є - дурниця з дурниць само по собі , бо посиплеться вся руснява економіка ) , то це розтягнеться до літа , а для підготовки мобіків до наступу потрібно ще кілька місяців . Плюс їм треба буде чимось заповнити свої втрати в техніці і добряче запастися бк , а швидко зробити це не вийде . Восени ще й підуть дощі . Плюс до всього - за цей час Зеля може ж таки добудує врешті свою - лінію Маннергейма . Русня на болоті дуже запереживала з цього приводу ,, бо на нашому прикладі побачила - чого такий наступ буде їй коштувати .
Боррель робить цю заяву з метою скоріше щоб - поквапити США .
Західні політики частенько ********** кидати резонансні заяви .
Таке лять розумне, краще б головою подумало що не треба конференцію збирати в прифронтовому місті.
коли два роки тому ломалися, чи давати джевеліни , теж казали, - ну всьо русні - п%ста
потім, коли абрамси - ну всьо, через три місяці перелом...