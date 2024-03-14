США не могут предоставить еще один пакет помощи, последний был "уникальным случаем", - Пентагон

США не смогут предоставить Украине еще один пакет военной помощи, как это было два дня назад.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Сингх, выделение Украине последнего пакета помощи на $300 млн было "уникальным случаем", и у Пентагона нет возможности повторить это.

Представитель Минобороны США добавила, что последняя военная помощь Украине связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.

12 марта США объявили о выделении Украине экстренного пакета военной помощи на 300 млн долларов: туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

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