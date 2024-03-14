США в ОБСЕ: Какой смысл заключать соглашения с Россией, если она их нарушает

Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер подверг критике нежелание России соблюдать правила межгосударственного поведения и поставил под сомнение целесообразность заключения с РФ любых договоренностей в такой ситуации.

Об этом Карпентер заявил на заседании Постоянного совета организации в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подумайте только о количестве обязательств, которые были нарушены Российской Федерацией за последние несколько лет: Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, Конвенция о химическом оружии, Женевские конвенции, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международный пакт о гражданских и политических правах... Я могу продолжать и продолжать", - отметил Карпентер.

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По его словам, "Россия пошла еще дальше" – "она ставит под сомнение саму необходимость правил межгосударственного поведения". Американский посол указал на то, что ранее глава Кремля Путин высмеял согласованные правила международных отношений, назвав их "мусором". "Министр иностранных дел Лавров отвергает так называемый "пресловутый порядок, основанный на правилах". Российская делегация на Форуме по сотрудничеству безопасности насмешливо называет его "порядком, основанным на дураках". И это не просто слова. Существует последовательная модель поведения, которая их подтверждает", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Он напомнил, что 4 марта бывший президент РФ и нынешний заместитель секретаря Совета безопасности России заявил, что "Украина – это, безусловно, Россия". "Но мы все знаем, что в Будапештском меморандуме 1994 года Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Итак, вопрос заключается в том, на какие существующие обязательства, взятые на себя Российской Федерацией, мы можем рассчитывать сегодня? Есть ли они вообще?" – спросил Карпентер.

Также он указал на то, что ранее Путин, комментируя "мировой порядок, основанный на правилах", сказал, что "таких правил не существует, и в реальности они меняются ежедневно в зависимости от текущей политической повестки дня и временных интересов тех, кто об этом говорит".

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Карпентер подчеркнул, что отказ России от международной системы, основанной на правилах, – "это не просто теория", это уже разрушило жизнь миллионов невинных людей в Украине.

"Российские лидеры утверждают, что Запад применяет порядок, основанный на правилах, избирательно. Но именно Россия является олицетворением выборочного соблюдения правил…Как мы можем заключать соглашения с государством, которое признает правила лишь тогда, когда они способствуют его узким интересам, игнорируя все те, что способствует глобальному миру, безопасности и человеческому достоинству?" – отметил глава американской миссии в ОБСЕ.

По его словам, проблема не в международной системе, основанной на правилах или в ОБСЕ. "Дело – в полном пренебрежении нашими общими обязательствами и международным правом. Важно также то, как мы реагируем на это дерзкое пренебрежение. Будем ли делать вид, что новые "договоренности" и обязательства возможны? Или сначала будем настаивать на полной ответственности? Притворяемся ли, что компромисс все еще возможен, или настаиваем на том, что наши принципы не могут быть скомпрометированы? То, как мы реагируем, имеет огромные последствия для будущего этой организации", – подчеркнул Карпентер.