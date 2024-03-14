В Латвии кофисковали первый автомобиль с российскими номерами и оштрафовали владельца на 750 евро
Латвийские правоохранители конфисковали первый автомобиль с российской регистрацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.lv.
В сообщении говорится, что полиция конфисковала машину Lada и оштрафовала хозяина на 750 евро. У водителя, по данным полиции, был вид на жительство в Латвии.
В издании рассказывают, что автомобили на российской регистрации могут передвигаться по территории Латвии транзитом. За месяц там было задекларировано 815 автомобилей с номерными знаками РФ.
Также ездить с российскими номерами можно тем, на кого распространяются иммунитет и привилегии, которые Латвия соблюдает в рамках норм международного права.
Но всем остальным ездить в Латвию с регистрационными номерными знаками РФ запрещено под угрозой конфискации машины.
Напомним, недавно первый автомобиль с российскими номерами задержан в Литве.
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С российской десантурой в Латвии
Какими они чувствуют себя хозяевами
Как их, пьяных, молча сопровождают до электрички латвийские полицейские
Как русские над ними измываются
А те лишь молчат в ответ - потому что все законно
А потом один из десантуры рукой разбивает окно электрички
И это такой подарок для латышей
С каким удовольствием они метелят русскую десантуру
Выволакивают из электрички
И кладут мордой на перрон
Улетное видео !!!!!
якщо Західні країни (глобально) підтримують Україну, а не Росію то
(1) треба за будь яких обставин стімулюювати єміграцию з Росії
(2) вивіз з Росії будь яких матеріальних цінностей, автомобілей, грошей, будь якого майна
(3) спрощувати адаптацію росіянам у всіх країнах Західного світу
(4) якомога ускладнювати життя українцям за кордоном, щоб вони поверталися в Україну
(5) дозаволяти росіянам вільно відкривати рахунки у будь якої країні західного світу, та ускладнювати це українцім, теж саме з роботою - давати росіянам необмежени квоти на роботу у країнах Західного світу, та ускладнювати ті ж самі процедури українцім
(6) стімулювати перекази грошей з росії у країни західного світу
(7) якомога меньше перерераховути грошей у росію, та якомога більше в Україну
замість цього відбувається ровно протилежне
(1) гроші дуже важко вивезти з Росії у країни західного світу
(2) гроші перерахувуються у величезних розмірах у росію - за газ та нафту, приблизно одни мільярд евро на день
(3) якомога обмежуються перерахування грошей в Україну - візьміть для прикладу Пейпал - він працює тільки на вивід грошей з Україну, отримати гроші на українську ідентичність неможливо
(4) всякі програми по адаптації українців для Канади, Америки та Европи є - тобто українців стімулюють покидати Україну
(5) а от росіянам ускладнюють покидати росію, вивозити майну (включно автівки про які тут йде мова), натомість постійно затримують перерахування грошей Україні, а в росію перераховують без затримок (за сировину, навіть за крадене у нас зерно, про що йшла мова нещодавно з поляками та журналістами)
тобто, все потрібно робити ровно навпаки
вивіз машину з росії - отримай бонус, вивіз дітей - отримай бонус двічи, вивіз гроші - отримай гроші тричі, вкрав гроші з війсково-промислового комплексу росії та поклав їх на рахунок у західному банку - отримай бонус у десять разів від суми вкрадених грошей, дозвідл на роботу та безкоштовне житло від держави, якщо вкрав достаньо