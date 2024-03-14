В Латвии кофисковали первый автомобиль с российскими номерами и оштрафовали владельца на 750 евро

Латвийские правоохранители конфисковали первый автомобиль с российской регистрацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.lv.

В сообщении говорится, что полиция конфисковала машину Lada и оштрафовала хозяина на 750 евро. У водителя, по данным полиции, был вид на жительство в Латвии.

В издании рассказывают, что автомобили на российской регистрации могут передвигаться по территории Латвии транзитом. За месяц там было задекларировано 815 автомобилей с номерными знаками РФ.

Также ездить с российскими номерами можно тем, на кого распространяются иммунитет и привилегии, которые Латвия соблюдает в рамках норм международного права.

Но всем остальным ездить в Латвию с регистрационными номерными знаками РФ запрещено под угрозой конфискации машины.

Напомним, недавно первый автомобиль с российскими номерами задержан в Литве.

Читайте также: Около 50 автомобилей с номерами РФ могут конфисковать в Литве