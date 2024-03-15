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Новости Война
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Не может быть длительного мира в Европе без возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым, - Макрон

макрон

Для продолжительного мира в Европе Украина должна вернуть свои территории в международно признанных границах, включая Крым.

Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским телеканалам, передает Цензор.НЕТ.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть продолжительного мира в Европе, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым" - подчеркнул он.

Он отметил, что поляки, литовцы, эстонцы, румыны и болгары не будут жить спокойно в случае победы России.

"Я уже не говорю о Молдове, которая сегодня не является членом Европейского Союза, но которая в любую секунду оказалась бы под угрозой" - подчеркнул президент Франции.

По его словам, если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю.

"Каким будет доверие на нашей земле к мощному Европейскому Союзу тех его членов, которые позволили этому произойти?", - добавил Макрон.

Также читайте: Макрон об отправке войск в Украину: Мы готовы вложить ресурсы для того, чтобы не дать России победить

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+31
Схоже Французи побачили можливість знову стати світовими лідерами допоки Америка стає гретагейним лайном
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15.03.2024 00:11
+26
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15.03.2024 01:22
+17
Ого ! Макрон наївся озвірину і дає жару !!! Молодець !
А чого це наш Володимир Олександрович не хоче щоб французи нам допомогли військами ??? Це щонайменше дивно. А якщо глибше копнути то ця позиція співпадає із кремлядськими хотілками .
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15.03.2024 01:03
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Ой Боже! Яка муха його вкусила нарешті?!
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15.03.2024 00:08 Ответить
Ого ! Макрон наївся озвірину і дає жару !!! Молодець !
А чого це наш Володимир Олександрович не хоче щоб французи нам допомогли військами ??? Це щонайменше дивно. А якщо глибше копнути то ця позиція співпадає із кремлядськими хотілками .
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15.03.2024 01:03 Ответить
Браво Макрон!

Так тримати!!!

Ху&ло вже злякався. Далі буде…

Разои до Перемоги!

P.S. Незрозуміло, чому Зеленський проти введення військ Франції ( це не НАТО) до України ?
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15.03.2024 02:02 Ответить
Респект ✊👍❤️‼️Щиро дякуем , за підтримку ! 👍
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15.03.2024 08:45 Ответить
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15.03.2024 01:22 Ответить
Схоже Французи побачили можливість знову стати світовими лідерами допоки Америка стає гретагейним лайном
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15.03.2024 00:11 Ответить
Та взагалі, поки московити контролюють 1/9 частину суші цієї планети - тривалого миру не буде.
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15.03.2024 00:11 Ответить
Та що вони там контролюють? Криги моря Лаптевих ( до речі показова назва) та тундру? Сибирь вже наполовину китайська, Дальній Схід-теж, та ще багато там такого, що тільки сірника піднести.
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15.03.2024 00:46 Ответить
щоб ефективно контролювати цю територію, то кацапам потрібно мати населення як в Індії хоча би, навіть і більше... та в них його немає. і воно поступово збухується, деградує, мусульманізується, емігрує. тож світлого майбутнього там точно нема.
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15.03.2024 00:47 Ответить
там 75% вічна мерзлота
ви дупою на льоду жити збираєтеся?
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15.03.2024 01:05 Ответить
та площа остальних 25% точно більша за площу Індії.
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15.03.2024 01:07 Ответить
ні, про вигрібну *********.
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15.03.2024 01:09 Ответить
Подібні симптоми описали, я навіть не зрозумів
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15.03.2024 01:11 Ответить
Арктика опинилася в епіцентрі світової політики через глобальне потепління та зменшення льодового покриву, що дозволяє активізувати економічну діяльність - наприклад, торгове судноплавство чи видобуток корисних копалин.

Москва планує розвивати Північний морський шлях, який пролягає через Північний Льодовитий Океан, як шлях торгівлі між Європою та Азією. Він суттєво скоротить шлях з Китаю та інших східноазійських держав до Північної та Західної Європи - у порівнянні з традиційним шляхом через Суецький канал.

Судна, які пливуть з Шанхаю до нідерландського порту Роттердам через Суецький канал, долають понад 20 тисяч км, а з Шанхаю до Роттердаму Північним морським шляхом - понад 14 тисяч км.

Російські амбіції може профінансувати Китай, який 2018 року оголосив себе "біляарктичною державою", задекларував створення "Полярного Шовкового шляху" Північним Льодовитим океаном та почав закуповувати криголами.
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15.03.2024 01:41 Ответить
Після розпаду СРСР Росія значно скоротила кількість своїх військ, дислокованих на півночі. Тут багато занедбаних військових поселень і аеродромів.

У 2013 році Росія почала відновлення військової бази на Новосибірських островах. У 2016 році ця військова база, яка отримала назву "Северный клевер", була введена в експлуатацію.

Росія реконструює арктичні порти Тіксі і Діксон для посилення захисту Північного морського шляху.
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15.03.2024 01:53 Ответить
Ще одна база розташована в північних широтах, називається «Полярна зірка». База розташована на острові Врангеля. Тут розташовані радіолокаційні пости та пункти авіаційного наведення. Oзброєнa зенітно-ракетними комплексами "Панцир", бронетехнікою та системами протиповітряної оборони малої дальності. Поруч з Полярною зіркою знаходиться морський кордон з США. Їхня військова база розташована на Алясці.
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15.03.2024 02:17 Ответить
Такого Президента вимагала Україна у 2019 році, а до нашого ЦВК, каламойша прив'язав, отаке лайно з мацковськага кварталу…
Та ще й 4 разовий ухилянт, з Оманськими зустрічами!
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15.03.2024 00:11 Ответить
це точно, не дав вояку вові кістьми лягти за Крим
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15.03.2024 00:45 Ответить
А Скоропадский немцам продался!..
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15.03.2024 01:33 Ответить
а Мазепа полякам продался!..
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15.03.2024 01:34 Ответить
вот видите..а Володю никто непокупает потому как на рояле только хером может..Ермак другое дело..могучий агент кремлевский..богатирь..
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15.03.2024 01:40 Ответить
какой ужас...а Петлюра подписал тоже..продался...
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15.03.2024 01:36 Ответить
какой ужас..я знаю хорошего доктора..может еще непоздно вас вилечить..
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15.03.2024 01:42 Ответить
Петлюра ніколи нічого не підписував з окупантами москалями-більшовиками.
Він воював проти них.
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15.03.2024 01:41 Ответить
я в купсі..то щоб кацапям голову морочити..)))
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17.03.2024 20:15 Ответить
зосталось придумати деб поділось то чучело рояльное....в пеклі тому зеленському горіти з москалями в купі...
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15.03.2024 01:38 Ответить
Невже Макрон в кишені штанів, яйця намацав свої.
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15.03.2024 00:13 Ответить
Мушу зізнатися, мабуть я не розбираюся в людях Я про Макрона думала не дуже, особливо коли він молі дзвонив, а тепер я думаю дуже
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15.03.2024 00:15 Ответить
Ну.. Цивілізовані люди (це я про Макрона, звісно) мабуть спочатку так і роблять. Дзвонять. Ввічливо говорять. Потім починають наводити аргументи. Потім починають умовляти. Сильно умовляти. Врешті-решт, кажуть, що може й на якісь поступки готові.

А після цього йухло, порушивши всі неформальні (але дуже серйозні) домовленості, робить переворот у одній з африканських країн. І невдовзі починає серію залякувань ЯЗ -- Європи і всього демократичного світу.

Якщо Макрон після цього все зрозумів -- честь йому і хвала. Європі потрібне нове лідерство. Я зовсім не буду проти, якщо Франція поставить його (лідерство) у свій аванґард.
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15.03.2024 00:44 Ответить
тим більше, що там вже проглядається наступник Макрона - молодий прем'єр Габріель Атталь. а не та клуша Ле Пенша чи той лівак Меланшон.
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15.03.2024 00:49 Ответить
У четвер видання Le Monde опублікувало статтю під назвою "Війна в Україні: метаморфози Еммануеля Макрона від голуба до яструба", в якій розглядається зміна позиції французького лідера від бажання "не принижувати Росію" до пропозиції відправити західні війська на підтримку Києва.

Зокрема, повідомляється (з посиланням на джерела), що влада Франції розглядала можливість відправки своїх військ в Україну ще минулого року.

"Два роки тому ми сказали, що ніколи не відправимо танки. Ми відправили. Два роки тому ми говорили, що ніколи не відправимо ракети середньої дальності. Що ми і зробили».
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15.03.2024 00:19 Ответить
Нарасії є одне цікаве місце, де перехрещуються 17 газопроводів - "Ямалський хрест".

Я просто поділився інфою, я не на що не натякаю...

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15.03.2024 00:23 Ответить
ЧУДОВА КАРТИНКА !
Там висока активність тунгуських метеоритів.
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15.03.2024 05:24 Ответить
Сургут, Уренгой - для дронів далеко. Але там населення більше 80 відсотків єтнічні українці. Може хтось і зробить добру справу...
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15.03.2024 07:53 Ответить
Іщут пожарниє, іщет міліція -
куда би сваліть, чтоб штанам сохраніцца ...
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15.03.2024 05:44 Ответить
Напруженість між Францією та Росією через вплив у Африку зросла з 2010-х років, коли ПВК "Вагнер" розгорнулася в районах континенту, які традиційно пов'язані з Парижем.
Близько двох третин електроенергії надходить від атомних електростанцій, а близько п'ятої частини урану, що використовується для їх живлення, надходить з Нігеру.
Найбільший скарб Нігеру знаходиться під землею: уран є найважливішим товаром у державі.
Прийшовши до влади, хунта наказала припинити експорт урану, а пізніше дала французькому посланнику 48 годин на від'їзд.
Протягом десятиліть французький ядерний конгломерат Orano (раніше Areva) видобуває уран у Нігері. Матеріал використовується в основному для виробництва паливних стeржнів для 56 атомних електростанцій Франції.
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15.03.2024 00:40 Ответить
Російська група найманців "Вагнер" "користується" нестабільністю в Нігері, заявив ВВС держсекретар США Ентоні Блінкен.

Країною керує хунта після повалення президента Мохаммеда Базума.

Були припущення, що лідери перевороту звернулися за допомогою до ПВК "Вагнер", яка, як відомо, присутня в сусідній Малі.
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15.03.2024 00:47 Ответить
18 АЕС та 56 блоків
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15.03.2024 01:12 Ответить
Нє мєлочітєсь.
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15.03.2024 05:26 Ответить
Магистр франкмасонского ордена дело говорит. Осталось только Шольца выпороть ритуально в и закопать как Хирама на пару суток чтоб подумал.
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15.03.2024 00:43 Ответить
Если Франция сделает первые шаги, Шольц сделает вторые.
Это тоже неплохо.
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15.03.2024 05:28 Ответить
Послав би Макрон свій іноземний легіон для зачистки Придністров'я від рашистських воєнізованих формувань, а також "Міражі" для відігнання авіації окупантів разом з їхнім військовим флотом у район Каспію, і це б одразу зупинило б агресію пітьми.
Бо тоді б вивільнились бригади ЗСУ, що зараз прикривають південь Вінницької та Одеську область, які, форсувавши Дніпро, могли розпочали наступ на Крим і Мелітополь.
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15.03.2024 00:59 Ответить
Я не розумію чому ми самі не бахнемо те Придністров'я ?! Будь-яка бригада, яка виводиться на відновлення за тиждень би справилася. Там і *********** би набрали купу і кремляді б були в дуже ганебному становищі.
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15.03.2024 01:08 Ответить
1) Немає дозволу (запиту) від керівництва Молдови. А без цього такі дії за міжнародними нормами вважатимуться агресією проти Молдови.
2) Там все те майже півстолітнє вибухонебезпечне залізяччя, яке із-за корозії і в ствол не влізе, позаміноване.
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15.03.2024 09:31 Ответить
Коли Наполеон рушив на татаро - угро - фінську Москву (столиця - личакової московії а з 18 століття нібито Росію) і потім завоював і вщент спалив її. То перед цим за наказом царського уряду, для захисту цієї личакової московії (паРаші) спочатку було створено понад два десятки українських козацьких полків з окупованої Української держави, Гетьманат) Саме на Правобережжі рівно за тиждень до початку війни полковником Вітту було сформовано Українське потужне кінне козацьке військо з добірних українських полків. А всього в цій війні французів Наполеона з личаковою ордою брали участь двадцять чотири українські полки це десятки тисяч слов'ян українців які хоробро воювали на боці своїх лютих ворогів окупантів проклятих москалів кацапів проти європейської армії Наполеона. І дуже шкода, що Українці віддавали своє життя, помираючи не за свою поневолену Батьківщину Русь - Україну, а за чужу прокляту напівазіатську-кацапську дику орду жахливих татаро - угро - фінів москалів, а не допомогли Європі знищити її.
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15.03.2024 04:56 Ответить
Та кацапи самі ту Москву й спалили, граф Розтопчин, який був її губернатором, віддав наказ про спалення низки складів та свого палацу. Щоб ворогу нічого не дісталося. А далі через вітер пожежа поширилася на решту будівель. Наполеону не було ніякого резону їх спалювати: попереду французьке військо чекала зима, і вони збиралися там перезимувати, а російська армія вирішила практикувати тактику спаленої землі. Ну а плебсу, зрозуміло, впарювали версію про спалений ворогом Москвабад. То давня кацапська традиція - всі свої злочини приписувати ворогу. Ростопчин ще перед відходом злочинців з тюрем випустив, ті грабували покинуті будинки, а потім щоб замести сліди, підпалювали їх. І ще багато поранених в Москві було, яких не евакуйовали і які теж загинули в пожежі.
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15.03.2024 05:30 Ответить
Маячня дика.
У 19му ст. Москва й дня не була столицею російської імперії.
Гетьманщина- це Лівобережжя України.
Полки нерегулярної легкої кінноти там існували й до 1812го.
Котляревський, автор Єнеїди, командував сотнею прилуцьких улан.
Розпіарений майор Д.Давидов, Конотопським дивізіоном охтирських гусар.
Гоголі служили в Ніжинському полку.
Плюс Чернігівський, Полтавський, Ізюмський, Чугуївський і т.д.
Всі вони існували у статусі військових поселень. Остаточно закріпив цей устрій тільки нікалай перший. Для них навіть польский термін вкрали "шляхта-однодворці".
Історію по мєтодичці трускавецького праффессара вчив?
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15.03.2024 07:56 Ответить
Якщо не враховувати численних повстань українців проти утисків і поневолення зі сторони держав, які контролювали історичні українські землі, то теперішня велика війна з рашистською пітьмою - це перша в історії війна, яку самостійно веде проти неї український народ і його власна держава - Україна.
А до цього часу українці воювали за чужі інтереси у складі чужих армій, а значить - за неволю і несправедливість.
Довгий і важкий шлях був до Волі, яку зараз потрібно захистити від агресії пітьми. Тож, перемога над нею означатиме її остаточну загибель й вищу справедливість.
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15.03.2024 07:59 Ответить
шкода, що з 2014 року мовчали.
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15.03.2024 02:26 Ответить
Не може бути тривалого миру в Європі без військової поразки кремля і знищення остаточно російського імперіалізму
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15.03.2024 03:18 Ответить
Бріжит Макрон?
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15.03.2024 03:40 Ответить


Якщо криваву московію -паРашу ( з 18 ст. ніби росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як ще вціліла після двух світових війн. І це справжня жахлива кривава "тюрма" в'язниця народів в ХХІ столітті ". Та скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська а угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.-
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15.03.2024 04:16 Ответить
Хтось його гризонув, в гарному сенсі😀
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15.03.2024 05:00 Ответить
Макрон чесно по-людськи намагався достукатись до кремлівського карлика,
проте з'ясував, що #уйло - це бидло, а не людина, і поводитись треба відповідно.
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15.03.2024 05:36 Ответить
...
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.
...
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!»

1837
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15.03.2024 08:05 Ответить
Но, Франція у недолугого Шольца перехоплюе лідерство у ЕС? Так мало статися кіть ти баба, а не лідер.
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15.03.2024 08:59 Ответить
Повага Макрону
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15.03.2024 09:04 Ответить
говорити можуть всі, а діяти - одиниці. тому побачимо в дії ці вислови. рано на Макрона Наполеона натягувати....
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15.03.2024 09:27 Ответить
В часи, коли деякі діячі натурально обсираються (див. німеччина, шольц) тільки від однієї думки про конфронтацію з мразією, навіть така поведінка вже є достойним і хоробрим вчинком.
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15.03.2024 10:42 Ответить
Макрон - уважаемый политик. Слова тоже много значат такого уровня как Президент. А если ещё будут и сответственные дела, то рашка обделается
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15.03.2024 11:19 Ответить
 
 