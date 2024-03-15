Не может быть длительного мира в Европе без возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым, - Макрон

Для продолжительного мира в Европе Украина должна вернуть свои территории в международно признанных границах, включая Крым.

Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским телеканалам, передает Цензор.НЕТ.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть продолжительного мира в Европе, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым" - подчеркнул он.

Он отметил, что поляки, литовцы, эстонцы, румыны и болгары не будут жить спокойно в случае победы России.

"Я уже не говорю о Молдове, которая сегодня не является членом Европейского Союза, но которая в любую секунду оказалась бы под угрозой" - подчеркнул президент Франции.

По его словам, если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю.

"Каким будет доверие на нашей земле к мощному Европейскому Союзу тех его членов, которые позволили этому произойти?", - добавил Макрон.

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