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Союзники предупреждают об опасности "тесных отношений Венгрии с Россией", – посол США в стране Прессман

прессман

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман рассказал об опасностях тесных отношений страны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Прессман подчеркнул, что хотя Венгрия является давним другом и союзником, она делает вещи, подрывающие доверие и дружбу, а эти его беспокойства разделяют союзники Венгрии по НАТО, и их "нельзя игнорировать".

Беспокойство сосредотачивается на правительстве, "которое клеймит и относится к Соединенным Штатам как к "противнику", в то же время принимая политические решения, которые все больше изолируют его от друзей и союзников", - сказал он.

Он подчеркнул, что США "не могут игнорировать спикера Национальной ассамблеи Венгрии, утверждающего, что война Путина в Украине действительно "ведется Соединенными Штатами".

"Мы не можем понять или согласиться с тем, что премьер-министр определяет Соединенные Штаты как "главного противника" Венгрии", - пояснил посол.

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По его словам, союзники Венгрии предупреждают об опасности "тесных отношений Венгрии с Россией", и если это политическое решение Венгрии, "тогда мы должны решить, как лучше защитить наши интересы в вопросе безопасности".

Он также напомнил, что Венгрия открыто призвала Соединенные Штаты и других союзников прекратить военную поддержку Украины якобы для прекращения огня и начала мирных переговоров.

"Соединенные Штаты тоже хотят мира. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но предложение Венгрии не соответствует действительности", - сказал дипломат.

Прессман подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают стремиться к диалогу с правительством Венгрии и хотят отношений, основанных на "демократических ценностях, общей безопасности и процветании". По его словам, руководство США решило, что оно хочет улучшить отношения, но правительство Венгрии еще не согласилось с этим.

Также читайте: Орбан после встречи с Трампом: Мир стал бы лучше, если бы он вернулся

Автор: 

Венгрия (2001) россия (96095) США (27090)


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Топ комментарии
+10
Угорщину пора викинути з НАТО як собаку, що сказилась.
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15.03.2024 04:51
+8
Десь за тиждень-другий після перемоги Трампа на виборах у США, ЗСУ разом з РДК треба зайти до Угорщини й повісити Орбана на головній площі Будапешту. Потужна мадярська ʼарміяʼ розбіжиться миттєво.
Жодної відповіді ʼвсемогутньоїʼ НАТИ, як я розумію, не буде.
Ну хіба занепокоєння.
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15.03.2024 01:00
+7
Проще перестати давати допомогу, валюта полетить і Орбана і ******* на вилах винесуть
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15.03.2024 06:45
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Правила форума Совет форумчан
Десь за тиждень-другий після перемоги Трампа на виборах у США, ЗСУ разом з РДК треба зайти до Угорщини й повісити Орбана на головній площі Будапешту. Потужна мадярська ʼарміяʼ розбіжиться миттєво.
Жодної відповіді ʼвсемогутньоїʼ НАТИ, як я розумію, не буде.
Ну хіба занепокоєння.
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15.03.2024 01:00 Ответить
а чому ти так???
в ЄС не заборонені тісні стосунки між підарасами.
чим успішно користується орбан, фіцо та ще деякі
вони товаришують тілами.
бо як співалось:
нєту лучше влагаліща чєм очко товаріща.
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15.03.2024 08:26 Ответить
Чергові теревені терпіл.
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15.03.2024 01:10 Ответить
Трамп буде сосати .. у всіх , але не допоможе! Він лузер!!!
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15.03.2024 01:23 Ответить
отмените им безвиз для начала. Сколько можно сопли жевать??!
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15.03.2024 02:13 Ответить
Угорщину пора викинути з НАТО як собаку, що сказилась.
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15.03.2024 04:51 Ответить
Проще перестати давати допомогу, валюта полетить і Орбана і ******* на вилах винесуть
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15.03.2024 06:45 Ответить
Агентів воєнного злочинця прутіна, або знищують, або локалізовують, як Кучму свого часу, за Кольчуги для Ірану…
Бо буде проблема, для здорових людей! Там де московіти, там Смерть, Кров, Руїна… Пам'ятаймо пр табори ГУЛАГУ та психушки совдепії!
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15.03.2024 07:44 Ответить
вирішити це питання зовсім просто: повністю перестати фінансувати Угорщину. через кілька місяців орбану і ******** прийдеться тікати на паРашу, щоб не бути прикопаним десь під руzzкою бєрьозкою.
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15.03.2024 10:36 Ответить
Повільно але надійно. Прес почав працювати. Таким чином свого часу був роздавлений срср. І ядерна зброя не допомогла. Правда потім зрозуміли, що трохи переборщили і прийшлось кацапію рятувати від голодних бунтів і щоб ця падаль не розповзлася по Європі та по всьому світу. Мабуть краще було би якби тоді дотиснули до кінця. Тепер на жаль самою болісною частиною цього пресу зараз стала Україна. Така нам випала доля...
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15.03.2024 11:06 Ответить
 
 