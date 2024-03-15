Союзники предупреждают об опасности "тесных отношений Венгрии с Россией", – посол США в стране Прессман

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман рассказал об опасностях тесных отношений страны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Прессман подчеркнул, что хотя Венгрия является давним другом и союзником, она делает вещи, подрывающие доверие и дружбу, а эти его беспокойства разделяют союзники Венгрии по НАТО, и их "нельзя игнорировать".

Беспокойство сосредотачивается на правительстве, "которое клеймит и относится к Соединенным Штатам как к "противнику", в то же время принимая политические решения, которые все больше изолируют его от друзей и союзников", - сказал он.

Он подчеркнул, что США "не могут игнорировать спикера Национальной ассамблеи Венгрии, утверждающего, что война Путина в Украине действительно "ведется Соединенными Штатами".

"Мы не можем понять или согласиться с тем, что премьер-министр определяет Соединенные Штаты как "главного противника" Венгрии", - пояснил посол.

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По его словам, союзники Венгрии предупреждают об опасности "тесных отношений Венгрии с Россией", и если это политическое решение Венгрии, "тогда мы должны решить, как лучше защитить наши интересы в вопросе безопасности".

Он также напомнил, что Венгрия открыто призвала Соединенные Штаты и других союзников прекратить военную поддержку Украины якобы для прекращения огня и начала мирных переговоров.

"Соединенные Штаты тоже хотят мира. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но предложение Венгрии не соответствует действительности", - сказал дипломат.

Прессман подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают стремиться к диалогу с правительством Венгрии и хотят отношений, основанных на "демократических ценностях, общей безопасности и процветании". По его словам, руководство США решило, что оно хочет улучшить отношения, но правительство Венгрии еще не согласилось с этим.

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