Враг больше всего атакует на Авдеевском и Новопавловском направлениях, за сутки на фронте - 76 боевых столкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. Всего враг нанес 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштабу ЗСУ.

Обстрелы Украины

Ночью, российские оккупанты атаковали Украину, применив 27 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Лукашевка, Дмитровка Черниговской области; Александровка, Пономаренко, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщева, Вильча Харьковской области; Раздолевка, Нью-Йорк, Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанное, Новоалександровка, Константиновка, Урожайное, Вильне Поле, Сторожево, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на Севере

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Боевые действия на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершен один безуспешный штурм позиций наших войск.

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