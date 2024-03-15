Силы ПВО уничтожили все 27 "шахедов", которыми Россия атаковала ночью, - Воздушные силы
Ночью армия РФ атаковала Украину 7 ракетами С-300, авиаракетой Х-59 и 27 "шахедами"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В ночь на 15 марта 2024 года российские оккупанты ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников - Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ.)", - говорится в сообщении.
В результате боевой работы сбиты 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей.
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Але якщо за даним повідомленням збили усі ворожі БПЛА ще у Вінницькій області, то виходить, що мало місце свідоме введення в оману рашистів через соцмережі і систему "Тривога!" з одночасною дезорієнтацією і "приземленням" дронів шляхом спуфінгу.
Адже в іншій новині шахед влучив у житловий будинок.
На Вінниччині ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, одна людина загинула, - ОВА (оновлено) Джерело:
Що сталося на Вінничині?
Від чого загинули 2 людини і ще кілька в лікарні.