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Силы ПВО уничтожили все 27 "шахедов", которыми Россия атаковала ночью, - Воздушные силы

інфографіка

Ночью армия РФ атаковала Украину 7 ракетами С-300, авиаракетой Х-59 и 27 "шахедами"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 15 марта 2024 года российские оккупанты ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донетчине, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников - Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ.)", - говорится в сообщении.

В результате боевой работы сбиты 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей.

Также читайте: Зафиксировано движение "шахедов" с Сумщины в направлении Черниговщины, - Воздушные силы

Робота сил ППО 15 березня

Автор: 

ПВО (2823) Воздушные силы (2397)


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Топ комментарии
+4
Тривога була і в Хмельницькій області. Передавали, що "шахеди" розвернулись на Старокостянтинів.
Але якщо за даним повідомленням збили усі ворожі БПЛА ще у Вінницькій області, то виходить, що мало місце свідоме введення в оману рашистів через соцмережі і систему "Тривога!" з одночасною дезорієнтацією і "приземленням" дронів шляхом спуфінгу.
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15.03.2024 07:26
+2
Теперь верю, шо мобильные группы имеют, кроме подсветки фонариком, еще и лазерную, как и вычисление шахедов по инфракрасному излучению.
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15.03.2024 07:51
+2
Велика подяка ЗСУ, за збиття "шахедів", а ракети с-300 не збиваються.
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15.03.2024 07:58
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Тривога була і в Хмельницькій області. Передавали, що "шахеди" розвернулись на Старокостянтинів.
Але якщо за даним повідомленням збили усі ворожі БПЛА ще у Вінницькій області, то виходить, що мало місце свідоме введення в оману рашистів через соцмережі і систему "Тривога!" з одночасною дезорієнтацією і "приземленням" дронів шляхом спуфінгу.
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15.03.2024 07:26 Ответить
Да бросьте вы.... Спуфинг не получается: вы же растрындели все расклады...
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15.03.2024 07:58 Ответить
Та ні, над хмельницької області летіли декілька. У Хмельницькому було чути вибухи.
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15.03.2024 08:31 Ответить
Сбили но не все !!! Непонятно зачем врать
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15.03.2024 08:47 Ответить
Теперь верю, шо мобильные группы имеют, кроме подсветки фонариком, еще и лазерную, как и вычисление шахедов по инфракрасному излучению.
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15.03.2024 07:51 Ответить
Велика подяка ЗСУ, за збиття "шахедів", а ракети с-300 не збиваються.
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15.03.2024 07:58 Ответить
Патриотом и https://ru.wikipedia.org/wiki/FSAF_SAMP/T SAMP/T сбиваются
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15.03.2024 08:28 Ответить
сбивали лазерами - тюв тюв тюв !

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15.03.2024 08:25 Ответить
Хтось тут, якщо не бреше, - то прибріхує.
Адже в іншій новині шахед влучив у житловий будинок.

На Вінниччині ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, одна людина загинула, - ОВА (оновлено) Джерело:
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15.03.2024 08:26 Ответить
то вчера ,а это сегодня ночью
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15.03.2024 08:29 Ответить
там скорее обломки ,неужели русня целилась в частный дом
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15.03.2024 08:31 Ответить
https://t.me/voynareal/85586 🔥Момент миттєвої ріхтовки ГАЗельки рандомного бєлгородчаніна
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15.03.2024 08:36 Ответить
Брехуни!
Що сталося на Вінничині?
Від чого загинули 2 людини і ще кілька в лікарні.
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15.03.2024 09:28 Ответить
Коли збивають, теж вибух та осколки розлітаються. От і наслідок - жертви та руйнації. Воно ж летить та несе на собі чималенький заряд. Якби їх збивали десь у чистому полі, то може б воно було не так небезпечно. Але у містах чи селах обов'язково щось зруйнує
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15.03.2024 09:58 Ответить
Уламки ракет і шахедів падають також і в густонаселеному Києві, але кількість постраждалих,чомусь, співмірна.
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15.03.2024 10:36 Ответить
 
 