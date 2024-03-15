Пентагон пополнит запасы оружия более чем на 6 млрд после оказания помощи Украине, - Bloomberg
Министерство обороны США должно приоритетно пополнить свои запасы оружия на $6,5 млрд после оказания помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона, направленный в Конгресс США.
Согласно документу, датированному 24 февраля, американские военные заявили о необходимости:
- $2,1 млрд на компоненты и сборку 155 мм снарядов;
- $915 млн на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM;
- $797 млн на компоненты для перехватчиков Patriot с заводов;
- $549 млн на дополнительные компоненты вооружения GMLRS;
- $348 млн на противотанковые ракеты TOW и компоненты;
- $308 млн на приборы ночного видения.
Все оборудование и вооружение планируется приобрести на американских предприятиях, расположенных в разных штатах. При этом, как отмечается, этот список является частью общего перечня вооружений на $10 млрд, которые США предоставили Украине со своих складов.
В Пентагоне ожидают, что эти средства будут включены в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, предусматривающего выделение миллиардов долларов в помощь Украине, Тайваню и Израилю.
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