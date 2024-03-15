РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5842 посетителя онлайн
Новости
2 579 17

Пентагон пополнит запасы оружия более чем на 6 млрд после оказания помощи Украине, - Bloomberg

сша,ракети

Министерство обороны США должно приоритетно пополнить свои запасы оружия на $6,5 млрд после оказания помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона, направленный в Конгресс США.

Согласно документу, датированному 24 февраля, американские военные заявили о необходимости:

  • $2,1 млрд на компоненты и сборку 155 мм снарядов;
  • $915 млн на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM;
  • $797 млн на компоненты для перехватчиков Patriot с заводов;
  • $549 млн на дополнительные компоненты вооружения GMLRS;
  • $348 млн на противотанковые ракеты TOW и компоненты;
  • $308 млн на приборы ночного видения.

Все оборудование и вооружение планируется приобрести на американских предприятиях, расположенных в разных штатах. При этом, как отмечается, этот список является частью общего перечня вооружений на $10 млрд, которые США предоставили Украине со своих складов.

В Пентагоне ожидают, что эти средства будут включены в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, предусматривающего выделение миллиардов долларов в помощь Украине, Тайваню и Израилю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон готов передать Украине ATACMS дальностью более 290 км, - WSJ

Автор: 

оружие (10257) Пентагон (1467) США (27090)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
І економіку свою стимулюють,і старого мотлоха позбавляються,і арсенали свої оновлюють,і "шоу" дивляться з безпечної відстані.Всьо красиво.
показать весь комментарий
15.03.2024 07:47
+6
Так, американці молодці, все в них, як то кажуть, до толку. А наш нарід 73%, хай не заглядає по сусідах, а дивиться своє, наприклад кіно про Голобородьку, інколи "свати". Ми ж також позбавилися від старого мотлоху і маємо молодих Херпіду, єлдака і татарова. Хай у американців беруть завидки, який же вумний наш нарід.
показать весь комментарий
15.03.2024 07:56
+5
Дуже негарно з Вашого боку, замість подяки, що спасли нас від навали вбивць і терористів, Ви ще примудрилися обзивати американців. А чому нуль уваги до свого Президента і уряду, які мали б замінити допомогу США, чи американці Вам зобов'язані постійно підтримувати короткі штанішки?
показать весь комментарий
15.03.2024 07:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якось до сраки що ви там поповните. Ваші жмурки вже задовбали.
показать весь комментарий
15.03.2024 07:42 Ответить
Дуже негарно з Вашого боку, замість подяки, що спасли нас від навали вбивць і терористів, Ви ще примудрилися обзивати американців. А чому нуль уваги до свого Президента і уряду, які мали б замінити допомогу США, чи американці Вам зобов'язані постійно підтримувати короткі штанішки?
показать весь комментарий
15.03.2024 07:49 Ответить
По перше я їх не обзивав читайте уважно. По друге за зермака я не голосував і претензій в мене до нашої влади дуже і дуже багато. По третє нех обіцяти того чого не зробиш в самий відповідальний момент бо мій син тримає ваші штанішки не вилазячи з окопа.
показать весь комментарий
15.03.2024 08:18 Ответить
І оці всі мутки підарок Джонсон ще хоче виставити в якості кредиту для України.
показать весь комментарий
15.03.2024 07:46 Ответить
І економіку свою стимулюють,і старого мотлоха позбавляються,і арсенали свої оновлюють,і "шоу" дивляться з безпечної відстані.Всьо красиво.
показать весь комментарий
15.03.2024 07:47 Ответить
Так, американці молодці, все в них, як то кажуть, до толку. А наш нарід 73%, хай не заглядає по сусідах, а дивиться своє, наприклад кіно про Голобородьку, інколи "свати". Ми ж також позбавилися від старого мотлоху і маємо молодих Херпіду, єлдака і татарова. Хай у американців беруть завидки, який же вумний наш нарід.
показать весь комментарий
15.03.2024 07:56 Ответить
Навіщо вам ця зброя? Ви ж лише з дикунами напівозброєними наважуєтесь нею воювати. Все інше для вас це одразу ж ескалація і повні штани лайна.
показать весь комментарий
15.03.2024 08:05 Ответить
Так багато хто стверджує, що ми теж воюємо з алкашами та невдахами, у яких нічого не літає і ракет немає. Якщо ми воюємо з алкашами - то навіщо нам багато зброї?
показать весь комментарий
15.03.2024 11:26 Ответить
Демагогія. І підміна понять. Тут це дуже популярно. Навіть і дискутувати не буду. Немає с ким і немає заради чого.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:44 Ответить
 
 