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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 428 420 человек (+580 за сутки), 6758 танков, 10 580 артсистем, 12 949 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 428 420 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника c 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 428420 (+580) человек,
  • танков ‒ 6758 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12949 (+11) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 10580 (+15) ед,
  • РСЗО – 1017 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 717 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8254 (+34),
  • крылатые ракеты ‒ 1920 (+0),
  • корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13993 (+34) ед,
  • специальная техника ‒ 1711 (+3)

Читайте: В результате ракетного удара по полигону оккупантов на ВОТ Луганщины ликвидировано по меньшей мере 10 рашистов, - росСМИ

Втрати армії РФ

Автор: 

армия РФ (19613) ликвидация (3674) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+12
Треба писати«виведено з ладу».
Хоча «лвквідовано»звучить.приємніше.
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15.03.2024 07:43
+12
"Захлинулися" кацапи Удари по логістиці приносять свій результат Немає на чому наступать - ні техніки ні пального Нема чим стрілять - не підвезли ********** І не встигли на передову привезти вдосталь "м"яса" для наступу
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15.03.2024 08:22
+12
Минув 3673 день москальсько-української війни.
64 одиниці техніки та 580! чумардосів.
Арта 15, броня 12, логістика 34.
Все просіло, голосують тварі ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 428 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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15.03.2024 09:08
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Правила форума Совет форумчан
Треба писати«виведено з ладу».
Хоча «лвквідовано»звучить.приємніше.
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15.03.2024 07:43 Ответить
Так - хотілось би, аби вони були дійсно ліквідованими, але, нажаль, це не так.
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15.03.2024 08:00 Ответить
ГШ пише "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по ХХ.ХХ.ХХ орієнтовно склали".
Скільки можне мусолити це питання.
Може зі ста п'яток і повернеться (що сумнівно) але скількох не порахували.
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15.03.2024 08:06 Ответить
Я кілька днів тому дивився на Ютубі оглядове відео про снайперів. Там казали, що у снайперів вважається, що 300-й, тактично, цінується вище, ніж 200-й. Пояснюють тим, що пораненного почнуть евакуювати, а це дає можливість підстрелити ще когось, до того ж на пораненого витрачається набагато більше ресурсів ніж на вбитого. Тим більше, враховуючи те, як вони до своїх 200-х ставляться.
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15.03.2024 09:35 Ответить
найди где и когда это официально на страничке Генштабу это сообщение было "Дані Генштабу мають на увазі вбитих і поранених."

может это там мелким шрифтом где-то...?
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15.03.2024 08:07 Ответить
да всё понятно, я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму...
вопрос об официальной информации на на страничке Генштаба видишь...?\ищи...\
и заодно - там такого\в Генштабе...\ Андрія Ковальова нет...\прежде чем что-то писать - проверяй...
давай на страничку Генштабу - и ищи там это сообщение...
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15.03.2024 08:23 Ответить
Запили себе свой Генштаб и там откладывай свою отчетность.
А тут не 3***** каждый день одним и тем же нытьем.
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15.03.2024 08:46 Ответить
какая разница
кацапский "самовар" хуже для путина чем дохляк
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15.03.2024 12:46 Ответить
А техніку як рахують?Розбита фара-знищено?
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15.03.2024 08:11 Ответить
так само
більшість вони тягнуть у ремонт
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15.03.2024 08:26 Ответить
Як цю?
https://amp.censor.net/ua/video_news/3477846/******************************************************************************************************
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15.03.2024 09:03 Ответить
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15.03.2024 09:30 Ответить
З тобою все ясно.
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15.03.2024 09:31 Ответить
Про це свідчить те, що на фронт тягнуть вже Т-54 й Т-55. Не подобається статистика Генштабу, дивись статистику https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Там все підтверджене фото- і відеозйомкою. Я б не сказав, що суттєво відрізняється, враховуючи те, що це не у кіностудії, й не все знімається.
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15.03.2024 09:47 Ответить
Ось як рахують:
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net/ua/video_news/3403171/**********************************************************************
Це як приклад.
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15.03.2024 08:58 Ответить
Ще один. Тут одна постійно викладала цю статтю, тому напишу ту ж відповідь тобі: роздрукуй та повісь собі на лоба.
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15.03.2024 08:50 Ответить
не знаю кто там удалил твои посты - ты или нет...?
но вот тебе за "ликвидацию" - и больше не ной...!!!

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15.03.2024 09:09 Ответить
Нi.
20.04.2022?
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15.03.2024 09:21 Ответить
что нет...? - ты читать умеешь - там в сводке написано "ліквідовано"...
я тебе привожу факты - а ты только один словесный понос ничем не подкреплённый...\как *********...\
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15.03.2024 09:26 Ответить
Так. Таку картинку генштаб вже з серпня 2023 року не робить, поміняв на якусь бліду рижого кольору, на якій особисто я напрягаю очі щоб щось розглидіти ...
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15.03.2024 09:30 Ответить
да - это прискорбно...(((
вот смотрю я - у таварисча даже шестёрки закончились...\не отвечает...\
А как дысал, как дысал! • • •(с) - Подождём его мать...?
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15.03.2024 10:01 Ответить
Що там кукурікало ***** про рай для кацапів? Так наші героїчні ЗСУ допомагають дикій лапотній орді іти в *****вський рай. Там з кожного крана тече боярка, ягеля на закуску неміряно, жери до всрачки. Так що кацапня, в *****вський рай кроком руш !
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15.03.2024 07:42 Ответить
В рай попадуть ті кацапи, які як мінімум не лізли в чужу країну зі зброєю. А ті що прийшли попадуть в *********** АД. Там котли з дєрьмом на базі їхніх сортирів, з крану гаряче блювотіння і щогодинно в зад замість пляшок встромляють їхні Калібри з Іскандерами і Шахєдами ... Так що нехай вибирають, як раз "вибори" ...
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15.03.2024 09:21 Ответить
І на кожному кущі патрет Х.йла. Ляпота!!!
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15.03.2024 07:50 Ответить
"Захлинулися" кацапи Удари по логістиці приносять свій результат Немає на чому наступать - ні техніки ні пального Нема чим стрілять - не підвезли ********** І не встигли на передову привезти вдосталь "м"яса" для наступу
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15.03.2024 08:22 Ответить
«Пехота выигрывает битвы, логистика выигрывает войны», - генерал армии США времен Первой мировой Джон Першинг.
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15.03.2024 08:25 Ответить
Я думаю у них там просто почався "виборчий процес" х..ла.
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15.03.2024 09:23 Ответить
Тут і "думать" не треба! Самі кацапи, на своїх пабліках, виють, що в Білгороді перекривають виїзди з міста - як автодороги, так і залізничний вокзал Щоб люди з міста не виїжджали і "был абеспечен нармальный избирательный працесс"!!!
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15.03.2024 09:28 Ответить
А ще можливо втрати, які нанесли їм РДК не враховуються нашим Генштабом, може пора вже їм почати викладати свою статистику ))
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15.03.2024 09:32 Ответить
Цього я не знаю! Але, враховуючи, що своїх полонених вони передають у наші табори - можливо, що і втрати кацапів долучаються до загальної статистики!
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15.03.2024 09:46 Ответить
Схоже поменшало рашиських мясних штурмів.
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15.03.2024 08:46 Ответить
Так,хлопці кажуть що кацапи трохи попустились.Все ж просто,приїхало трохи снарядів
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15.03.2024 09:46 Ответить
Погода.
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15.03.2024 09:52 Ответить
А в бєлгороді тим часом есвео ідьот по плану
https://t.me/voynareal/85586
https://t.me/voynareal/85577?single
https://t.me/voynareal/85579?single
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15.03.2024 09:04 Ответить
Минув 3673 день москальсько-української війни.
64 одиниці техніки та 580! чумардосів.
Арта 15, броня 12, логістика 34.
Все просіло, голосують тварі ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 428 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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15.03.2024 09:08 Ответить
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15.03.2024 09:12 Ответить
так это там вверху - это ещё не всё...\они думают что на их заходы с шестёрок у нас нету козырей...?\
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15.03.2024 09:22 Ответить
пане ....Ви сьогодні припізнились
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15.03.2024 10:06 Ответить
Ще є служба, а це так, другорядне, коли є час ...
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15.03.2024 10:19 Ответить
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15.03.2024 09:10 Ответить
Хотів написати підранки, але більше підходить підаранки ...
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15.03.2024 09:25 Ответить
Привет Шимус...!
приятно тебя видеть здесь...!
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15.03.2024 09:27 Ответить
На жаль - у нас ситуація не краща! Все частіше бачу на вулицях людей з "ковіньками" та на милицях Протезів під штаньми не видно
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15.03.2024 09:43 Ответить
"Вёрстка" датована 14 березня 2024 р. Реабілітаційний період займає 3-6 місяців, плюс ще пару місяців на оформлення інвалідності, тобто сміливо можна додати ще тисяч двісті. Ну і скромненько ще 100 тисяч змінивших статус з 300 на 200. У підсумку десь тисяч вісімсот.
Втрати в живій силі за 2023 рік 253 290 чумардосів, вимальовується всім відома пропорція 1:3.
Але @.... (не матюкаючись) вже завтра повилазять @.... і почнуть скіглити що статистика не відповідає дійсності.
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15.03.2024 10:14 Ответить
Хто їх там рахує, аби щось написати
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16.03.2024 00:44 Ответить
 
 