Общие боевые потери РФ с начала войны – около 428 420 человек (+580 за сутки), 6758 танков, 10 580 артсистем, 12 949 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 428 420 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника c 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 428420 (+580) человек,

танков ‒ 6758 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12949 (+11) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 10580 (+15) ед,

РСЗО – 1017 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 717 (+0) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8254 (+34),

крылатые ракеты ‒ 1920 (+0),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 13993 (+34) ед,

специальная техника ‒ 1711 (+3)

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