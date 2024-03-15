Общие боевые потери РФ с начала войны – около 428 420 человек (+580 за сутки), 6758 танков, 10 580 артсистем, 12 949 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 428 420 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника c 24.02.22 по 15.03.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 428420 (+580) человек,
- танков ‒ 6758 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12949 (+11) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 10580 (+15) ед,
- РСЗО – 1017 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 717 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8254 (+34),
- крылатые ракеты ‒ 1920 (+0),
- корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 13993 (+34) ед,
- специальная техника ‒ 1711 (+3)
Топ комментарии
+12 Юрий Викторович #524822
показать весь комментарий15.03.2024 07:43 Ссылка
+12 Яр Холодний
показать весь комментарий15.03.2024 08:22 Ссылка
+12 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий15.03.2024 09:08 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча «лвквідовано»звучить.приємніше.
Скільки можне мусолити це питання.
Може зі ста п'яток і повернеться (що сумнівно) але скількох не порахували.
может это там мелким шрифтом где-то...?
вопрос об официальной информации на на страничке Генштаба видишь...?\ищи...\
и заодно - там такого\в Генштабе...\ Андрія Ковальова нет...\прежде чем что-то писать - проверяй...
давай на страничку Генштабу - и ищи там это сообщение...
А тут не 3***** каждый день одним и тем же нытьем.
кацапский "самовар" хуже для путина чем дохляк
більшість вони тягнуть у ремонт
https://amp.censor.net/ua/video_news/3477846/******************************************************************************************************
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net/ua/video_news/3403171/**********************************************************************
Це як приклад.
но вот тебе за "ликвидацию" - и больше не ной...!!!
20.04.2022?
я тебе привожу факты - а ты только один словесный понос ничем не подкреплённый...\как *********...\
вот смотрю я - у таварисча даже шестёрки закончились...\не отвечает...\
А как дысал, как дысал! • • •(с) - Подождём его мать...?
https://t.me/voynareal/85586
https://t.me/voynareal/85577?single
https://t.me/voynareal/85579?single
64 одиниці техніки та 580! чумардосів.
Арта 15, броня 12, логістика 34.
Все просіло, голосують тварі ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 428 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
приятно тебя видеть здесь...!
Втрати в живій силі за 2023 рік 253 290 чумардосів, вимальовується всім відома пропорція 1:3.
Але @.... (не матюкаючись) вже завтра повилазять @.... і почнуть скіглити що статистика не відповідає дійсності.