Враг уже несколько суток пытается прорвать оборону на Авдеевском направлении, здесь он сосредоточил основные усилия, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских бойцов и встретился с командирами на Авдеевском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главнокомандующий ВСУ написал в Telegram.

"Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что свое наступление враг поддерживает интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбрасываниями. В то же время авиация противника периодически наносит удары КАБам с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА систем и огнем артиллерии", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий совместно с командирами рассмотрел варианты действий украинских войск, маневр резервами, снабжение боеприпасами и другими материальными средствами.

Читайте: В ВСУ началась ротация, - Сырский













