Враг уже несколько суток пытается прорвать оборону на Авдеевском направлении, здесь он сосредоточил основные усилия, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских бойцов и встретился с командирами на Авдеевском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главнокомандующий ВСУ написал в Telegram.
"Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке", - говорится в сообщении.
Сырский отметил, что свое наступление враг поддерживает интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбрасываниями. В то же время авиация противника периодически наносит удары КАБам с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.
"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА систем и огнем артиллерии", - подчеркнул Сырский.
Главнокомандующий совместно с командирами рассмотрел варианты действий украинских войск, маневр резервами, снабжение боеприпасами и другими материальными средствами.
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Анонсовані Кабінетом міністрів 1.5 млрд. гривен на будівництво оборонних споруд тихо переведені в стан глибокого дерибану, коли на реальні споруд в зоні бойових дій пішло 886 млн. гривен, а решта розмазали по всім областям, близьким і далеким до зони реальних потреб в оборонних спорудах. Шедеври фортифікації, які виводять в глибокому тилу створені з дошок і піску, який в звітах фігурує залізобетоном і протиснарядним покриттям.
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Бачте, військовий не має права контактувати зі ЗМІ.
А Сирський тепер - ніби рок-зірка. Ні дня без піару.
І що цікаво - Безугла мовчить, як гівна до рота набрала - ні плану не вимагає, взагалі нічого.
Сирський відступає - і це його великий професіоналізм і героїзм
Ця все його (їх) завдання.
Чи ці двоє друзів-улюбленців живуть у паралельних світах?