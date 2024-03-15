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Новости
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Враг уже несколько суток пытается прорвать оборону на Авдеевском направлении, здесь он сосредоточил основные усилия, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских бойцов и встретился с командирами на Авдеевском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главнокомандующий ВСУ написал в Telegram.

"Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что свое наступление враг поддерживает интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбрасываниями. В то же время авиация противника периодически наносит удары КАБам с расстояния 40 - 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА систем и огнем артиллерии", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий совместно с командирами рассмотрел варианты действий украинских войск, маневр резервами, снабжение боеприпасами и другими материальными средствами.

Читайте: В ВСУ началась ротация, - Сырский

Сирський на Авдіївському напрямку
Сирський на Авдіївському напрямку
Сирський на Авдіївському напрямку
Сирський на Авдіївському напрямку
Сирський на Авдіївському напрямку

Автор: 

боевые действия (4280) Авдеевка (2444) Александр Сырский (619)


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Топ комментарии
+21
Коли Залужний давав інформацію в ЗМІ - на нього гавкали усі зелені собаки.
Бачте, військовий не має права контактувати зі ЗМІ.

А Сирський тепер - ніби рок-зірка. Ні дня без піару.

І що цікаво - Безугла мовчить, як гівна до рота набрала - ні плану не вимагає, взагалі нічого.
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15.03.2024 08:39
+19
Залужний наступав - і в цьому був винний.
Сирський відступає - і це його великий професіоналізм і героїзм
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15.03.2024 08:42
+18
Сирський, розкажи нам, чому ти не організував відступ з Авдіївки ? Чому допустив великі втрати наших воїнів? Чому твої соплемінники та однокашники по військовому училищу ,розбомбили Хаймарс і Петріот?
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15.03.2024 08:31
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Лізе - а там за Авдіівкою укріплень *****
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15.03.2024 08:28 Ответить
Нахєра було лізти на місце Залужного з таким тупим фасадом. Воно ще й імбіцильне, якщо погодилося.
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15.03.2024 09:02 Ответить
Головне не фасад, а те, що за фасадом, фундамент і несучі конструкції...
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15.03.2024 09:07 Ответить
В нього фудамент кацапський, а ''не-сучі конструкції д'єрмак і хрінпіду.
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15.03.2024 09:23 Ответить
За фасадом лапотне гавніще
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15.03.2024 09:44 Ответить
Сирський, розкажи нам, чому ти не організував відступ з Авдіївки ? Чому допустив великі втрати наших воїнів? Чому твої соплемінники та однокашники по військовому училищу ,розбомбили Хаймарс і Петріот?
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15.03.2024 08:31 Ответить
Запевнення Зеленського про стабілізацію фронту і зупинення наступу ЗС РФ не відповідають дійсності. ЗС РФ просуваються по чотирьом напрямках - нп схід від Тернів, біля Орловки, Первомайського і Новомихайлівки. Заміна командування підрозділів ВСУ особами лояльними до Сирського\Зеленського тільки погіршує ситуацію.

Анонсовані Кабінетом міністрів 1.5 млрд. гривен на будівництво оборонних споруд тихо переведені в стан глибокого дерибану, коли на реальні споруд в зоні бойових дій пішло 886 млн. гривен, а решта розмазали по всім областям, близьким і далеким до зони реальних потреб в оборонних спорудах. Шедеври фортифікації, які виводять в глибокому тилу створені з дошок і піску, який в звітах фігурує залізобетоном і протиснарядним покриттям.

Рівненська область https://www.instagram.com/p/C4dSenjoyvM/
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15.03.2024 09:37 Ответить
Коли Залужний давав інформацію в ЗМІ - на нього гавкали усі зелені собаки.
Бачте, військовий не має права контактувати зі ЗМІ.

А Сирський тепер - ніби рок-зірка. Ні дня без піару.

І що цікаво - Безугла мовчить, як гівна до рота набрала - ні плану не вимагає, взагалі нічого.
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15.03.2024 08:39 Ответить
Залужний наступав - і в цьому був винний.
Сирський відступає - і це його великий професіоналізм і героїзм
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15.03.2024 08:42 Ответить
чому ж мовчить? пропонує розстрілювати тих хто відмовляється йти на м'ясні штурми
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15.03.2024 09:42 Ответить
Цей Сирський (з Умеровим за плечами) поставлений для того, щоб і відповідний час по команді з ОП відкрити фронт і пропустити кацапів на оперативний простір. А тим часом ОП(а) підпише "мироний договір" - капітуляцію на умовах рф.(єрмаки уже підготували і узгодили). А тим часом - давати нищити наші підрозділи, ППО. ПРО, авіацію, здавати населені пункти і території.
Ця все його (їх) завдання.
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15.03.2024 08:55 Ответить
Це лише Ваше припущення, Києву теж давали максимум пару тижнів. Як тільки почую подібну оцінку Сирського від Комбрігів ЗСУ, обіцяю погодитись з Вами!
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15.03.2024 09:10 Ответить
Від котрих комбригів? Від тих, яких вигнали, чи від тих, кого поставив Єрмак на їх місця?
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15.03.2024 09:29 Ответить
"Працював на , тепер допрацьовує з рашистами те, що йому не дозволяв напрацьовувати Залужний.
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15.03.2024 09:43 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.03.2024 09:53 Ответить
Цікаво, а Сирський, як "улюблений генерал президента", знає про оцінку ситуації Зеленським: «Ситуація набагато краща, ніж протягом останніх трьох місяців… "?

Чи ці двоє друзів-улюбленців живуть у паралельних світах?
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15.03.2024 10:38 Ответить
Уничтожение батареи Patriot Какие факторы способствовали поиску зентино-ракетной системы. и позволили точно нанести удар? Батарея действовала в данном районе несколько недель, выполнила несколько успешных пусков по российским самолетам, регулярно включался радар, и враг мог определить приблизительный район поиска для своей космической, радиоэлектронной разведки и дронов. Позиции Patriot не были прикрыты зенитно-ракетными системами для защиты от дронов. Учитывая, что батарея действовала на расстоянии активных действий вражеских дронов, риск обнаружения был достаточно высоким. Предупреждения о вылете дронов и о ракетной атаке были получены слишком поздно. Батарея получила приказ на передислокацию, но не успела выполнить его. Вместо быстрого и немедленного рассредоточения на максимальной скорости пусковые установки собрались в плотную колонну и стояли на открытом месте, ожидая команду к началу движения, образовав компактную цель для поражения. https://www.ponomaroleg.com/unichtozhenie-batarei-patriot/ https://www.ponomaroleg.com/unichtozhenie-batarei-patriot/
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15.03.2024 11:31 Ответить
Можливо потрібно головою працювати,а не язиком Ще один піарщик
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15.03.2024 13:42 Ответить
 
 