Остин лично примет участие в следующем "Рамштайне", - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин лично примет участие в очном заседании Контактной группы по обороне Украины, которое состоится в Германии на следующей неделе.

Об этом заявила на брифинге заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В понедельник министр обороны Остин отбудет в Германию, где он и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун проведут 20-ю встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн", - отметила представительница Пентагона.

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Она также отметила, что на заседании ожидается участие министров обороны и высокопоставленных военных руководителей около 50 стран.

Участники "Рамштайна" обсудят продолжение войны в Украине и дальнейшую поддержку украинского народа.

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