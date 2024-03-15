Остин лично примет участие в следующем "Рамштайне", - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин лично примет участие в очном заседании Контактной группы по обороне Украины, которое состоится в Германии на следующей неделе.
Об этом заявила на брифинге заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В понедельник министр обороны Остин отбудет в Германию, где он и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун проведут 20-ю встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн", - отметила представительница Пентагона.
Она также отметила, что на заседании ожидается участие министров обороны и высокопоставленных военных руководителей около 50 стран.
Участники "Рамштайна" обсудят продолжение войны в Украине и дальнейшую поддержку украинского народа.
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сказать что я охерел ниче не сказать
Ще невідомо, чи справді він був хворий.
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Так само знайшли онкологію у Маккейна, і заставили піти на операцію,
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