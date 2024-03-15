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Новости
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Остин лично примет участие в следующем "Рамштайне", - Пентагон

остін

Министр обороны США Ллойд Остин лично примет участие в очном заседании Контактной группы по обороне Украины, которое состоится в Германии на следующей неделе.

Об этом заявила на брифинге заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В понедельник министр обороны Остин отбудет в Германию, где он и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун проведут 20-ю встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн", - отметила представительница Пентагона.

Читайте: Умеров и Сырский проинформировали главу Пентагона Остина о ситуации на фронте

Она также отметила, что на заседании ожидается участие министров обороны и высокопоставленных военных руководителей около 50 стран.

Участники "Рамштайна" обсудят продолжение войны в Украине и дальнейшую поддержку украинского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 19 марта в Германии, - СМИ

Автор: 

Пентагон (1467) Сингх Сабрина (44) Остин Ллойд (420)


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Пусть лучше этот грозный дядька придушит чепуша Джонсона... чтобы тот не блокировал пакет помощи...
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15.03.2024 08:47 Ответить
Джонсон сам слил свой авторитет в унитаз здания Конгресса.
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15.03.2024 09:02 Ответить
спросоня прочитал "путін особисто візьме участь в наступному "Рамштайні"..."
сказать что я охерел ниче не сказать
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15.03.2024 09:00 Ответить
навіщо? хворий похилого віку чувак переймається власним здоров'ям і більше нічим. на цій посаді потрібен здоровий більш-менш молодий міністр, которий попри все прагне виїбати росію
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15.03.2024 09:22 Ответить
Ллойд Остін на хворого не скиджається.
Ще невідомо, чи справді він був хворий.
Бо діагноз йому ставили ПІСЛЯ того, як стало ясно, що він щиро підтримує Україну.
Так само знайшли онкологію у Маккейна, і заставили піти на операцію,
і результат ми знаємо.
Медицина - та сама зброя, де "кадри вирішують усе" - подивіться, хто 90% лікарів...
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15.03.2024 10:11 Ответить
 
 