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Папа Римский "вошел в сад, куда его никто не звал", не нужна капитуляция Украины, - Боррель

боррель

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Папа Римский Франциск "назвал на себя беду" своим изречением о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией.

Об этом он сказал испанским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет

По его словам, недавно он говорил о неуместности заявлений понтифика во время выступления в ООН.

"И в этой речи я сам не постеснялся сказать, что его святость папа вошел в сад, в который его никто не звал", - сказал Боррель.

Читайте: Результаты войны в Украине будут решены этой весной и летом, - Боррель

Он отметил, что не считает правильной позицию предлагать Украине капитуляцию перед оккупантами.

"Напротив, пора продолжать ей помогать", - заявил дипломат.

Читайте также: Заявление Всеукраинского Совета Церквей: Никто и никогда не заставит наш народ капитулировать

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане позже объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине. Также посла Ватикана пригласили в МИД Украины.

Автор: 

Папа Римский (454) Франциск (181) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+30
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15.03.2024 09:20
+12
Папа стал проституткой орков.
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15.03.2024 09:19
+12
Папа так і не пояснив - чому в нього нема мужності підняти білий прапор перед Сатаною.
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15.03.2024 09:23
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Папа стал проституткой орков.
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15.03.2024 09:19 Ответить
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15.03.2024 09:37 Ответить
накликав на себе ан@хйому...
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15.03.2024 09:20 Ответить
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15.03.2024 09:20 Ответить
я прихильник біль розумного підходу до обрання людей на такі величезні та значущі посади.
Папа повинен бути при розумі та фізично крепким,тому вік має бути обмеженим хочаб 75-80 років
а Папі через півтора року 90!!!!!!
це не нормально....
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15.03.2024 09:21 Ответить
яка значуща посада? це синекура, зіцпрєдсєдатєль фунт.
люди розумнішають, вплив релігійних сект майже нульовий.
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15.03.2024 10:14 Ответить
я виказав свою особисту думку
ти, свою
але я не кажу за других людей
бо у них теж є своя думка.
і якщо навіть релігія відходить на твій розсуд
то остаються традиції та їх прихильники яких дуже багато.
ти сказав про Папу
а скажеш таке про головного священника ісламу, твоєю башкою будуть грати футбол
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15.03.2024 11:01 Ответить
"Блудниця вавілонська" чомусь вирішила стать "Клеопатрою" і вирішувать долі народів!
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15.03.2024 09:22 Ответить
Нада той Ватикан розiгнать. Зiбрали там кодлу.
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15.03.2024 09:30 Ответить
Це нічого не дасть! "Розганять Ватикан" треба не в Римі - а в головах людей! Коли попи самі себе дискредитовують - вони результативніше ************ від себе людей!
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15.03.2024 09:49 Ответить
Папа так і не пояснив - чому в нього нема мужності підняти білий прапор перед Сатаною.
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15.03.2024 09:23 Ответить
Він вже підняв і навіть признався в цьому
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15.03.2024 09:37 Ответить
Римо Пахано замість щоб роздати опіум народу (Релігія це опіум народу. В.І.Ленін), сам наковтався продукту, того й верзе казна-що.
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15.03.2024 09:25 Ответить
Опіум народу (нім. Opium des Volkes) - образне визначення релігії, що стало широко відомим завдяки Карлу Марксу, який використав його у своїй роботі «До критики гегелівської філософії права»: Релігійна вбогість є одночасно вияв справжньої вбогості і протест проти цієї справжньої вбогості.
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15.03.2024 09:28 Ответить
Если бы они помогали столько сколько пи**ят Украина давно бы скинула кацапов в Тихий океан.
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15.03.2024 09:25 Ответить
Якого саду? - Гексаманського?
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15.03.2024 09:26 Ответить
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15.03.2024 09:28 Ответить
У Ватикані всі давно зайшли до садо-мазо і "шоколадне око".
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15.03.2024 09:28 Ответить
Папа зайшов до саду зірвати яблуко з дерева пізнання, а його пукусав змій. А точніше плєшиве однооке змійло.
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15.03.2024 09:33 Ответить
Боррель помиляється,його в цей сад не те що кличуть,його кацапи тягнуть
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15.03.2024 09:33 Ответить
"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що його "КУЙЛОВА" святість папа увійшов до саду, в який його ніхто не кликав", - сказав Боррель.
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15.03.2024 09:37 Ответить
На жаль, після Іоанна-Павла ІІ папу вибирають якось невдало. А цей і зовсім сміття - недолугий латиноамериканський жебрак і комуніст! Кого ще повинен ********* такий комуняка? США? Якщо воно усе попереднє життя молилося (в цьому випадку - у прямому сенсі!) на срср!
Ось і маємо те, що маємо. Не треба від верби чекати апельсинів.
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15.03.2024 09:40 Ответить
Нинішній "папа" римський - це лівак з південної Америки. Напевно, у молодості почитував популярних там Троцького та Мао, як же йому рашку не любити (хоча рашка вбила Троцького і робила замахи на Мао)
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До речі, слідкуйте за руками: хто за одностатеві "шлюби", як оцей "папа" - той і за рашку (бо лівак)
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15.03.2024 09:46 Ответить
А коли там переоберуть нового, чи як там в них. Може цьому вже порачаю налити..
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15.03.2024 09:57 Ответить
Нічого нового. Папи завжди прислужували фашистам, і в 2-гу світову теж.
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15.03.2024 09:58 Ответить
я вошол нє в ту двєрь,/киркоров/
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15.03.2024 10:05 Ответить
Папа зайшов не в сад, а в зад.
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15.03.2024 10:14 Ответить
Как проверяют умер ли Папа Римский?

Смерть папы Римского должна быть подтверджена кардиналом-камерленго, который раньше также должен был трижды ударить серебряным молоточком по лбу умершего.
Если нет молоточка-возьмите кувалду.
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15.03.2024 10:57 Ответить
Этот франциск больше НЕ Папа Римский , а ПАДАЛЬ, которая служит мелкому бесу *****.
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15.03.2024 11:20 Ответить
 
 