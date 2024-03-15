Папа Римский "вошел в сад, куда его никто не звал", не нужна капитуляция Украины, - Боррель

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Папа Римский Франциск "назвал на себя беду" своим изречением о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией.

Об этом он сказал испанским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет

По его словам, недавно он говорил о неуместности заявлений понтифика во время выступления в ООН.

"И в этой речи я сам не постеснялся сказать, что его святость папа вошел в сад, в который его никто не звал", - сказал Боррель.

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Он отметил, что не считает правильной позицию предлагать Украине капитуляцию перед оккупантами.

"Напротив, пора продолжать ей помогать", - заявил дипломат.

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Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане позже объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине. Также посла Ватикана пригласили в МИД Украины.