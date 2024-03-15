Папа Римский "вошел в сад, куда его никто не звал", не нужна капитуляция Украины, - Боррель
Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Папа Римский Франциск "назвал на себя беду" своим изречением о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией.
Об этом он сказал испанским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет
По его словам, недавно он говорил о неуместности заявлений понтифика во время выступления в ООН.
"И в этой речи я сам не постеснялся сказать, что его святость папа вошел в сад, в который его никто не звал", - сказал Боррель.
Он отметил, что не считает правильной позицию предлагать Украине капитуляцию перед оккупантами.
"Напротив, пора продолжать ей помогать", - заявил дипломат.
Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.
В Ватикане позже объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины
Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине. Также посла Ватикана пригласили в МИД Украины.
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Папа повинен бути при розумі та фізично крепким,тому вік має бути обмеженим хочаб 75-80 років
а Папі через півтора року 90!!!!!!
це не нормально....
люди розумнішають, вплив релігійних сект майже нульовий.
ти, свою
але я не кажу за других людей
бо у них теж є своя думка.
і якщо навіть релігія відходить на твій розсуд
то остаються традиції та їх прихильники яких дуже багато.
ти сказав про Папу
а скажеш таке про головного священника ісламу, твоєю башкою будуть грати футбол
Ось і маємо те, що маємо. Не треба від верби чекати апельсинів.
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До речі, слідкуйте за руками: хто за одностатеві "шлюби", як оцей "папа" - той і за рашку (бо лівак)
Смерть папы Римского должна быть подтверджена кардиналом-камерленго, который раньше также должен был трижды ударить серебряным молоточком по лбу умершего.
Если нет молоточка-возьмите кувалду.