В Белгороде и Курске начал действие гуманитарный коридор для гражданских, - Легион "Свобода России"
Из Белгородской и Курской областей благодаря гуманитарному коридору удалось эвакуировать тысячи мирных жителей.
Об этом сообщил Легион "Свобода России", информирует Цензор.НЕТ.
Благодаря гуманитарному коридору, действующему с 07:00 15 марта, из Белгородской области удалось эвакуировать более 7000 гражданских автомобилей, а из Курской около 600 авто, говорится в сообщении.
"По окончании срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до освобождения региона от войск путинского режима", - отмечают в легионе.
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Правди ви не побачите
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Руки прочь от БелНР !!!
Кошмарить москалотів, щоб відволікались від фронту!
А там як Всесвіт дасть і що з того вийде, подивимось!
Це безголосе стадо