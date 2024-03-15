В Белгороде и Курске начал действие гуманитарный коридор для гражданских, - Легион "Свобода России"

Из Белгородской и Курской областей благодаря гуманитарному коридору удалось эвакуировать тысячи мирных жителей.

Об этом сообщил Легион "Свобода России", информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря гуманитарному коридору, действующему с 07:00 15 марта, из Белгородской области удалось эвакуировать более 7000 гражданских автомобилей, а из Курской около 600 авто, говорится в сообщении.

"По окончании срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до освобождения региона от войск путинского режима", - отмечают в легионе.

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