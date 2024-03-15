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В Белгороде и Курске начал действие гуманитарный коридор для гражданских, - Легион "Свобода России"

рдк

Из Белгородской и Курской областей благодаря гуманитарному коридору удалось эвакуировать тысячи мирных жителей.

Об этом сообщил Легион "Свобода России", информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря гуманитарному коридору, действующему с 07:00 15 марта, из Белгородской области удалось эвакуировать более 7000 гражданских автомобилей, а из Курской около 600 авто, говорится в сообщении.

"По окончании срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до освобождения региона от войск путинского режима", - отмечают в легионе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Теткино Белгородской области уничтожены 2 склада боекомплекта армии РФ, - легион "Свобода России". ВИДЕО

Автор: 

гуманитарный коридор (125) РДК (60) Легион Свобода России (57)


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Топ комментарии
+14
Слава Легиону "Свобода России"!
Держитесь ребята!
Мочите орков.
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15.03.2024 09:32
+13
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15.03.2024 09:33
+12
***** не розраховував на такий хід війни. Від Київ за три дні до евакуації кацапів.
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15.03.2024 09:34
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Слава Легиону "Свобода России"!
Держитесь ребята!
Мочите орков.
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15.03.2024 09:32 Ответить
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15.03.2024 09:33 Ответить
мєдвєдєв унічтожаєт Фінляндію?
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15.03.2024 10:28 Ответить
Приставати до Легіону не Хочуть? -- ше не дозріли?
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15.03.2024 09:33 Ответить
***** не розраховував на такий хід війни. Від Київ за три дні до евакуації кацапів.
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15.03.2024 09:34 Ответить
Вешайте таблички "Украина"
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15.03.2024 09:34 Ответить
Нам чужого не треба
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15.03.2024 09:35 Ответить
Це не чуже, це наші історичні землі!
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15.03.2024 09:38 Ответить
https://zaxid.net/************************************************************************* Історичні українські землі у складі Росії
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15.03.2024 09:43 Ответить
Можливо. Але зараз воно не наше.
Нам би своє захистити...
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15.03.2024 09:43 Ответить
++++++++++++!!!!!
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15.03.2024 09:50 Ответить
Вішайте таблички "Украина" БНР...,
для-початку....
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15.03.2024 10:03 Ответить
Міста нинішньої Росії, які колись входили до складу України:
1. Стародубщина:
Баклан (Бакляни) Мглин Новгородок (Новгород-Сіверський) Погар (Погари) Почеп Стародуб Топаль (Великі Топалі) Шептаки
2. Сірий Клин:
Валуйки Грайворон Короча Нехаївка Новий Оскол Обоянь Старий Оскол
3. Жовтий Клин:
Астрахань Волгоград Камишин Краснодар Ростов-на-Дону Саратов Сизрань
4. Інші міста:
Білгород Брянськ Курськ Орел Рязань Таганрог
Важливо зазначити, що:
Деякі з цих міст протягом історії перебували під владою різних держав, Їх етнічний склад і культурна ідентичність могли змінюватися з часом. Питання про те, які міста "історично українські", є дискусійним.https://suspilne.media/667870-cernigivska-starodubsina-ak-etnicnij-ukrainskij-region-opinivsa-u-skladi-rosii/
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15.03.2024 09:39 Ответить
https://zaxid.net/************************************************************************* Історичні українські землі у складі Росії
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15.03.2024 09:44 Ответить
у раши свое только болото на мацковии
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15.03.2024 10:04 Ответить
Прошу вибачення....Я не пойняв.А гумунитарный калидор,кто открыл?Это руськие к нам едут?Или куда ??? Эвакуировади 7000 ?Куда и главное..хто????Ми шо там,окружили...тепер випускаемо???До чого ця новина який каридор?Кому????
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15.03.2024 09:35 Ответить
У них там громадянська війна. Свої правила...
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15.03.2024 09:37 Ответить
чого в Україну? з однієї народної республіки до іншої.
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15.03.2024 09:58 Ответить
Гуманітарний калідор на московщину! Цивільні хай тікають до путлєра та вимагають жратви і житла!
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15.03.2024 09:59 Ответить
путін-памагі!!
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15.03.2024 10:06 Ответить
От нахуа нам тут ця махрова расєянськ "вата"?
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15.03.2024 09:36 Ответить
вони не їдуть в Україну! коридор відкрито вглиб паРаші, до інших народних республік.
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15.03.2024 09:59 Ответить
Де можна прочитати ДОСТОВІРНУ інформацію, що там насправді відбувається? Підтверджену відео та фотоматеріалами?
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15.03.2024 09:36 Ответить
У вікіпедії.
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15.03.2024 09:40 Ответить
👍😁😂
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15.03.2024 16:00 Ответить
Йде інформаційна війна.
Правди ви не побачите
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15.03.2024 09:48 Ответить
Все згідно інструкції, міжнародного права і стандартів
Виїжджайте, бо хто не встигне буде сприйматись як диверсант і терорист!
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15.03.2024 09:37 Ответить
Генетичним рабам Свобода не потрібна. Кацапам до вподоби холопське ярмо оздоблене і оспіване мохнорилими попами.
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15.03.2024 09:37 Ответить
Так на засрашкі ж всі цивільні- покидьки та виродки.
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15.03.2024 09:38 Ответить
I куда цей "коридор" веде?. Хто його "построīв"?
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15.03.2024 09:39 Ответить
на мацкву веде, та на підербург...ну принаймні в той бік.
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15.03.2024 10:00 Ответить
На видосиках "с боями" такое ощущение что они нарочно прикалываются.
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15.03.2024 09:46 Ответить
Не вводите людей в заблуждение, лучше дайте прочухона редактору новостей. Действие гуманитарного коридора для эвакуации населения объявлено с 21:00 14 марта по 7:00 15 марта, обьявленная акция на данный момент закончена и идут боевые действия.Информация с телеграма РДК.
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15.03.2024 09:41 Ответить
Мацковская хунта хочет задушить молодую Республику!!!

Руки прочь от БелНР !!!
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15.03.2024 09:51 Ответить
МАКРОН!!! ввіді вайска!!
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15.03.2024 10:09 Ответить
Народ ви наче маленькі) Якщо хтось когось і випускає кудись то не в нашу сторону точно. Але це скоріше інформаційна операція для кацапні щоб самі втікали.
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15.03.2024 09:57 Ответить
Напрямок дій ЛСР правильний!
Кошмарить москалотів, щоб відволікались від фронту!
А там як Всесвіт дасть і що з того вийде, подивимось!
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15.03.2024 09:58 Ответить
На фронт це ніяк не вплине. Згадайте турпохід пригожинців на мацкву. Жоден підрозділ не був знятий з ЛБЗ, хоча тоді дійсно була загроза режиму хутіна пуя.
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15.03.2024 10:32 Ответить
слухала Снегірьова - матюкався , бо у тих легіонерів на рукавах жовто-блакитні нашивки ... е при тому що можуть страждати мирні руські то тоді це що? Лапін теж дуже проти - краще каже б в глибині рашки мости зривали та інші провокації, а не ці бутафорні зайнята територій
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15.03.2024 10:05 Ответить
Идет война. Чем эти "мирні руські" отличаются оккупантов?
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15.03.2024 10:11 Ответить
Це звичайні люди, такі як і в нас : жінки ,діти , похилого віку. Живуть собі і не факт ,що підтримують режим путіна. Окупанти це ті ,які напали на суверенну державу і захоплюють її територію. Якщо ви не бачите різницю, то очевидно, що вам інтелектуальний рівень залишився на рівні підліткового віку
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15.03.2024 10:30 Ответить
Ви знов про " хАроших рускіх".
Це безголосе стадо
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15.03.2024 10:47 Ответить
Якщо вбивати цивільних, чим ми відрізняємся від рашистів? Як Ви не розумієте, що путіну цього й треба. Чим більше загине його цивільного населення тим йому краще. Він чхати хотів на свій народ, це лишя для нього інструмент для задоволення його підліткових комплексів та утримання влади. А використовувати жертв він вміє, розповідями про нацистів та терористів . Він чудово розуміє,що ці жертви пов язують його болотне населення кров ю і гуртує нібито на священну війну. Я вже не кажу про вплив на 3 країни світу про звірства українців
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15.03.2024 15:32 Ответить
Але ж вибори зірвані у цих населених пунктах. Та і в інших народ вже задумується, що цар слабкий і щось з ним не так. Все правильно роблять, треба качати ситуацію, може через биття до цих тупих та покірних дійде що щось у цьому царстві-імперії не так
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15.03.2024 10:16 Ответить
100% ху.ловская рашка - это бочка на глиняных ногах. Стоит только расширить наступление по областям и всё ПОСЫПИТСЯ, солдатня сдастся, а мусорня и гэбня будет драпать без штанов
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15.03.2024 11:24 Ответить
 
 