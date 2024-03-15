Сутки на Донетчине: Войска РФ 19 раз обстреляли область, под огнем оккупантов три района, пострадавших нет
Российские оккупационные войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли Донецкую область, пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район.
В Марьинской громаде поврежден дом в Красногоровке. В Кураховской громаде обстреляны окрестности Горняка. Среди ночи россияне выпустили 6 ракет по Мирнограду — повреждены 2 админздания, 9 многоэтажек и 3 инфраструктурных объекта.
Краматорский район.
Под вражеским огнем окрестности Константиновской и Лиманской громад.
Бахмутский район.
В Нью-Йорке повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов.
В течение суток россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 764 человека, в том числе 124 ребенка. Информация о пострадавших не поступала.
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