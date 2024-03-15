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Премьер Чехии Фиала изменил речь о снарядах для Украины из-за присутствия премьера Словакии Фицо, - СМИ

фіцо,фіало

Премьер-министр Чехии Петр Фиала решил изменить речь во время выступления перед союзниками об инициативе по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины, когда узнал о присутствии на встрече пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Aktuálně со ссылкой на источники.

Отмечается, что это произошло три недели назад на саммите в Париже, созванном президентом Франции Эмманюэлем Макроном и предусматривавшим обмен информацией о военной помощи Украине.

Макрон сначала заявил, что на саммит прибудут представители около пятнадцати стран. Тогда Фиала планировал проинформировать других о том, как идет чешская инициатива поиска боеприпасов для Украины из неевропейских стран и хотел уточнить происхождение и цену боеприпасов. Однако начальные пятнадцать постепенно превратились в двадцать пять приглашенных стран, и, как оказалось, среди них был и глава словацкого правительства Фицо.

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Когда Фиала узнал, что Фицо сядет за стол переговоров, он решил изменить речь. Из нее исчезло несколько пунктов о чешской инициативе.

"Да, мы это вычеркнули", - подтвердил источник в чешской дипломатии.

Сообщается, что наиболее чувствительные вещи Фиала передавал нескольким руководителям отдельно, поскольку не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины через словацкого премьера стала известна российским кругам.

Боеприпасы для Украины

Премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

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Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Также поддержку этой идеи заявляла Германия.

Норвегия, по инициативе Чехии о закупке боеприпасов для Украины, выделила $153 млн.

Ранее президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины за границами Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев уже через несколько недель.

Автор: 

Чехия (1739) Фицо Роберт (194) Фиала Петр (81)


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Топ комментарии
+31
Чеський уряд більше проукраїнський чим український .
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15.03.2024 10:07
+22
Молодець пан Фіала

Дякуємо Чехіє та всім друзям України!
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15.03.2024 10:10
+15
Фіала таки має рацію , не те що в Україні кріт на кротови сидить починаючи з офісу єрмака .
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15.03.2024 10:12
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Чеський уряд більше проукраїнський чим український .
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15.03.2024 10:07 Ответить
Авжеж, гоги та його машки-секретарки ЗЄлі немає

За главкрота д'єриака й мови немає
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15.03.2024 10:13 Ответить
А не простіше було притопити? Його башка як раз відповідає отвору в унітазі. Як вилка та розетка.
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15.03.2024 10:07 Ответить
Молодець пан Фіала

Дякуємо Чехіє та всім друзям України!
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15.03.2024 10:10 Ответить
але поки йдуть лише балачки, а люди гинуть.., та скаженні руйнування кожного дня..
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15.03.2024 10:10 Ответить
але, це НЕ до Фіали..та інших Західних політиків....

Це до Голобородька-Янелоха-Боневтіка-Херпіду....та його "команди"...

а також до виборців в 2019-му, які просто "хатєлі паржать..., па-пріколу"....
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15.03.2024 10:16 Ответить
Поверхневий главМандувач 👿
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15.03.2024 10:31 Ответить
Фіала таки має рацію , не те що в Україні кріт на кротови сидить починаючи з офісу єрмака .
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15.03.2024 10:12 Ответить
Ось як справжні особистості діють у присутності нікчемного президента!
Спробуйте уявити на місці Фіали якогось умовного шмигаля у нас. Вийшло?
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15.03.2024 10:13 Ответить
Кремлівського крота тримають подалі...
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15.03.2024 10:14 Ответить
Фіцо лох як і Орбан, не можу зрозуміти як Словаки допустили ******** комуняку до влади, вони ж могли бути в числі перших після України
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15.03.2024 10:14 Ответить
Ще не вечір і Україна не перемогла

У разі чого, в мудярщині та словачині українські чмобики будуть особливо жорстокі

Ото хай той орбан з фіцою моляться на ЗСУ!
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15.03.2024 10:39 Ответить
Куди там "допустили"? Фіцо як був комунякою при комуняках ще Чехословаччини, так вже 30 років їм і лишається. І всі 30 років біля влади. Останні 20 на найвищих щаблях.
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15.03.2024 11:13 Ответить
Тепер вже і Фіцо будуть відправлять "попить кави" на час засідань ЕС та НАТО?
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15.03.2024 11:02 Ответить
А в нас фсбешні кроти хлібом-сіллю зустрічають фсбешноного крота фіцо бл.
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15.03.2024 11:54 Ответить
Дожився Фіцо! За людину вже не рахують...
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15.03.2024 11:59 Ответить
 
 