Премьер Чехии Фиала изменил речь о снарядах для Украины из-за присутствия премьера Словакии Фицо, - СМИ
Премьер-министр Чехии Петр Фиала решил изменить речь во время выступления перед союзниками об инициативе по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины, когда узнал о присутствии на встрече пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Aktuálně со ссылкой на источники.
Отмечается, что это произошло три недели назад на саммите в Париже, созванном президентом Франции Эмманюэлем Макроном и предусматривавшим обмен информацией о военной помощи Украине.
Макрон сначала заявил, что на саммит прибудут представители около пятнадцати стран. Тогда Фиала планировал проинформировать других о том, как идет чешская инициатива поиска боеприпасов для Украины из неевропейских стран и хотел уточнить происхождение и цену боеприпасов. Однако начальные пятнадцать постепенно превратились в двадцать пять приглашенных стран, и, как оказалось, среди них был и глава словацкого правительства Фицо.
Когда Фиала узнал, что Фицо сядет за стол переговоров, он решил изменить речь. Из нее исчезло несколько пунктов о чешской инициативе.
"Да, мы это вычеркнули", - подтвердил источник в чешской дипломатии.
Сообщается, что наиболее чувствительные вещи Фиала передавал нескольким руководителям отдельно, поскольку не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины через словацкого премьера стала известна российским кругам.
Боеприпасы для Украины
Премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.
В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.
Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.
Также поддержку этой идеи заявляла Германия.
Норвегия, по инициативе Чехии о закупке боеприпасов для Украины, выделила $153 млн.
Ранее президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".
Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины за границами Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев уже через несколько недель.
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За главкрота д'єриака й мови немає
Дякуємо Чехіє та всім друзям України!
Це до Голобородька-Янелоха-Боневтіка-Херпіду....та його "команди"...
а також до виборців в 2019-му, які просто "хатєлі паржать..., па-пріколу"....
Спробуйте уявити на місці Фіали якогось умовного шмигаля у нас. Вийшло?
У разі чого, в мудярщині та словачині українські чмобики будуть особливо жорстокі
Ото хай той орбан з фіцою моляться на ЗСУ!