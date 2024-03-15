Премьер Чехии Фиала изменил речь о снарядах для Украины из-за присутствия премьера Словакии Фицо, - СМИ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала решил изменить речь во время выступления перед союзниками об инициативе по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины, когда узнал о присутствии на встрече пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Aktuálně со ссылкой на источники.

Отмечается, что это произошло три недели назад на саммите в Париже, созванном президентом Франции Эмманюэлем Макроном и предусматривавшим обмен информацией о военной помощи Украине.

Макрон сначала заявил, что на саммит прибудут представители около пятнадцати стран. Тогда Фиала планировал проинформировать других о том, как идет чешская инициатива поиска боеприпасов для Украины из неевропейских стран и хотел уточнить происхождение и цену боеприпасов. Однако начальные пятнадцать постепенно превратились в двадцать пять приглашенных стран, и, как оказалось, среди них был и глава словацкого правительства Фицо.

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Когда Фиала узнал, что Фицо сядет за стол переговоров, он решил изменить речь. Из нее исчезло несколько пунктов о чешской инициативе.

"Да, мы это вычеркнули", - подтвердил источник в чешской дипломатии.

Сообщается, что наиболее чувствительные вещи Фиала передавал нескольким руководителям отдельно, поскольку не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины через словацкого премьера стала известна российским кругам.

Боеприпасы для Украины

Премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

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Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Также поддержку этой идеи заявляла Германия.

Норвегия, по инициативе Чехии о закупке боеприпасов для Украины, выделила $153 млн.

Ранее президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины за границами Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев уже через несколько недель.