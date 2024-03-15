Нарратив о нелегитимности Зеленского после мая – российский. Под ним нет никаких оснований, - Стефанчук

Владимир Зеленский будет оставаться президентом, пока полномочия не обретет его преемник. Принцип непрерывности власти прописан в Конституции.

Об этом в интервью Суспільному заявил спикер Верховной Рады, "слуга народа" Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили спикера, имеют ли право на существование дискуссии о легитимности президента Зеленского с мая 2024 года.

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"Как и у Председателя Верховной Рады, и юриста, у меня позиция одна: этот нарратив Российской Федерации не имеет под собой никаких юридических оснований. Я понимаю все несовершенство Конституции Украины, которая писалась в то время, была системой компромиссов, но я точно знаю, что Конституция содержит статью 108, где четко предусмотрено, что Президент Украины выполняет свои обязательства до момента, пока не вступит в свои полномочия следующий Президент, так называемый принцип непрерывной власти, который заложен в Конституцию Украины. И потому до этого момента Президентом Украины был, есть и будет Владимир Александрович Зеленский", - ответил Стефанчук.

Он добавил, что в Украине "четко определено право, кто может обратиться в Конституционный Суд".

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"Это Президент Украины, это 45+ народных депутатов, это Уполномоченный по правам человека и ряд возможностей.

Я думаю, что сегодня в украинском обществе нет никаких сомнений в легитимности президента. Но если кто-то обратится, это уже обязанность Конституционного Суда дать толкование этим положениям. И я глубоко убежден, что Конституционный Суд, очень много когда демонстрировавший свою государственную позицию, даст четкое юридическое разъяснение этим вопросам", - отметил спикер парламента.

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Напомним, 20 мая 2019 года Владимир Зеленский принял присягу Президента на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.

По закону, выборы главы государства должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. Однако в соответствии с режимом военного положения, введенным Верховной Радой 24 февраля 2022 года, проведение выборов запрещено.