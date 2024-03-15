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Нарратив о нелегитимности Зеленского после мая – российский. Под ним нет никаких оснований, - Стефанчук

стефанчук

Владимир Зеленский будет оставаться президентом, пока полномочия не обретет его преемник. Принцип непрерывности власти прописан в Конституции.

Об этом в интервью Суспільному заявил спикер Верховной Рады, "слуга народа" Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили спикера, имеют ли право на существование дискуссии о легитимности президента Зеленского с мая 2024 года.

Читайте: В Офисе президента подготовили обращение в КСУ относительно легитимности Зеленского по истечении срока каденции. Однако до сих пор его не подали, опасаясь негативного ответа, - СМИ

"Как и у Председателя Верховной Рады, и юриста, у меня позиция одна: этот нарратив Российской Федерации не имеет под собой никаких юридических оснований. Я понимаю все несовершенство Конституции Украины, которая писалась в то время, была системой компромиссов, но я точно знаю, что Конституция содержит статью 108, где четко предусмотрено, что Президент Украины выполняет свои обязательства до момента, пока не вступит в свои полномочия следующий Президент, так называемый принцип непрерывной власти, который заложен в Конституцию Украины. И потому до этого момента Президентом Украины был, есть и будет Владимир Александрович Зеленский", - ответил Стефанчук.

Он добавил, что в Украине "четко определено право, кто может обратиться в Конституционный Суд".

Также читайте: ЦИК о полномочиях Зеленского после 20 мая: Должны быть продлены. ДОКУМЕНТ

"Это Президент Украины, это 45+ народных депутатов, это Уполномоченный по правам человека и ряд возможностей.

Я думаю, что сегодня в украинском обществе нет никаких сомнений в легитимности президента. Но если кто-то обратится, это уже обязанность Конституционного Суда дать толкование этим положениям. И я глубоко убежден, что Конституционный Суд, очень много когда демонстрировавший свою государственную позицию, даст четкое юридическое разъяснение этим вопросам", - отметил спикер парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о бронировании от военной службы: На одного воина должно быть восемь человек, обеспечивающих экономику

Напомним, 20 мая 2019 года Владимир Зеленский принял присягу Президента на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.

По закону, выборы главы государства должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. Однако в соответствии с режимом военного положения, введенным Верховной Радой 24 февраля 2022 года, проведение выборов запрещено.

Автор: 

выборы (24756) Зеленский Владимир (20787) легитимность (48) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+59
Присосались твари, как клещи. И как клещи раздулись от крови народной.
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15.03.2024 10:06
+57
Наратив про легитимність Зеленского після завершеня каденції - тупо хотелкі зє і його посіпак з розграбунку і мародьорства їми України!
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15.03.2024 10:07
+52
Брехло товстопузе.
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15.03.2024 10:06
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Страница 3 из 3
О, ще один "легітимний"

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15.03.2024 10:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY
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15.03.2024 10:28 Ответить
Сумніви не в легітимності,а в спроможності!
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15.03.2024 10:29 Ответить
Жирная и брехливая зепоросятина
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15.03.2024 10:30 Ответить
Свинарчук.
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15.03.2024 11:14 Ответить
Може хтось скаже, яким чином положення України стане гіршим без кварталу95?
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15.03.2024 10:31 Ответить
Чтобы в дальнейшем избежать разночтений и искушений институт гетьманства нужно упразднить как таковой раз и навсегда. Не плодите сущности без необходимости.
мимо офис простых решений
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15.03.2024 10:32 Ответить
От свиня брехлива є рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014 р.№5-рп/2014 по справі № 1-19/2014 ….. (Враховуючи наведене та керуючись https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4905 статтями 147 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4913 150 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4930 153 Конституції України , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n254 статтями 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n302 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n311 63 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n330 66 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n340 67 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n347 69 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n449 частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
 2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України ,таким чином всі заяви хренпіду , опу чи іншиш посіпак це намагання залишитися при владі та уникнути відповідальності.
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15.03.2024 10:32 Ответить
Ти спершу прочитай що було предметом спору, а потім пхай своє рішення.
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15.03.2024 14:04 Ответить
Це ти читай жодного спору не може бути оскільки вже є з цього приводу попередньо прийняте рішення Конституційного суду за позовом народних депутатів яке є остаточним і оскарженню не підлягає,ти скоріш за все подоляцький троль,якщо нетямиш юриспруденціі ,але пхаєш своіх пять копійок
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15.03.2024 14:37 Ответить
Дурне, ти ж навіть не зрозуміло що в тебе запитали. Хто ти? Про що ти?
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15.03.2024 15:16 Ответить
Ти усі розуми поів коли когось обзиваєш учися читати та розуміти чоловіче таким як ти ''талантам ''щось доказувати себе не поважати.....
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15.03.2024 15:43 Ответить
Мені буде значно легше це робити, коли ти проставиш всі погублені розділові знаки, Абирвалг.
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15.03.2024 15:46 Ответить
А подруге це не моє рішення а Конституційного суду Украіни
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15.03.2024 14:38 Ответить
Тю. Так зверніться за роз'ясненнями до КС.

Ні? А шо так?
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15.03.2024 10:33 Ответить
А КС запитати засцяли.. Бо КС скоріш за все надав би відповідь яка би не сподобалась зелепукам..
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15.03.2024 10:35 Ответить
Знову свиня захрюкала.
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15.03.2024 10:36 Ответить
Це шо за мощнии дядька
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15.03.2024 10:39 Ответить
Свинарчук - голова ВРУ.
Вище начальство треба опізнавати зі сраки!
Не сплутаєте з мордою - вона неголена.
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15.03.2024 11:19 Ответить
З Хряком попутав - буває
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15.03.2024 11:21 Ответить
Є цікаве фото!
На прицепі до квадроцикла везуть хряка(не Свинарчука!) десь на ~300+ кг.
Підпис."Доставка Стефанчука на виборчу дільнию".
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15.03.2024 11:34 Ответить
А до чого тут рашка???
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15.03.2024 10:40 Ответить
Після 21 травня Зеленський буде виконуючий обовязки президента, а не президет, поки не оберуть нового. Ніяких переговорів з ним ніхто не буде вести.
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15.03.2024 10:41 Ответить
А з ним і так майже рік (після Вільнюсу) проводять виключно протокольні зустрічі.
Якщо не можуть видбитися від візиту БЕЗ запрошеня.
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15.03.2024 11:22 Ответить
Де це таке в рішенні КСУ?
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15.03.2024 14:50 Ответить
В.о. Зеленським не передбачено жодним Законом. В.о. Стефанчук. Виконавча влада - Кабмін. Як це й закладено в Конституції України.
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16.03.2024 13:09 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9&oq=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigATIHCAUQIRigAdIBCjE4NjI2ajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:8d98b05e,vid:y8Hp7LFMQTE,st:0 От 95-го кагала с любовью.)
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15.03.2024 10:45 Ответить
Ага, значить кацапня послуговується Конституцією України?
Ох доведеться те зелене лайно виковирювати. Боюся що без крові воно від влади не піде..
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15.03.2024 10:47 Ответить
касапи читати вже розучилися. Які там конституції. Добре, що мотив свого гімну згадують.
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15.03.2024 13:05 Ответить
Звичайно це російський наратив, що після 21 травня 2024 року президент не зовсім легітимний. І Конституцію вони нам підкинули, що президент вибирається на 5 років.
Виборів не буде і не має бути, бо війна, але Конституція каже, що виконувати обов'язки керівника країни має спікер Верховної Ради і вся влада переходить до Верховної Ради, яка потім призначить новий уряд і вибори президента. Здається в нас по Конституції парламентсько-президентська республіка і визначити легітімність має виключно Конституційний Суд, а не заяви стефанчука, подоляка, позітівних блогерів і соціологія.
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15.03.2024 10:49 Ответить
є єдине вирішення цієї проблема-це уряд національної єдності!але мені здається зе-хвороба на це не піде і все може закінчиться погано як для них так і для країни
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15.03.2024 10:53 Ответить
Можна питання від білявки: а нащо Україні взагалі президент?
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15.03.2024 10:54 Ответить
Щоби грабувати країну, як на що.
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15.03.2024 11:02 Ответить
Шановний, ну скоко можна вам гАвАріть. "Я ничЯво у вас нє украл. Я назначил для єтого уполномоченних!"
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15.03.2024 13:09 Ответить
А навіщо він Франції,чи США? Не замилювалися?
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15.03.2024 11:24 Ответить
Там діють правові інституції, у нас дуже небезпечно мати фактично людину з необмежиними повноваженнями при погано працюючих і залежних правових інституціях
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15.03.2024 12:27 Ответить
Нема відповіді "навіщо?"
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15.03.2024 13:10 Ответить
Для РЕЙТИНГУ.
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15.03.2024 13:12 Ответить
Представницькі функції, як у Німеччині, наприклад. А керує Шольц.
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16.03.2024 13:11 Ответить
Вечнозеленый Херпиду. Дожились блин!
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15.03.2024 11:00 Ответить
Може профессору стефанчуку треба Конституцію України почитати? Він такий же профессор права як і януковіч
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15.03.2024 11:06 Ответить
заяви цього свинорила діють до навпаки.....якби там було все юридично правильно або терпимо .то це .би коливан своє брехливе рило не відкривав.....за вибори парламенту то воно мовчало....не відкривало своє рило....чим більше вони мусолять це питання тим більше сумнівів у легітимності ....якби там було все ок-тодіб це свинорил мовчав .а подоляк послав би всіх куда подалі....а так щось там не так
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15.03.2024 11:06 Ответить
Які мають право голосу!
Навіть зараз,люди,які НЕ БАЖАЮТЬ виконувати конституційний обов'язок,зберігають право обирати і БУТИ ОБРАНИМИ!
То чого дивуватись,що обраний НИМИ клав на конституційні обов'язки?!
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15.03.2024 11:29 Ответить
А що ще стефанчук буде говорити, він стає злочинцем порушуючи Закони України, він падєльнік зеленського і будуть разом сидіти в тюрмі, хіба ростов їх врятує.
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15.03.2024 11:26 Ответить
Та нє! Померла так померла.
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15.03.2024 11:28 Ответить
Что за бред ? НЕТ в Конституции такого юридического понятия как "преемник". Это оговорка о чём зелень думает - им нужен будет приемник, даже когда Зеленский уйдёт. Иначе появятся МНОООООООГО вопросов, например кто разминировал Чонгар, кто такой Ермак... и т.д. и.т.п.
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15.03.2024 11:31 Ответить
хєрпіду боневтік !
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15.03.2024 11:42 Ответить
Харе рама...харе вонять брехлобот!
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15.03.2024 11:48 Ответить
Чи є якась когнетивна парадигма, аби анігілювати цей наратив?
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15.03.2024 11:49 Ответить
Цей хряк в непрацюючий ВР переживає тільки за свій зад.
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15.03.2024 11:50 Ответить
А тебе, Свин, ніхто і не питає. Ти -шістка велетенських розмірів, не більше...
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15.03.2024 11:57 Ответить
разогнал зепрез ВРУ-ВРУ в 2019 неконституционно. А вот россиянский наратив- это отсутствие вашей коррупции
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15.03.2024 11:58 Ответить
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15.03.2024 12:01 Ответить
https://vm.tiktok.com/ZMM2WuXjA/
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15.03.2024 12:08 Ответить
Єдиний президент за всю історію що не намагався узурпувати владу був Ющенко...
інші босяки що тяжіють до візантійської форми правління царя і клоун на жаль не виключення
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15.03.2024 12:22 Ответить
Частково погоджуюся, бо дійсно таким президентом був Ющенко, але за ******* історію України таким президентом був і Порошенко.
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15.03.2024 15:48 Ответить
"Наратив про нелегітимність Зеленського після травня - російський. Під ним нема жодних підстав, - Стефанчук".
Ну,так,все що не вписується в зепропаганду.то наратив російський."Оман"-те саме,агенти буратіно,тимофєєв також.А всі,хто не згодний з зедоктриною-порохоботи і мало не українські буржуазні націоналісти.
Сам мав би піти в імя збереження країни,якщо не хоче ввійти в історію темним демоном для України.
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15.03.2024 12:31 Ответить
Україна дуже різноманітна в порівнянні,наприклад-Угорщина,там основна маса -угорці,інших націй дуже мало,а в нас українців не більш 65%,потім росіян(етнічних)25% і інших вже не велика кількість. Тому такий і безлад,в Афгані і Чечні навіть діти воювали,а в нас з хлібом і сіллю кацапів зустрічали дофіга і більше,що ми всі і бачимо по зрадниках. Тому ще не відомо скільки зрадників сидить в ВР,побачити це могли-б при заході рашиків в Київ. САМЕ ПРОСТЕ РІШЕННЯ,як відписували вище--ЦЕ ЗВЕРНЕННЯ В КОНСТ. СУД---ВСЕ!!!! Всі сторони відразу утихомирились-би,а так кожен тлумачить як хоче,навіть такі(раніш мною поважаючий),як Стерненко роповідають,що таки права влада і читає статті ті,які унеможливлюють вибори,а коли я висказався на його каналі, проти його тверджень,так мене відразу звинуватили в зраді... !!! Ну і нехай керує до тих пір,поки не буде створений УРЯД СПАСІННЯ(чи як по іншому) і тоді ГУДБАЙ!!! Я більш ніж впевненний,що більшість українців в яких голова не плечах,розуміють,що в цієї шантрапи в голові окрім збагачення,більш нічого немає!!! КОЖЕН РАЗ НАПОЛЯГАВ І НАПОЛЯГАЮ,ЩО ДОЯРКА НЕ ЗМОЖЕ БУТИ ПРЕЗОМ!!!! Як-би хто що не говорив-це нонсенс,навіть бути бригадиром в колгоспі і то потрібно не один рік,щоб розібратись,а тут від клавиш піаніно і відразу в прези---ЦИРК ШАПІТО,а найбільше дивували і дивують ті,що голосували за нього--тепер їжте поки повилазить,тільки дуже шкода невинних 25%!!!!
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15.03.2024 12:35 Ответить
О це все "приїхали. Це вже прямо і грубо говорить, що блазню пора. Вони що, реально всіх за ідіотів мають? Вся цю ********** ставка плює людям в лице 4 роки підряд і ні в одної башки не виникло ні сумнівів ні підозр. Особливо після ковідла. Невже всі такі тупі? чи байдужі?
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15.03.2024 12:35 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Наратив про нелегітимність Зеленського після травня - російський. Під ним нема жодних підстав, - Стефанчук Голос подав безпосередній організатор і виконавець антиконституційної змови правлячого режиму. Голосок правда дрижить і хочеться втекти до КСУ
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15.03.2024 12:38 Ответить
мурло 👎
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15.03.2024 12:39 Ответить
Хто б сумнівався. Зелені іуди вчепилися в корито намертво, плюючи на все - на Конституцію, на думку суспільства, не державу. Це 100% узурпація влади під диктатуру неголонего недомірка.
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15.03.2024 12:39 Ответить
А Конституційний суд що каже? А то ЦВК вибігло і сказало що все правильно.
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15.03.2024 12:42 Ответить
Патужно лізнул
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15.03.2024 12:43 Ответить
стефан як завжди попереду, по перше нема ніякої потреби педалювати цю тему, він повністю легітивен без твоєї думку ,а на подальш з'явиться КС і вирок ЦВК,- а як що це рило мріє про своє президенство то хай балатується як всі ,він на в\о не тяне
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15.03.2024 12:45 Ответить
Зеленський прийшов надовго, як не назавжди!
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15.03.2024 13:07 Ответить
Чого ви всі зеленсКИЙ, зеленсКИЙ ? Как вам не стидно, как вам не стидно. Та він хоч завтра готовий здати пост. Де'вяносто ШОСТОМУ кварталу. Дирєхтору.😂
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15.03.2024 13:20 Ответить
Ти вже освоїлося за 8 днів? Таке сміливе, та тільки ще всираєшся, подоляківське курча. Типун тобі на язика і геть.
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15.03.2024 14:58 Ответить
тобто хто скаже про це відразу запишуть в агенти кремля? все зрозуміло з цими д...
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15.03.2024 14:27 Ответить
що робити Констітуційному суду, як що:

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

тобто пʼять років і не на одну добу більше - це конституційний термін Президента України.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

тобто пока не виберуть нового.
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15.03.2024 15:49 Ответить
Пане , я як і всі не можемо коментувати Конституцію, бо це може робити тільки Конституційний суд. І пан Стефанчук не мав би цього робити, але він чомусь робить. Чому тут відомо - влада, а втрата влади і відповідальність за неправомірні дії, а їх ой як багато(на мою думку).
Я висловлю виключно свою думку. Стаття 103 Конституції чітко вказує на строк 5 років. І в ній немає, що якщо...
А статтю 108, я розумію, як виконання своїх повноважень Президентом до вступу на пост новообраного Президента України. Тобись, пройшли вибори і проводиться чи перерахунок голосів, можливо землетрус, чи якісь інші моменти і інавгурація затягується.
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15.03.2024 20:51 Ответить
Може Зеленський буде - виконуючий обовʼязки Президента України
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15.03.2024 15:53 Ответить
Для нього це не передбачено жодним Законом. В.о. - спікер. Керує країною - виконавча влада, Кабмін, який оберуть депутати.
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16.03.2024 13:16 Ответить
Зелю ГЕТЬ!!!!!! НА НАРИ! ХРЯКА НА БОЙНЮ! ВЛАДУ ПАТРІОТАМ! ЗЕЛЁНЫХ НА ГІЛЛЯКУ!
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15.03.2024 15:59 Ответить
І цей кнур буде тлумачити Конституцію? А для чого тоді КС?
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15.03.2024 20:42 Ответить
Навіть не думав і не гадав тоді у 2019 році, що простой мальчік після закінчення свого законного терміну - 5 років, так цепко вчепиться у козацьку булаву, ніби у свою власніть. Таке враження, що крім нього всі тут балбеси і тільки він має бути президентом. Агов, тут кандидатів і достойних вагони і 19 телєжок.
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15.03.2024 20:56 Ответить
Конституция без выборов даёт презеЗе ровно 5 лет и ни дня больше. Никаких исключений.

Влась в Украине принадлежит народу, беспрерывность власти в парламентско-президентской Украине осуществляется Верховной Радой и при невозможности перевыборов.
Преза - нет (5 лет и на квн). Полномочия ИО-преза перейдут к спикеру ВР. Стефанчук-хряк если не хочет - так Агрохимию Ермак в кресло всадит
(что даже вряд-ли, если только его рузкий папа и контора не зарядят кассу героя россии на "подмазать" остатки слуг, опзж и майбахов, юльков и голоса).
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15.03.2024 21:44 Ответить
Конституція України не передбачає згортання демократії і непроведення виборів, легітимацію диктатури. У Конституції такого немає!
Принцип безперервності влади не передбачає відсутності виборів та запровадження диктатури. Відсутність виборів в Україні вигідна лише кацапам, які не бажають віддавати захоплену владу
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16.03.2024 03:06 Ответить
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