Нарратив о нелегитимности Зеленского после мая – российский. Под ним нет никаких оснований, - Стефанчук
Владимир Зеленский будет оставаться президентом, пока полномочия не обретет его преемник. Принцип непрерывности власти прописан в Конституции.
Об этом в интервью Суспільному заявил спикер Верховной Рады, "слуга народа" Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили спикера, имеют ли право на существование дискуссии о легитимности президента Зеленского с мая 2024 года.
"Как и у Председателя Верховной Рады, и юриста, у меня позиция одна: этот нарратив Российской Федерации не имеет под собой никаких юридических оснований. Я понимаю все несовершенство Конституции Украины, которая писалась в то время, была системой компромиссов, но я точно знаю, что Конституция содержит статью 108, где четко предусмотрено, что Президент Украины выполняет свои обязательства до момента, пока не вступит в свои полномочия следующий Президент, так называемый принцип непрерывной власти, который заложен в Конституцию Украины. И потому до этого момента Президентом Украины был, есть и будет Владимир Александрович Зеленский", - ответил Стефанчук.
Он добавил, что в Украине "четко определено право, кто может обратиться в Конституционный Суд".
"Это Президент Украины, это 45+ народных депутатов, это Уполномоченный по правам человека и ряд возможностей.
Я думаю, что сегодня в украинском обществе нет никаких сомнений в легитимности президента. Но если кто-то обратится, это уже обязанность Конституционного Суда дать толкование этим положениям. И я глубоко убежден, что Конституционный Суд, очень много когда демонстрировавший свою государственную позицию, даст четкое юридическое разъяснение этим вопросам", - отметил спикер парламента.
Напомним, 20 мая 2019 года Владимир Зеленский принял присягу Президента на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.
По закону, выборы главы государства должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. Однако в соответствии с режимом военного положения, введенным Верховной Радой 24 февраля 2022 года, проведение выборов запрещено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мимо офис простых решений
1.Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України ,таким чином всі заяви хренпіду , опу чи іншиш посіпак це намагання залишитися при владі та уникнути відповідальності.
Ні? А шо так?
Вище начальство треба опізнавати зі сраки!
Не сплутаєте з мордою - вона неголена.
На прицепі до квадроцикла везуть хряка(не Свинарчука!) десь на ~300+ кг.
Підпис."Доставка Стефанчука на виборчу дільнию".
Якщо не можуть видбитися від візиту БЕЗ запрошеня.
Ох доведеться те зелене лайно виковирювати. Боюся що без крові воно від влади не піде..
Виборів не буде і не має бути, бо війна, але Конституція каже, що виконувати обов'язки керівника країни має спікер Верховної Ради і вся влада переходить до Верховної Ради, яка потім призначить новий уряд і вибори президента. Здається в нас по Конституції парламентсько-президентська республіка і визначити легітімність має виключно Конституційний Суд, а не заяви стефанчука, подоляка, позітівних блогерів і соціологія.
Навіть зараз,люди,які НЕ БАЖАЮТЬ виконувати конституційний обов'язок,зберігають право обирати і БУТИ ОБРАНИМИ!
То чого дивуватись,що обраний НИМИ клав на конституційні обов'язки?!
інші босяки що тяжіють до візантійської форми правління царя і клоун на жаль не виключення
Ну,так,все що не вписується в зепропаганду.то наратив російський."Оман"-те саме,агенти буратіно,тимофєєв також.А всі,хто не згодний з зедоктриною-порохоботи і мало не українські буржуазні націоналісти.
Сам мав би піти в імя збереження країни,якщо не хоче ввійти в історію темним демоном для України.
@tZEinform
Наратив про нелегітимність Зеленського після травня - російський. Під ним нема жодних підстав, - Стефанчук Голос подав безпосередній організатор і виконавець антиконституційної змови правлячого режиму. Голосок правда дрижить і хочеться втекти до КСУ
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
тобто пʼять років і не на одну добу більше - це конституційний термін Президента України.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
тобто пока не виберуть нового.
Я висловлю виключно свою думку. Стаття 103 Конституції чітко вказує на строк 5 років. І в ній немає, що якщо...
А статтю 108, я розумію, як виконання своїх повноважень Президентом до вступу на пост новообраного Президента України. Тобись, пройшли вибори і проводиться чи перерахунок голосів, можливо землетрус, чи якісь інші моменти і інавгурація затягується.
Влась в Украине принадлежит народу, беспрерывность власти в парламентско-президентской Украине осуществляется Верховной Радой и при невозможности перевыборов.
Преза - нет (5 лет и на квн). Полномочия ИО-преза перейдут к спикеру ВР. Стефанчук-хряк если не хочет - так Агрохимию Ермак в кресло всадит
(что даже вряд-ли, если только его рузкий папа и контора не зарядят кассу героя россии на "подмазать" остатки слуг, опзж и майбахов, юльков и голоса).
Принцип безперервності влади не передбачає відсутності виборів та запровадження диктатури. Відсутність виборів в Україні вигідна лише кацапам, які не бажають віддавати захоплену владу