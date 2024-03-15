Премьер Латвии Силиня поддерживает отправку войск НАТО в Украину для обучения ВСУ
Премьер Латвии Эвика Силиня заявила о поддержке введения иностранных войск в Украину для обучения ВСУ после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что он открыт для обсуждения такого варианта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейськую правду.
По ее словам, она хочет, чтобы в Украину отправили войска Альянса для обучения украинских военных. Также она подчеркнула, что такой шаг нуждается в консенсусе между всеми странами-членами НАТО.
"Если это предложение будет проработано и расширено, возможно, мы примем решение о проведении учений внутри страны. Мы должны проанализировать, как ситуация выглядит с точки зрения НАТО, а не только с точки зрения Латвии", - отметила Силиня.
Также она заявила, что после рабочей поездки в Вашингтон она покидает его с положительным настроением, так как члены Конгресса от обеих партий сообщили ей, что предложения по поддержке Киева, скорее всего, будут вынесены на голосование в Палате представителей.
"Я настроена более оптимистично, потому что говорила с некоторыми конгрессменами, которые говорят, что нашли определенный процедурный путь, как они могут добиться результата и найти определенный компромисс", – сказала Силиня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пропущена буква
для навчання У ЗСУ
потому что тогда они потеряют власть, за воровство их начнут банально бить и сажать в тюрьму и они не смогут мародерить яйца по 17, наживаясь на своих солдатах
От 2000 до 10000 военных
Вообще не проблема
Конкурс будет !!!
Желающих МОЧИТЬ РУССКИХ ПОДОНКОВ легально
За зарплату
По всему миру - миллионы
Коммуняки столько принесли многим народам страданий
И неважно - когда это было
У каждого убитого коммуняками выросли уже внуки
У каждой изнасилованной советским солдатом немки
Есть наследники
И они помнят - что сотворили эти русские падлы
Так что войска европейские
Легионы европейские
Точно приедут- зуб даю