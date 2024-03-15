Премьер Латвии Силиня поддерживает отправку войск НАТО в Украину для обучения ВСУ

Премьер Латвии Эвика Силиня заявила о поддержке введения иностранных войск в Украину для обучения ВСУ после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что он открыт для обсуждения такого варианта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейськую правду.

По ее словам, она хочет, чтобы в Украину отправили войска Альянса для обучения украинских военных. Также она подчеркнула, что такой шаг нуждается в консенсусе между всеми странами-членами НАТО.

"Если это предложение будет проработано и расширено, возможно, мы примем решение о проведении учений внутри страны. Мы должны проанализировать, как ситуация выглядит с точки зрения НАТО, а не только с точки зрения Латвии", - отметила Силиня.

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Также она заявила, что после рабочей поездки в Вашингтон она покидает его с положительным настроением, так как члены Конгресса от обеих партий сообщили ей, что предложения по поддержке Киева, скорее всего, будут вынесены на голосование в Палате представителей.

"Я настроена более оптимистично, потому что говорила с некоторыми конгрессменами, которые говорят, что нашли определенный процедурный путь, как они могут добиться результата и найти определенный компромисс", – сказала Силиня.

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