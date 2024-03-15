Россия начала использовать в Украине китайские гольф-кары Desertcross-1000 из-за огромных потерь БМП, - Forbes

Украинская армия за месяц разбивает в разы больше техники, чем РФ способна изготовить, поэтому военные страны-агрессора пересели на китайские гольф-кары Desertcross-1000.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что Россия ежемесячно производит около 30 новых БМП, однако с 14 февраля по 14 марта армия РФ потеряла 200 единиц такой техники. Следовательно, ВС РФ приходится экспериментировать с техникой, они все чаще используют китайские Desertcross или самодельные БМП.

"Кремль снимает с хранения старые БМП. Минимально их восстанавливает и отправляет на фронт – это дает еще 50 машин в месяц. Но даже огромные советские запасы имеют тенденцию исчерпываться. Россия имеет, вероятно, тысячи БМП на складах, но гораздо меньшее количество вообще годно к восстановлению. С начала полномасштабной войны ВС РФ потеряли 3 500 БМП", - говорится в материале.

Поэтому россияне начали экспериментировать. Украинские военные отмечают, что на фронте стали появляться самодельные БМП. В частности, устаревшие Т-62 переделываются под боевую машину пехоту путем демонтажа башни. Так же делается и с инженерными БТС-2. Свободное место используют для перевозки вражеской пехоты.

Также читайте: Производство новых танков РФ – это модернизация старых танковых резервов, расконсервировано уже 40%, - ISW

И это, по мнению журналистов Forbes, является не самым плохим вариантом. Т-62 хоть и не планировался как БМП, но имеет 100-мм стальной брони в некоторых участках. Не зря так же поступили и в Украине, когда создавали БМПТ-62. С трофейного Т-62 снимали башню и делали другую технику.

Худшими вариантами для ВС РФ являются переделанные тягачи МТ-ЛБ или китайские гольф-кары Desertcross-1000 без какой-либо защиты. Машины используются на линии фронта. Любая "нормальная армия" поручила бы штурмовые действия БМП. Но в РФ используют гольф-кары, а экипажи в них горят, подрываются на минах и могут быть обездвижены снайперской винтовкой.

"В России все еще больше танков, боевых машин, артиллерии, и, что самое важное, боеприпасов, чем у Украины. Но россиянам становится все труднее полностью оснастить все свои фронтовые полки и бригады, поскольку их потери опережают как новое производство, так и возвращение старого оружия из длительного хранения", - отмечают в Forbes.

Читайте также: Через полгода в армии РФ могут закончиться боевые машины, - Forbes