Россия начала использовать в Украине китайские гольф-кары Desertcross-1000 из-за огромных потерь БМП, - Forbes
Украинская армия за месяц разбивает в разы больше техники, чем РФ способна изготовить, поэтому военные страны-агрессора пересели на китайские гольф-кары Desertcross-1000.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Издание отмечает, что Россия ежемесячно производит около 30 новых БМП, однако с 14 февраля по 14 марта армия РФ потеряла 200 единиц такой техники. Следовательно, ВС РФ приходится экспериментировать с техникой, они все чаще используют китайские Desertcross или самодельные БМП.
"Кремль снимает с хранения старые БМП. Минимально их восстанавливает и отправляет на фронт – это дает еще 50 машин в месяц. Но даже огромные советские запасы имеют тенденцию исчерпываться. Россия имеет, вероятно, тысячи БМП на складах, но гораздо меньшее количество вообще годно к восстановлению. С начала полномасштабной войны ВС РФ потеряли 3 500 БМП", - говорится в материале.
Поэтому россияне начали экспериментировать. Украинские военные отмечают, что на фронте стали появляться самодельные БМП. В частности, устаревшие Т-62 переделываются под боевую машину пехоту путем демонтажа башни. Так же делается и с инженерными БТС-2. Свободное место используют для перевозки вражеской пехоты.
И это, по мнению журналистов Forbes, является не самым плохим вариантом. Т-62 хоть и не планировался как БМП, но имеет 100-мм стальной брони в некоторых участках. Не зря так же поступили и в Украине, когда создавали БМПТ-62. С трофейного Т-62 снимали башню и делали другую технику.
Худшими вариантами для ВС РФ являются переделанные тягачи МТ-ЛБ или китайские гольф-кары Desertcross-1000 без какой-либо защиты. Машины используются на линии фронта. Любая "нормальная армия" поручила бы штурмовые действия БМП. Но в РФ используют гольф-кары, а экипажи в них горят, подрываются на минах и могут быть обездвижены снайперской винтовкой.
"В России все еще больше танков, боевых машин, артиллерии, и, что самое важное, боеприпасов, чем у Украины. Но россиянам становится все труднее полностью оснастить все свои фронтовые полки и бригады, поскольку их потери опережают как новое производство, так и возвращение старого оружия из длительного хранения", - отмечают в Forbes.
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таке висрати... а через які втрати амери використовують
Ленд-ліз, офіційно представлений як Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів (від англ. lend - «позичати» і lease - «здавати в оренду, внайми») - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам **********, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби.
Загалом така допомога є безкоштовною, хоча деяку техніку (наприклад, кораблі) повернули після Другої світової війни.
Враховуючи оприлюднені у РФ дані, загалом станом на середину листопада у розпорядженні ворога вже є 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць.
Також була оголошена й ціна цієї машини - 1,58 млн рублів у базовій комплектації та 2,1 млн рублів з доповненнями відповідно до держоборонзамовлення. Тобто Desertcross 1000-3 армії РФ обходиться приблизно о 23,88 тисячі доларів за одну машину, а загальний контракт на них потягнув на 50,8 млн доларів.
Русня ніякої нової техніки не отримує, вони розконсервовують і рихтують вже Т-55і. Через 2-3 роки подібних мʼясних штурмів в них тупо скінчиться вся броня
А кацапи - так , перемагають . От за 2 роки перемогли Авдіївку нарешті , і кілька сел біля неї . Чим не досягнення !?
Вторая армія міра , а фулє !!
і сотнями тисяч тікають з рашки. Більшість підписує контракти під примусом і залякуванням фсб.
а в нас єдине що ми можемо - дронами сповілюнювати їх. але зупинити не можемо.
Але таке черепашаче просування , для армії яка переважає нас кратно в усьому , це скоріше - ганьба .
Та сама історія й з "баггі" та квадроциклами Наші їх використовували після прориву оборонних ліній - а кацапи їх кидають на самі оборонні лінії
Так вони і про танки Т-62/Т-55/54 казали - головне ж - їздить, з ПУШКОЮ І СТРІЛЯЄ. І засрашинці навіть фактично зробили ці танки "основним бойовим танком" в цілих танкових батальйонах. От тільки виявилось, що в ЗСУ ще багато тих дронів-камікадзе, які танкам Т-90М/Т-80БВМ/Т-72Б3 з крутим захистом майже нічого не можуть зробити, а іржаві коробки Т-62 - "валять" просто пачками...
Але попасти в лунку-
З якоюсь клюшкою-
Голим ...
З міс мацква... голою..
На вулиці Пушкіна...
Проблеми в сімейних стосунках...
колись мавік був іграшкою а тепер це дуже ефективна зброя
при цьому, саме використання подібних машин у військових цілях цілком доцільне. за певних умов: відсутність ешелонованої оборони та мінування, рейди по тилах та швидка доставка спецназу і снайперів для засідок, вивіз поранених недалеко від нуля. подібне. але ж не для штурмових дій.