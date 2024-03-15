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Россия начала использовать в Украине китайские гольф-кары Desertcross-1000 из-за огромных потерь БМП, - Forbes

голф-кар

Украинская армия за месяц разбивает в разы больше техники, чем РФ способна изготовить, поэтому военные страны-агрессора пересели на китайские гольф-кары Desertcross-1000.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что Россия ежемесячно производит около 30 новых БМП, однако с 14 февраля по 14 марта армия РФ потеряла 200 единиц такой техники. Следовательно, ВС РФ приходится экспериментировать с техникой, они все чаще используют китайские Desertcross или самодельные БМП.

"Кремль снимает с хранения старые БМП. Минимально их восстанавливает и отправляет на фронт – это дает еще 50 машин в месяц. Но даже огромные советские запасы имеют тенденцию исчерпываться. Россия имеет, вероятно, тысячи БМП на складах, но гораздо меньшее количество вообще годно к восстановлению. С начала полномасштабной войны ВС РФ потеряли 3 500 БМП", - говорится в материале.

Поэтому россияне начали экспериментировать. Украинские военные отмечают, что на фронте стали появляться самодельные БМП. В частности, устаревшие Т-62 переделываются под боевую машину пехоту путем демонтажа башни. Так же делается и с инженерными БТС-2. Свободное место используют для перевозки вражеской пехоты.

Также читайте: Производство новых танков РФ – это модернизация старых танковых резервов, расконсервировано уже 40%, - ISW

И это, по мнению журналистов Forbes, является не самым плохим вариантом. Т-62 хоть и не планировался как БМП, но имеет 100-мм стальной брони в некоторых участках. Не зря так же поступили и в Украине, когда создавали БМПТ-62. С трофейного Т-62 снимали башню и делали другую технику.

Худшими вариантами для ВС РФ являются переделанные тягачи МТ-ЛБ или китайские гольф-кары Desertcross-1000 без какой-либо защиты. Машины используются на линии фронта. Любая "нормальная армия" поручила бы штурмовые действия БМП. Но в РФ используют гольф-кары, а экипажи в них горят, подрываются на минах и могут быть обездвижены снайперской винтовкой.

"В России все еще больше танков, боевых машин, артиллерии, и, что самое важное, боеприпасов, чем у Украины. Но россиянам становится все труднее полностью оснастить все свои фронтовые полки и бригады, поскольку их потери опережают как новое производство, так и возвращение старого оружия из длительного хранения", - отмечают в Forbes.

Читайте также: Через полгода в армии РФ могут закончиться боевые машины, - Forbes

Автор: 

Forbes (118) армия РФ (19613) техника (1746)


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Топ комментарии
+18
Desertcross 1000CC-3
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15.03.2024 10:58
+13
Ви хоч раз бачили гольф-кар що пишете цю маячню?
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15.03.2024 10:48
+9
В старі часи це іменувалося "кидать уланів на піхотне каре" Вважалося найбільшою дурістю серед воєначальників Бо "улани" - це "легка кавалерія" (озброєна здебільшого списами та *******) Переважно використовувалася для рейдів по тилах противника та для переслідування розбитих військ А піхотне "каре" - квадрат важкоозброєної піхоти озброєної мушкетами та підсилений польовими гарматами зарядженими переважно картеччю Таке озброєння "розносило в пух" наступаючу лаву кавалерії Тобто - звичайна "м"ясорубка"!
Та сама історія й з "баггі" та квадроциклами Наші їх використовували після прориву оборонних ліній - а кацапи їх кидають на самі оборонні лінії
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15.03.2024 10:55
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Правила форума Совет форумчан
Ви хоч раз бачили гольф-кар що пишете цю маячню?
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15.03.2024 10:48 Ответить
А що,весь світ їх робить по одному проекту?
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15.03.2024 10:54 Ответить
Формально так.
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15.03.2024 10:57 Ответить
Desertcross 1000CC-3
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15.03.2024 10:58 Ответить
Росія почала використовувати в Україні гольф-кари через шалені втрати БМП

таке висрати... а через які втрати амери використовують

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15.03.2024 11:07 Ответить
У амерів баггі.
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15.03.2024 12:26 Ответить
Американське командування використовує їх як атакуючі БМП? Можете навести приклади-де, як і коли?
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15.03.2024 14:17 Ответить
Це вже більше баггі а не гольф-кар
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15.03.2024 13:35 Ответить
https://youtu.be/B2LXMAOZk5U?t=35 Відео Desertcross 1000-3 all-terrain Vehicles

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15.03.2024 11:13 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.yaplakal.com%2Fforum3%2Fst%2F75%2Ftopic2697111.html&psig=AOvVaw0wxDT3yuMbRrWCHXjfTZ5F&ust=1710581565291000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjhxqFwoTCMCOg5f79YQDFQAAAAAdAAAAABAD Шойгу показал пуйтину новые виды военной техники РФ Desertcross 1000

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15.03.2024 11:35 Ответить
то тепер будуть сідати не на швабру а клюшку для гольфу??
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15.03.2024 13:17 Ответить
Та хоч на селфі - досках -- було б чим бити
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15.03.2024 10:49 Ответить
Доречі ці гольфкари це лендліз від Кітаю і це не шутка
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15.03.2024 10:50 Ответить
Це не шутка, а неправда.

Ленд-ліз, офіційно представлений як Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів (від англ. lend - «позичати» і lease - «здавати в оренду, внайми») - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам **********, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби.
Загалом така допомога є безкоштовною, хоча деяку техніку (наприклад, кораблі) повернули після Другої світової війни.

Враховуючи оприлюднені у РФ дані, загалом станом на середину листопада у розпорядженні ворога вже є 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць.

Також була оголошена й ціна цієї машини - 1,58 млн рублів у базовій комплектації та 2,1 млн рублів з доповненнями відповідно до держоборонзамовлення. Тобто Desertcross 1000-3 армії РФ обходиться приблизно о 23,88 тисячі доларів за одну машину, а загальний контракт на них потягнув на 50,8 млн доларів.
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15.03.2024 11:22 Ответить
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15.03.2024 10:50 Ответить
Я вибачаюсь, а де?
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15.03.2024 11:14 Ответить
клоун, західна техніка ремонтується і відновлюється.
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15.03.2024 11:37 Ответить
"Хаймарс" не відремонтувати, а 99% іншої техніки - відремонтувати.

Русня ніякої нової техніки не отримує, вони розконсервовують і рихтують вже Т-55і. Через 2-3 роки подібних мʼясних штурмів в них тупо скінчиться вся броня
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15.03.2024 11:44 Ответить
У Європи більше і грошей і потужностей по виробництву зброї, ніж у рашки і вони якраз їх розширяють.
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15.03.2024 11:52 Ответить
У русні є Китай. Закінчиться своя зброя і техніка - буде китайська.
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15.03.2024 12:06 Ответить
А хто вам сказав, що китай дасть свою зброю і техніку обсератися на полі бою? китаю зброя самому треба.
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15.03.2024 12:13 Ответить
Ну потенційно - звісно ж сильніші . Людський , військовий і економічний потенціал Заходу і паРаші не йде ні в яке порівняння . Якби Захід ще був менш серливим , і справді хотів перемоги , було б взагалі прекрасно .
А кацапи - так , перемагають . От за 2 роки перемогли Авдіївку нарешті , і кілька сел біля неї . Чим не досягнення !?
Вторая армія міра , а фулє !!
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15.03.2024 11:28 Ответить
Ага, "втарая армєя міра". Чули вже
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15.03.2024 11:39 Ответить
У порівнянні з країнами Заходу, які спільну мову знайти не можуть і бояться 5% ВВП на власну оборону виділити - грізна сила.
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15.03.2024 11:42 Ответить
Поки вся військова міць росії застрягла в Україні - якоїсь небезпеки Заходу рашка не представляє.
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15.03.2024 11:47 Ответить
Поки що ЗСУ перемалують росію.
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15.03.2024 11:53 Ответить
Магія. Тішь да гладть, а етнічні ванькі постійно то в полон потрапляють, то просто дохнуть в Авдіівці тисячами...
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15.03.2024 11:57 Ответить
Вже ні, вже ванькі зрозуміли, що ці дві тисячі трупу не допоможуть
і сотнями тисяч тікають з рашки. Більшість підписує контракти під примусом і залякуванням фсб.
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15.03.2024 12:02 Ответить
Коли не відчував, наступи були не повзучими.
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15.03.2024 12:12 Ответить
це приблизно стільки вони випустили, щоб захопити Авдіївку.
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15.03.2024 12:16 Ответить
Тільки от "дощ" вже на тьоткіно падає.
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15.03.2024 12:19 Ответить
Тут "дощ", тут "укус комара", тут рибу загортали.
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15.03.2024 12:25 Ответить
Мова йшла про дощ КАБів по Тьоткіно.
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15.03.2024 12:29 Ответить
Тьоткіно не "поскубли", а розвалили КАБами, Бєлгород і Курск евакуюються, вибори в ціх містах відміняються.
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15.03.2024 12:36 Ответить
мєдлєнно но увєрєнно.
а в нас єдине що ми можемо - дронами сповілюнювати їх. але зупинити не можемо.
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15.03.2024 11:36 Ответить
Поки постачання американської зброї заблоковане , на жаль це так - вони сунутимуть , хоча й - мєдлєнно .
Але таке черепашаче просування , для армії яка переважає нас кратно в усьому , це скоріше - ганьба .
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15.03.2024 11:55 Ответить
заткни пельку курва
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15.03.2024 13:02 Ответить
В старі часи це іменувалося "кидать уланів на піхотне каре" Вважалося найбільшою дурістю серед воєначальників Бо "улани" - це "легка кавалерія" (озброєна здебільшого списами та *******) Переважно використовувалася для рейдів по тилах противника та для переслідування розбитих військ А піхотне "каре" - квадрат важкоозброєної піхоти озброєної мушкетами та підсилений польовими гарматами зарядженими переважно картеччю Таке озброєння "розносило в пух" наступаючу лаву кавалерії Тобто - звичайна "м"ясорубка"!
Та сама історія й з "баггі" та квадроциклами Наші їх використовували після прориву оборонних ліній - а кацапи їх кидають на самі оборонні лінії
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15.03.2024 10:55 Ответить
Не бійтеся за зрадойобів. Зараз набіжать і почнуть розповідати, що "але ж іздить, штурмовиків возить, а це головне, БМП - це доставка штурмовиків!!!". Ніби там, на фронті, головне - сісти хоч на щось, що їздило б. А що воно разом з "десантом" конає від протипіхотної міни, старосовкового рпг в будь-яку точку, від будь-якого дрона-камікадзе та навіть від короткої черги з пкм-а, що воно не в змозі підтримати піхоту, подавити вогневі точки супротивника, везти 3 тони БК, так то зрадойобам похєру.

Так вони і про танки Т-62/Т-55/54 казали - головне ж - їздить, з ПУШКОЮ І СТРІЛЯЄ. І засрашинці навіть фактично зробили ці танки "основним бойовим танком" в цілих танкових батальйонах. От тільки виявилось, що в ЗСУ ще багато тих дронів-камікадзе, які танкам Т-90М/Т-80БВМ/Т-72Б3 з крутим захистом майже нічого не можуть зробити, а іржаві коробки Т-62 - "валять" просто пачками...
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15.03.2024 13:30 Ответить
Трамп грає в гольф на апушкі...
Але попасти в лунку-

З якоюсь клюшкою-
Голим ...

З міс мацква... голою..
На вулиці Пушкіна...

Проблеми в сімейних стосунках...
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15.03.2024 10:59 Ответить
Скоро на садови тачки перейдуть
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15.03.2024 11:02 Ответить
час плеве, все змінюється
колись мавік був іграшкою а тепер це дуже ефективна зброя
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15.03.2024 11:08 Ответить
Нація кулібіних )
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15.03.2024 11:09 Ответить
Ще є самоходні газонокосарки, як варіант...
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15.03.2024 11:10 Ответить
Олди тут?)

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15.03.2024 11:10 Ответить
Куда же без нас. "Полицейская академия" тот еще хит.
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15.03.2024 11:23 Ответить
незабаром на рибалку наші хлопці їздитимуть на цих карах...
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15.03.2024 11:22 Ответить
Не треба сміятися з кацапів, у них і "гольф кари" і квадроцикли вже на фронті, а наші воїни на передку пішки бігають з амуніцією та боєкомплектом. Треба вчитися воювати навідь у ворога, а ге висміювати висери подоляцьких "експертів"!🤬
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15.03.2024 11:27 Ответить
"хлопці голі босі навіть калаша немаа"......а вот великая 2 армия 3 мира уже на гольфкарах ездит.....таких чертей меншевартисных как вы надо похлеще кацапов *******,рыганина плаксиво сцыккливая.
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15.03.2024 11:37 Ответить
На Западе свой марафон гарних новин.
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15.03.2024 11:38 Ответить
А ми за ремонт своєї машини (не бойової) маємо заплатити понад 60 тисяч. Зі своєї кишені, бо машина нам потрібна. Цо, до речі, для заздрісників про "100 тисяч зарплати".
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15.03.2024 11:32 Ответить
я чогось думав, шо вони будуть на буханках наступати, а виявилось іще гірше.
при цьому, саме використання подібних машин у військових цілях цілком доцільне. за певних умов: відсутність ешелонованої оборони та мінування, рейди по тилах та швидка доставка спецназу і снайперів для засідок, вивіз поранених недалеко від нуля. подібне. але ж не для штурмових дій.
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15.03.2024 11:34 Ответить
ты погоди сейчас тебе зрадойобы которым не посчаливилось жопу под великороссов подставить,расскажут что козак,и бредли это фуфло а у втарой армии все самое лучше даже мосинка круче баррета)ментальные рабы они такие)
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15.03.2024 11:40 Ответить
там уже біснуються: зрада зрадная, кацапи на гольфкарах наступають, всім кінець.
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15.03.2024 11:43 Ответить
Все кразе ніж пішки бігати. Маю надію шо українські воїни забезпечені бредлями на всі 120%.
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15.03.2024 11:38 Ответить
«Свободне місце» чудовий перекладач
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15.03.2024 12:39 Ответить
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15.03.2024 12:40 Ответить
Экипаж голф-кара должен по штатному расписанию быть вооружен клюшками для гольфа
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15.03.2024 13:05 Ответить
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15.03.2024 13:25 Ответить
це полубаггі по факту і вони в них є-вони ж не пішки бігають.сьогодні китайози таке дають,а завтра вже щось серйозніше-так що це не смішно
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15.03.2024 14:46 Ответить
 
 