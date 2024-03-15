Иран покупает у России аэростаты, похожие на китайские, сбитые над территорией США, - росСМИ

Россия продает Ирану аэростаты, которые могут использоваться для шпионажа. Военное сотрудничество и торговля между Тегераном и Москвой продолжается, по меньшей мере, с 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Издание отмечает, что выступающие против иранского режима хакеры группировки Prana Network слили в сеть почтовые сервисы местной компании Sahara Thunder. Ее считают "прокладкой", связывающей Россию и Иран.

Журналисты проанализировали архивные документы и выяснили, что Тегеран закупает у Москвы аэростаты, очень похожие на китайские, сбитые над территорией США.

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В переписке Sahara Thunder "Медуза" обнаружила 17 имейлов от российской компании "Внештехснаб", специализирующейся на экспорте оборудования. В этих письмах обсуждается поставка в Иран продукции "Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики" (ДКБА) - "единственного", как сказано на его сайте, "госпредприятия, которое занимается разработкой и созданием дирижаблей, аэростатов, а также систем специального назначения". Связанный с аэростатами проект иранская сторона назвала "Демавенд".

Представители сторон начали переписку 11 ноября 2020 года. Руководство российского "Внештехснаб" сообщило, что уже занимается процедурой получения разрешений на поставку десятков названий оборудования, в том числе метеостанции аэростата, бароклапана, аэростатного сигнального огня, пульта управления и тому подобное, - сообщает издание "Медуза".

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