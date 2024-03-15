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На "выборах" президента РФ будут "голосовать" погибшие, пленные и без вести пропавшие оккупанты, - ГУР МО

рф,вибори,окупанти

Российские власти собирают голоса за Путина среди военных РФ. В частности, к ним планируют добавить "голоса" погибших на войне против Украины оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Руководство Минобороны РФ позволило военнослужащим, участвующим в войне против Украины "голосовать за Путина, даже не являясь на избирательные участки". Это значительно облегчает "избирательным комиссиям" задачи по фальсификации результатов.

"Согласно последним указаниям главного военно-политического управления мо рф критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих упрощены настолько, что нет необходимости для их физического участия в голосовании. А для подтверждения личности не нужен паспорт или военный билет – достаточно даже фотокопии документов.

Очевидно, что таким образом российские "избирательные комиссии" постараются увеличить количество избирателей путина, привлекая к "голосованию" так называемые "мертвые души". В частности, к числу "проголосовавших" лиц, наряду с имеющимися военнослужащими, планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19613) ГУР (461) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+5
Забагато уваги до цих "виборів".
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15.03.2024 11:10
+5
Ну у нас скоро нелегітимний клоун призначив себе Президентом пожиттєво. Чим ми краще в цьому плані ?!
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15.03.2024 11:18
+5
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15.03.2024 11:25
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І мертві і живі і ненароджені - всі за
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15.03.2024 11:08 Ответить
Це дуже важливо!Відчутно посилює наші позиції на фронті.
Чудова робота від ГУР МО
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15.03.2024 11:09 Ответить
Забагато уваги до цих "виборів".
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15.03.2024 11:10 Ответить
Особливо "цінні" відомості від буданівського ГУР
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15.03.2024 11:16 Ответить
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15.03.2024 11:16 Ответить
Ну у нас скоро нелегітимний клоун призначив себе Президентом пожиттєво. Чим ми краще в цьому плані ?!
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15.03.2024 11:18 Ответить
Абсолютно пох...й!!! Результати вже підраховані і висновок цвк написаний! 73 відсотки за ху...ла!😁
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15.03.2024 11:21 Ответить
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15.03.2024 11:25 Ответить
Телефонують з виборчого штабу губернатору Бєлгорода:
- Долбаные "легианеры" нам избирательный працесс срывают! Избиратели пришли галасавать - а ани па гораду влупили снарядами... На стаянках машины гарят, окна взрывами выбивает... Избиратели в бамбаубежищах папрятались!
- А кто вам мешал избирательные участки в бомбоубежищах арганизавать? "Три в адном" - и людей для агитации сабрали-бы, и прагаласавали арганизованно, и абстрел пересидели-бы... А если-бы туда завезли пивко с водочкой - то и "стресс снять" удалось-бы!
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15.03.2024 11:26 Ответить
Сцарь **************
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15.03.2024 11:30 Ответить
Потужна робота.
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15.03.2024 11:56 Ответить
Скажіть, а навіщьо це.Работа Гур вивідувати хто буде "голосувати" в рашці.Чи ванга-буданов вже нікого не штирить.
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15.03.2024 13:21 Ответить
 
 