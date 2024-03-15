На "выборах" президента РФ будут "голосовать" погибшие, пленные и без вести пропавшие оккупанты, - ГУР МО

Российские власти собирают голоса за Путина среди военных РФ. В частности, к ним планируют добавить "голоса" погибших на войне против Украины оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Руководство Минобороны РФ позволило военнослужащим, участвующим в войне против Украины "голосовать за Путина, даже не являясь на избирательные участки". Это значительно облегчает "избирательным комиссиям" задачи по фальсификации результатов.

"Согласно последним указаниям главного военно-политического управления мо рф критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих упрощены настолько, что нет необходимости для их физического участия в голосовании. А для подтверждения личности не нужен паспорт или военный билет – достаточно даже фотокопии документов.

Очевидно, что таким образом российские "избирательные комиссии" постараются увеличить количество избирателей путина, привлекая к "голосованию" так называемые "мертвые души". В частности, к числу "проголосовавших" лиц, наряду с имеющимися военнослужащими, планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен", - говорится в сообщении.

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