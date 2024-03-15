На "выборах" президента РФ будут "голосовать" погибшие, пленные и без вести пропавшие оккупанты, - ГУР МО
Российские власти собирают голоса за Путина среди военных РФ. В частности, к ним планируют добавить "голоса" погибших на войне против Украины оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Руководство Минобороны РФ позволило военнослужащим, участвующим в войне против Украины "голосовать за Путина, даже не являясь на избирательные участки". Это значительно облегчает "избирательным комиссиям" задачи по фальсификации результатов.
"Согласно последним указаниям главного военно-политического управления мо рф критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих упрощены настолько, что нет необходимости для их физического участия в голосовании. А для подтверждения личности не нужен паспорт или военный билет – достаточно даже фотокопии документов.
Очевидно, что таким образом российские "избирательные комиссии" постараются увеличить количество избирателей путина, привлекая к "голосованию" так называемые "мертвые души". В частности, к числу "проголосовавших" лиц, наряду с имеющимися военнослужащими, планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен", - говорится в сообщении.
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Чудова робота від ГУР МО
- Долбаные "легианеры" нам избирательный працесс срывают! Избиратели пришли галасавать - а ани па гораду влупили снарядами... На стаянках машины гарят, окна взрывами выбивает... Избиратели в бамбаубежищах папрятались!
- А кто вам мешал избирательные участки в бомбоубежищах арганизавать? "Три в адном" - и людей для агитации сабрали-бы, и прагаласавали арганизованно, и абстрел пересидели-бы... А если-бы туда завезли пивко с водочкой - то и "стресс снять" удалось-бы!