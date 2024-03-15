Оккупанты в Крыму заставляют бюджетников идти на "выборы", чтобы увеличить явку

Российские оккупационные власти вынуждают бюджетников идти на фейковые выборы в Крыму. Таким образом, оккупанты имеют целью увеличить явку избирателей, поскольку граждане не хотят участвовать в псевдовыборах, которые проходят с 15 по 17 марта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Нас всех предупредили, что мы должны пойти и проголосовать на выборах, чтобы на работе не было проблем. После голосования, мы должны позвонить куратору в наше учебное заведение и доложить, что проголосовали. Нам не говорят, что нужно конкретно за кого-то голосовать. Главное создать явку, потому что люди не хотят идти на выборы", - сообщил изданию работник сферы образования.

Активисты общественного движения сопротивления "Жовта Стрічка" также подтверждают низкую явку избирателей на участках. В своем Telegram-канале они сообщают: "В Симферополе и Севастополе у рашистов с самого утра низкая явка".

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Напомним, в 09:00 утра в оккупированном Крыму начались "выборы президента РФ". "Избирательные участки" будут работать в течение 15-17 марта.

МИД Украины призвало жителей полуострова, а также жителей других ВОТ Украины игнорировать фейковые выборы.

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