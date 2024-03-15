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Оккупанты утром обстреляли из артиллерии село в Запорожской области, погибла женщина

область,запорізька

Утром враг обстрелял из артиллерии село Долинка Пологовского района Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Рашисты убили 76-летнюю женщину. Обломки российского снаряда ранили мирную жительницу, которая находилась во дворе собственного дома. Он полученных травм женщина погибла на месте", - говорится в сообщении.

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