Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве украинки в Германии и нашли ее дочь
Германские следователи сообщили, что задержали двоих подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее пятинедельного ребенка.
Об этом информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Schwetzinger Zeitung.
Издание сообщает, что полиция арестовала двух человек. Они могут быть причастны к убийству в германском городке Хоккенхайм. Речь идет о 43- и 44-летнем мужчинах. Они были доставлены в суд 14 марта, а затем в исправительные учреждения.
Следователям также удалось найти ребенка погибшей женщины. Пятинедельную девочку доставили в больницу, где провели анализ ДНК, тест подтвердил, что это действительно младенец 27-летней убитой украинки.
После обследования в больнице девочку передали под опеку управления по делам молодежи. Мать убитой украинки – 51-летнюю Марину Стеценко пока так и не нашли, - сообщает издание.
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Поехать в Европу за защитой
И так страшно умереть.....
Вы осознаете ,что с потеплением климата
В Европу хлынут люди из Африки
А вропа не сможет пустить всех
Она ведь нас принять хочет в ЕС
Чтобы и мы в этом поучаствовали
Африканцы к нам ПОКА не хлынули толпами
Потому что война
А как только она закончится - тут такое начнется!!!
Вам дойчлянд из Казахстана будут казаться лучшими на планете
Готовьтесь морально, это будет скоро....
Но не так все устроено
Мы уже поерничали про шашлыки
Получили катастрофу
А приезд миллионов людей с другой верой
Чаще мусульманской
Не знающих ни языка
Ни нашей культуры
С огромными семьями
С огромной рождаемостью
Будет не менее сильным шоком ,чем война
Европа уже не справляется с последствиями
А мы даже подумать об этом ленимся
А значит нас снова ждет катастрофа
Умный человек
И умная страна
Должны готовиться к любой проблеме
Мудрая Элла Либанова криком кричит о том,что Украина исчезает
Невосполнение новорождающимися украинцами
Огромное количество молодых женщин с детьми ,выехавших из Украины
Ведет нас к новой катастрофе
Ото ж! Як себе будемо поважати, так і буде із чорними.
Хоча, я б створив негритянські козацькі поселення на звільненому Донбасі. Із правом пострілу на кожне криве слово на адресу неньки-України негрів-козаків 😂👍
Получили катастрофу"..
Как это понять, можно поподробней?
а відомо лиш те що десь, хтось, когось....
а не хто, кого як та за що.
бо при розслідуванні може шокувати кожна подальша заява
Она могла быть проституткой
Да кем угодно
Никто не имеет права убить человека
Їх друХ, валАдімір, добряче, дякуючи їм, нагадив у країнах Західної Європи, та включно у Німеччині!! Далі ще буде…
А тіло не знайшли, бо злочинці могли його скинути у водосховище, адже місце події - дамба.
Воно конєчно да, їй прям так і кортить через місяць після пологів кувиркатися.
Тоді Харків не Харків а - Гарків .? А Херсон - Герсон чи що ?