Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве украинки в Германии и нашли ее дочь

Германские следователи сообщили, что задержали двоих подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее пятинедельного ребенка.

Об этом информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Schwetzinger Zeitung.

Издание сообщает, что полиция арестовала двух человек. Они могут быть причастны к убийству в германском городке Хоккенхайм. Речь идет о 43- и 44-летнем мужчинах. Они были доставлены в суд 14 марта, а затем в исправительные учреждения.

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Следователям также удалось найти ребенка погибшей женщины. Пятинедельную девочку доставили в больницу, где провели анализ ДНК, тест подтвердил, что это действительно младенец 27-летней убитой украинки.

После обследования в больнице девочку передали под опеку управления по делам молодежи. Мать убитой украинки – 51-летнюю Марину Стеценко пока так и не нашли, - сообщает издание.

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