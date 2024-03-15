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Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве украинки в Германии и нашли ее дочь

німеччина

Германские следователи сообщили, что задержали двоих подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее пятинедельного ребенка.

Об этом информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Schwetzinger Zeitung.

Издание сообщает, что полиция арестовала двух человек. Они могут быть причастны к убийству в германском городке Хоккенхайм. Речь идет о 43- и 44-летнем мужчинах. Они были доставлены в суд 14 марта, а затем в исправительные учреждения.

Смотрите: Полиция задержала подозреваемого в убийстве военного в Подольске. ВИДЕО

Следователям также удалось найти ребенка погибшей женщины. Пятинедельную девочку доставили в больницу, где провели анализ ДНК, тест подтвердил, что это действительно младенец 27-летней убитой украинки.

После обследования в больнице девочку передали под опеку управления по делам молодежи. Мать убитой украинки – 51-летнюю Марину Стеценко пока так и не нашли, - сообщает издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Подольске Одесской области на улице нашли мертвым военнослужащего. ФОТО

Автор: 

беженцы (1651) Германия (7063) убийство (6505)


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Топ комментарии
+34
Дойчланд вже не той що був - понаїхало азіятів, фольксдойчів з рашки та Казахстану, до того ж у оссі мізки засрані на декілька поколінь
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15.03.2024 12:36
+33
Цікаво почути деталі щододо цих двох «чоловіків»
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15.03.2024 12:32
+26
Як і казав - 99% араби
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15.03.2024 12:32
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Какой жах!
Поехать в Европу за защитой
И так страшно умереть.....
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15.03.2024 12:31 Ответить
А Ви думали, що в Європі, чи США, чи інших країнах немає злочинців? Вони є повсюду.
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15.03.2024 12:34 Ответить
злочинців нема в зоопарку, але твій недолугий комент не стосується того що написала Галина
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15.03.2024 12:47 Ответить
у наших опущених потомственний лишньохромосомих поки що сусідів 90 відсотків країни злочинці, бо підтримують вбивство Українського Народу, та ще й своїх Господарів!!!!
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15.03.2024 12:54 Ответить
Дойчланд вже не той що був - понаїхало азіятів, фольксдойчів з рашки та Казахстану, до того ж у оссі мізки засрані на декілька поколінь
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15.03.2024 12:36 Ответить
Простите - вы расист?
Вы осознаете ,что с потеплением климата
В Европу хлынут люди из Африки
А вропа не сможет пустить всех
Она ведь нас принять хочет в ЕС
Чтобы и мы в этом поучаствовали
Африканцы к нам ПОКА не хлынули толпами
Потому что война
А как только она закончится - тут такое начнется!!!
Вам дойчлянд из Казахстана будут казаться лучшими на планете
Готовьтесь морально, это будет скоро....
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15.03.2024 12:54 Ответить
Не переживайте, Ми розселимо всіх у підконтрольних країнах, створених на базі підорашки
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15.03.2024 12:56 Ответить
Я понимаю ваше ерничество
Но не так все устроено
Мы уже поерничали про шашлыки
Получили катастрофу
А приезд миллионов людей с другой верой
Чаще мусульманской
Не знающих ни языка
Ни нашей культуры
С огромными семьями
С огромной рождаемостью
Будет не менее сильным шоком ,чем война
Европа уже не справляется с последствиями
А мы даже подумать об этом ленимся
А значит нас снова ждет катастрофа
Умный человек
И умная страна
Должны готовиться к любой проблеме
Мудрая Элла Либанова криком кричит о том,что Украина исчезает
Невосполнение новорождающимися украинцами
Огромное количество молодых женщин с детьми ,выехавших из Украины
Ведет нас к новой катастрофе
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15.03.2024 13:16 Ответить
Багато в Польщі азіятів та негрів ?

Ото ж! Як себе будемо поважати, так і буде із чорними.
Хоча, я б створив негритянські козацькі поселення на звільненому Донбасі. Із правом пострілу на кожне криве слово на адресу неньки-України негрів-козаків 😂👍
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15.03.2024 13:34 Ответить
Панночко, не переживайте так, бо глобальне потепління почалося років 60 тому, а не під-час війни з РФ. І нічого. Може, ви бачили фото масштабних пожеж, спричинених бойовими діями? Так знайте, що зменшення прозорості атмосферного повітря сприяє процесам похолодання, а не потепління. І це станеться, раніше, чи пізніше! Тільки ступінь цього похолодання нікому невідома...
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15.03.2024 14:25 Ответить
Ясно, ви просто "роковая жєнщіна"! Буду знати. До побачення не кажу...
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15.03.2024 14:38 Ответить
Пішла на х..й піда.рососіянка опущена
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15.03.2024 14:45 Ответить
"Мы уже поерничали про шашлыки
Получили катастрофу"..

Как это понять, можно поподробней?
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15.03.2024 14:57 Ответить
Це кацапська потомственній лишньохромосома тролиха несе ольгинську дічь!
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15.03.2024 17:04 Ответить
Аа, ну тогда всё понятно.. )
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15.03.2024 17:21 Ответить
дивуватись чи бути шокованим можна від факту чогось кили відомі обставини події
а відомо лиш те що десь, хтось, когось....
а не хто, кого як та за що.
бо при розслідуванні може шокувати кожна подальша заява
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15.03.2024 12:44 Ответить
Никакие детали не отменяют СМЕРТИ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
Она могла быть проституткой
Да кем угодно
Никто не имеет права убить человека
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15.03.2024 12:48 Ответить
ви теж могли бить прастітуткой. Я розумію, що це припущення ви використали лише як полемічний прийом, але краще не треба. Якось шкрябануло, нещасна жінка не винна
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15.03.2024 12:53 Ответить
Взагалі ви читали до кінця чи тільки про вбивство??? Молода мама з бабцею і п'яти тижневим малюком пішли на ******!!! У вас все нормально з головою??? Треба спочатку думати а потім висєри свої робити!!!
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15.03.2024 15:32 Ответить
Какой жах бути кацап ом і не до кінця вивчивши мову своїх Господарів лізти до них на ресурси і писати тупорилі коменти, зупиніться, бо "у мене просто нема мочі терпіти це борошно"!!!!!
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15.03.2024 12:52 Ответить
Тільки це не борошно, а непотріб монголоїдної закваски!!!
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15.03.2024 15:34 Ответить
Цікаво почути деталі щододо цих двох «чоловіків»
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15.03.2024 12:32 Ответить
Вгадаю з двох раз: або орки, або араби. Скоріш за все - араби, бо орки б згвалтували всіх фігуранток, включно з дитиною, і винесли б холодильники і унітази з приміщення.

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15.03.2024 12:38 Ответить
Ти прізвище матері бачив? Арабське! Скоріш всього - мати з дочкою ховалися від "бородатого татуся в чалмі"
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15.03.2024 12:45 Ответить
як би наші або німці, уже б сказали
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15.03.2024 13:18 Ответить
Эти два из Содома и Гоморры родом.... кошерные мля...
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15.03.2024 13:38 Ответить
Як і казав - 99% араби
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15.03.2024 12:32 Ответить
Ваша правда. Араби нечисть ще більша за кацапів.
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15.03.2024 12:42 Ответить
Тут недавно читав шо в Iндiī 6 iндусiв згвалтували iспанку при īī чоловiку . йому ще й по мордi надавали. Правда вiн був старше за жiнку годiв на 25. Вони подорожували на мотоциклi , i стали десь бiля рiчки на вiдпочинок.
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15.03.2024 12:42 Ответить
Це теж правда. Так званий ганг-банг в них дуже розповсюджений по всій індії.
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15.03.2024 12:44 Ответить
Подібний випадок рік тому, німецька пара, жінку гвалтувало майже все село, скільки їх не відомо, а чоловіка вбили одразу!!! Індія ще той " рай ", в випадках гвалтування індіанок, до поліції не йдуть, бо ті кажуть що ти сама їх провокувала!!!
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15.03.2024 15:40 Ответить
Махмуди заполонили всю Європу а тепер з ними не можуть ради дати.
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15.03.2024 12:36 Ответить
Це у них така гра в демократію !
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15.03.2024 12:47 Ответить
особливо палестинці. це ще та мерзота.
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15.03.2024 12:47 Ответить
що значить: знайшли немовля? за пару тижнів воно мало вмерти, якби загубилось. Значить, воно у когось було? хтось його годував, пеленав (взимку особливо актуально)?
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15.03.2024 12:56 Ответить
до чого тут "пара тижнів"? Ти новину взагалі читав?Немовля загублене вчора.
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15.03.2024 13:02 Ответить
Труп Маргарити знайшли біля 10:20 сьомого березня, з того ж таки часу її матір і донька зникли
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15.03.2024 13:57 Ответить
Тобто немовля могло до вчора жити з бабусею.
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15.03.2024 14:52 Ответить
Як можна лягати спати з тваринкой з Близького Сходу? Що в цих баб в голові. Навіть не шкода
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15.03.2024 13:01 Ответить
Гроші або гормональний сплеск. Подивіться на кішок в тічку. Отаке робиться і з іншими істотами.
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15.03.2024 13:32 Ответить
Взагалі то вона виїхала з України в 23 році будучи вагітною (мешкала у Харкові який що не що дня обстрілюють), народила в лютому цього року. Про яких тваринок ти мариш
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15.03.2024 14:05 Ответить
в голові уколи сіліконом
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15.03.2024 13:03 Ответить
Меркель з шрьодером та Шольц, мабуть, глибоко «затурбовані», чи, так собі..??
Їх друХ, валАдімір, добряче, дякуючи їм, нагадив у країнах Західної Європи, та включно у Німеччині!! Далі ще буде…
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15.03.2024 13:14 Ответить
Судити чортів довічно !
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15.03.2024 13:28 Ответить
Темна історія. Потрібно дочекатись результатів розслідування.
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15.03.2024 13:30 Ответить
Якщо не назвали національність, то це араби, афганці чи африканці. Якби це були німці, назвали б імена та виставили фото.
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15.03.2024 13:53 Ответить
так звана толерантність
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15.03.2024 14:21 Ответить
Мати загиблої мабудь також загинула. Нажаль.
А тіло не знайшли, бо злочинці могли його скинути у водосховище, адже місце події - дамба.
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15.03.2024 13:54 Ответить
Захотіла з екзотикою "покувиркатися", арабські мужчини такі уважні, такі компліменти, а наші алкашв, блаблабла....то й маєм закономірний результат
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15.03.2024 14:03 Ответить
Відразу з двома, на дамбі на очах у матері.
Воно конєчно да, їй прям так і кортить через місяць після пологів кувиркатися.
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15.03.2024 14:09 Ответить
Тут назва міста Хоккенхайм , на інших ресурсах - Гоккенгайм , і доводять що саме ця назва правильна .
Тоді Харків не Харків а - Гарків .? А Херсон - Герсон чи що ?
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15.03.2024 14:09 Ответить
В німецькій мові є гамбургський акцент, а є - берлінський! Не чіпай українські міста!😉
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15.03.2024 14:34 Ответить
Колись розповісте про охоронника і лікарні, який побив ветерана на відновлені. То навіть ліцензії не відібрали...
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15.03.2024 14:15 Ответить
є підозра, що та вбита була "чорнильницею" для якогось абдули. Потім щось пішло не так, і її порішали.
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15.03.2024 14:22 Ответить
Германія така небезпечна країна!? І це ми знаєм тільки про вбивства українців!
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15.03.2024 14:23 Ответить
народила не від того кого треба.як варіант
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15.03.2024 14:33 Ответить
Це вам не Україна, не встигли затримати - вже доправили до суду та виправних місць, не встигли взяти зразки ДНК - вже і результати готові...! А в нас це все буде тягнутись місяцями, якщо не роками
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15.03.2024 16:51 Ответить
Ми живемо сьогодні так як вчора голосували... Що ви хочете від наріду "какая разница", якщо їх навезли в помешкання винищених власників, бо ті давали собі раду, а не комуняцьким байкам вірили?
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15.03.2024 20:22 Ответить
 
 