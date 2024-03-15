Президент Евросовета Мишель уже "поздравил" Путина с победой на выборах: Без оппозиции. Без свободы. Без выбора
Президент Европейского совета Шарль Мишель иронически "поздравил" лидера России Владимира Путина с победой на стартующих сегодня в РФ президентских выборах.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение председатель Евросовета опубликовал в Х (Twitter).
"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся выборах. Нет оппозиции. Нет свободы. Нет выбора", - написал Мишель.
Напомним, В России с 15 по 17 марта будет проходить голосование на "выборах" президента. "Избирательные участки" также открылись на оккупированных территориях Украины.
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Так мають зробити багато лідерів світу - принизити карлика
І до нього хіба що орбан поїде
Не треба буде тухлою рибою обкладати як Цинь-ши хуанді😂
Двійники це проблема для диктатора
Але й у нашого 20 травня легітимність скінчається
Выдали ордер на арест путина
Это автоматически его уже сейчас поставило ВНЕ ЗАКОНА
Его фото можно и нужно разместить везде
На улицах всех европейских городов
И написать РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРЕСТУПНИК
И такое простое действие
Подорвёт в итоге его влияние в Европе
Ни одному европейскому политику на придет в башку защищать этого убийцу
Листовка на трамвайной остановке с мордой путина
Может быть более действенной
Чем эти бесконечные политические ток- шоу
Слава ***** - заспівє Просковія-
Слава карманам - зхрипне Газманов-
А чого стільки мішків?
Спитає Машков... тільки...
Правильно 706 наблюдатєлєй из 333600 стран.
Куди їхній редактор дивився?
Вітаю буйла особисто з продовженням узурпації влади в рашці з метою її дальнєйшего успішного загнивання 😂👍