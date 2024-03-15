Президент Евросовета Мишель уже "поздравил" Путина с победой на выборах: Без оппозиции. Без свободы. Без выбора

Президент Европейского совета Шарль Мишель иронически "поздравил" лидера России Владимира Путина с победой на стартующих сегодня в РФ президентских выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение председатель Евросовета опубликовал в Х (Twitter).

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся выборах. Нет оппозиции. Нет свободы. Нет выбора", - написал Мишель.

Напомним, В России с 15 по 17 марта будет проходить голосование на "выборах" президента. "Избирательные участки" также открылись на оккупированных территориях Украины.

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