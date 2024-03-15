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Новости Война
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В результате обстрела Одессы погибли 16 человек, 73 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

одеса

В Одессе во время обстрела погибли фельдшер и работник ГСЧС, также ранены среди медиков и спасателей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на месте".

Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненные. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В ГСЧС обнародовали фото последствий удара.

Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси

"Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м", - йдеться в повідомленні.

По данным Офиса Генпрокурора, известно о 8 погибших и более 20 раненых в результате российских обстрелов.

"Сейчас известно о 8 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер. Более 20 человек получили ранения. Повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные сооружения, автотранспорт. Данные относительно количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений уточняются" – отметили там.

По состоянию на 14 часов, по словам главы ОВА Кипера, известно о 14 погибших, среди которых - местные жители, медик и спасатель.

Еще 46 человек, в том числе семеро сотрудников ГСЧС, получили ранения.

По состоянию на 16 часов количество жертв возросло до 16 человек. 55 получили ранения и находятся в больнице.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил об утратах среди личного состава Национальной полиции.

"Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему… Мои соболезнования родным и близким наших павших Героев, вся семья МВД скорбит вместе с вами", - отметил он.

По состоянию на 16 часов количество жертв возросло до 16 человек. 55 получили ранения и находятся в больнице.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, количество пострадавших возросло до 73 человек.

Стало известно о гибели в результате обстрела командира батальона "Цунамі" Александра Гостищева.

Олександр Гостіщев
Александр Гостищев

Мэр Одессы Труханов сообщил, что в результате обстрела погиб его бывший первый заместитель Сергей Тетюхин.

Сергій Тетюхін
Сергей Тетюхин

"Невероятно тяжелая потеря для всех нас. Профессиональный и порядочный человек, талантливый менеджер и настоящий друг. Его наследие - современные транспортные развязки, предоставленная международными партнерами техника и много эффективных решений для улучшения городского пространства.

Искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отметил глава города.

Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси

Напомним, около 11 часов 15 марта россияне нанесли несколько ударов по Одессе.

16 марта объявлен днем траура в Одессе.

Автор: 

обстрел (27731) Одесса (7918) жертвы (2092)


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Топ комментарии
+62
Тобто двічі в одне місце. Другий раз - спеціально щоб накрити тих, хто прийшов на допомогу.
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15.03.2024 12:52
+45
**** нація
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15.03.2024 14:01
+44
вічна пам"ять!!!!!
на полюванні це називається ловля на живця.
на війні, це підступне, цинічне вбивство...
але ********* досі не признаний країною-терористом.
може хтось не пам"ятає що сталося з бенладеном та лідерами алькайди за теракт в США який забрав життя 3000+ людей???
їх тупо знищили
***** вбило вже півмільйона та покалічило півтора
і досі з ним спілкуються торгують....
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15.03.2024 12:57
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Правила форума Совет форумчан
Тобто двічі в одне місце. Другий раз - спеціально щоб накрити тих, хто прийшов на допомогу.
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15.03.2024 12:52 Ответить
**** нація
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15.03.2024 14:01 Ответить
це не нація, це популяція істот, тільки схожих на людей..
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15.03.2024 16:44 Ответить
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 😥🥀

Пораненим якнайшвидшого одужання! Рідним загиблим співчуття... Одеса, з вами Суми та вся Україна! Тримайтеся рідні.
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15.03.2024 16:17 Ответить
Тварюка якась здала і навела на розташування, де знаходився Олександр і Сергій.
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15.03.2024 18:13 Ответить
Дуже, дуже прикро... І ніякі словеса їх на жаль не повернуть. Що не кажи.
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15.03.2024 12:53 Ответить
вічна пам"ять!!!!!
на полюванні це називається ловля на живця.
на війні, це підступне, цинічне вбивство...
але ********* досі не признаний країною-терористом.
може хтось не пам"ятає що сталося з бенладеном та лідерами алькайди за теракт в США який забрав життя 3000+ людей???
їх тупо знищили
***** вбило вже півмільйона та покалічило півтора
і досі з ним спілкуються торгують....
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15.03.2024 12:57 Ответить
Грузчики в порту-
Которым равных нет-
Отдыхали с баснями Крылова...

Никого не трогали-
Привоз варил обед...

Но мацква бамбит Одессу снова...
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15.03.2024 13:02 Ответить
От підари.
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15.03.2024 13:17 Ответить
Підари сидять на Банковій. ППО і ПРО країни не організована і не забезпечена. А підари знімають відосіки і монологи про себе любимих, розкрадають країну і готують до капітуляції
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15.03.2024 16:14 Ответить
Дуже боляче , коли гинуть справжні героі і сміливі люди , які приходять
на допомогу іншим 😪
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15.03.2024 13:17 Ответить
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15.03.2024 13:41 Ответить
Вся Україна тужить! 😥
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15.03.2024 16:20 Ответить
пітоРИ.
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15.03.2024 13:58 Ответить
русню треба вбивати, це біосміття не повинно жити на цій планеті
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15.03.2024 13:58 Ответить
чому ж нічого не перехопили...
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15.03.2024 14:04 Ответить
Балістика з моря... Таке майже не перехоплюється. В морі ППО не поставиш, а удар завдано фактично по самому узбережжі
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15.03.2024 14:36 Ответить
виходить, русня вивели свої кораблі в море, або стріляли з новоросійська..., вже перестали боятися...
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15.03.2024 16:14 Ответить
Проблеми з географією? Кінбурнська коса? Нєт нє слишал.
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15.03.2024 16:37 Ответить
так, є деякі проблеми... й трохи прикро, що русня спромоглася винищити наші Patriotи та Himersи, а ми їхні Іскандери не можемо...
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15.03.2024 16:52 Ответить
Це питання до Байжена чому нам із 1000 Петріотів дали тільки кілька штук.
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15.03.2024 17:15 Ответить
Куча дармоїдів з України сидить в ООН, чому не збирають екстренне засідання з цього приводу ? Кацапня так та по любому надуманому поводу скликає.
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15.03.2024 14:19 Ответить
Із центра нєт команди...
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15.03.2024 14:32 Ответить
**** кацапи що б ви здохли щож ви за народ такий підлий ?. Невже не можна по рашиських так званих виборчих дільницям вдарити ,рашисти творят геноцид а влада в рейтинги граєтся.путін і вся твоя злочина кліка що б ви здохли ,смерть рашиській росії
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15.03.2024 14:22 Ответить
..зебіли, арахніди-дермаки-стефанчуки та інший розжирілий на Війні ЗЕ-непотріб, покажіть І ЦЕ Джонсону - одноразовій ганчірці Трумпа, яка бавиться людськими життями в Україні..
влада зєлєнскага ні буя не робить для Перемоги України, а тільки те, що намагається якнайдовше протримати оце випадкове лайно на плаву, "і шоб ніхто нє дагадался" з його поріділого лохторату
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15.03.2024 14:31 Ответить
Заткни пельку!
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15.03.2024 14:51 Ответить
..чи ти москаль, чи малорос кривонароджений..? - байдуже ,
але Українською кажуть: "стули пельку"... якщо шо... понабирали оце, по оголошенню на дермовому паркані, одноразових дороговалютних полірувальників лайна, какаразніц-заочників..
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15.03.2024 15:01 Ответить
їбані мразі!! щоб ви здохли кацапські падли, прокляті!!
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15.03.2024 14:32 Ответить
Співчуття родинам!!
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15.03.2024 14:33 Ответить
І це лише цивільні... Там і військових могло багато загинути...
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15.03.2024 14:34 Ответить
С.ка!
А ми согодні знову почуємо від Найгундосішого про "велику мстю" і "не знають, куди цілять"...
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15.03.2024 14:37 Ответить
я так розумію, що так ці безбожники мстять за бєлгород
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15.03.2024 14:45 Ответить
Ні. Це вони ради развлєкухи, бо за Бєлгород летить по Харкову
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15.03.2024 15:19 Ответить
Та по Сумам... Такого не було навіть в 2022 роцi... 😥😠
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15.03.2024 16:24 Ответить
Помста ***** Одесі буде довгою. Це вже очевидно.

Співчуття усім постраждалим. Тримайтеся.
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15.03.2024 14:58 Ответить
Невже і після цього багато одеситів (до війни їх було десь 1/3 а може і більше) будуть говорити, що Одеса це російське місто. Ой боюсь що будуть. Руцький мир це як проказа- практично невиліковуваний.
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15.03.2024 15:21 Ответить
Не ***** будь ласка.
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15.03.2024 15:42 Ответить
А що він не сказав, велика частина одеситів і далі будуть розмовляти російською,ностальгувати за совком, слухати російську музику і дивитись кацапських блогерів 🤦
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15.03.2024 18:05 Ответить
Ти це теж із Канади все бачиш?
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15.03.2024 20:10 Ответить
Тобто в Одесі навідників і проросійського бидла менше 1 %, ну тоді ок буду знати.
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16.03.2024 00:09 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!! Даже наши внуки (в том числе уже имеющиеся у меня) будут рассматривать ваше "добрососедство", ваши советы, вашу культуру и ваше братство исключительно в прицел высокотехнологичного оружия.
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15.03.2024 15:47 Ответить
Сумно , дуже сумно. Боюсь , що це тільки початок чергової путінської істерики . І нащо було ЗЕвладі цю провокацію з "хорошими русскими" влаштовувати у Белгородський та Курський областях ... щоб у Путла знов істерика посилилась ? Військової користі від заходу "хороших русских" на територію Орди ніякої , але тепер після коронації Путла 17 березня на чергові 6 років ВОНО може заверещати - "Атечество в апасности ! Не забудям , не прастим! Вставай страна агромная, вставай на смертный бой ! Мы за ценой не пастаим !", а у Путла мобілізаційний ресурс в 30...40 млн. дегенератів . І що тоді буде с Україною, коли військова допомога с Заходу різко скорочується ? Так здається , що ЗЕвлада спеціально тримає Путла в стані постійної істерики, щоб ця війна йшла як можна довше ... інакше треба вибори проводити в Україні і треба буди ЗЕвладі відповісти за всі їх "досягнення" з 2019 року , а на стадіон Вова йти ой як не хоче , бо це Пороху було з чим йти робити звіт за його 5 років , а чим буде Вова звітувати - цвинтарями , біженцями , зруйнованими містами , втраченими територіями ?!
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15.03.2024 16:04 Ответить
Так може ці провокації спеціально і робляться?
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15.03.2024 16:33 Ответить
Провокації, тобто най нас ******** , а ми ніц в відповідь ? То як тоді їх знищити ? Потрібно 10 Бєлгородів , щоб вся ********* горіла ! Ми не терпіли !
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15.03.2024 16:58 Ответить
Але чомусь по-справжньому горить лише Бєлгород... Тому це і більше схоже на провокації.
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15.03.2024 17:17 Ответить
А до Бєлгорода не бомбили , не вбивали ? Ти бот кацапський !!!
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15.03.2024 16:55 Ответить
и тут вспоминает **** одного очкастого ****** на должности какого-то там спикера в сша и его шефа, рыжего ублюдка. желаю им тех же слёз и боли, что здесь на фотах.
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15.03.2024 16:21 Ответить
А **** брудного клоуна з Банкової і його продажного сикливого злодюжного кодляка тобі не сниться?. Саме політичне і військове керівництво України не організувало і не забезпечило належний рівнь ППО і ПРО країни, зруйнувало оборонку, пересралося зі всіма "партнерами", котрі уже гидують спілкуватися з цим кодляком. не абезпечило постачання Армії, здає один за одним населені пункти і території, повністю провалило всю внутрішню і зовнішню політику держави. Це тебе не ї.е? Ти клянеш Трампа і Джонсона? - За що? Вони захищають інтереси свого народу і країни. А підари з Банкової добивають свою країну і Армію і готують до капітуляції...
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15.03.2024 16:53 Ответить
всё это так. зелёные выродки чуть лучше врага. одно плохо, что ты это написал за 50 грн. в пользу ещё одного выродка - рошеновского, неплохо подготовившегося к выборам. даже здесь вы куралесите с вашей пороховской ботофермой. на странице, где горе и печаль за простых наших людей погибших.
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15.03.2024 22:29 Ответить
москалі бють прицільно в ті цивільні локації де проживають бійці : хтось зливає координати москалям

те, що двічі влучили в одне місце, доказує що це не хаотичні удари навмання, хоч і таких занадто багато

там, де ночують бійці, треба проводити зачистки цивільного населення
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15.03.2024 17:32 Ответить
схоже на правду,хтось злив координати тому було 2 удара в одну точку...((((
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15.03.2024 21:08 Ответить
 
 