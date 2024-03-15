В результате обстрела Одессы погибли 16 человек, 73 человек получили ранения. ФОТОрепортаж
В Одессе во время обстрела погибли фельдшер и работник ГСЧС, также ранены среди медиков и спасателей.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на месте".
Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненные. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
В ГСЧС обнародовали фото последствий удара.
"Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.
За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.
Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м", - йдеться в повідомленні.
По данным Офиса Генпрокурора, известно о 8 погибших и более 20 раненых в результате российских обстрелов.
"Сейчас известно о 8 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер. Более 20 человек получили ранения. Повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные сооружения, автотранспорт. Данные относительно количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений уточняются" – отметили там.
По состоянию на 14 часов, по словам главы ОВА Кипера, известно о 14 погибших, среди которых - местные жители, медик и спасатель.
Еще 46 человек, в том числе семеро сотрудников ГСЧС, получили ранения.
По состоянию на 16 часов количество жертв возросло до 16 человек. 55 получили ранения и находятся в больнице.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил об утратах среди личного состава Национальной полиции.
"Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему… Мои соболезнования родным и близким наших павших Героев, вся семья МВД скорбит вместе с вами", - отметил он.
По состоянию на 16 часов количество жертв возросло до 16 человек. 55 получили ранения и находятся в больнице.
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, количество пострадавших возросло до 73 человек.
Стало известно о гибели в результате обстрела командира батальона "Цунамі" Александра Гостищева.
Мэр Одессы Труханов сообщил, что в результате обстрела погиб его бывший первый заместитель Сергей Тетюхин.
"Невероятно тяжелая потеря для всех нас. Профессиональный и порядочный человек, талантливый менеджер и настоящий друг. Его наследие - современные транспортные развязки, предоставленная международными партнерами техника и много эффективных решений для улучшения городского пространства.
Искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отметил глава города.
Напомним, около 11 часов 15 марта россияне нанесли несколько ударов по Одессе.
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Пораненим якнайшвидшого одужання! Рідним загиблим співчуття... Одеса, з вами Суми та вся Україна! Тримайтеся рідні.
на полюванні це називається ловля на живця.
на війні, це підступне, цинічне вбивство...
але ********* досі не признаний країною-терористом.
може хтось не пам"ятає що сталося з бенладеном та лідерами алькайди за теракт в США який забрав життя 3000+ людей???
їх тупо знищили
***** вбило вже півмільйона та покалічило півтора
і досі з ним спілкуються торгують....
Которым равных нет-
Отдыхали с баснями Крылова...
Никого не трогали-
Привоз варил обед...
Но мацква бамбит Одессу снова...
на допомогу іншим 😪
влада зєлєнскага ні буя не робить для Перемоги України, а тільки те, що намагається якнайдовше протримати оце випадкове лайно на плаву, "і шоб ніхто нє дагадался" з його поріділого лохторату
але Українською кажуть: "стули пельку"... якщо шо... понабирали оце, по оголошенню на дермовому паркані, одноразових дороговалютних полірувальників лайна, какаразніц-заочників..
А ми согодні знову почуємо від Найгундосішого про "велику мстю" і "не знають, куди цілять"...
Співчуття усім постраждалим. Тримайтеся.
те, що двічі влучили в одне місце, доказує що це не хаотичні удари навмання, хоч і таких занадто багато
там, де ночують бійці, треба проводити зачистки цивільного населення