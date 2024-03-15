В результате обстрела Одессы погибли 16 человек, 73 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

В Одессе во время обстрела погибли фельдшер и работник ГСЧС, также ранены среди медиков и спасателей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на месте".

Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненные. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В ГСЧС обнародовали фото последствий удара.















"Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.



Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м", - йдеться в повідомленні.

По данным Офиса Генпрокурора, известно о 8 погибших и более 20 раненых в результате российских обстрелов.

"Сейчас известно о 8 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер. Более 20 человек получили ранения. Повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные сооружения, автотранспорт. Данные относительно количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений уточняются" – отметили там.

По состоянию на 14 часов, по словам главы ОВА Кипера, известно о 14 погибших, среди которых - местные жители, медик и спасатель.

Еще 46 человек, в том числе семеро сотрудников ГСЧС, получили ранения.

По состоянию на 16 часов количество жертв возросло до 16 человек. 55 получили ранения и находятся в больнице.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил об утратах среди личного состава Национальной полиции.

"Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему… Мои соболезнования родным и близким наших павших Героев, вся семья МВД скорбит вместе с вами", - отметил он.

По состоянию на 16 часов количество жертв возросло до 16 человек. 55 получили ранения и находятся в больнице.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, количество пострадавших возросло до 73 человек.

Стало известно о гибели в результате обстрела командира батальона "Цунамі" Александра Гостищева.

Александр Гостищев

Мэр Одессы Труханов сообщил, что в результате обстрела погиб его бывший первый заместитель Сергей Тетюхин.

Сергей Тетюхин

"Невероятно тяжелая потеря для всех нас. Профессиональный и порядочный человек, талантливый менеджер и настоящий друг. Его наследие - современные транспортные развязки, предоставленная международными партнерами техника и много эффективных решений для улучшения городского пространства.

Искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отметил глава города.











Напомним, около 11 часов 15 марта россияне нанесли несколько ударов по Одессе.

16 марта объявлен днем траура в Одессе.