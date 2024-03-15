РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5713 посетителей онлайн
Новости
10 724 51

Россия должна быть разрушена. Мы не должны проводить красные линии для себя, - президент Латвии Ринкевичс

рінкевичс

Европейские страны не должны бояться России, а Запад не должен бояться проводить красные линии.

Об этом на своей странице в Twitter заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России и не бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Russia delenda est!", - написал он.

Росія має бути зруйнована

Читайте: Ринкевичс отреагировал на скандальное заявление Папы Римского: Нельзя капитулировать перед злом

Также глава государства подчеркнул, что поддерживает политику президента Франции Макрона и его позицию, который на днях призвал европейские страны больше помогать Украине и ВСУ.

Отметим, что фраза "Russia delenda est!" по аналогии с латинским выражением Carthago delenda est ("Карфаген должен быть разрушен") можно перевести как: "Россия должна быть разрушена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Латвии Силиня поддерживает отправку войск НАТО в Украину для обучения ВСУ

Автор: 

Латвия (1346) россия (96095) Ринкевичс Эдгарс (144)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
Справжній бандерівець!

Не те шо Шольц та інші Столтенберги.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:14
+47
Навіть добавити нічого,на відміну від нашого жополаза
показать весь комментарий
15.03.2024 13:15
+29
Важко не погодитись з цим шановним паном!
показать весь комментарий
15.03.2024 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Справжній бандерівець!

Не те шо Шольц та інші Столтенберги.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:14 Ответить
Навіть добавити нічого,на відміну від нашого жополаза
показать весь комментарий
15.03.2024 13:15 Ответить
О!
показать весь комментарий
15.03.2024 13:18 Ответить
А население параши начиная с мааацквабада- на 100% уничтожено.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:20 Ответить
Карфаген має бути зруиновании!
показать весь комментарий
15.03.2024 13:24 Ответить
роССия - це Африка 2.0 у 21 сторіччі. Процес деколонізації "африки" треба .... СТИМУЛЮВАТИ. ТОМАГАВКАМИ.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:26 Ответить
Об этом говорила десятки лет назад
Валерия Новодворская
Ее многие на Западе считали почти сумасшедшей
А вот путин не считал
И приказал отравить
Когда уже генерал Залужный уедет в Лондон?
Пока его здесь по ПРОСЬБЕ путина не отравили,...
показать весь комментарий
15.03.2024 13:27 Ответить
Його і там можуть отруїти . Там у кульбабіних посольствах також до фіга зеленоригівськоі швалі від мобілізації переховується.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:43 Ответить
Важко не погодитись з цим шановним паном!
показать весь комментарий
15.03.2024 13:28 Ответить
Золоті слова! Хоч хтось каже правду.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:31 Ответить
What is the meaning of Delenda est?

must be destroyed

The gerundive (or future passive participle) delenda is a verbal adjective that may be translated as "to be destroyed". When combined with a form of the verb esse ("to be"), it adds an element of compulsion or necessity, yielding "is to be destroyed", or, as it is more commonly rendered, "must be destroyed".- отаке...
показать весь комментарий
15.03.2024 13:36 Ответить
«Delenda Est» - науково-фантастичне оповідання американського письменника Поула Андерсона, частина його серії «Патруль часу».
показать весь комментарий
15.03.2024 13:41 Ответить
delenda est - «Карфаген має бути зруйнований» - як казали давні римляни.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:43 Ответить
Третя Пуні́чна війна (149-146 до н. е.) - остання із Пунічних війн між Римом і Карфагеном за панування над Західним Середземномор'ям. Завершилася повною перемогою Риму і знищенням Карфагенської держави.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:29 Ответить
Латишам це зрозуміло, пшекам - ні
показать весь комментарий
15.03.2024 13:49 Ответить
Просто большинство поляков уже забыло, что такое кацапы, и знают только про их деньги. А кто такие Суворов и Черняховский, которых называли "палачами Польши", уже не знают.

Им надо дать почитать всякие блоги рашистских пропагандонов, с комментариями, где регулярно о Польше пишут - ну, чтобы прониклись отношением рашистов к полякам.. глядишь, некоторые осознают..
показать весь комментарий
15.03.2024 16:37 Ответить
Що це з ними таке відбувається? Чекали,поки кацапстан ослабне,тепер кажуть про нашу перемогу? Чи кацапстан збирається своєю ордою на країни Балтії?
показать весь комментарий
15.03.2024 13:49 Ответить
Единственный ВМЕНЯЕМЫЙ политак в ЕС .
показать весь комментарий
15.03.2024 13:52 Ответить
Ну, почему один?

Дуда и Науседа точно такие же вменяемые политики.
Премьер-министр Нидерландов тоже максимально поддерживает Украину и финансами, и вооружением.
показать весь комментарий
16.03.2024 08:23 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 13:53 Ответить
От з таких треба і починати.
А краще б депортували в радниє *****, хай там одне одного жеруть, "антіфашисти" *****.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:58 Ответить
Пригадалося Януковівєчєве про казлов каториє мєшают нам жіть )))
показать весь комментарий
15.03.2024 14:22 Ответить
Троль косивший под Таню Жданок (которую надо было анигилировать уже давно, да). Но врун - русскоговорящих в Латвии 32%, реальная пятая колонна из бывших оффицеров Прибалтийского Военного округа СССР, членов их семьей и других ГРУшников и КГБистов около 60000 лиц. Уверен что эту шоблу в болшинстве придется депортировать обратно в родные ***** ихних предков, чтобы не воняли.

Для ясности. Латыши из поколений родившися до 1985 говорить по русски умет почти все - это правда. Но это не делает их "русскоговорящими".
показать весь комментарий
15.03.2024 16:00 Ответить
так всюди куди ця чума влізла
показать весь комментарий
15.03.2024 16:32 Ответить
После восстановления независимости прошло уже больше 32-ух лет, а 60 тысяч совково-фашистских уродов так и не депортированы из Латвии.

Когда же власти соберутся депортировать это сучье отродье? К 2091 году, к 100-летию восстановления независимости ?
показать весь комментарий
16.03.2024 08:28 Ответить
..все покорённые Московией народы должны помнить, как с их предками поступали кацапы-людоеды, если они ещё остались этими народами, а не стали руzzкими - безвольными холопами сцаря, потерявшими и забывшим свои корни, свой язык, свою историю
показать весь комментарий
15.03.2024 13:54 Ответить
Едгарс Рінкевичс Respekt вам!
показать весь комментарий
15.03.2024 14:06 Ответить
Ого. Це вже щось новеньке. І це каже не якийсь там екс, які завжди сміливі.
показать весь комментарий
15.03.2024 14:07 Ответить
Отак потрібно говорити, а не про "формули миру".
показать весь комментарий
15.03.2024 14:14 Ответить
Щоб зруйнувати Росію треба давати безкінечно багато зброї
Але захід звик тільки стежити і майже нічого не робити давати мало і невчасно
Тоді про що йдеться?
Європа має не говорити а насправді витрачати мільярди на війну в Україні - бо після України вони стануть цілю для Путіна
показать весь комментарий
15.03.2024 14:16 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 14:26 Ответить
Цікаво як вивернули вираз журналюги для більшої відвідуваності сторінки, а як наслідок більшої кількості кліків по рекламі для заробітку. Браво... клоуни. Це все що потрібно знати про ******* українські медіастандарти. На Цензорі це вже не вперше. Та... по суті 95% новиних ресурсів таким не гребують. Ті ж 95% читачів не будуть особливо вчитуватися, а на ефорії левова частина подібний висєр буде репостити в тих же соцмережах. Особисто у мене на такі "новини" блювотний рефлекс.
показать весь комментарий
15.03.2024 14:28 Ответить
а що не так переклали? поясніть, будь ласка... цікаво стало
показать весь комментарий
15.03.2024 21:21 Ответить
А де я написав, що проблема в перекладі?
показать весь комментарий
18.03.2024 09:47 Ответить
Моль з"їла
показать весь комментарий
15.03.2024 14:42 Ответить
Бессмертная фраза "Carthago delenda est" наконец-то прозвучала!! Жаль, что не из уст наших zеленомордых негодяев
показать весь комментарий
15.03.2024 14:59 Ответить
'Наш' чувак 😎
показать весь комментарий
15.03.2024 15:07 Ответить
Однако нормальный мужик оказался, этот Ринкевичс. В отличии от большинства гейропейцев.
показать весь комментарий
15.03.2024 17:35 Ответить
Яка чисельність латвійської армії?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:03 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 18:08 Ответить
Есть и в ЕС не трусы, а здравомыслящие политики.
показать весь комментарий
15.03.2024 19:32 Ответить
Ті, що насправді нічого не вирішують?
показать весь комментарий
15.03.2024 21:07 Ответить
Премьер-министр Нидерландов, премьер Дании и президент Финляндии - очень даже решительные и смелые люди.
показать весь комментарий
16.03.2024 08:31 Ответить
Росія має бути зруйнована. Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, - президент Латвії Рінкевичс Джерело:
100 %

АМІНЬ.
показать весь комментарий
15.03.2024 21:20 Ответить
хоть один дело сказал. мне даже добавить нечего, а это у меня редкость.
показать весь комментарий
15.03.2024 22:31 Ответить
Голос волаючого в пустелі... Бідного волаючого... Багаті і спроможні виборами надто зайняті, кордонами і нелегалами...
показать весь комментарий
15.03.2024 22:52 Ответить
Це ж не свідома капітулянтська маячня про "глобальний саміт миру". Мета якої відволікання ресурсів та зусиль від військового розгрому кремля
показать весь комментарий
16.03.2024 07:57 Ответить
 
 