Россия должна быть разрушена. Мы не должны проводить красные линии для себя, - президент Латвии Ринкевичс
Европейские страны не должны бояться России, а Запад не должен бояться проводить красные линии.
Об этом на своей странице в Twitter заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России и не бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Russia delenda est!", - написал он.
Также глава государства подчеркнул, что поддерживает политику президента Франции Макрона и его позицию, который на днях призвал европейские страны больше помогать Украине и ВСУ.
Отметим, что фраза "Russia delenda est!" по аналогии с латинским выражением Carthago delenda est ("Карфаген должен быть разрушен") можно перевести как: "Россия должна быть разрушена".
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Не те шо Шольц та інші Столтенберги.
Валерия Новодворская
Ее многие на Западе считали почти сумасшедшей
А вот путин не считал
И приказал отравить
Когда уже генерал Залужный уедет в Лондон?
Пока его здесь по ПРОСЬБЕ путина не отравили,...
must be destroyed
The gerundive (or future passive participle) delenda is a verbal adjective that may be translated as "to be destroyed". When combined with a form of the verb esse ("to be"), it adds an element of compulsion or necessity, yielding "is to be destroyed", or, as it is more commonly rendered, "must be destroyed".- отаке...
Им надо дать почитать всякие блоги рашистских пропагандонов, с комментариями, где регулярно о Польше пишут - ну, чтобы прониклись отношением рашистов к полякам.. глядишь, некоторые осознают..
Дуда и Науседа точно такие же вменяемые политики.
Премьер-министр Нидерландов тоже максимально поддерживает Украину и финансами, и вооружением.
А краще б депортували в радниє *****, хай там одне одного жеруть, "антіфашисти" *****.
Для ясности. Латыши из поколений родившися до 1985 говорить по русски умет почти все - это правда. Но это не делает их "русскоговорящими".
Когда же власти соберутся депортировать это сучье отродье? К 2091 году, к 100-летию восстановления независимости ?
Але захід звик тільки стежити і майже нічого не робити давати мало і невчасно
Тоді про що йдеться?
Європа має не говорити а насправді витрачати мільярди на війну в Україні - бо після України вони стануть цілю для Путіна
100 %
АМІНЬ.