Россия должна быть разрушена. Мы не должны проводить красные линии для себя, - президент Латвии Ринкевичс

Европейские страны не должны бояться России, а Запад не должен бояться проводить красные линии.

Об этом на своей странице в Twitter заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России и не бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Russia delenda est!", - написал он.

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Также глава государства подчеркнул, что поддерживает политику президента Франции Макрона и его позицию, который на днях призвал европейские страны больше помогать Украине и ВСУ.

Отметим, что фраза "Russia delenda est!" по аналогии с латинским выражением Carthago delenda est ("Карфаген должен быть разрушен") можно перевести как: "Россия должна быть разрушена".

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