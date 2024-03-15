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Первой задачей нового главкома ЧФ РФ Моисеева будет стабилизация ситуации в Черном море и улучшение боеспособности флота в регионе, - британская разведка

олександр,мойсеєв

После 10 марта главкома военно-морских сил РФ адмирал Николай Евменов, скорее всего, был отстранен от должности и заменен командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Вероятно, первая задача Моисеева на посту главкома ВМФ РФ будет заключаться в стабилизации ситуации безопасности в Черном море и внедрении изменений, которые должны привести к улучшению боеспособности Черноморского флота РФ в регионе", - говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что хотя адмирал Моисеев является кадровым подводником, до назначения на должность командующего Северным флотом он командовал Черноморским флотом в 2018-2019 годах.

"Увольнение адмирала Евменова происходит после устранения второго главнокомандующего Черноморским флотом с февраля 2022 года и последовало за потерей корвета "Сергей Котов" 5 марта 2024 года - девятого большого корабля, потерянного в результате украинских действий с момента вторжения РФ в Украину", - идет в обзоре.

Также читайте: Украина смогла перехватить инициативу в Черном море, - представитель ВМС Плетенчук

Напомним, утром 5 марта в Черном море Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. Впоследствии в ГУР подтвердили уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". Также опубликовано видео, на котором зафиксирован момент уничтожения корабля.

С начала полномасштабного вторжения, украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ, "достаточно много" повредили.

Автор: 

Великобритания (5015) Черноморский флот РФ (1561) внешняя разведка (386)


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Топ комментарии
+8
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15.03.2024 13:14
+6
навіщо колю валуєва перевдягли в адмірала
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15.03.2024 13:16
+6
адмірал Мойсеєв є кадровим підводником

Наведи порядок на дні моря,мойсєєв.Засрали наше море своїм мотлохом-крабам нема де спокійно прогулятися.
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15.03.2024 13:19
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15.03.2024 13:14 Ответить
Катамарани і банани - це тєма
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15.03.2024 13:15 Ответить
навіщо колю валуєва перевдягли в адмірала
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15.03.2024 13:16 Ответить
адмірал Мойсеєв є кадровим підводником

Наведи порядок на дні моря,мойсєєв.Засрали наше море своїм мотлохом-крабам нема де спокійно прогулятися.
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15.03.2024 13:19 Ответить
це вони із перспективою знайшли керівника
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15.03.2024 14:35 Ответить
Швидко, за сруськім карабльом… ну він знає, куди це …
І так засидівся …судНо мацква, уж чекає…
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15.03.2024 13:22 Ответить
Предлагаю отличную идею для этого парашного дегенерата: остаток флота делится на 2 равные части, и каждая из них уничтожает другую. Отмирал Нахимов знает как это сделать.
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15.03.2024 13:23 Ответить
Зібрати факти-
Всіх затопленних кораблів-
Нанести на карти координани-
Визначити - кого можна підняти-
Щоб дуже глибоко не пірнати...

Куди кораблям тікати?

Доповісти але міру знати...
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15.03.2024 13:24 Ответить
В Криму з'явилась "жирна" ціль.
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15.03.2024 13:24 Ответить
Це НЕВИПОЛНИМАЯ задача ! Як це забезпечити безпеку небезпечного ?
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15.03.2024 13:24 Ответить
Головне його завдання сбивати українські ракети кораблями чфрф, та регулярно поповнювати підводну групіровку чфрф
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15.03.2024 13:25 Ответить
яке високоінтелектуальне іпало... !!!
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15.03.2024 13:25 Ответить
Нах...-це туди чорт кацапський...
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15.03.2024 13:26 Ответить
Какие проблемы? Канал Дон-Волга и на.уй с пляжа! В Каспийском море нехай болтаются.
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15.03.2024 13:36 Ответить
Пусть начинает с экскурсии на флагман "Москва".
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15.03.2024 13:39 Ответить
А кораблі цей клоун з папьємаше наробить для відновлення ЧФРФ.
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15.03.2024 13:40 Ответить
Першим пунктом генерального плану нового рашистського командувача чф рф має бути розробка заходів з евакуації решток флоту з акваторії Чорного моря в Каспійське шляхом проходження Азову, а далі по річках Дон і Волга та каналу між ними.
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15.03.2024 13:46 Ответить
стабільність... так... на дні все стабільно, до цього і прямує флот рф
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15.03.2024 13:48 Ответить
Перше завдання - це закупити в Китаї якісь надувні матраси ...
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15.03.2024 14:39 Ответить
"стабілізація ситуації" - це найшвидший перехід сил та засобів колишнього ЧФ в стан "стабільний" на дні Чорного моря, поруч із своїм коритами
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15.03.2024 15:01 Ответить
Ще одна смердюча потвора буде засерати акваторію.
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16.03.2024 00:24 Ответить
 
 