Первой задачей нового главкома ЧФ РФ Моисеева будет стабилизация ситуации в Черном море и улучшение боеспособности флота в регионе, - британская разведка

После 10 марта главкома военно-морских сил РФ адмирал Николай Евменов, скорее всего, был отстранен от должности и заменен командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Вероятно, первая задача Моисеева на посту главкома ВМФ РФ будет заключаться в стабилизации ситуации безопасности в Черном море и внедрении изменений, которые должны привести к улучшению боеспособности Черноморского флота РФ в регионе", - говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что хотя адмирал Моисеев является кадровым подводником, до назначения на должность командующего Северным флотом он командовал Черноморским флотом в 2018-2019 годах.

"Увольнение адмирала Евменова происходит после устранения второго главнокомандующего Черноморским флотом с февраля 2022 года и последовало за потерей корвета "Сергей Котов" 5 марта 2024 года - девятого большого корабля, потерянного в результате украинских действий с момента вторжения РФ в Украину", - идет в обзоре.

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Напомним, утром 5 марта в Черном море Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. Впоследствии в ГУР подтвердили уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". Также опубликовано видео, на котором зафиксирован момент уничтожения корабля.

С начала полномасштабного вторжения, украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ, "достаточно много" повредили.