64% военных хотят быть предпринимателями, но для развития ветеранского бизнеса еще нет соответствующего законодательства, – глава "Асоціації підприємців-ветеранів АТО" Позняк
Рада рассматривает соответствующий законопроект "Про ветеранське підприємництво", который не стыкуется с законодательной базой и несет в себе коррупционные риски.
Об этом в интервью NV заявил глава Общественной организации "Асоціація підприємців-ветеранів АТО" Сергей Позняк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, развитие ветеранского предпринимательства в Украине, прежде всего, зависит от соответствующего законодательства, которого у нас еще нет.
Позняк рассказал, что сейчас Рада рассматривает законопроект №10258, однако он не стыкуется с существующей законодательной базой, и содержит, по мнению экспертов, существенные коррупционные риски.
"Если его примут в той форме, в которой он существует сейчас, без учета правок ветеранского бизнес-сообщества, то для ветеранов вообще ничего не изменится. Потому что в других законодательных документах, в частности, в Налоговом кодексе или Законе о социальной защите, нет никаких упоминаний о ветеранском предпринимательстве", - подчеркнул он.
Также этот законопроект не определяет количество компаний, которым может предоставляться статус ветеранских.
"Во-первых, крупные бизнесмены, которые сами не воевали, очевидно смогут получить статус таких ветеранских компаний, а это будет, как минимум, несправедливо. Во-вторых, такая опция повлечет за собой существенный перекос в конкуренции. Потому что одни компании не будут участвовать в коррупционных моментах и будут вести бизнес честно, а другие получат такие преференции незаконным путем.
В результате все это вызовет резонанс и негативную реакцию у общества, люди вновь начнут критиковать самих ветеранов из-за этого. Скажут, что они продали свой статус участника боевых действий. Поэтому, в конечном итоге, мы получим удар по имиджу ветеранов", - объяснил Позняк.
Также, продолжил он, должен быть приоритетом в закупках. В качестве примера Позняк привел США, где действуют целых три программы закупки у ветеранов: "Например, у них, при равных условиях в госзакупках, приоритет имеет тот, кто участвовал в боевых действиях. У них также действует принцип 3% - это минимальный уровень того, сколько должно закупаться у предпринимателей, получивших инвалидность во время боевых действий".
Еще одним инструментом, по его словам, являются налоговые льготы.
"Наши международные партнеры требуют, чтобы Украина отменила упрощенную процедуру налогообложения для предпринимателей. Но мы можем ее оставить исключительно для участников боевых действий. Сегодня у нас таких насчитывается 2,5 млн человек. По опросам и социологическим исследованиям, 64% из них хотят быть предпринимателями Это может быть льготная категория, которая получит упрощенную процедуру налогообложения и отмену военного сбора, сюда же может входить льготное финансирование на создание и развитие ветеранского бизнеса.
Впрочем, следует понимать, что абсолютно льготными эти условия не могут быть даже для этой категории, потому что государственный бюджет должен наполняться. Более того, его должны наполнять ветераны, потому что именно они в будущем станут движущей силой украинской экономики", - добавил Позняк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бачу в твоїх словах заклик до влади
тіпа, складайте мандати, пишіть заяви по власному та йдіть працювати, воювати.
аое куй ти вгадав....
подивись закон про мобілізацію який на розгляді.
саме ти, я, наше оточення піде, УБД підуть, інваліди і навіть школярів з вагітними будуть брати
аби лиш не вони та ті хто їх обслуговує та охороняє.
всі, *****, крім них.
а ти хочеш щоб вони залишили свої посади.
я,теж хочу......
але це як голодному ...рати
скільки не дуйся, а нічого не вийде.
УДАЧІ!!!
Не треба дурити ветеранів.
Тому я за те, щоб держава.якщо хоче вддячити ветеранам надавали їм державні посади і соцпакети . Томущо преференції в бізнесі приведуть до того - щоб ветеранів ,як прикриття будуть використовувати різні схематозники
не на часі!!!!
Ви, шановні, потрібні мені, таким як я, своїм рідним та близьким
але ніяк не владі.
от як би Ви загинули, то булиб для влади пісдатими пацанами
а так, вибачайте....
Тому держава в першу чергу має забезпечити більшість військових саме роботою на держпосадах -з соціальним паетом захисту .
А для бізнесу достатньо пільгових або безвідсоткових цільових кредитів + спрощене оподаткування
Кожному - 75% знижка на комуналку (з родиною)? ...
Кожному - на 5 років раніше на пенсію? ...
У нас, певно, відкрили новий Вітватерсранд? Чи нафтове родовище?
ДЕ ГРОШИ, ЗИН? ДЕ?
Але нам розповідають, що дійсно воює 300 тисяч.