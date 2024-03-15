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Если США не окажут помощь, будем просить G7 увеличить взносы, - министр финансов Марченко

марченко,сергій

Украина будет просить страны-члены "Большой семерки" увеличить размер взносов для помощи Киеву, если Конгресс США не примет решения о помощи. Но, скорей всего, деньги от США будут.

Об этом Министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате (Конгресса) решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится", - сказал он.

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По его словам, поддержка США важна для сотрудничества с МВФ, "для формирования пула партнеров доверия, принимаемых в рамках G7".

"Мы получаем постоянные заверения со стороны правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным", - сказал министр.

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В то же время, Украина нарабатывает другие варианты. "Вариант Б, как уже отмечалось, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США", - сообщил Марченко, отметив, что это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, например, Северной Европы, поддерживающие Украину.

Автор: 

G7 (844) помощь (7863) США (27090) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+8
Не буде вам грошей в бюджет (Захід буде давати тільки зброю). Тому скорочуйте видатки на ОПу, крадівництво на дорогах і інше крадівництво, а заодно і зарплати по 100-500 тис. грн. скорочуйте і видатним пенсіонерам їх 100-200 тис. грн. теж скорочуйте
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15.03.2024 13:53
+3
Месцеві мешканці повідомляють що антипутінські легіони взяли Козинку, Грайворон та захопили позиції ПВО в БНР - Вот это я понимаю Спецоперация! Слава Украине - https://t.me/pecheri_mordora
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15.03.2024 13:52
+3
А може зменшите своє, власне, крадівництво?
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15.03.2024 14:20
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Правила форума Совет форумчан
Шиите глібші кармани
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15.03.2024 13:50 Ответить
А шо, кацапи не знають як українською оті їх "карманИ"?
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15.03.2024 14:23 Ответить
Карман маидан казан - це кажись з татарськоі
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15.03.2024 15:43 Ответить
Ага, **********, за карман мабуть ти маєш рацію.
У вас карман, а у нас кішеня.
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15.03.2024 16:14 Ответить
Котеня?
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15.03.2024 16:15 Ответить
Смокчешь у кадирівців?
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15.03.2024 16:29 Ответить
Недоперепив?
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15.03.2024 16:31 Ответить
Ну смокчи смокчи, не відволикайся. Смачного, пензюк.
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15.03.2024 16:54 Ответить
Сильно тебе взяло - буває = якшо не має шо сказати - починають обзивати
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15.03.2024 17:32 Ответить
Кацап, ти навищо з круглого отвору у підлозі Параші виглянул? Занурься у свої скрепі та сиди тихо. РДК з ЛСР та Сіббатом все ближче.
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15.03.2024 19:09 Ответить
Себе чуєш? -- шо ти гилиш?
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15.03.2024 19:38 Ответить
А як на отом вашем СРУском буде назва казки "Колобок"?
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15.03.2024 16:15 Ответить
По - украінськи мабуть правильно не "бок" а бік - буде трохи дикувато - "Колобік"
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15.03.2024 16:21 Ответить
Месцеві мешканці повідомляють що антипутінські легіони взяли Козинку, Грайворон та захопили позиції ПВО в БНР - Вот это я понимаю Спецоперация! Слава Украине - https://t.me/pecheri_mordora
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15.03.2024 13:52 Ответить
Не буде вам грошей в бюджет (Захід буде давати тільки зброю). Тому скорочуйте видатки на ОПу, крадівництво на дорогах і інше крадівництво, а заодно і зарплати по 100-500 тис. грн. скорочуйте і видатним пенсіонерам їх 100-200 тис. грн. теж скорочуйте
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15.03.2024 13:53 Ответить
Ага, витрахівайте мішки для грошей...
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15.03.2024 13:56 Ответить
Наш президент похож на Паниковского из Золотого теленка
Такой же вечно небритый
И без конца канючит : ДАЙ МИЛЛИОН,ДАЙ МИЛЛИОН!
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15.03.2024 14:10 Ответить
Вам скільки не дай, все розкрадете
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15.03.2024 14:16 Ответить
Світовий лідер здувся!..
А король то голый!
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15.03.2024 14:19 Ответить
Такій король, виходячі на волю, має наколку "Анан та 3,14дорас ІІІ".
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15.03.2024 14:22 Ответить
Вариант А - просить у одних , вариант Б - просить у других . А вариант В - урезать зарплаты до уровня , определяемого здравым смыслом во время войны даже не рассматривается . А чтобы перестать воровать , так это им даже в самом страшном кошмарном сне присниться не может .
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15.03.2024 14:20 Ответить
А може зменшите своє, власне, крадівництво?
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15.03.2024 14:20 Ответить
а паралельно "розкулькулюйте" колюКАклєту, і решту зеленої плісняви
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15.03.2024 14:29 Ответить
Оооо банда тупоголова))))) у них ж план Б....тільки не казали що це таке....а це! Значить план А- просити гроші ..план Б ще раз просити....ну жесть....а видатки скоригувати непробували? 8арплати в держ секторі не пробували обмежувати? Наприклад 10 мінімалок потолок.....Вони просять допомоги а самі виплачують мільйонні зарплати і непотрібнівидатки з бюджету....Але план Б крутий)))))
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15.03.2024 14:32 Ответить
в Метрополитене поищите...ну и т.д и тп....
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15.03.2024 14:50 Ответить
А коля катлєта не допоможе?
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15.03.2024 15:31 Ответить
Хороший у вас план, товарищЪ) Когда главу счетной палаты назначали, то что-то не сильно Г7 слушали, а тут будет просить еще больше. Ох и говно
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15.03.2024 16:24 Ответить
Вже розтиражоване раніше скорочення непотрібних міністерств та держслужбовців не є актуальними? Для початку МФ хоча розберіться з МОУ, де купа пристосуванців, типу Тимошенка, присмоктавшихся до держгрошей
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15.03.2024 17:34 Ответить
 
 