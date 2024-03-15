Если США не окажут помощь, будем просить G7 увеличить взносы, - министр финансов Марченко

Украина будет просить страны-члены "Большой семерки" увеличить размер взносов для помощи Киеву, если Конгресс США не примет решения о помощи. Но, скорей всего, деньги от США будут.

Об этом Министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате (Конгресса) решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится", - сказал он.

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По его словам, поддержка США важна для сотрудничества с МВФ, "для формирования пула партнеров доверия, принимаемых в рамках G7".

"Мы получаем постоянные заверения со стороны правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным", - сказал министр.

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В то же время, Украина нарабатывает другие варианты. "Вариант Б, как уже отмечалось, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США", - сообщил Марченко, отметив, что это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, например, Северной Европы, поддерживающие Украину.