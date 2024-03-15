Россияне жестоко пытают украинских военных, попавших в плен, - доклад ООН
Украинские военнопленные подвергаются жестоким пыткам, включая удары электротоком, угрозы изнасилования, отказ в медпомощи. Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в новом докладе комиссии ООН.
Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства того, что российские власти совершили нарушения международных прав человека и международного гуманитарного права и соответствующие военные преступления.
В докладе основное внимание уделяется пыткам украинских военнопленных и описываются случаи ужасного обращения с ними в нескольких местах содержания под стражей в РФ. Заявления жертв раскрывают жестокое обращение, что причиняет сильную боль и страдания военнопленным во время их длительного содержания под стражей, - все это делается с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и приводит к длительной физической и психической травме.
В отчете отмечается, что один украинский военнослужащий, взятый под стражу и подвергнутый пыткам российскими властями в нескольких местах содержания под стражей, рассказал о пережитом в исправительной колонии в городе Донской в Тульской области. Его там неоднократно подвергали пыткам и оставили на произвол судьбы - с переломанными костями, выбитыми зубами и гангреной на травмированной ноге.
Свидетельство освобожденных украинских военнопленных
"Я потерял всякую надежду и волю к жизни", - сказал военнослужащий и добавил, что пытался покончить с собой, но преступники, помешав ему, подвергли его дальнейшему избиению. После освобождения военнослужащего госпитализировали 36 раз.
Комиссия сообщает, что в большинстве учреждений военнопленные подвергались жестокой процедуре "приемки" с избиениями и ударами электрическим током. Пытки проходили во время допросов, когда пленных допрашивали об украинских вооруженных силах и их воинских частях.
По словам пленных, особенно жестокое обращение было применено к военнопленным, захваченным в Мариуполе или из западной Украины; к тем, кто не владел русским языком; и в периоды, когда российские вооруженные силы лишились контроля над районами в Украине.
К периодически применяемым методам пыток принадлежали жестокие и неоднократные избиения разными инструментами по разным частям тела.
В докладе также подробно описываются случаи пыток сексуального характера и угрозы изнасилования военнопленных-мужчин. Так, бывшие пленные-мужчины сообщали об угрозах изнасилования, нежелательных прикосновениях во время инвазивных личных осмотров и пыток гениталий.
Доклад отмечает, что в нескольких расследованных местах заключения условия содержания под стражей были бесчеловечными или унижающими достоинство. Жертвам по большей части либо отказывали в медицинской помощи, либо оказывали ее неадекватным образом.
"Жертвы сообщили об ужасных страданиях от голода, и поэтому стали есть червей, мыло, бумагу и остатки корма для собак, что привело к резкому падению веса. В некоторых местах содержания под стражей доступ к душевым и туалетам был ограничен, а в других - только отверстие в полу служило туалетом", - говорится в докладе.
В результате пыток бывшие военнопленные сообщали о трудностях с дыханием, сном, ходьбой; о сломанных костях и выбитых зубах; о кровотечениях, отеках, инфекциях или гангренах конечностей; о плохом зрении и травмированных внутренних органах.
Как отмечают в комиссии ООН, интервью с военнопленными, а также с лицами, объявившими себя бывшими членами подразделения спецназовцев, действующими под ФСИН, и бывшим российским солдатом, показывают, что обращения с военнопленными, по-видимому, поощряли сверху или по меньшей мере допускали с очевидным чувством безнаказанности.
Кроме того, новые доказательства подтверждают предварительные выводы Комиссии о том, что пытки гражданских лиц, применяемые российскими властями в Украине и в РФ, были широко распространены и систематичны.
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Він порушує Міжнародне право.
Досить балачок. Де дії ООН?
Хрипата паскуда ввечері прохрипить прочитане і на цьому все закінчується! У нас НЕМА МЗС... у нас НЕМА уряду... У нас НІХТО ...НІЧОГО у цьому ракурсі не хоче робити. І НЕ РОБИТЬ!!
Одесу обстріляли і де реакція нашого МЗС і Постпреда в ООН?
ПреЗЕдент одягне сумне обличчя і відосик для вишивальників бісером запиляє замість того, щоб на весь світ кричати про порушення росією правил і звичаїв ведення війни.
І от шо з цим робити?
І що в Україні геноцид?
Чи )(уйло образиться?
оон не має сенсу, закрийте цю контору і в світі абсолютно нічого не зміниться.
Мы постеснялись снять кино про Бучу
Про страшные сексуальные преступления русских
Насиловать младенцев - это за гранью
А мир об этом не знает
Как американцы доносят всему миру
Все ,что с ними происходит
ЧЕРЕЗ КИНО!!!
Сняли Перл- Харбор
Сняли про Бен Ладена
Про Кеннеди
И про атомную бомбу
Про расовые проблемы
Про все наводнения и смерчи
И весь мир это увидел
Миллиарды людей на планете
А у нас президент- киношник
И снимает не про главную беду
А всякую лажу
Шоб поржать
Вот где корень украинской проблемы
Вот какое ЗЛО вы выбрали!
Чтобы это сделать пришлось отдать примерно 3000 рашистов. Это на тот вопрос - зачем их брать в плен... Ну, а что касается пыток эти сволочи их любят и "основний висновок" - в плен не сдаваться, сражаться до конца...
Прямо на приливному пункті у МацКве.
4200 колишніх ОПЗЖ, які зараз змінили назву та знаходяться в обласних, міських, районних радах.
А скільки ОПЗЖ на державних посадах, і в ОП.
Колишній військовий прокурор Матіос А.В., ганявся і садив солдатів АТО, скільки тисяч посадив?
І на передачі ТБ говорив, ми не можемо розповідати про звірства росіян, бо буде погане ставлення до росіян.
Про це заявив Вітаутас Ландсбергіс, перший лідер Литви після здобуття незалежності, на церемонії в литовському Сеймі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на https://www.lrt.lt/ LRT .
"Перемога прийде тоді, коли не буде Російської імперії, якщо ж вона невіддільна від Росії, тоді коли не буде Росії. Росія стала раковою пухлиною Європи і світу. Якщо її вилікувати, світ може вижити, але якщо ні, то це може призвести до знищення світу", - сказав Ландсбергіс.
"В Росії є хвороба. І звати її Володимир Путін. Він - ракова пухлина для Росії та всього світу. Цю пухлину потрібно вирізати. Оскільки нічого хорошого не буде, поки Путін при владі. Ця війна загрожує всьому світу, проте вона також вже знищує Росію", - пояснив Смарт.
Але тут варто шпиняти лише на себе - мокшанія ніколи не була нам союзником, та і давно варто зрозуміти, на міжнародному рівні немає друзів, лише партнери. А ці гниди ніколи не були партнерами. Дяку.ю комунізму за виховання нового рейху.