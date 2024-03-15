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Россияне жестоко пытают украинских военных, попавших в плен, - доклад ООН

полонені,українські

Украинские военнопленные подвергаются жестоким пыткам, включая удары электротоком, угрозы изнасилования, отказ в медпомощи. Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в новом докладе комиссии ООН.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства того, что российские власти совершили нарушения международных прав человека и международного гуманитарного права и соответствующие военные преступления.

В докладе основное внимание уделяется пыткам украинских военнопленных и описываются случаи ужасного обращения с ними в нескольких местах содержания под стражей в РФ. Заявления жертв раскрывают жестокое обращение, что причиняет сильную боль и страдания военнопленным во время их длительного содержания под стражей, - все это делается с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и приводит к длительной физической и психической травме.

В отчете отмечается, что один украинский военнослужащий, взятый под стражу и подвергнутый пыткам российскими властями в нескольких местах содержания под стражей, рассказал о пережитом в исправительной колонии в городе Донской в Тульской области. Его там неоднократно подвергали пыткам и оставили на произвол судьбы - с переломанными костями, выбитыми зубами и гангреной на травмированной ноге.

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Свидетельство освобожденных украинских военнопленных

"Я потерял всякую надежду и волю к жизни", - сказал военнослужащий и добавил, что пытался покончить с собой, но преступники, помешав ему, подвергли его дальнейшему избиению. После освобождения военнослужащего госпитализировали 36 раз.

Комиссия сообщает, что в большинстве учреждений военнопленные подвергались жестокой процедуре "приемки" с избиениями и ударами электрическим током. Пытки проходили во время допросов, когда пленных допрашивали об украинских вооруженных силах и их воинских частях.

По словам пленных, особенно жестокое обращение было применено к военнопленным, захваченным в Мариуполе или из западной Украины; к тем, кто не владел русским языком; и в периоды, когда российские вооруженные силы лишились контроля над районами в Украине.

К периодически применяемым методам пыток принадлежали жестокие и неоднократные избиения разными инструментами по разным частям тела.

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В докладе также подробно описываются случаи пыток сексуального характера и угрозы изнасилования военнопленных-мужчин. Так, бывшие пленные-мужчины сообщали об угрозах изнасилования, нежелательных прикосновениях во время инвазивных личных осмотров и пыток гениталий.

Доклад отмечает, что в нескольких расследованных местах заключения условия содержания под стражей были бесчеловечными или унижающими достоинство. Жертвам по большей части либо отказывали в медицинской помощи, либо оказывали ее неадекватным образом.

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"Жертвы сообщили об ужасных страданиях от голода, и поэтому стали есть червей, мыло, бумагу и остатки корма для собак, что привело к резкому падению веса. В некоторых местах содержания под стражей доступ к душевым и туалетам был ограничен, а в других - только отверстие в полу служило туалетом", - говорится в докладе.

В результате пыток бывшие военнопленные сообщали о трудностях с дыханием, сном, ходьбой; о сломанных костях и выбитых зубах; о кровотечениях, отеках, инфекциях или гангренах конечностей; о плохом зрении и травмированных внутренних органах.

Как отмечают в комиссии ООН, интервью с военнопленными, а также с лицами, объявившими себя бывшими членами подразделения спецназовцев, действующими под ФСИН, и бывшим российским солдатом, показывают, что обращения с военнопленными, по-видимому, поощряли сверху или по меньшей мере допускали с очевидным чувством безнаказанности.

Кроме того, новые доказательства подтверждают предварительные выводы Комиссии о том, что пытки гражданских лиц, применяемые российскими властями в Украине и в РФ, были широко распространены и систематичны.

Автор: 

военнопленные (1114) ООН (4187) плен (2629)


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Топ комментарии
+48
То може признаєте країною-терористкою?
І що в Україні геноцид?
Чи )(уйло образиться?
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15.03.2024 13:57
+47
Вигнати россіян із ООН
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15.03.2024 13:57
+43
Мда... А ми їхніх обмінюємо у шикарній фізичній формі. І потім ці покидьки знов повертаються на фронт і воюють проти нас.

І от шо з цим робити?
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15.03.2024 13:57
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Правила форума Совет форумчан
Вигнати россіян із ООН
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15.03.2024 13:57 Ответить
Так засудіть Путлера!

Він порушує Міжнародне право.

Досить балачок. Де дії ООН?
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15.03.2024 14:10 Ответить
ООН вже обсрлся коли їх викрили в посібництві терористам в Ізраїлі!
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15.03.2024 19:57 Ответить
.. потрібно нашій державі бити у всі двони... звертатися до всіх організацій... збирати засідання ООН по всім випадкам знущать над військовополоненими... обстрілами міст та загибелі цівільних... особливо дітей! А що ми маємо і що робимо?
Хрипата паскуда ввечері прохрипить прочитане і на цьому все закінчується! У нас НЕМА МЗС... у нас НЕМА уряду... У нас НІХТО ...НІЧОГО у цьому ракурсі не хоче робити. І НЕ РОБИТЬ!!
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15.03.2024 20:00 Ответить
Ото ж бо...
Одесу обстріляли і де реакція нашого МЗС і Постпреда в ООН?
ПреЗЕдент одягне сумне обличчя і відосик для вишивальників бісером запиляє замість того, щоб на весь світ кричати про порушення росією правил і звичаїв ведення війни.
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15.03.2024 21:22 Ответить
.24 лютого 2022 року президент був у білій сорочці в очікуванні...))) Сьогодні він у зеленому вбранні і теж в очікуванні..))) Але думаю..що біла сорочка випрана.. випрасована .... і теж в очікуванні... )))
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15.03.2024 21:30 Ответить
Цю зеГниду, ***** і поставило для того щоб знищити Україну!
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17.03.2024 10:40 Ответить
яке оон там рідкі підари сидят
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15.03.2024 20:50 Ответить
Ордер на його арешт вже виданий. Іди - арештовуй.
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16.03.2024 11:59 Ответить
та то вони в радбезі на постійній основі з правом вело. вчи матчастину
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15.03.2024 20:37 Ответить
Мда... А ми їхніх обмінюємо у шикарній фізичній формі. І потім ці покидьки знов повертаються на фронт і воюють проти нас.

І от шо з цим робити?
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15.03.2024 13:57 Ответить
нажаль поки в нас не буде полонених більше ніж у кацапів, з тим мало що зробиш. От коли буде більше, тоді вже можна Ванюшах подекуди і голову відрізати, і відправити мамці посилкою. Як робили чечени у 90х, з тих пір кацапські раби дуже поважають чеченів
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15.03.2024 14:49 Ответить
Что мешает укр. военным делать тоже самое с ваньками? - гуманизм? - они пытают, насилуют, кастрирую и пр., а мы соблюдает все правила и законы ? - именно поэтому орки так себя и ведут, пора бы задуматься об этом.
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15.03.2024 19:14 Ответить
У тебе ручки шешуться? Ну, йди роби, що тобі кортить! Але пам'ятай - воєнні злочини не мають терміну давності.
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16.03.2024 12:02 Ответить
То може признаєте країною-терористкою?
І що в Україні геноцид?
Чи )(уйло образиться?
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15.03.2024 13:57 Ответить
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16.03.2024 08:00 Ответить
Ну молодці, і які висновки зробите? Панять і пгастіть? Нє всьо так адназначна?
оон не має сенсу, закрийте цю контору і в світі абсолютно нічого не зміниться.
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15.03.2024 14:01 Ответить
більшість країн така інформація не відвертає від рашкі..., тому можна зробити висновок, що оон провалила свою місію чомусь там запобігати, та з чимось там боротись..., оон перетворилась просто на інформагентство... й все...
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15.03.2024 14:02 Ответить
Да я балакав з солдатом після полону - відбили каже все - тепер кожна кістка болить
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15.03.2024 14:05 Ответить
Вони роблять все, щоб людина морально і фізично ме могла не тільки повернутися на фронт але і до мирного життя.
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15.03.2024 14:15 Ответить
Москалі з нашого полону. Веселі, ситі і вгодовані. Готові вбивати, гвалтувати і красти далі.

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15.03.2024 14:17 Ответить
Ну так не можна кацапського пана ображати, бо що ж тоді про нас подумають у світі? Страшне! Зараз набіжить меншовартісна худоба з такими гаслами.
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15.03.2024 15:53 Ответить
ООН стурбована чи занепокоїна? Виженіть іх нах...уй з цивілізованого світу! Чи гроші не пахнуть?
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15.03.2024 14:18 Ответить
На жаль питання не в грошах, а у втраті моральних та етичних орієнтирів на Заході. Для них це як кіно жахів, гра на компьютері або телешоу - досить вимкнути гаджет і все зникає...
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15.03.2024 16:05 Ответить
а що там оонівський антоніу гурвінек? ніяк не коментує?
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15.03.2024 14:28 Ответить
а почему Украинцы этих скотов холят и лелеют?!
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15.03.2024 14:29 Ответить
Вже надцятий рік війни, а всрате ООН щойно починає прозрівати а щоб кацапів з оон вигнати, то й мови нема.
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15.03.2024 14:29 Ответить
Но мы ведь не сняли никакого кино об этом за два года
Мы постеснялись снять кино про Бучу
Про страшные сексуальные преступления русских
Насиловать младенцев - это за гранью
А мир об этом не знает
Как американцы доносят всему миру
Все ,что с ними происходит
ЧЕРЕЗ КИНО!!!
Сняли Перл- Харбор
Сняли про Бен Ладена
Про Кеннеди
И про атомную бомбу
Про расовые проблемы
Про все наводнения и смерчи
И весь мир это увидел
Миллиарды людей на планете
А у нас президент- киношник
И снимает не про главную беду
А всякую лажу
Шоб поржать
Вот где корень украинской проблемы
Вот какое ЗЛО вы выбрали!
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15.03.2024 14:29 Ответить
Так зелені для того і змінили омбудсмена і поставили керовану д'єрмаком шістку, щоб оті звірства замовчувати. Бо хрінпіду має бізнес на кацапії ,то щоб не відібрали.
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15.03.2024 14:36 Ответить
Зате ми кацапів наче га курорті тримаємо для задоволення захцянок західних толерастів. Кацапів треба повертати ''самоварами'' щоб вони кров'ю дзюрили!!!
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15.03.2024 14:32 Ответить
Кацапів взагалі не потрібно брати в полон за найменшої можливості винищення на полі бою. Але якщо вже взяли то доводиться утримувати згідно міжнародних стандартів.
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15.03.2024 16:07 Ответить
За эти два года удалось обменять около 3200 пленных украинских военнослужащих.
Чтобы это сделать пришлось отдать примерно 3000 рашистов. Это на тот вопрос - зачем их брать в плен... Ну, а что касается пыток эти сволочи их любят и "основний висновок" - в плен не сдаваться, сражаться до конца...
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15.03.2024 14:36 Ответить
Та нехай стріляються ще у параші

Прямо на приливному пункті у МацКве.
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15.03.2024 14:39 Ответить
****** нєбєнзя знову кричала що то фсьо фейки? Щоб ви всі здохли, нелюди кацапські !
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15.03.2024 14:37 Ответить
Давайте будемо відверті: страшна "дедовщина" процвітала і в українській армії все роки незалежності, всі командири про це знали і з цим погоджувались. І де був той ООН? То ви хочете щоб зараз під час війни росіяни виявились такими пухнастиками і були з нашими військовими толерантні і милосердні?
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15.03.2024 14:57 Ответить
Ну і що тепер з цим звітом робитиме ООН ? Підітре сраку ?
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15.03.2024 15:06 Ответить
Додадуть до матеріалів звинувачення Міжнародного трибуналу.
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16.03.2024 12:06 Ответить
Всі і так знають, що русня це - синонім гімну. Все закономірно і прямопропорційно. Чим гірше руснянин живе, тим він жорстокіший та жалюгідніший. Особливо дужі тушки, де мозгів менше ніж маси, дякуючи природі про взаємокомпенсацію недоліків. От і виходить, що як у зграї то крутелики ікласті, а як саменькі лишаються то гранату в писок пхають. Ні краплі гідності.
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15.03.2024 15:20 Ответить
Всё верно. Чем беднее и хуже живут, тем злее становятся. Кацапня не пытает наших---они им мстят. За очень многое---за то что уже не доступно им. Мы имеем дело с психическими уродами. Им стало нравится быть такими, они уже давно такие, или почти все допустим. А брать не брать их в плен? Это пусть решают только те кто на передке. Давайте пока закроем тему пацифизма и морали. Ведь по отношению к нам те твари это давно сделали. И мы знали это. Молчание---золото!
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16.03.2024 21:15 Ответить
Шкода, що цього не розуміють люди на мирній території і не допускають, що таке може трапитися і з ними, якщо сюди прийде проклятий москаль.
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15.03.2024 15:43 Ответить
Кацапські ********. Як їх у світі ще за людей сприймають?
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15.03.2024 15:48 Ответить
Зате як харізматично виглядає тищенко на Закарпатті - ще якісь інтерв'ю дає про внутрішні та зовнішні рила. ******...и.
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15.03.2024 16:45 Ответить
Заарештовувати агентуру кремля: регіоналів, комуняків, ветренківців, медведчуківців, рпц.
4200 колишніх ОПЗЖ, які зараз змінили назву та знаходяться в обласних, міських, районних радах.
А скільки ОПЗЖ на державних посадах, і в ОП.

Колишній військовий прокурор Матіос А.В., ганявся і садив солдатів АТО, скільки тисяч посадив?
І на передачі ТБ говорив, ми не можемо розповідати про звірства росіян, бо буде погане ставлення до росіян.
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15.03.2024 16:49 Ответить
.. кого Ви зібралися там арештовувати? Нащо Ви навіть про це згадуєте? Останній звіт СОЦІС при опитуванні 3000 респондентів в Укораїні..**..кого Ви бачите на посаді президента..?** 57 ідіотів з 3000 хочуть арестовича... пару десятків навіть бойко. Не згадую юлю і ще якихось політиків.. Біля 40 відсотків ЗЕЛЕНОГО!!! Порох трохи ьільше 6 відсотків... це всього 3000 людей! Про що Ви кажете..якщо кількість ідіотів у порівнянні з 2019 роком збільшується?
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15.03.2024 20:07 Ответить
бо ми по Женєвським конвенціям діємо.
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16.03.2024 07:45 Ответить
Золкін - більше кацапів цілуй у дупу.
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15.03.2024 20:55 Ответить
Чому мовчить влада про ці тортури? Чому немає ніде і нікого від влади з актуалізацією в цивілізованому світі всіх злочинів росіян проти людяності? Чому не артикулюють про геноцид на міжнародних площадках? Хто ці люди,яки готують Стамбул-2 і хто ті зрадники, хто це підтримує? Українці не мають дозволити цьому відбутись, тому що дивитись в очі тим, хто втратив рідних чи втратив здоров'я буде просто неможливо!
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15.03.2024 21:41 Ответить
А що каже на це небензя? Єто всьо враки?
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16.03.2024 07:46 Ответить
і Ватикан такі сценарії не жахають та і навіть не турбують, навіщо вони взагалі... для того, щоб їх не чіпали? Чи авансом і оптом прощати ?
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16.03.2024 11:40 Ответить
Кацапи- нежить.
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16.03.2024 12:59 Ответить
Якби ж то "нежить", то ракова пухлина, як висловився влучно лідер Литви "Росія стала раковою пухлиною Європи і світу, яку необхідно видалити, в іншому разі вона знищить світ."

Про це заявив Вітаутас Ландсбергіс, перший лідер Литви після здобуття незалежності, на церемонії в литовському Сеймі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на https://www.lrt.lt/ LRT .

"Перемога прийде тоді, коли не буде Російської імперії, якщо ж вона невіддільна від Росії, тоді коли не буде Росії. Росія стала раковою пухлиною Європи і світу. Якщо її вилікувати, світ може вижити, але якщо ні, то це може призвести до знищення світу", - сказав Ландсбергіс.
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16.03.2024 14:20 Ответить
Таку ж думку має Американський політтехнолог Джей Смарт,
"В Росії є хвороба. І звати її Володимир Путін. Він - ракова пухлина для Росії та всього світу. Цю пухлину потрібно вирізати. Оскільки нічого хорошого не буде, поки Путін при владі. Ця війна загрожує всьому світу, проте вона також вже знищує Росію", - пояснив Смарт.
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16.03.2024 14:22 Ответить
З руснею адекватна поведінка! Або взагалі, не брати у полон русаків!
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16.03.2024 19:16 Ответить
Украине нужно отвечать той же монетой
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16.03.2024 20:01 Ответить
Так само вони катують всіх українців.У кожному селі чи місті є декілька катівень, де катують та вбивають усіх.Масове явище - вимагання грошей від родичів в'язнів - таких берут на підвал взагалі не за спротив,але катують не гірше,ніж інших.Звичайний раша-геноцід. Але всратий лівак Гутераш цього не бачить.Як і найвеличніший наш.
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16.03.2024 20:53 Ответить
Коли ти обіцяєш захищати, а потім всажуєш ніж у спину - які можуть бути висновки?
Але тут варто шпиняти лише на себе - мокшанія ніколи не була нам союзником, та і давно варто зрозуміти, на міжнародному рівні немає друзів, лише партнери. А ці гниди ніколи не були партнерами. Дяку.ю комунізму за виховання нового рейху.
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17.03.2024 07:40 Ответить
в дупу оон - вона себе повністю показала ще в 1994 ув Руанді
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17.03.2024 10:23 Ответить
нам не тими оонівськими бамашками тра' тішитися, а припинити відгодовувати кацапських полоненних, бо вони на обмін їдуть як бички відкормлені - крепкі, здорові, готові відразу вбивати українців.. влаштували їм тут курорт ол-інклюзів - з цукерками, виставами, культурною програмою, медичним обслуговуванням, мабуть і дівок-валантьорок регулярно приводять для случки, адже у нас багацько тут жалібних тьоток, що переживають шо рібята гинуть.. жалко їм тих рібят.
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17.03.2024 10:28 Ответить
А ми їх полонених катувати не можемо, навіть не змушуємо важко працювати, це не справедливо!!!
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17.03.2024 13:20 Ответить
 
 