Россияне жестоко пытают украинских военных, попавших в плен, - доклад ООН

Украинские военнопленные подвергаются жестоким пыткам, включая удары электротоком, угрозы изнасилования, отказ в медпомощи. Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в новом докладе комиссии ООН.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства того, что российские власти совершили нарушения международных прав человека и международного гуманитарного права и соответствующие военные преступления.

В докладе основное внимание уделяется пыткам украинских военнопленных и описываются случаи ужасного обращения с ними в нескольких местах содержания под стражей в РФ. Заявления жертв раскрывают жестокое обращение, что причиняет сильную боль и страдания военнопленным во время их длительного содержания под стражей, - все это делается с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и приводит к длительной физической и психической травме.

В отчете отмечается, что один украинский военнослужащий, взятый под стражу и подвергнутый пыткам российскими властями в нескольких местах содержания под стражей, рассказал о пережитом в исправительной колонии в городе Донской в Тульской области. Его там неоднократно подвергали пыткам и оставили на произвол судьбы - с переломанными костями, выбитыми зубами и гангреной на травмированной ноге.

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Свидетельство освобожденных украинских военнопленных

"Я потерял всякую надежду и волю к жизни", - сказал военнослужащий и добавил, что пытался покончить с собой, но преступники, помешав ему, подвергли его дальнейшему избиению. После освобождения военнослужащего госпитализировали 36 раз.

Комиссия сообщает, что в большинстве учреждений военнопленные подвергались жестокой процедуре "приемки" с избиениями и ударами электрическим током. Пытки проходили во время допросов, когда пленных допрашивали об украинских вооруженных силах и их воинских частях.

По словам пленных, особенно жестокое обращение было применено к военнопленным, захваченным в Мариуполе или из западной Украины; к тем, кто не владел русским языком; и в периоды, когда российские вооруженные силы лишились контроля над районами в Украине.

К периодически применяемым методам пыток принадлежали жестокие и неоднократные избиения разными инструментами по разным частям тела.

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В докладе также подробно описываются случаи пыток сексуального характера и угрозы изнасилования военнопленных-мужчин. Так, бывшие пленные-мужчины сообщали об угрозах изнасилования, нежелательных прикосновениях во время инвазивных личных осмотров и пыток гениталий.

Доклад отмечает, что в нескольких расследованных местах заключения условия содержания под стражей были бесчеловечными или унижающими достоинство. Жертвам по большей части либо отказывали в медицинской помощи, либо оказывали ее неадекватным образом.

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"Жертвы сообщили об ужасных страданиях от голода, и поэтому стали есть червей, мыло, бумагу и остатки корма для собак, что привело к резкому падению веса. В некоторых местах содержания под стражей доступ к душевым и туалетам был ограничен, а в других - только отверстие в полу служило туалетом", - говорится в докладе.

В результате пыток бывшие военнопленные сообщали о трудностях с дыханием, сном, ходьбой; о сломанных костях и выбитых зубах; о кровотечениях, отеках, инфекциях или гангренах конечностей; о плохом зрении и травмированных внутренних органах.

Как отмечают в комиссии ООН, интервью с военнопленными, а также с лицами, объявившими себя бывшими членами подразделения спецназовцев, действующими под ФСИН, и бывшим российским солдатом, показывают, что обращения с военнопленными, по-видимому, поощряли сверху или по меньшей мере допускали с очевидным чувством безнаказанности.

Кроме того, новые доказательства подтверждают предварительные выводы Комиссии о том, что пытки гражданских лиц, применяемые российскими властями в Украине и в РФ, были широко распространены и систематичны.