Россия готовится к войне с НАТО. Это может произойти в течение 10 лет, - разведка Эстонии.
Российские военные уже готовятся к конфликту с НАТО, который может произойти в течение 10 лет.
Об этом предупреждает разведка Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Foreign Policy.
Ее представители отмечают, что Россия смогла перенастроить экономику на военные рельсы. Поэтому для РФ "все более-менее снова идет по плану".
По словам генерального директора Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина, российские полководцы научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью.
"Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится в армии", – сказал он.
Росин добавил, что россияне всегда "решали проблемы" благодаря массовости. По его мнению, реформы российской армии, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичного войска советского образца с "большой огневой мощью и артиллерией".
Разведчик Эстонский разведчик считает, что война России с НАТО неизбежна, ведь еще можно многое сделать для сдерживания Кремля.
"Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе... Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны", - заявил Росин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніби є.. ніби ні...
В разі нападу на кордоні-
Країн Балтії-
Германія скаже-
Це десь в далині...
На хіба воно мені...
Трохи панку...
Але в цьому випадку, схоже на танка...)))
Лиш форми-
Без кевлару та уніформи-
Голі... як повія...
Вони йдуть тільки в небо-
Ментальна дія...
Але і це треба...
никакие выдуманые миллионы не помогут,тем паче они по максимуму по 0,5 ляма могут могилизировать раз в 5-6 мес..... тут зрадойобы миллионами уже считают.какие вы соплеманы потешные покруче того кацапского лошья занюханого.