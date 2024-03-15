Россия готовится к войне с НАТО. Это может произойти в течение 10 лет, - разведка Эстонии.

Российские военные уже готовятся к конфликту с НАТО, который может произойти в течение 10 лет.

Об этом предупреждает разведка Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Foreign Policy.

Ее представители отмечают, что Россия смогла перенастроить экономику на военные рельсы. Поэтому для РФ "все более-менее снова идет по плану".

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По словам генерального директора Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина, российские полководцы научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью.

"Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится в армии", – сказал он.

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Росин добавил, что россияне всегда "решали проблемы" благодаря массовости. По его мнению, реформы российской армии, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичного войска советского образца с "большой огневой мощью и артиллерией".

Разведчик Эстонский разведчик считает, что война России с НАТО неизбежна, ведь еще можно многое сделать для сдерживания Кремля.

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"Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе... Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны", - заявил Росин.