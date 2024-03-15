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Новости
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Россия готовится к войне с НАТО. Это может произойти в течение 10 лет, - разведка Эстонии.

рф,ворог,кацап,росіянин,російська,російський,русня,орк

Российские военные уже готовятся к конфликту с НАТО, который может произойти в течение 10 лет.

Об этом предупреждает разведка Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Foreign Policy.

Ее представители отмечают, что Россия смогла перенастроить экономику на военные рельсы. Поэтому для РФ "все более-менее снова идет по плану".

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По словам генерального директора Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина, российские полководцы научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью.

"Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится в армии", – сказал он.

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Росин добавил, что россияне всегда "решали проблемы" благодаря массовости. По его мнению, реформы российской армии, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичного войска советского образца с "большой огневой мощью и артиллерией".

Разведчик Эстонский разведчик считает, что война России с НАТО неизбежна, ведь еще можно многое сделать для сдерживания Кремля.

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"Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе... Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны", - заявил Росин.

Автор: 

НАТО (10057) разведка (4192) россия (96095) Эстония (1450)


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Топ комментарии
+12
НАТО - це таке утворення-
Ніби є.. ніби ні...

В разі нападу на кордоні-
Країн Балтії-

Германія скаже-
Це десь в далині...

На хіба воно мені...
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15.03.2024 14:07
+7
От мені цікаво, сьогодні на росії вибори, чому наш командувач з самого ранку не дав наказ запустити безпілотники на москву? щоб вплинути на вибір росіян, чи хоча б хакери ввмикали тревогу, так ні? дають спокійно голосувати, чи в Омані порєшалі?
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15.03.2024 14:05
+6
Краще переоцінити, ніж брехати людям про шашлики
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15.03.2024 14:06
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Правила форума Совет форумчан
От мені цікаво, сьогодні на росії вибори, чому наш командувач з самого ранку не дав наказ запустити безпілотники на москву? щоб вплинути на вибір росіян, чи хоча б хакери ввмикали тревогу, так ні? дають спокійно голосувати, чи в Омані порєшалі?
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15.03.2024 14:05 Ответить
У них прямий звʼязок з жОПою. Оману не потрібно.
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15.03.2024 14:07 Ответить
Ще є завтра та післязавтра. Надія на "привітання" невелика але...почекаємо.
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15.03.2024 14:09 Ответить
що це дасть, окрім витрати цінних для України безпілотників та картинки кацапсячим пропагандонам, які будуть верещати, як укронацисти нищать ні в чому невинних цивільних громадян паРаші?
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15.03.2024 14:11 Ответить
не дав наказу щоб не провокувати на агресію., бо якщо ********** НПЗ у Чагіно разом з ПС на 2000 мегават, яка через паркан, то москва буде сидіти закопчена і у темряві, а путін тоді знов нападьот.
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15.03.2024 14:12 Ответить
Краще переоцінити, ніж брехати людям про шашлики
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15.03.2024 14:06 Ответить
я більше довіряю латвійському Генштабу.
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15.03.2024 14:06 Ответить
НАТО - це таке утворення-
Ніби є.. ніби ні...

В разі нападу на кордоні-
Країн Балтії-

Германія скаже-
Це десь в далині...

На хіба воно мені...
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15.03.2024 14:07 Ответить
не дуже розбираюсь у поезії - це хокку чи вже танка?
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15.03.2024 14:17 Ответить
Я в стилі речитативу...
Трохи панку...

Але в цьому випадку, схоже на танка...)))
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15.03.2024 14:20 Ответить
от якби ваші танки можно було міняти на танки...
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15.03.2024 14:23 Ответить
Нажаль слова-
Лиш форми-

Без кевлару та уніформи-
Голі... як повія...

Вони йдуть тільки в небо-
Ментальна дія...
Але і це треба...
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15.03.2024 14:45 Ответить
могли би на Цензорі зробити гілку їз своїми танками.
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15.03.2024 14:50 Ответить
Це ж було вже
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15.03.2024 14:07 Ответить
Немае ніякої 3-5 мільйонної армії кацапів, довбойоби апокаліптичні.
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15.03.2024 14:12 Ответить
Не за якіми горами? Уральськіми? Так то НОАК. Кітайська армія. Так шо, **********, ти оце з себе висрав та сам по себе розмазав.
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15.03.2024 14:18 Ответить
один вылет ф35 и нет впк кацапов....максимум неделю кацапня продержиться(это без учета яо)....а с алебардами пускай до второго пришествия воюют)о каком нато вообще можно говорить,если имея преимущество многократное в авиа в войне с нами ,берут авдеевку в раш режиме по полгода с 20к дохлых русаков.то с нато у которого офиц.только в 4.5 раза больше самолетов военных,это выглядит самоубийственно для кацапни.
никакие выдуманые миллионы не помогут,тем паче они по максимуму по 0,5 ляма могут могилизировать раз в 5-6 мес..... тут зрадойобы миллионами уже считают.какие вы соплеманы потешные покруче того кацапского лошья занюханого.
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15.03.2024 14:19 Ответить
помиляєтеся, це може статися цього року, ***** воно ж цілковито непередбачуване..
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15.03.2024 14:09 Ответить
Не може, ні цього ні через десять.
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15.03.2024 14:14 Ответить
Never Say Never Again)
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15.03.2024 14:21 Ответить
Так на расее уже 2 года все визжат что они воюют с НАТО 🤣
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15.03.2024 14:13 Ответить
Кацапня вже некуйово почуває себе в країнах НАТО лишиться тільки взяти зброю в руки.
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15.03.2024 14:13 Ответить
Це не завадить європейцям миттєво відновити з кацапами торгівлю в період до нової війни.
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15.03.2024 14:14 Ответить
Ести, я би дав менш. Не 10 років, а десь рік. Максимум півтора.
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15.03.2024 14:17 Ответить
Ну от хто вигадує цю фігню? Яка війна з НАТО? Вони в Україні, якою тридцять років керували їхні агенти, застрягли, підняли зі зберігання "мотолиги" і танки п'ятдесятирічної давнини. Яка війна з НАТО?
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15.03.2024 14:17 Ответить
Пусть сначала орки расскажут как они собираются сбивать а главное обнаружить F-35?
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15.03.2024 14:20 Ответить
они Ф-16 не могут обнаружить
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15.03.2024 14:53 Ответить
Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок гавна"
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15.03.2024 14:52 Ответить
Х..... поки не знає чим, кудой і кого. Платонич хоче по йєловстоунсьму парку жахнути, ядерний карлик Дімон по європах.
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15.03.2024 14:56 Ответить
Самая тяжелая форма шизофрении - это защищать родину в Чужой Стране!
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15.03.2024 15:03 Ответить
НАТО це цікава форма лицемірства. Все ЄС набираючи все нових і нових членів, стає подібною до нестабільного ізотопу. ЄС це лице значок членства в "хогвардсі" і горде носіння ковпака. Варто підпиляти "ніжку" як всю композицію починає хилити в бік.
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15.03.2024 15:14 Ответить
Естонці також хворіють на західну хворобу левізни. Які 7 років? Ви що з дуба впали? Дуже ймовірно, що вже в цьому році росія вдарить на Прибалтику. росії як повітря потрібні нові конфлікти і якщо хамаз чи хезбала чи Кім чин Ір їх не зроблять, то вона зробить їх сама. Захід не готовий до війни з росією фізично і морально і путлер це прекрасно знає. Але поки що він надіється в цьому році дотиснути Україну а тоді поставити Заходу ультиматум. Але чекати довго з цим він навряд чи буде. І якщо не вийде зараз дотиснути, то вдарить по Прибалтиці. Але дотиск України-це головний варіант. Навіть з застосуванням ядерки. Що тоді зробить Захід. Вірно! Стурбується і змінить памперси.
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15.03.2024 15:32 Ответить
Захід вже сказав свою думку з приводу ядерки. Змітуть весь ЧФ (не ядеркою) і полетять ракети на ВПК кацапстан одним махом в великій кількості. Саме тому ядерки у нас досі не було і навряд буде. А от те,що спробують піти на Прибалтика,мені теж так здається. А ще Придністров'я.
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15.03.2024 18:37 Ответить
 
 