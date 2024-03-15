Первые снаряды завода Rheinmetall в Украине могут сойти с конвейера уже через 15 месяцев, - председатель правления Паппергер
Rheinmetall уже в ближайшее время начнет строительство завода по изготовлению снарядов. Также в планах германского оборонного концерна - изготовление бронетехники для украинской армии.
Об этом DW сообщил председатель правления немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер, информирует Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что подготовка к строительству военного завода в Украине завершается, и в скором времени пройдет церемония закладки. По его словам, первые снаряды, которые будут изготовлены на новом заводе, могут сойти с конвейера уже через 15 месяцев.
"Мы используем существующую инфраструктуру, чтобы не тратить много времени на строительство зданий. У Украины нет времени, у них война, им нужно быстро", - сказал он. То есть, по его словам, завод будет создан не с нуля.
Как отметил председатель правления, подобные заводы будут созданы не только в Украине, но и в соседних государствах, в частности, в Литве.
Такой оборонный завод на территории Германии мог быть построен гораздо раньше, но до полномасштабного вторжения России в Украину немецкое правительство не сделало достаточно большой заказ для изготовления боеприпасов, сообщил Паппергер во время общения с журналистами.
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"Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко", - сказав він. Тобто, за його словами, завод буде створений не з нуля. Джерело:
15 місяців?! Вони смеються з України?
Ні. Просто тупо пілять гроші…
"США вироблятимуть в Австралії керовані далекобійні ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, які відправлятимуть в Україну. Повідомляється, що першу партію з 12 ракет GMLRS тестуватимуть наприкінці 2025 року, а до 2030 року у планах держави виробляти щорічно тисячі ракет. Здійсненню плану можуть перешкодити брак кадрів, складнощі у транспортуванні та дефіцит необхідних для виробництва компонентів."
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