РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5713 посетителей онлайн
Новости
13 988 19

Первые снаряды завода Rheinmetall в Украине могут сойти с конвейера уже через 15 месяцев, - председатель правления Паппергер

боєприпаси

Rheinmetall уже в ближайшее время начнет строительство завода по изготовлению снарядов. Также в планах германского оборонного концерна - изготовление бронетехники для украинской армии.

Об этом DW сообщил председатель правления немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что подготовка к строительству военного завода в Украине завершается, и в скором времени пройдет церемония закладки. По его словам, первые снаряды, которые будут изготовлены на новом заводе, могут сойти с конвейера уже через 15 месяцев.

"Мы используем существующую инфраструктуру, чтобы не тратить много времени на строительство зданий. У Украины нет времени, у них война, им нужно быстро", - сказал он. То есть, по его словам, завод будет создан не с нуля.

Также читайте: По меньшей мере, четыре завода планирует построить в Украине немецкий концерн Rheinmetall

Как отметил председатель правления, подобные заводы будут созданы не только в Украине, но и в соседних государствах, в частности, в Литве.

Такой оборонный завод на территории Германии мог быть построен гораздо раньше, но до полномасштабного вторжения России в Украину немецкое правительство не сделало достаточно большой заказ для изготовления боеприпасов, сообщил Паппергер во время общения с журналистами.

Читайте также: Завод по производству Bayraktar будет производить около 120 беспилотников в год

Автор: 

боеприпасы (2359) завод (515) оборона (5229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
З точною геолокацією)))
показать весь комментарий
15.03.2024 14:54
+2
Церемония закладки...не забудьте торжественное видео снять и в интернет выложить
показать весь комментарий
15.03.2024 14:41
+2
Якраз на той час спікер палати представників Джонсон узгодить основні концепцуальні принципи допомоги Україні.
показать весь комментарий
15.03.2024 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для чого ж так поспішати...невже неможливо не будувати новий завод, а використати коробку якогось з радянських, захищених від обстрілів?
показать весь комментарий
15.03.2024 14:41 Ответить
схожі заводи будуть створені не лише в Україні, але і в сусідніх державах, зокрема у Литві Джерело:

москов, москов,
Закидаєм бомбами!
Йо-хо-хо-хо !

показать весь комментарий
15.03.2024 15:17 Ответить
Ви текст статті читали?

"Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко", - сказав він. Тобто, за його словами, завод буде створений не з нуля. Джерело:
показать весь комментарий
15.03.2024 15:58 Ответить
Церемония закладки...не забудьте торжественное видео снять и в интернет выложить
показать весь комментарий
15.03.2024 14:41 Ответить
З точною геолокацією)))
показать весь комментарий
15.03.2024 14:54 Ответить
Якраз на той час спікер палати представників Джонсон узгодить основні концепцуальні принципи допомоги Україні.
показать весь комментарий
15.03.2024 14:41 Ответить
Дякуємо, усе просто чудово. Але Україні потрібно зараз. А якщо чесно, то вчора...
показать весь комментарий
15.03.2024 14:47 Ответить
А німці НЕ поспішають!

15 місяців?! Вони смеються з України?

Ні. Просто тупо пілять гроші…
показать весь комментарий
15.03.2024 14:49 Ответить
Ще "смішніше", насолоджуйтеся:
"США вироблятимуть в Австралії керовані далекобійні ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, які відправлятимуть в Україну. Повідомляється, що першу партію з 12 ракет GMLRS тестуватимуть наприкінці 2025 року, а до 2030 року у планах держави виробляти щорічно тисячі ракет. Здійсненню плану можуть перешкодити брак кадрів, складнощі у транспортуванні та дефіцит необхідних для виробництва компонентів."
показать весь комментарий
15.03.2024 15:49 Ответить
Угу, спросить любого кацапа, так все всегда пилят. А Украинские долбодятлы охотно повторяют
. Попробуй построй сарай для курей, из гамна и палок - будешь неделю валандаться. А здесь речь идет о высокотехничном производстве, с уникальным оборудованием, которое само еще нужно произвести.
показать весь комментарий
15.03.2024 18:37 Ответить
Чекаємо фотки від аброхамії єрмака катлєти безумної та інших істот з того шапіто, як з Яворівського центру…. Аброхамію, чекає мабуть, слухідча група і досі, … за діяння..,що призвели до загибелі Українців!?!?
показать весь комментарий
15.03.2024 14:57 Ответить
Та той завод здадуть до першого снаряду.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:00 Ответить
О боже! 15 місяців... Вони знущаються з України. І зеленський знущається з України
показать весь комментарий
15.03.2024 15:05 Ответить
Ну попробуйте за 15 дней построить. В Украине же заводы как грибы под дождем растут, так?
показать весь комментарий
15.03.2024 18:38 Ответить
Конечно! Непонятно только, почему наш талантливый во всех отношениях президент их не строит. Дороги строил, а заводы не хочет. Не знаете почему?
показать весь комментарий
18.03.2024 10:06 Ответить
Координаты еще дайте. Хотя нет. Приедет арахамия с подаляком или налоговая и они опубликуют фото и координаты.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:09 Ответить
ДАСУ у нас цим займається....
показать весь комментарий
15.03.2024 16:54 Ответить
Мабуть довго будуть рити яму під триповерховий підземний завод. Інакше сенсу немає починати.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:53 Ответить
 
 