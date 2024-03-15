Визит Папы Римского в Украину стал бы сигналом для всего мира, - посол в Ватикане Юраш
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что визит Папы Римского в Украину стал бы важным для всего мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky TG24.
"В любое время, если Папа решит посетить Украину, это будет очень важно не только для страны, но это будет сигналом, символом для всего мира", - сказал Юраш.
По словам дипломата, объяснение слов Папы кардиналом Паролином было очень полезным для понимания позиции Святого Престола.
"Мы не согласны и не можем принять символ белого флага", - отметил он, добавив, что Украина делает важные шаги в направлении мира.
Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.
В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.
Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине. Также посол Ватикана был приглашен в МИД Украины.
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папа ПНХ!
Пропоную, аби Понтифік відвідав розбомблені росіянами житлові будинки в Одесі та Кривому Розі і, обов'язково, заночував, наприклад, у Харкові… А потім нехай їде до Москви
Сам пригрівся біля папи, паралельно дружина серйозний бізнес мутить .
Зате як дипломат - він що є, що нема .
Хотя пусть едет, только с обязательным посещением Бахмута, Марьинки и прочих разрушенных городов
А він в курсі що папі українці не раді. Я розумію чому накинулися на папу, але з послом все нормально? А нічого що папа тільки прийме чи не прийме запрошення посла? А нічого що це посол хоче, а не папа. Може вже пора послу додому?
у кого там завалялся рпг под диваном или что то с оптикой.
тащите все сюда
Агов, УГКЦ, ви ще й далі підпорядковуєтеся ватикану? Може, настав час об'єднуватися в Єдину Помісну Церкву з ПЦУ?