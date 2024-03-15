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Визит Папы Римского в Украину стал бы сигналом для всего мира, - посол в Ватикане Юраш

папа,франциск,римський

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что визит Папы Римского в Украину стал бы важным для всего мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky TG24.

"В любое время, если Папа решит посетить Украину, это будет очень важно не только для страны, но это будет сигналом, символом для всего мира", - сказал Юраш.

По словам дипломата, объяснение слов Папы кардиналом Паролином было очень полезным для понимания позиции Святого Престола.

"Мы не согласны и не можем принять символ белого флага", - отметил он, добавив, что Украина делает важные шаги в направлении мира.

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Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине. Также посол Ватикана был приглашен в МИД Украины.

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Автор: 

Ватикан (214) Папа Римский (454) Франциск (181) Юраш Андрей (21)


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Топ комментарии
+18
Ще цего тільки не хватало!

папа ПНХ!
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15.03.2024 14:43
+17
Буде сигналом для всього світу, що українська влада неадекватна? Так це вже давно всі знають.
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15.03.2024 14:43
+16
Після того шо папа наговорив?!
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15.03.2024 14:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде сигналом для всього світу, що українська влада неадекватна? Так це вже давно всі знають.
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15.03.2024 14:43 Ответить
Папа ПНХ з білим прапором у руках!!!
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15.03.2024 15:02 Ответить
2015 рік червень, 2019 рік липень хйло зустрічалося з папою запізнювалося на годину , 2016 рік пап зустрічався на Кубі з Кирилом - отакі дружбани ... після 1989 зустрічі папи Івана Павла ІІ з Горабачовим, ці два утирка здружилися на славу .
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15.03.2024 15:23 Ответить
Ще цего тільки не хватало!

папа ПНХ!
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15.03.2024 14:43 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.03.2024 17:00 Ответить
Ця х***ка курва тільки зіпсує ауру, яку залишив в Україні Іван Павло ІІ
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15.03.2024 18:08 Ответить
сигналом чого? того, що старий педофіл привіз білий прапор для України?
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15.03.2024 14:44 Ответить
Хреново працюешь, Юраш.
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15.03.2024 14:44 Ответить
Краще не треба,наразі.Будуть інші Папи.
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15.03.2024 14:44 Ответить
Шоб він з Києва віщав про примирення, діалог і "підстав другу щоку"? І ще й якусь кацапку з собою притягнув для обнімашок?
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15.03.2024 14:45 Ответить
Нахіба нам посол у Ватикані?
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15.03.2024 14:46 Ответить
мабуть, теж хтось тримає там гроші...
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15.03.2024 14:50 Ответить
Ну зейло мало чим від ***** відрізняється, а папі в банкі пох чи в одного брати гроші в крові українців чи від іншого.
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15.03.2024 14:59 Ответить
Влада ні разу "не палиться", всі, хто виступає за "злив" України ***** - дуже бажані гості для влади "кротів".
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15.03.2024 14:46 Ответить
Після того шо папа наговорив?!
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15.03.2024 14:47 Ответить
Якщо Папа Римський хоче в турне до Москви через Україну, то потрібно організувати йому гарний прийом, але не в Києві.

Пропоную, аби Понтифік відвідав розбомблені росіянами житлові будинки в Одесі та Кривому Розі і, обов'язково, заночував, наприклад, у Харкові… А потім нехай їде до Москви
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15.03.2024 14:47 Ответить
А як десь в тих містах окачуриться?
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15.03.2024 15:16 Ответить
Це буде НАЙБІЛЬША послуга людству від України.
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15.03.2024 17:02 Ответить
хай із своєї сутани для путіна зробить білий прапор.
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15.03.2024 14:47 Ответить
Від позиції папи вже навіть найбільш прорашистські Австрія та Німеччина відмовились. Нахрін він тут потрібен зі своєю маячнею?
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15.03.2024 14:48 Ответить
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15.03.2024 19:09 Ответить
Йшов би папа лісом.
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15.03.2024 14:49 Ответить
пісом до біса...
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15.03.2024 14:53 Ответить
... лісом до біса
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15.03.2024 14:55 Ответить
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15.03.2024 14:51 Ответить
Юраш - це ж той дурник, який добре пристроївся при Ватикані .

Сам пригрівся біля папи, паралельно дружина серйозний бізнес мутить .

Зате як дипломат - він що є, що нема .
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15.03.2024 14:54 Ответить
То, певно, краще б його не було!
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15.03.2024 15:23 Ответить
Нах он тут нужен?
Хотя пусть едет, только с обязательным посещением Бахмута, Марьинки и прочих разрушенных городов
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15.03.2024 14:54 Ответить
Для початку нехай цей татко розповість, скільки путін платить йому особисто грошей. А потім повідомить, на якому гачку він у ФСБ. Але ж ця святоша нічого такого не скаже...
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15.03.2024 14:54 Ответить
А навіщо нам в Україні потрібен цей прорашистський рімський поц якій грає на шкіряній флейті ***..ла??
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15.03.2024 14:55 Ответить
таке враження, що ми знову прямуємо в середньовіччя. А ще недавно здавалося, що людство розвивається і йде вперед. От що означає, коли дегенерати володіють ядерною зброєю. Найгірший винахід людей - то є ядерна зброя.
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15.03.2024 14:56 Ответить
Нахіба воно тут потрібно аргентинська комуняцька нарколига. А ти краще за своїм синком зебілом дивись юраш бл.
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15.03.2024 14:57 Ответить
А він нам тут і нафіг не потрібен! Нехай десь там в себе білими тр***ми ********.
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15.03.2024 14:57 Ответить
Та пішов ти у сраку разом зі своїм папою і синком. Пояснення йому сподобались, дебіл.
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15.03.2024 15:01 Ответить
Та, мабуть, вже не треба в Україну такого папу. Хай сидить собі рівно.
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15.03.2024 15:07 Ответить
Хай спочатку білий прапор запхає собі в дупу, а потім приїздить!
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15.03.2024 15:12 Ответить
не здивуюся якщо цей діячь кірюху гундяя запросить в Україну. цікаво , де вони знаходять такіх фахівців , на смітнику чи в кадібалеті?
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15.03.2024 15:12 Ответить
У загашниках і гнидниках свого зе-шапіто.
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15.03.2024 15:25 Ответить
Я бы того папу отдал бы его фсбшным спонсорам. Его белую рясу можно было бы оркам использовать как флаг при отступлении из Мариуполя
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15.03.2024 15:15 Ответить
На який буй він тут здався? Що корисного ця паскуда може зробити? В черговий раз прогундосити про перемовини можна і з Ватикану.
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15.03.2024 15:16 Ответить
Не треба в Україні цього путінського, старого маразматика.
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15.03.2024 15:22 Ответить
...а не пішов би той "папа" вслід за російським кораблем?
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15.03.2024 15:45 Ответить
"Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського до України став би ... " - тобто посол України запрошує папу в Україну?

А він в курсі що папі українці не раді. Я розумію чому накинулися на папу, але з послом все нормально? А нічого що папа тільки прийме чи не прийме запрошення посла? А нічого що це посол хоче, а не папа. Може вже пора послу додому?
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15.03.2024 15:53 Ответить
В Ватикані папи давно не має,там править Газпром і Роснєфть,а в соборі Святого Петра,генерал-полковник ФСБ Кіріл Гундяєв,запалює свічки біля ікони присвятої "Нєфтєродіци" Ханти-Мансійської).
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15.03.2024 16:05 Ответить
Ждете папульку з білим прапором для України, пане посол? Щоб цей сатана в рясі привіз білий прапор для капітуляції?
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15.03.2024 16:05 Ответить
Хай цей старий підр їде до ***** і миє та цілує йому ноги-він уже привик злочинцям ноги мити.Потім ці злочинці стають святими.Але це не точно.
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15.03.2024 16:05 Ответить
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15.03.2024 16:07 Ответить
Нахрен этот сатанист тут нужен?
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15.03.2024 16:17 Ответить
Якщо без матів, то пішов він...за руцьким кораблем.
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15.03.2024 17:00 Ответить
Посла -на мило.
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15.03.2024 17:04 Ответить
***** он в Украине нужен,***** **********?! после того как требовал от Украины сдаться рашке.пусть катит в москву к своему хозяину!
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15.03.2024 19:07 Ответить
не бойтесь мой отважный израильский друг. я дам вам парабеллум
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15.03.2024 19:20 Ответить
пущай приезжает, шлюха ху#ловская.
у кого там завалялся рпг под диваном или что то с оптикой.
тащите все сюда
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15.03.2024 19:18 Ответить
Нахіба нам потрібен візит того деменційного клерика- москвофіла. Після його заяв Україна мала б, щонайменше, відкликати посла (а Юраш, як порядна людина, мав би відмовиьися від цієї ганебної посади).

Агов, УГКЦ, ви ще й далі підпорядковуєтеся ватикану? Може, настав час об'єднуватися в Єдину Помісну Церкву з ПЦУ?
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15.03.2024 19:30 Ответить
Это козлище франциск больше НЕ Папа, а ГАВНО лижущее сраку ху.лу. Нечего ему делать в Украине.
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15.03.2024 19:51 Ответить
Да не пішов би ти....папаша...
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16.03.2024 12:52 Ответить
 
 