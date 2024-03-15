Выявлены дополнительные доказательства незаконного перемещения детей из Украины и новые случаи сексуального насилия со стороны представителей РФ, - доклад ООН

В ходе расследований нарушений в Украине выявлены дополнительные доказательства, касающиеся незаконного перемещения Россией детей из Украины, а также задокументированы новые случаи изнасилования и другого сексуального насилия в отношении женщин и девочек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в новом докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, обнародованном в пятницу.

Отмечается, что комиссия продолжила расследование утверждений о перемещении и депортации детей из Украины в РФ или в оккупированные Россией районы Украины.

В частности, в центре внимания комиссии находится расследование перемещения 46 детей из Херсонского областного дома ребенка в Крым по приказу российских властей, осуществленного 21 октября 2022 года. Заведение принимало детей от рождения и до пятого года жизни. Комиссия, изучив источники информации, пришла к выводу, что перемещение группы детей из Херсонского областного дома ребенка в Крым не было временным и, следовательно, было военным преступлением в виде незаконного перемещения.

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В докладе задокументированы случаи изнасилования и другого сексуального насилия в отношении женщин и девочек при обстоятельствах, в рамках которых это равносильно пыткам. Комиссия напомнила, что ранее задокументировала случаи сексуального и гендерного насилия со стороны российских властей в девяти областях Украины и в РФ.

В течение текущего мандата комиссия расследовала дополнительные случаи вышеперечисленных актов насилия в Херсонской, Киевской, Николаевской и Запорожской областях Украины. Жертвами стали девушки и женщины от 15 до 83 лет. Согласно ранее выявленным закономерностям, представители российской власти насиловали жертв и совершали над ними другие виды сексуального насилия во время обысков домов и содержания под стражей.

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В частности, в двух случаях обстоятельства позволяют сделать предположение, что женщины подвергались сексуальному насилию как наказание за поддержку украинской власти.

Кроме того, комиссия напомнила, что ранее выражала обеспокоенность по поводу утверждений о геноциде в Украине, отметив, что ее расследования по этому вопросу не прекращаются.

"Комиссия рассмотрела утверждения, поднимающие вопросы, предусмотренные Конвенцией о геноциде, а именно - есть ли риторика, транслируемая в российских государственных и других средствах массовой информации, прямым и публичным подстрекательством к геноциду. Комиссия рассмотрела много публичных заявлений с использованием оскорбительной риторики и призывов к ненависти, насилию и разрушению. Она обеспокоена заявлениями отдельных лиц, поддерживающих полномасштабное вторжение России в Украину и призывающих к убийству большого количества людей", - говорится в докладе.

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В частности, комиссия рекомендует продолжить расследование этого важного вопроса и отмечает ответственность государств за предотвращение таких высказываний.

Комиссия представит свой доклад Совету ООН по правам человека в Женеве в понедельник, 18 марта.