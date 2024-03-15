Все больше республиканцев в Конгрессе США поддерживают конфискацию активов РФ для помощи Украине, - Bloomberg

Республиканцы в Палате представителей наращивают работу над собственным пакетом поддержки Украины. Идея конфискации российских активов приобретает все большую популярность в партии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что одним из источников финансирования помощи, который становится все более популярным среди республиканцев, являются конфискованные российские активы.

Республиканец Френч Хилл заявил, что арест российских активов "должен" быть частью законопроекта.

Маккол заявил, что работает над "продвижением вперед" относительно помощи Украине. По его словам, он обсуждал с коллегами возможность предоставления Киеву кредитов вместо грантов, чтобы снизить расходы для налогоплательщиков и заручиться большей поддержкой однопартийцев.

Ранее сообщалось, что спикер Джонсон планирует одобрить продление помощи Украине голосами меньшинства демократов.

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