Все больше республиканцев в Конгрессе США поддерживают конфискацию активов РФ для помощи Украине, - Bloomberg
Республиканцы в Палате представителей наращивают работу над собственным пакетом поддержки Украины. Идея конфискации российских активов приобретает все большую популярность в партии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что одним из источников финансирования помощи, который становится все более популярным среди республиканцев, являются конфискованные российские активы.
Республиканец Френч Хилл заявил, что арест российских активов "должен" быть частью законопроекта.
Маккол заявил, что работает над "продвижением вперед" относительно помощи Украине. По его словам, он обсуждал с коллегами возможность предоставления Киеву кредитов вместо грантов, чтобы снизить расходы для налогоплательщиков и заручиться большей поддержкой однопартийцев.
Ранее сообщалось, что спикер Джонсон планирует одобрить продление помощи Украине голосами меньшинства демократов.
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Йому ж треба півмільярда десь вкрасти, щоб з усіма розрахуватися.
https://ipress.ua/editor/19327 Переклад iPress
15 березня 2024, 09:04
Почесний професор з питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США Том Ніколс вважає, що президент Байден повинен позбавити Трампа можливості отримувати брифінги спецслужб, щоб принаймні відтермінувати шкоду, яку Трамп може завдати США. На його думку, якщо б інший громадянин висловлювався, мав борги та просторікував про свою любов до диктаторів ворожих держав так, як це робить Трамп, то він був би позбавлений будь-якого допуску до секретних матеріалів.....
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"Отже, Трамп - антиамериканська, обтяжена боргами, нестабільна людина, яка відкрито підтримує насильницьких сепаратистів. Якби він був будь-яким іншим громадянином, який просить привілею працювати із секретними матеріалами, його б відправили пакувати валізи", - робить висновок Том Ніколс.
Якщо ж його оберуть, на думку автора, державні службовці не матимуть іншого вибору, окрім як надати новому президенту доступ до всього, включно з файлами, що належать до святая святих,
https://ipress.ua/articles/donald_tramp_ie_zagrozoyu_dlya_natsionalnoi_bezpeky_ssha_i_problema_ne_v_tim_shcho_vin_neviglas__tom_nikols_355015.html https://ipress.ua/articles/donald_tramp_ie_zagrozoyu_dlya_natsionalnoi_bezpeky_ssha_i_problema_ne_v_tim_shcho_vin_neviglas__tom_nikols_355015.html
"Специальный прокурор не будет предъявлять Байдену обвинения в расследовании секретных документов, несмотря на доказательства того, что он «умышленно сохранил» материалы.
специальный прокурор «обнаружил доказательства того, что президент Байден умышленно сохранял и раскрывал секретную информацию после своего вице-президентства, когда он был частным лицом», говорится в докладе.."
Чому не висунуть звинувачень?
"«Было бы трудно убедить присяжных в том, что им следует признать виновным его - к тому времени уже бывшего президента, которому далеко за восемьдесят - в серьезном преступлении, требующем психического состояния своеволия»."
Байден - живий труп. Якщо його знову виберуть, він не зможе керувати країною. Замість нього керуватиме нинішня віце-президент Камала Херріс. Таким чином, голосуючи за Байдена на майбутніх виборах, американці голосують фактично за Камалу Херріс.
Хто ж така Камала Херріс? Її мало хто знає навіть у США. Вона народилася у Сан-Франциско. Була сенатором першого терміну і, не досидів термін, відразу стала віце-президентом. Така собі Попелюшка, що полюбила прекрасного Принца. Принца звали Віллі Браун, він був мером Сан-Франциско. Йому було тоді 60 років. Попелюшці було 29, її звали Камала Херріс. Вона була чиновником-початківцем у судовому департаменті Сан-Франциско. Принц закохався
у Попелюшку, покинув сім'ю. Але кохання не склалося, вони розлучилися і Принц повернувся до своєї родини. Але незалежно від цих подій, Попелюшка почала швидко просуватися кар'єрними сходами, перескакуючи через позиції, поки не доросла до головного соціального обвинувача, тобто, до першої особи Сан-Франциско. Потім вона стала генеральним прокурором найбільшого штату США Каліфорнія.
Згідно з офіційною версією, стрімка кар'єра Херріс не має жодного стосунку до тієї історії з Віллі Брауном. Білл Клінтон називав Віллі Брауна дуже слизькою людиною. Принц міг з'явитися на балу під руку одночасно з дружиною та Попелюшкою. Таких попелюшок у Віллі було багато. Чи був принц Віллі у Попелюшки першим і останнім? Ні. Вона була також у близьких стосунках із зіркою американської журналістики Mantel Williams. Це такий американський Дмитро Гордон. Через нього наша Попелюшка отримала доступ до преси, необхідні зв'язки та контакти. Не менш важлива перевага Попелюшки була в тому, що вона була кольоровою. А це у нинішній Америці тренд. Не маючи належного досвіду, але завдяки своєму "таланту", Попелюшка раптом перетворилася на Принцесу, ставши віце-президентом США.
Отже, у разі перемоги Байдена, на нас чекає нове приниження Америки з боку світових диктаторів. Ніхто з них не поважатиме такого президента, чудово знаючи їй ціну. Можна тільки собі уявити, які нові війни очікують світ з її приходом. Коли Херріс задають питання, вона видає набір вигуків і нескладних банальних фраз, що не мають відношення до заданого питання. Розуміючи, що вона сказала нісенітницю, Херріс зазвичай завершує свою відповідь
неприємним нервовим сміхом. Цьому жанру американські журналісти вже вигадали назву: словесний салат Камали Херріс. У Херріс дуже низький рейтинг, 55% виборців ніколи не голосуватимуть за неї. За нормальних умов вона б миттєво злетіла з виборної дистанції. Єдиний її шанс - увійти до Овального кабінету на плечах чергового чоловіка. В даному випадку - це Байден.
В історії багато випадків успішних кар'єр жінок за допомогою впливових чоловіків. Але чому саме Херріс виявилася без п'яти хвилин президентом? Тут треба зазначити, що вона не просто жінка, вона чорна жінка, символ боротьби з поневоленням чорних. Це жінка-символ. Її батьки приїхали до США вчитися, у цю колиску расизму, отримавши гранти від білих рабовласників. Тато із Ямайки, мати з Індії. При цьому тато наполовину ірландець. Тобто її предки до чорношкірих американських рабів не мали жодного відношення. Щоразу, щоб піднятися на черговий ступінь своєї кар'єри, Херріс крім опори на тверду руку чергового "принца",
не забувала заявляти, що вона представляє пригноблених чорношкірих рабів.
https://www.cbsnews.com/news/trump-argues-dismiss-classified-documents-case/
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Судья https://www.cbsnews.com/news/aileen-cannon-judge-trump-case-record-criminal-cases-sentencing/ Эйлин Кэннон отклонила ходатайство, в котором утверждалось, что закон о шпионаже, в соответствии с которым Трампу было предъявлено обвинение, был неконституционно расплывчатым. В кратком постановлении она предположила, что это вопрос, на который лучше всего ответить в ходе судебного разбирательства, и она оставила открытой возможность того, что вопросы, связанные с Законом о шпионаже, могут быть подняты в связи с судебным разбирательством об инструкциях, которые присяжные получат в конце судебного разбирательства.
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Прокуроры также заявили, что Александр Смирнов "активно распространяет новую ложь, которая может повлиять на выборы в США" после встречи с российскими шпионами в конце прошлого года и что последствия его предыдущих ложных обвинений в взяточничестве в отношении Байденов "продолжают ощущаться и по сей день".
nwsweeek
Ті самі політичні сили, які просували Камалу Херріс, рухали і Барака Хуссейна Обаму, який завжди був символом боротьби чорних проти білого гноблення. І так само, як у випадку з Херріс, ніхто з предків Обами не був в Америці рабом. Його мати - біла ірландка, а тато - з багатої кенійської родини, яка могла собі дозволити відправити дитину вчитися до Америки. І ось на цьому ж паровозі, що і Обама, як символ гноблення чорних, до Овального кабінету намагається в'їхати і Херріс.
Як же Херріс опинилася поруч із Байденом? Оскільки вона позиціонує себе як радикально ліву, соціалістку та прихильницю репресій проти білих, як це було на виборах у 2020 році, то це не продається в США. Таких божевільних у дем. партії і без неї достатньо. Байден позиціонував себе як центриста, а на додачу, щоб залучити голоси радикально лівих, йому потрібна була така особистість, як Херріс. Ще не ставши президентом, Байден заявив, що його віце-президентом обов'язково буде жінка і обов'язково чорна. Якщо хтось забув, Херріс теж висувалась у президенти і конкурувала з Байденом. При цьому вона... звинувачувала Байдена у расизмі. Таке звинувачення дуже ефективно працює, як і опора на тверду руку "принца" в залежності від ситуації. Байден успішно проковтнув це звинувачення і зробив Херріс своїм віце-президентом.
При тому, що вона примудрилася швидко вилетіти з президентських перегонів, не набравши голосів у її рідному штаті. Вона була нікчемним промовцем, ментально відстала, абсолютно непопулярна і тому не становила загрози Байдену. Тобто він міг правити без побоювань, що Херріс його підсидить і займе його місце. Згадаймо, як прийшов до влади володимир путін.
Ліва агресивна риторика Херріс успадкована нею від батьків, які познайомились у марксистському гуртку. Її тато викладає у Стенфорді марксистко-ленінську економіку. Його дисертація була на тему "Капітал" Маркса. Все дитинство Херріс пройшло в оточенні лівих радикалів, серед розмов про соціальну нерівність, про те, що патріархат треба повалити, про те, що білі мають заплатити за свої злочини. І коли Херріс говорить не з папірця, з неї сипеться ця риторика. Камала Херріс - це представник руху чорних - Black Lives Matter, який громив магазини, підпалював машини та стріляв у спину поліцейським. Вона - ідеолог, хабар їй не потрібен, їй за державу прикро. Вона реально хоче збудувати соціалізм в Америці.
І тут пересічний патріотичний українець скаже: яка нам різниця, що буде з Америкою? Хай хоч згорить, аби гроші давали. Але тут для українців є сюрприз. Камала Херріс, як і все ліво-радикальне крило, не підтримує Україну. Херріс ще лівіше, ще радикальніше за самого Барака Хуссейновича Обаму. А Барак Обама наклав вето на законопроект, схвалений Конгресом на постачання зброї до України після анексії Криму у 2014 році. Новий термін Байдена означає прихід Херріс. А її прихід означає повну та остаточну перемогу росії у війні з Україною. І за це "голосують" 90% українців. Вони не розуміють, що це означає кінець державності України та, головне, кінець Америки. Бо якщо не буде Америки, то й України не буде. Ще 4 роки президентства Херріс - це нафта по 150 дол. за барель. А це тисячі та тисячі загиблих українців.
Для кого секрет що Єрмакомарафон тримав Ілаїріонова та інших Трампістів у себе , поки не стало вже невдобна - Трамп заблокував допомогу ...
два дні тому
Трамп сказал, что Гитлер "сделал некоторые хорошие вещи", - говорит бывший начальник штаба.
ДЖОЗЕФ КОНИГ ПО ВСЕГОНАЛЬНОЙ СТРАНЕ
ОПУБЛИКОВАНО В 14:40 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ. 13, 2024
Бывший президент Дональд Трамп, которого критиковали за то, что он https://ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2023/11/13/trump-hitler-vermin-nazi-biden принял часть риторики нацистского лидера Адольфа Гитлера в предвыборной кампании, похвалил геноцидного немецкого диктатора, когда он был в Белом доме...https://www.cnn.com/2024/03/11/politics/trump-despots-advisers-sound-alarm/index.html
Трамп ужесточает контроль республиканцев, невестка занимает ключевой партийный пост
Натан https://www.reuters.com/authors/nathan-layne/ Лэйн и https://www.reuters.com/authors/alexandra-ulmer/ Александра Ульмер
8 марта 20243:09
Невестка Лара Трамп вызвала ажиотаж в прошлом месяце, сказав, что, по ее мнению, республиканцы "большой интерес" в оплате юридических счетов бывшего президента и не исключая использования средств партии
Ожидается, что судебные издержки Трампа вырастут в этом году,
ну и тд - как доноры республиканской партии задумались оплачивать ли счета Трампа по судебным издержкам
"Загалом, власникам допуску рекомендується спостерігати за своїми колегами на предмет виявлення різних ознак, зокрема проявів ворожості до уряду США, нестабільної поведінки, неповідомлених контактів або фінансових операцій з іноземцями, незрозумілого багатства (або серйозних фінансових проблем), інтересу до секретних матеріалів, що виходить за рамки службових обов'язків, а також ознак незаконного вживання наркотиків або зловживання психотропними речовинами. Кожен випадок індивідуальний, але рідко коли державний службовець піднімає майже кожен із цих "червоних прапорців", - пише фахівець.
Наприклад, протидіяти політиці США не є проблемою для людей з доступом. Автор зізнається, що сам це робив, але ненависть Трампа до нинішньої адміністрації пов'язана із загальним презирством до того, що він називає "глибинною державою", і застосовує це слово до будь-якої американської інституції, яка намагається притягнути його до відповідальності за його поведінку. Така антиістеблішментська лють може поставити під загрозу будь-який допуск, особливо з огляду на просторікування Трампа про те, що нинішній уряд (і американське суспільство загалом) сповнений "паразитів".