Макрон все больше давит на Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию в отношении Украины, - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию в поддержку Украины.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что сегодня в Берлине запланирована встреча лидеров Франции и Германии с премьером Польши Дональдом Туском. Они обсудят, как лучше оказывать Украине помощь, особенно с военной техникой.

Также читайте: Если США не окажут помощь, будем просить G7 увеличить взносы, - министр финансов Марченко

Bloomberg пишет, что Макрон две недели назад вызвал напряженность в отношениях с союзниками своими словами о возможной отправке войск в Украину.

По мнению издания, Макрон стремится взять на себя ведущую роль в Европе в поддержке Украины. Ранее он организовал саммит лидеров в Париже, на котором страны согласовали план по поставке столь необходимых боеприпасов для украинской армии за пределами Европейского союза.

Также читайте: Макрон своими заявлениями сдерживает Путина, - глава МИД Литвы Ландсбергис

На прошлой неделе он отправил своего главного дипломата в Литву, чтобы заручиться поддержкой стран Балтии, высоко оценивших его заявления.

Шольц при этом, как пишет Bloomberg, подвергается критике за отказ удовлетворить просьбу Украины предоставить ей крылатые ракеты большой дальности "Таурус". Канцлер подчеркнул, что Германия является страной, которая достаточно много помощи оказывает Украине.

Также читайте: Шольц: Отправка Taurus в Украину исключена. Я не могу пересечь эту границу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высоко оценил двустороннюю помощь Германии Украине, а также призвал Берлин сделать больше.

"Хотя встреча в Берлине не изменит правила игры, это последний шанс для Шольца и Макрона наладить отношения в преддверии решающих месяцев для Украины, июньских выборов в Европарламент и назначения нового лидера НАТО", - говорится в материале.