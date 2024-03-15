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Макрон все больше давит на Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию в отношении Украины, - Bloomberg

макрон,шольц

Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию в поддержку Украины.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что сегодня в Берлине запланирована встреча лидеров Франции и Германии с премьером Польши Дональдом Туском. Они обсудят, как лучше оказывать Украине помощь, особенно с военной техникой.

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Bloomberg пишет, что Макрон две недели назад вызвал напряженность в отношениях с союзниками своими словами о возможной отправке войск в Украину.

По мнению издания, Макрон стремится взять на себя ведущую роль в Европе в поддержке Украины. Ранее он организовал саммит лидеров в Париже, на котором страны согласовали план по поставке столь необходимых боеприпасов для украинской армии за пределами Европейского союза.

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На прошлой неделе он отправил своего главного дипломата в Литву, чтобы заручиться поддержкой стран Балтии, высоко оценивших его заявления.

Шольц при этом, как пишет Bloomberg, подвергается критике за отказ удовлетворить просьбу Украины предоставить ей крылатые ракеты большой дальности "Таурус". Канцлер подчеркнул, что Германия является страной, которая достаточно много помощи оказывает Украине.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высоко оценил двустороннюю помощь Германии Украине, а также призвал Берлин сделать больше.

"Хотя встреча в Берлине не изменит правила игры, это последний шанс для Шольца и Макрона наладить отношения в преддверии решающих месяцев для Украины, июньских выборов в Европарламент и назначения нового лидера НАТО", - говорится в материале.

Автор: 

помощь (7863) Макрон Эмманюэль (1359) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+6
Макрон надав скальпи та цезарі, раджу приймати його серйозно
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15.03.2024 15:50
+5
Шольц вже дістав спектакль "ліверна ковбаса-2" грати.
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15.03.2024 15:40
+5
Там не тиснути треба а пришивати... яйця.
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15.03.2024 15:47
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Шольц вже дістав спектакль "ліверна ковбаса-2" грати.
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15.03.2024 15:40 Ответить
Там важкий випадок, майже клініка... Не тиснути треба, а кисень перекривати, а ще краще *******... і боляче, бо коли кацапські танчики загримлять гусеницями по берлінській бруківці вже буде піздонувато... якось
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15.03.2024 15:40 Ответить
Там не тиснути треба а пришивати... яйця.
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15.03.2024 15:47 Ответить
Тиснуть один на одного - шоб в обіимах не задихнулись
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15.03.2024 15:48 Ответить
В Макрона є шанс-
Об'єднати Европу-

Разом впрягтись-
Прямо зараз!

Німеччина - Франція-
Італія - за НАС-

Іспанія, Даня, Нідерланди!
Британія!

Ну, сила ж! Команда!
Сказати мацква - дасвіданія...
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15.03.2024 15:49 Ответить
Пора проводить удушающий прием
И подождать
Пока немолодой и не спортивный Шольц
Постучит по ковру
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15.03.2024 15:50 Ответить
Макрон надав скальпи та цезарі, раджу приймати його серйозно
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15.03.2024 15:50 Ответить
Вони домовляться.
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15.03.2024 17:23 Ответить
А что у Шольца со здоровьем?
Было бы неплохо, если бы он немного отдохнул, поправил здоровье...
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15.03.2024 17:40 Ответить
Вийшов накрайняк покурив.....
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15.03.2024 18:16 Ответить
Макрон хоче стати лідером на тлі США обмазаних шмаркачами Байдена, це його великий шанс!
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15.03.2024 18:39 Ответить
 
 