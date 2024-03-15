Закон о мобилизации не повлияет на темпы ее проведения, - депутат "Голоса" Рахманин

Принятие закона о мобилизации не повлияет на темпы проведения самой мобилизации, поскольку этот закон в первую очередь – о военном учете.

Об этом во время ток-шоу "Украинской правды" заявил депутат от парламентской фракции "Голос", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Каким бы, в конечном виде, ни был принят закон о мобилизации, он не повлияет на темпы проведения мобилизации, потому что этот закон, в первую очередь, не о дополнительном, условно говоря, увеличении количества мобилизованных, а об учете", - сказал Рахманин.

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Он объяснил, что наибольшей проблемой для государства и военных является то, что невозможно "посчитать, найти и заставить встать на учет огромное количество людей, которые просто не становятся на учет, забронированы, имеют отсрочку".

"Эти лица есть, условно говоря, в реестре избирателей, в реестре налогоплательщиков, но в реестре, который называется "Оберіг", их нет", - добавил Рахманин.

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По его словам, в законопроекте закладываются нормы, которые помогут решить эту проблему.

Депутат уточнил, что после принятия документа, в общей сложности, понадобится несколько месяцев, чтобы процедура заработала "в полную мощность".

"Также всех наших граждан ужасают цифры в 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч человек, которые государство намерено мобилизовать. Однако такое количество людей не будет мобилизовано одномоментно. Это - годовая потребность", - подчеркнул политик.

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"Если разделить эту сумму на двенадцать месяцев, то выйдем на ту же цифру, которая мобилизуется и сейчас", - отметил парламентарий.

"Я напоминаю, что всеобщая мобилизация не прекращалась. И планы плюс-минус у нас все это время не менялись", - резюмировал Рахманин.