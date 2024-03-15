Закон о мобилизации не повлияет на темпы ее проведения, - депутат "Голоса" Рахманин
Принятие закона о мобилизации не повлияет на темпы проведения самой мобилизации, поскольку этот закон в первую очередь – о военном учете.
Об этом во время ток-шоу "Украинской правды" заявил депутат от парламентской фракции "Голос", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.
"Каким бы, в конечном виде, ни был принят закон о мобилизации, он не повлияет на темпы проведения мобилизации, потому что этот закон, в первую очередь, не о дополнительном, условно говоря, увеличении количества мобилизованных, а об учете", - сказал Рахманин.
Он объяснил, что наибольшей проблемой для государства и военных является то, что невозможно "посчитать, найти и заставить встать на учет огромное количество людей, которые просто не становятся на учет, забронированы, имеют отсрочку".
"Эти лица есть, условно говоря, в реестре избирателей, в реестре налогоплательщиков, но в реестре, который называется "Оберіг", их нет", - добавил Рахманин.
По его словам, в законопроекте закладываются нормы, которые помогут решить эту проблему.
Депутат уточнил, что после принятия документа, в общей сложности, понадобится несколько месяцев, чтобы процедура заработала "в полную мощность".
"Также всех наших граждан ужасают цифры в 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч человек, которые государство намерено мобилизовать. Однако такое количество людей не будет мобилизовано одномоментно. Это - годовая потребность", - подчеркнул политик.
"Если разделить эту сумму на двенадцать месяцев, то выйдем на ту же цифру, которая мобилизуется и сейчас", - отметил парламентарий.
"Я напоминаю, что всеобщая мобилизация не прекращалась. И планы плюс-минус у нас все это время не менялись", - резюмировал Рахманин.
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Україна - Русь
а мацква? болото !
Вчись висловлюватися як людина, а не як Шаріков.
"Верховна Рада України 7 лютого 2024р. прийняла у першому читанні за основу проєкт Закону щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (https://ips.ligazakon.net/document/JI10607I?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 реєстр. №10449 ). Нагадаємо, що ним, зокрема, передбачено https://buh.ligazakon.net/aktualno/13930_khto-otrima-vdstrochku-vd-moblzats-za-zakonoproktom-10449--povniy-perelk уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації."
Яценко дупоголовий, звернись до будь- якого юриста, він у твоїй тупій голові наведе розуму.
Коли с жопи штохають такі як ти без мізків вилазять.Які навіть не розуміють структуру законопроектів не читали конституцію і знають тільки заголовки від законів не читавши їх.Здрисни під яйця не воняй більше від тебе тхне гівном і тупістю.
Прийняття нового закону, чи доповнень до діячого- це ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ, яка обробляє подання яке було подане чи у вигляді доповнень, чи у вигляді нового закону, зрозумів, придурок? Це раз.
По друге- яке це технічне питання взазалі впливає на щось?
Ти, придурашня, писало якусь маячню про зовсім інше- "постійного добора, недобора, про якийсь шлях... Про що ти ніс, ідіот?
Наведи статтю Конституції України у якій вказано, що неможна приймати закон у новій редакції, дебіл ?
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берегли б там людей то не було б такого як тепер... та і військові приїзджаючи додому після поранення і бачучи як жирують чиновники не додають своїми словами бажання у їх знайомих ідти у військо...