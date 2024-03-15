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Новости мобилизации
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Закон о мобилизации не повлияет на темпы ее проведения, - депутат "Голоса" Рахманин

військовий,мобілізація,квиток

Принятие закона о мобилизации не повлияет на темпы проведения самой мобилизации, поскольку этот закон в первую очередь – о военном учете.

Об этом во время ток-шоу "Украинской правды" заявил депутат от парламентской фракции "Голос", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Каким бы, в конечном виде, ни был принят закон о мобилизации, он не повлияет на темпы проведения мобилизации, потому что этот закон, в первую очередь, не о дополнительном, условно говоря, увеличении количества мобилизованных, а об учете", - сказал Рахманин.

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Он объяснил, что наибольшей проблемой для государства и военных является то, что невозможно "посчитать, найти и заставить встать на учет огромное количество людей, которые просто не становятся на учет, забронированы, имеют отсрочку".

"Эти лица есть, условно говоря, в реестре избирателей, в реестре налогоплательщиков, но в реестре, который называется "Оберіг", их нет", - добавил Рахманин.

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По его словам, в законопроекте закладываются нормы, которые помогут решить эту проблему.

Депутат уточнил, что после принятия документа, в общей сложности, понадобится несколько месяцев, чтобы процедура заработала "в полную мощность".

"Также всех наших граждан ужасают цифры в 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч человек, которые государство намерено мобилизовать. Однако такое количество людей не будет мобилизовано одномоментно. Это - годовая потребность", - подчеркнул политик.

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"Если разделить эту сумму на двенадцать месяцев, то выйдем на ту же цифру, которая мобилизуется и сейчас", - отметил парламентарий.

"Я напоминаю, что всеобщая мобилизация не прекращалась. И планы плюс-минус у нас все это время не менялись", - резюмировал Рахманин.

Автор: 

законопроект (3229) мобилизация (2807) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+7
Рахманін ти ІДІОТ !Закон про мобілізацію вже давно існує з часів початку незалежності ,а те що зараз це називається викручування рук добором в війська вже критичних людей.А далі що?В нас снемає постійного шляху добору людей ця можливість вже закривається якщо вже не закрита.Можете хоч танцювати колом біля вогню це не вирішить ситуацію.Ми самі себе з середини нищемо.
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15.03.2024 16:23
+5
Аби прийняли низку законів про захст прав військовослужбовців,забезпечення їх після поранення нормальним грошовим утриманням,реабілітація після поранення,може б люди і добровільно йшли.
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15.03.2024 16:16
+3
Слуги-уроди.

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15.03.2024 17:02
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Правила форума Совет форумчан
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В материале говорится, что президент Казахстана сравнил Улус Джучи с Римской империей, заявив, что государство, существовавшее на территории Центральной Азии на протяжении шести веков, сформировало уникальную модель развития региона.

Україна - Русь

а мацква? болото !
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15.03.2024 16:09 Ответить
Аби прийняли низку законів про захст прав військовослужбовців,забезпечення їх після поранення нормальним грошовим утриманням,реабілітація після поранення,може б люди і добровільно йшли.
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15.03.2024 16:16 Ответить
Вони тцк законом 3 рік не хочуть прийняти щоб була відповідальність всіх сторін,а тут про забезпечення .....
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15.03.2024 16:25 Ответить
Рахманін ти ІДІОТ !Закон про мобілізацію вже давно існує з часів початку незалежності ,а те що зараз це називається викручування рук добором в війська вже критичних людей.А далі що?В нас снемає постійного шляху добору людей ця можливість вже закривається якщо вже не закрита.Можете хоч танцювати колом біля вогню це не вирішить ситуацію.Ми самі себе з середини нищемо.
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15.03.2024 16:23 Ответить
Рахманін просто озвучує сітуьовину - там головні діючи особи ********** та йього служки - закон дійсно іже є давно - от тіки коли посіпака гниди відпкскає у европейскі та інші розвідницьки операції гнид зеленского - от тут пізде...ь.
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15.03.2024 16:52 Ответить
Можеш тепер людською мовою написати ї, що сказати хотів?
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16.03.2024 00:05 Ответить
Якщо ти тупе на всю голову тобі нічого щось писати.
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16.03.2024 14:49 Ответить
Що таке "внаснема постійного шляху добора людей"? Куди " добора"? А який шлях у нас є? З "добором", чи без "добора"?
Вчись висловлюватися як людина, а не як Шаріков.
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16.03.2024 15:22 Ответить
Добір людей в війскьо.Бо закон про мобілізацію існує фактично з перших днів незалежності і ніякого закону про мобілізацію не може бути...Ти тупе на всю голову !Як ти живеш зі сракою на голові.
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17.03.2024 01:47 Ответить
Ти впевнений, що саме хтось інший ніж ти тупий? Таку галіматью навіть Шаріков ли не написав би. " закон про мобілізацію існує фактично з перших днів незалежності і ніякого закону про мобілізацію не може бути..", тот"існує закон", чи "ніякого закону не може бути"?
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17.03.2024 01:52 Ответить
Ти дебіл ! Дебіл відморожений притрушений який не розуміє елементарний речей.Мені з тобою перхотю з під яєць немає про що розмовляти.Для такого імбіцила як ти повторюю закон про мобілізацю вже давно є !Мудило почитай конституцію і закони.Тому іншого закону про мобілізацію вже не може існувати лише якесь доповненя до.Де вас вас таких мудаків без голових беруть ?Ти мудень !З дупою замість мізків !
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17.03.2024 22:55 Ответить
Більшого імбєцила, та ще й упертого як три барана у житті не зустрічав. Дебіл, це АБСОЛЮТНО НОВИЙ ЗАКОН про мобілізацію, а не доповнення до діючого.
"Верховна Рада України 7 лютого 2024р. прийняла у першому читанні за основу проєкт Закону щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (https://ips.ligazakon.net/document/JI10607I?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 реєстр. №10449 ). Нагадаємо, що ним, зокрема, передбачено https://buh.ligazakon.net/aktualno/13930_khto-otrima-vdstrochku-vd-moblzats-za-zakonoproktom-10449--povniy-perelk уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації."
Яценко дупоголовий, звернись до будь- якого юриста, він у твоїй тупій голові наведе розуму.
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17.03.2024 23:14 Ответить
Висране ти в канаві читай конституцію !Дебіла ти кусок !Не може бути нового закону про мобілізацію бо закону на самперед відходять від конституції !А закон про мобілізацію вже є !Нового не може бути !Може бути доповненя до закону ,може бути коригування но не нового закону.Для такого імбіцила як ти в верховній раді навіть вже роз'яснили що новий законопроект буде не про мобілізацію а за облік і відповідальнсть !Але такі мудні як ти жопою замість мізків сидить і ще й щось тявкає !Перхоть ти хоть конституцію прочитай мудень ти тупорилий.Закон про мобілізацію для прийняли на початок незалежності включаючи про віськову службу і створення ЗСУ. !Ти це розумієш мудило ?Що створення армії включає в себе закон про мобілізацію?
Коли с жопи штохають такі як ти без мізків вилазять.Які навіть не розуміють структуру законопроектів не читали конституцію і знають тільки заголовки від законів не читавши їх.Здрисни під яйця не воняй більше від тебе тхне гівном і тупістю.
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18.03.2024 03:00 Ответить
Пацан- ти хоч розумієш, що твоя тупість більша ніж у всіх Шарікових разом? До чого тут Конституція, ідіот?
Прийняття нового закону, чи доповнень до діячого- це ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ, яка обробляє подання яке було подане чи у вигляді доповнень, чи у вигляді нового закону, зрозумів, придурок? Це раз.
По друге- яке це технічне питання взазалі впливає на щось?
Ти, придурашня, писало якусь маячню про зовсім інше- "постійного добора, недобора, про якийсь шлях... Про що ти ніс, ідіот?
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18.03.2024 12:21 Ответить
Пацан йди на х"й,Мені з викиднем лоха розмовляти немає про що я вже тобі все написав .Таке тупориле як ти на світі ще пошукати треба мудень
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18.03.2024 15:28 Ответить
Я такого тупорилого дебіла як ти в житті не бачив ,тупе на всю голову.Придурок тебе об гшору не витер.Від конституції йдуть закони дебіла ти кусок.Яке в дупу технічне питання ,їх не буває в тебе мізки технічні ?Ти кончене !Перхоть ще раз і останій це закон про облік !Ти мудень !Читай конституцію !
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18.03.2024 15:35 Ответить
Придурок, до чого тут Коституція?
Наведи статтю Конституції України у якій вказано, що неможна приймати закон у новій редакції, дебіл ?
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18.03.2024 16:26 Ответить
А дійшло до такого довбойова сам написавяк ти ?Дійшло до дебіла що редакція закону який є?Іди нах пліснява.Ти дебіл і ще раз це підтвердив тупорилий дебіл !
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18.03.2024 19:57 Ответить
На, недоумок, читай, для тебе писано - "НОВИЙ ЗАКОН"

https://legalaid.ua/ua/ https://legalaid.ua/ua/novyj-zakonoproyekt-pro-mobilizacziyu/ Замовити дзвінок

Березень 3, 2024
ЯКІ ЗМІНИ ПЕРЕДБАЧАЄ НОВИЙ ЗАКОН ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ: В РАДІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ НОВИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЇ

https://legalaid.ua/ua/ Юридические услуги https://legalaid.ua/ua/blog/ БЛОГ https://legalaid.ua/ua/category/********-stan/ Воєнний стан Які зміни передбачає новий закон про мобілізацію: в Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо мобілізації

Про необхідність внесення змін до закону про мобілізацію йшли розмови вже доволі давно. 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної ради України новий законопроєкт про мобілізацію. Текст законопроєкту щодо мобілізації уже наявний на офіційному вебсайті Верховної ради України
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18.03.2024 16:50 Ответить
Недоумок твій бомж який тебе в канаві висрав.Ти так нічого телепень і не зрозумів !Бовдур !
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18.03.2024 19:55 Ответить
https://legalaid.ua/ua/novyj-zakonoproyekt-pro-mobilizacziyu/
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18.03.2024 16:51 Ответить
Кончене редакція діючогго закону ти сам написав !Мудень тупорилий !Закон вже є і діє !А буде нова редакція !Доповненя !Баран ти тупорпогий !Вкотре кажу читай конституці.ю мудень !
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18.03.2024 19:59 Ответить
Ідіот, яку саме статтю читати, козел ти безрогий? Ти чумошне зрозуміло, це не ЗМІНИ ДО ДІЮЧОГО ЗАКОНУ, ідіот! Це НОВИЙ закон! І у нього зовсім інший РЄЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР козел ти безрогий
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18.03.2024 21:37 Ответить
От тому ти і баран бо навіть не розумієш як ти сам собі забрехався.Мудило читай конституцію.Бо такі тупорилі бігають і росказують такеж про тцк про їх законість.Не читавши ні конституції ні розуміння самих законів.Для таких п"дарів як ти повторюю закон про мобілізацію вже діє давно !!!!! Новий законороект може вноситься тільки доповненя до діючого ! ДОПОВНЕНЯ ДЕБІЛ ТИ !!!!! Ти гівно собаче !Пішов на х"й !МЕНІ БІЛЬШЕ З ТАКОЮ ПЛІСНЯВОЮ НЕМАЄ ПРО ЩО РОЗМОВЛЯТИ.
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18.03.2024 22:58 Ответить
Нє, ну ти мені побаєшся. Такого тупого дебіла ще не зустрічав. А ну , дебіл- кредіт, напиши ще щось смішне. Ти дебіл чому досі не знайшов статтю Конституції , на яку посилаєшся, мозок заклинило ?
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18.03.2024 23:52 Ответить
Слуги-уроди.

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15.03.2024 17:02 Ответить
Всі депутати складають мандати і ідуть на фронт Рахманіну як одному з ідеологів приходу до влади боневтіка треба йти в перших рядах а не піздити в зраді за великі бабки. Боневтіку теж це единий шанс повернуть собі повагу від суспільства бо не може чотирижди ухилянт щось ******* про мотивацію
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15.03.2024 17:26 Ответить
Ну да- Рахманін один із "інтелектуалів", що привів холопчиків на лісапєтах і самокатах до влади. Тепер сидить- вумнічає.
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16.03.2024 00:07 Ответить
А ви введете стан війни,коли буде перемога?
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15.03.2024 17:35 Ответить
Оце і є правда. Зброї немає. Підраховують гроші тільки на утримання та забезпечення. Але ЗБРОЇ немає. І не замовляють навіть у поляків найпростішу.
І ще. 500 тис. на рік? То які ж у нас ПЛАНУЮТЬ втрати?
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15.03.2024 17:50 Ответить
Проблема не в законі... а у відношенні до військових на передку, до корупції в держорганах... відсутності зброї та БП як наслідок тієї корупції...

Які черги були на початку, але не було забезпечення для них і їх відправили додому... а тепер більша частина тих хто були тоді вже поробили броні або посписувались або взагалі виїхала і вже не хочуть іти...

берегли б там людей то не було б такого як тепер... та і військові приїзджаючи додому після поранення і бачучи як жирують чиновники не додають своїми словами бажання у їх знайомих ідти у військо...
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15.03.2024 19:13 Ответить
Да все стоят на учете еще со школы или срочной службы. Так что не надо звиздеть. Проблема в том, что на ВЛК их хер вытянешь.
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16.03.2024 01:54 Ответить
 
 