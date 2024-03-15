Россия уже 10 суток не выводила в Черное море свои военные корабли, - ВМС Украины

Российская Федерация уже 10 суток не выводила на боевое дежурство в Черное море свои корабли, работы иногда ведутся только по ремонту боновых заграждений.

Об этом в комментарии Укрінформ сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины - капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается присутствия российских кораблей в акватории Черного моря, можем отметить, что в течение уже 10-х суток мы его не наблюдаем. Фактически, враг сейчас держит паузу. Связано это, конечно, с тем, что был уничтожен патрульный корабль "Сергей Котов", - отметил Плетенчук.

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В то же время он подчеркнул, что это не означает, что уровень ракетной угрозы снизился.

"Но это означает, что враг пока не способен выполнять задачи в море из-за той ситуации, которая для него сложилась в акватории. Иногда враг пытается проводить мероприятия по охране пунктов базирования, недавно выходили для того, чтобы отремонтировать боновые заграждения, но это - вся активность со стороны Черноморского флота так называемой Российской Федерации", - сказал спикер ВМС.