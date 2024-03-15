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Новости Война
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Россия уже 10 суток не выводила в Черное море свои военные корабли, - ВМС Украины

Кораблі РФ

Российская Федерация уже 10 суток не выводила на боевое дежурство в Черное море свои корабли, работы иногда ведутся только по ремонту боновых заграждений.

Об этом в комментарии Укрінформ сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины - капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается присутствия российских кораблей в акватории Черного моря, можем отметить, что в течение уже 10-х суток мы его не наблюдаем. Фактически, враг сейчас держит паузу. Связано это, конечно, с тем, что был уничтожен патрульный корабль "Сергей Котов", - отметил Плетенчук.

Читайте также: Украина смогла перехватить инициативу в Черном море, - представитель ВМС Плетенчук

В то же время он подчеркнул, что это не означает, что уровень ракетной угрозы снизился.

"Но это означает, что враг пока не способен выполнять задачи в море из-за той ситуации, которая для него сложилась в акватории. Иногда враг пытается проводить мероприятия по охране пунктов базирования, недавно выходили для того, чтобы отремонтировать боновые заграждения, но это - вся активность со стороны Черноморского флота так называемой Российской Федерации", - сказал спикер ВМС.

Автор: 

ВМС (1479) Черноморский флот РФ (1561) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+4
бо кораблі начебто залізні
а очко, ні
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15.03.2024 17:09
+3
Они подкрашивают и драят, чтобы тонули чистенькими.
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15.03.2024 17:19
+2
Сцикітно коли боляче, пси смердящі!
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15.03.2024 17:07
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Новий їх «поводирь» готує ще ОДИН РАЗ вивести, і щоб на цьому воно закінчилося, оте водіння по їх губам…
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15.03.2024 17:05 Ответить
Сцикітно коли боляче, пси смердящі!
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15.03.2024 17:07 Ответить
Не виводить, але тероризує приморські міста як сьогодні наприклад.
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15.03.2024 17:08 Ответить
бо кораблі начебто залізні
а очко, ні
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15.03.2024 17:09 Ответить
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15.03.2024 17:10 Ответить
Пока не спешат пополнить подводный флот
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15.03.2024 17:12 Ответить
Коли вже нарешті в дію пустять наші підводні дрони?
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15.03.2024 17:13 Ответить
плохо ти Боброва знаєш московитський флот. затоплений катер типу сірьожа котІв був довжиною всього аж 90 метрів. я не уявляю - який шторм його злякав би. тим більше, що при такому штормі дрони ніби то не плавають. хоча хто зна
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15.03.2024 18:05 Ответить
То нафіг такий флот, який шторму боїться?
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15.03.2024 18:45 Ответить
Ага. Уявіть, ви посеред океану. Шторм. А новоросійська рядом немає. АП! Можете боятися, можете не боятися. Отак є. І що ж робити?
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15.03.2024 23:43 Ответить
Що ж ви так зникли?
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15.03.2024 23:51 Ответить
Они подкрашивают и драят, чтобы тонули чистенькими.
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15.03.2024 17:19 Ответить
Кацапи нарешті зрозуміли, що той флот їм і нафіг не потрібен.
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15.03.2024 18:46 Ответить
Просто новий КомЧФ,вникає в ситуацію.
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15.03.2024 18:58 Ответить
Ссыкотно - выборы идут, а вдруг отрицательно всплывёт очередной - не скрепно совсем...
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15.03.2024 19:08 Ответить
За цей період для флоту рашистів можна підготувати свіжі сюрпризи.
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15.03.2024 20:23 Ответить
Maнгалами обшивают.
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15.03.2024 23:02 Ответить
 
 