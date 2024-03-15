После встречи с Макроном и Туском Шольц пообещал больше военной помощи Украине

Во время пресс-конференции в Берлине, которая прошла сегодня 15 марта, канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском пообещал оказывать Украине больше помощи, а в том числе, и военной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Бундестага заверил, что европейские страны будут покупать гораздо больше оружия для нужд ВСУ. Он пообещал, что вместе с партнерами Германия будет производить оружие и боеприпасы на территории Украины.

Канцлер сообщил, что российский диктатор Путин должен понять, что Европа и дальше будет поддерживать Украину и делать все для ее победы, в частности, использовать замороженные российские активы.

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