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После встречи с Макроном и Туском Шольц пообещал больше военной помощи Украине

макрон,шольц

Во время пресс-конференции в Берлине, которая прошла сегодня 15 марта, канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском пообещал оказывать Украине больше помощи, а в том числе, и военной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Бундестага заверил, что европейские страны будут покупать гораздо больше оружия для нужд ВСУ. Он пообещал, что вместе с партнерами Германия будет производить оружие и боеприпасы на территории Украины.

Канцлер сообщил, что российский диктатор Путин должен понять, что Европа и дальше будет поддерживать Украину и делать все для ее победы, в частности, использовать замороженные российские активы.

Также читайте: Макрон все больше давит на Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию в отношении Украины, - Bloomberg

Автор: 

Туск Дональд (762) помощь и поддержка (874) Макрон Эмманюэль (1359) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+3
Макрон молодчик. От якби ще рафалі прислав з Пілотами. Можна б йому і памятник
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15.03.2024 18:06
+3
Макроша озверел после новости "козло тв" о том шо его жена трансгендер.
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15.03.2024 18:16
+3
Покажите фотографию Шмальца с подбитым глазом после этой встречи!
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15.03.2024 18:26
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Спасибі бодай за добрі слова.
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15.03.2024 18:05 Ответить
Де Тауруси?

Все інше слова.
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15.03.2024 20:16 Ответить
Макрон молодчик. От якби ще рафалі прислав з Пілотами. Можна б йому і памятник
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15.03.2024 18:06 Ответить
Шольц грає роль соромливої інститутки - пуйло, я ж ніде нічого, це злий макрон і туск мене заставили. а я невинуватий зовсім. прямо як анжела девіс тьху ти анжела меркель.
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15.03.2024 18:15 Ответить
Макроша озверел после новости "козло тв" о том шо его жена трансгендер.
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15.03.2024 18:16 Ответить
Покажите фотографию Шмальца с подбитым глазом после этой встречи!
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15.03.2024 18:26 Ответить
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15.03.2024 18:29 Ответить

Наразі Французький іноземний легіон очолює етнічний українець Кирило Ющенко. І щось мені підказує, московити скоро всцикатимуться від його "Любі друзі"
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15.03.2024 18:30 Ответить
французи мають захищати Одессу, бо вона їм рідна
‼️первый градоначальник Одессы становится главой правительства Франции! На этом посту Ришелье пребывает два периода: в 1815-1818 и в 1820-1821 годах.
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15.03.2024 18:41 Ответить
В гуглі нема фото - цікаво глянути на Кирила Ющенка.
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15.03.2024 19:08 Ответить
А фотографій і не буде. Це ж Французський легион
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15.03.2024 19:31 Ответить
Французский Иностранный легион или Иностранный легион(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Légion étrangère) - войсковое соединение, входящее в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев. Образован https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 9 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1831 года по указу короля Франции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I Луи-Филиппа I как подразделение, предназначенное для участия в боевых действиях исключительно за пределами Франции. С момента образования и по настоящее время легион подчиняется исключительно https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 главе французского государства‼️
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15.03.2024 19:32 Ответить
ввжаю що імʼя вигадано , але національність - етнічний українець . Це едине що повʼязує з Батьківщиною
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15.03.2024 19:38 Ответить
Як нема фото?!

А фото Буданова всюди…
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15.03.2024 20:18 Ответить
БЛИН, Е фото
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15.03.2024 22:17 Ответить
Відразу видно, ці хлопці виросли не на казенній манній каші, ніколи не були ні "октябрятами",
ні "піонєрами", і науковий комунізм ніколи не вивчали....
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15.03.2024 19:07 Ответить
Куртка замшевая.... три...
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15.03.2024 19:45 Ответить
шольцу обіцяти і не виконувати ,що два пальці обісця...завербований німецький "карась" рашистами з часів російської агенткиМеркель
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15.03.2024 19:49 Ответить
 
 