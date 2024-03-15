После встречи с Макроном и Туском Шольц пообещал больше военной помощи Украине
Во время пресс-конференции в Берлине, которая прошла сегодня 15 марта, канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском пообещал оказывать Украине больше помощи, а в том числе, и военной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава Бундестага заверил, что европейские страны будут покупать гораздо больше оружия для нужд ВСУ. Он пообещал, что вместе с партнерами Германия будет производить оружие и боеприпасы на территории Украины.
Канцлер сообщил, что российский диктатор Путин должен понять, что Европа и дальше будет поддерживать Украину и делать все для ее победы, в частности, использовать замороженные российские активы.
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анжела девіс тьху тианжела меркель.
Наразі Французький іноземний легіон очолює етнічний українець Кирило Ющенко. І щось мені підказує, московити скоро всцикатимуться від його "Любі друзі"
‼️первый градоначальник Одессы становится главой правительства Франции! На этом посту Ришелье пребывает два периода: в 1815-1818 и в 1820-1821 годах.
А фото Буданова всюди…
ні "піонєрами", і науковий комунізм ніколи не вивчали....