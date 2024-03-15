Россияне ударили ракетой "Искандер" по Золочеву: уничтожено помещение общежития и пункта экстренной медпомощи. Фоторепортаж (обновлено)

Войска РФ нанесли ракетный удар по Золочеву в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 16:20 войска РФ нанесли ракетный удар ракетами С-300 по Золочеву.

Вследствие удара уничтожены помещения общежития и помещения пункта экстренной медицинской помощи. Повреждены помещения Золочевской больницы.

Уничтожены 2 автомобиля бригады скорой помощи, 2 частично повреждены", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Сутки на Харьковщине: атака "шахедов" на Казачью Лопань, обстрелы Харьковского района. ФОТОрепортаж

Как отметили в Харьковской областной прокуратуре, в результате атаки на Золочев повреждена гражданская инфраструктура

"Попадание произошло на территорию местной больницы, в результате чего повреждено одноэтажное общежитие. Также повреждения получили пункт дислокации автомобилей скорой помощи, здание клуба, гаражи. Произошло возгорание четырех автомобилей скорой помощи, два из которых сгорели полностью, а также три легковых автомобиля. Без пострадавших" , – говорится в сообщении.

По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой "Искандер-М".

Читайте также: Задержан агент РФ, планировавший диверсии на объектах "Укрзалізныці" на Харьковщине, - СБУ

Позже Синегубов подтвердил, что по обновленным данным, оккупанты ударили по Золочеву ракетой "Искандер".

"Дополнительно обнаружено повреждение трехэтажного здания больницы, автомобилей скорой помощи, легковых автомобилей и 16 частных домовладений.

На эту минуту - без пострадавших", - добавил он.





Смотрите также: Пожарные 13 часов спасали село на Харьковщине после того, как там подожгли траву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Читайте также: В Харьковской области уже строится вторая линия обороны, - ОВА







