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Россияне ударили ракетой "Искандер" по Золочеву: уничтожено помещение общежития и пункта экстренной медпомощи. Фоторепортаж (обновлено)

с-300

Войска РФ нанесли ракетный удар по Золочеву в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 16:20 войска РФ нанесли ракетный удар ракетами С-300 по Золочеву.

Вследствие удара уничтожены помещения общежития и помещения пункта экстренной медицинской помощи. Повреждены помещения Золочевской больницы.

Уничтожены 2 автомобиля бригады скорой помощи, 2 частично повреждены", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Харьковской областной прокуратуре, в результате атаки на Золочев повреждена гражданская инфраструктура

"Попадание произошло на территорию местной больницы, в результате чего повреждено одноэтажное общежитие. Также повреждения получили пункт дислокации автомобилей скорой помощи, здание клуба, гаражи. Произошло возгорание четырех автомобилей скорой помощи, два из которых сгорели полностью, а также три легковых автомобиля. Без пострадавших" , – говорится в сообщении.

По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой "Искандер-М".

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Позже Синегубов подтвердил, что по обновленным данным, оккупанты ударили по Золочеву ракетой "Искандер".

"Дополнительно обнаружено повреждение трехэтажного здания больницы, автомобилей скорой помощи, легковых автомобилей и 16 частных домовладений.

На эту минуту - без пострадавших", - добавил он.

Наслідки удару по Золочеву
Наслідки удару по Золочеву

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Наслідки удару по Золочеву
Наслідки удару по Золочеву
Наслідки удару по Золочеву
Наслідки удару по Золочеву

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Наслідки удару по Золочеву
Наслідки удару по Золочеву
Наслідки удару по Золочеву
Наслідки удару по Золочеву

Автор: 

обстрел (27731) Харьковщина (5577)


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Пора дронам вже знаходити склади з цими ракетами.
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15.03.2024 19:47 Ответить
Нема кому "кротів" шукати... а може і самі "шукачі" - кроти.
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15.03.2024 21:44 Ответить
Мабуть до кацапів надійшов злив від місцевих кротів, що усьому гуртожитку були розквартировані бійці ЗСУ.
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16.03.2024 08:16 Ответить
 
 