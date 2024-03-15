Россияне ударили ракетой "Искандер" по Золочеву: уничтожено помещение общежития и пункта экстренной медпомощи. Фоторепортаж (обновлено)
Войска РФ нанесли ракетный удар по Золочеву в Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В 16:20 войска РФ нанесли ракетный удар ракетами С-300 по Золочеву.
Вследствие удара уничтожены помещения общежития и помещения пункта экстренной медицинской помощи. Повреждены помещения Золочевской больницы.
Уничтожены 2 автомобиля бригады скорой помощи, 2 частично повреждены", - говорится в сообщении.
Как отметили в Харьковской областной прокуратуре, в результате атаки на Золочев повреждена гражданская инфраструктура
"Попадание произошло на территорию местной больницы, в результате чего повреждено одноэтажное общежитие. Также повреждения получили пункт дислокации автомобилей скорой помощи, здание клуба, гаражи. Произошло возгорание четырех автомобилей скорой помощи, два из которых сгорели полностью, а также три легковых автомобиля. Без пострадавших" , – говорится в сообщении.
По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой "Искандер-М".
Позже Синегубов подтвердил, что по обновленным данным, оккупанты ударили по Золочеву ракетой "Искандер".
"Дополнительно обнаружено повреждение трехэтажного здания больницы, автомобилей скорой помощи, легковых автомобилей и 16 частных домовладений.
На эту минуту - без пострадавших", - добавил он.
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