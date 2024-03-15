Войска НАТО в Украине - это риск Третьей мировой войны, - глава МИД Италии Таяни
По мнению министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, размещение войск НАТО в Украине повысит риск начала третьей мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не думаю, что НАТО должно заходить в Украину. Надеюсь, этого не произойдет", - подчеркнул Таяни, отвечая на вопрос о возможности развертывания французских войск в Украине после предположения президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Войти и вести войну с Россией - означает рисковать Третьей мировой войной", - добавил он, исключив возможность отправки итальянских военных в Украину.
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+25 Maria Sofia Douglas #585494
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+18 Colt
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+13 Vlad D #386324
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Але "таяні" вирішив нагадати про себе, ніби, в разі чого, Італія й справді на щось спроможна. Смішно.
З такого падла людини вже ніколи не буде. Ні за яких обставин.
Щоб ніякі Орбани, Фіцо і Таяні не плутались під ногами.
Треба їм нагадати, що теоретично і прибульці можуть прилетіти з метою захопити планету. Такого теж не слід виключати.
За згоди Укрвїни, війська будь якої країни НАТО чи не НАТО можуть бити кацапів на нашій території, головне не перетинати кордон кацапстану!
І чим скоріше допоможуть вигнати кацапів, тим ккраще !
На боці кого були у другій світовій? 22 червня 1941 року Італія разом з Третім Рейхом і Румунією оголосила війну Радянському союзу. Італія відрядила до СРСР експедиційний корпус.
Для чого підписували безпекові угоди?
Аби були на папері
І вони не спрацюють
Це тільки психологічно надихають що в нас є такий документ
Мабуть і НАТО не захоче воювати
Європа не знала війни 80 років
Вони не хотять війни, тому і бояться
А що вони можуть гарантувати коли самі бояться
Бояться навіть багато поставляти зброї бо тоді Україна почне вигравати війну
І Путін може вдарити по країнах Європи за те що програє війну
Ось тому і мало дають зброї
Але не розуміють що і вони на черзі також будуть якщо не зупинять рашистську Росію
пристрелить бы эту суку фсбшную .. да прикопать
Можна озвучити перелік країн?
Але тут постає цікаве питання чи готові цивілізовані країни віддати Україну і українців під знищення заради того щоб московія задовольнилася і перестала воювати, тут думки розділяються.