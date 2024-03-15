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Новости Война
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Войска НАТО в Украине - это риск Третьей мировой войны, - глава МИД Италии Таяни

таяні

По мнению министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, размещение войск НАТО в Украине повысит риск начала третьей мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не думаю, что НАТО должно заходить в Украину. Надеюсь, этого не произойдет", - подчеркнул Таяни, отвечая на вопрос о возможности развертывания французских войск в Украине после предположения президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Войти и вести войну с Россией - означает рисковать Третьей мировой войной", - добавил он, исключив возможность отправки итальянских военных в Украину.

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Автор: 

Италия (1655) НАТО (10057) Таяни Антонио (65)


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Топ комментарии
+25
Таяні, вона вже їде
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15.03.2024 18:39
+18
От тому Макрон і говорив, що не треба погрожувати ядерній Франції, а не блоку НАТО.
Щоб ніякі Орбани, Фіцо і Таяні не плутались під ногами.
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15.03.2024 18:44
+13
Ризик третьої світової будє існувати поки існує роззсія.
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15.03.2024 18:45
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Таяні, вона вже їде
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15.03.2024 18:39 Ответить
Всё дело в простой трусости.
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15.03.2024 19:06 Ответить
Кофе ще не допили
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15.03.2024 19:40 Ответить
На італійців ніхто не покладається. Навіть у НАТО їх вважають за тягар у бойовій ситуації.

Але "таяні" вирішив нагадати про себе, ніби, в разі чого, Італія й справді на щось спроможна. Смішно.
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15.03.2024 19:58 Ответить
Forza Italia дохлого педофіла Silvio Berlusconi то остаточний діагноз.
З такого падла людини вже ніколи не буде. Ні за яких обставин.
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15.03.2024 19:22 Ответить
Він вже старий
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15.03.2024 19:41 Ответить
А якщо нам самим запросити?Це ж наша справа.....Шо так не можна?
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15.03.2024 18:41 Ответить
Неправильнии хід думок - рашка не буде битися з НАТО
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15.03.2024 18:41 Ответить
А не зруйнувати сьогодні мордор, то завтра буде війна з НАТО.
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15.03.2024 18:43 Ответить
От тому Макрон і говорив, що не треба погрожувати ядерній Франції, а не блоку НАТО.
Щоб ніякі Орбани, Фіцо і Таяні не плутались під ногами.
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15.03.2024 18:44 Ответить
чергова дурість від евробздуна
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15.03.2024 18:45 Ответить
Наш бздун кращий?

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15.03.2024 18:52 Ответить
Ризик третьої світової будє існувати поки існує роззсія.
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15.03.2024 18:45 Ответить
Таяні, відсмоктування у ху@ла не вбереже тебе від Третьої світової.
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15.03.2024 18:45 Ответить
Які вони всі їбануті. Ніхто ніяких рішень не приймав, а окрім п'яти-шести членів НАТО всі вже обісралися.
Треба їм нагадати, що теоретично і прибульці можуть прилетіти з метою захопити планету. Такого теж не слід виключати.
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15.03.2024 18:47 Ответить
ще одна ху йловська консерва бахнула. той пацієнт служака від Берлусконі. Кулеба, працюй.
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15.03.2024 18:48 Ответить
Самі себе обсмежують, встановлюють червоні лінії!
За згоди Укрвїни, війська будь якої країни НАТО чи не НАТО можуть бити кацапів на нашій території, головне не перетинати кордон кацапстану!
І чим скоріше допоможуть вигнати кацапів, тим ккраще !
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15.03.2024 18:50 Ответить
О, ще один с папою поспілкувався...
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15.03.2024 18:51 Ответить
Довбо-обе, третя світова вже йде. Очі розкрий.
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15.03.2024 18:51 Ответить
3-я свiтова вже йде, та набирає обертiв. Пора прокидатися.
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15.03.2024 18:51 Ответить
Так Франція може послати свої війська не під егідою НАТО . А як окрема держава . Як США наприклад . Їхні війська були , і є зараз - в багатьох гарячих точках світу , але вони там були не як війська НАТО .
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15.03.2024 18:52 Ответить
коли б напали на твою країну ти би про це не думав, макароннік ....
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15.03.2024 18:54 Ответить
може глава МЗС Італії Таяні не знає, але на усих кремльовських телеканалізаціях вже два роки криком кричать, що мос-ква дауно воює в Україні з блоком НАТО, а третю Світову Війну шось ніхто за два роки так і не розпочав?, а лише пошепки розказують про якесь СВОлочєй, яке вони "па-бальшому))), даже єщьо і нє начіналі", хоча вже не проти і кончіть, бо "шота здоров"я вже нєма", та й срака вже горить
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15.03.2024 18:55 Ответить
Как же вы задолбали ссать в свои теплые уютные штанишки. Вы думаете что если бы у Путина были силы начать 3 мировую войну - он бы ее не начал? От большей или меньшей войны диктаторов удерживает только отсутствие своих сил и наличие сил у противоположной стороны.
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15.03.2024 18:58 Ответить
Так саме життя - це суцільний ризик! То що, нетреба жити?
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15.03.2024 18:58 Ответить
Чия би корова мичала!

На боці кого були у другій світовій? 22 червня 1941 року Італія разом з Третім Рейхом і Румунією оголосила війну Радянському союзу. Італія відрядила до СРСР ​​експедиційний корпус.
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15.03.2024 18:59 Ответить
Вони дочекаються поки Росія поглине Україну. А потім Польщу, а потім країни Балтії. Хочуть мабуть з квітами зустрічати російського Ваньку.
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15.03.2024 19:01 Ответить
Зрозуміло що Італія боїться
Для чого підписували безпекові угоди?
Аби були на папері
І вони не спрацюють
Це тільки психологічно надихають що в нас є такий документ
Мабуть і НАТО не захоче воювати
Європа не знала війни 80 років
Вони не хотять війни, тому і бояться
А що вони можуть гарантувати коли самі бояться
Бояться навіть багато поставляти зброї бо тоді Україна почне вигравати війну
І Путін може вдарити по країнах Європи за те що програє війну
Ось тому і мало дають зброї
Але не розуміють що і вони на черзі також будуть якщо не зупинять рашистську Росію
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15.03.2024 19:01 Ответить
какие они ссыкливые все эти европейцы,я **** с них! и рыбку съесть хотят и ***** сесть!зажравшиеся с заплывшими мозгами имбециллы!кацапы **** их 40 лет в 20 веке но они на удивление всё быстро забыли!
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15.03.2024 19:02 Ответить
Цікава логіка в сеньйора: як ера так глобалізації, а як війна в Украіні-таклокальний конфлікт?
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15.03.2024 19:05 Ответить
можно с увереностью на 100% утверждать - это заявления исходит от российского агента влияния, проще говоря - политического шпиона и диверсанта.
пристрелить бы эту суку фсбшную .. да прикопать
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15.03.2024 19:08 Ответить
Путін розкаже Таяні, що етрускі - ета же русскіє-***! Значіт і рімлянє тоже! Значіт Італія - ета Рассія-нах!
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15.03.2024 19:17 Ответить
Італійський довбо...оп. А ЧОМУ Ж ІТАЛІЙСЬКА ПОТВОРА НЕ ВВАЖАЄ ОКУПАЦІЮ РАШИСТОМ уКРАЇНИ З 2014 РОКУ І ПРИСУТНІСТЬЙОГО ВІЙСК В УКРАЇНІ НЕ ТЕ.ЩО РИЗИКОМ, А ВЖЕ ПОЧАТКОМ ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ???
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15.03.2024 19:21 Ответить
Який такий "світ" стурбований військами НАТО в Україні?

Можна озвучити перелік країн?
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15.03.2024 19:26 Ответить
Прокинься, чувак, вона вже почалася, тільки їй ше не надали таку назву. Це станеться пізніше.
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15.03.2024 19:34 Ответить
Вона ще не йде , давайте не видавати бажане за дійсне. Але звісно цивілізовані країни бояться виходити з зони комфорту, вони більше 60 років будували порядок після 2 світової , це все може бути зруйноване (а може і не бути) .
Але тут постає цікаве питання чи готові цивілізовані країни віддати Україну і українців під знищення заради того щоб московія задовольнилася і перестала воювати, тут думки розділяються.
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15.03.2024 20:14 Ответить
Ти дуже помиляєшся.
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16.03.2024 10:08 Ответить
Готовы
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16.03.2024 22:11 Ответить
глава МЗС Італії Таяні - об'ївся макаронів із макухою.
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15.03.2024 21:06 Ответить
Є всього один крок від "Війська НАТО в Україні - це ризик Третьої світової війни" до "якщо війська РФ прийшли на кордон НАТО і щось вимагають, то треба виконувати - інакше буде ризик Третьої світової війни."
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15.03.2024 22:01 Ответить
Как бы нам ***** не дали, кабы не было бяды...Вы думаете в своем аппенинском сапоге отсидитесь тихонько... хер там. не получится, Макрон раньше всех вкурил,что по чем..... Шольц уже прикурил, еще только начинает доходить, у Балтиккантриз иллюзий нет, как и у финнов со шведами, Норвегия не смотря на примерзлость, вся в тоннусе четко хавает риалтайм и знает кто есть *****
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15.03.2024 22:05 Ответить
Свого часу деякі країни дуже старались уникнути Другої світової. Кулеба, нагадай Таяні, що з того вийшло.
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15.03.2024 22:42 Ответить
Ти дебіл, чи тільки вдаєш?
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15.03.2024 22:55 Ответить
Йди нах, макаронник.
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15.03.2024 23:51 Ответить
Ну таке боягузтво - теж великий крок до цієі війни. То ж поважному прем'єру треба про це подумати, і памятати що ВВП краіни і грощі не стреляють, в Італіі багато грошей, а в Кореі багато арт снарядів, хто переможе? Як гадає пан прем'єр Італіі?
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16.03.2024 00:09 Ответить
Спеціально для голови МЗС Італії - контрацептиви непрацюють, коли вже третій місяць вагітності...
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16.03.2024 01:16 Ответить
Нічого що вона вже почалась?
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16.03.2024 09:26 Ответить
 
 