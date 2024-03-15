Войска НАТО в Украине - это риск Третьей мировой войны, - глава МИД Италии Таяни

По мнению министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, размещение войск НАТО в Украине повысит риск начала третьей мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не думаю, что НАТО должно заходить в Украину. Надеюсь, этого не произойдет", - подчеркнул Таяни, отвечая на вопрос о возможности развертывания французских войск в Украине после предположения президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Войти и вести войну с Россией - означает рисковать Третьей мировой войной", - добавил он, исключив возможность отправки итальянских военных в Украину.

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